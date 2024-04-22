Евросоюз осознает срочную необходимость поставки в Украину средств ПВО и боеприпасов к ним, - Боррель

Министры иностранных дел и министры обороны стран Европейского Союза осознают важность ускорения поставок в Украину средств противовоздушной обороны и ракет-перехватчиков для защиты от российских атак.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель в Люксембурге по итогам Совета министров ЕС по внешним отношениям.

"Мы выслушали министра (иностранных дел Украины. - Ред.) Кулебу и министра обороны Умерова, которые объяснили нам, насколько тяжела ситуация. Цифры действительно ужасают, и тот способ, которым Россия атакует Украину, с использованием ракет, дронов и управляемых бомб… Это все очевидный признак относительно срочности действий для Европейского Союза и всех союзников Украины. Важнейшим является предоставление батарей противовоздушной обороны и боеприпасов к ним", - сказал Боррель.

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По его словам, сегодняшняя встреча состоялась в формате Jumbo – при одновременном участии министров иностранных дел и министров обороны, что подчеркивает необходимость ускорения военной помощи Украине.

"Только управляемых бомб, по данным украинской стороны, Россия применила 7000 в течение четырех месяцев - это означает около 60 бомб в день. Происходят постоянные обстрелы на востоке. И это часть стратегии Путина. С другой стороны, очевидно, что Украине не хватает оружия для самозащиты и чтобы отражать российскую агрессию… Важно поставить в Украину перехватчики и предоставить больше военной поддержки, чтобы защитить ключевые украинские города", – подчеркнул Боррель.

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Он отметил, что о неотложности такой помощи свидетельствуют и целенаправленные атаки России против украинской энергосистемы, которая сейчас является приоритетной целью для российских атак и также нуждается в немедленной защите.