Вследствие российских обстрелов Харьковщины один человек погиб и еще один получил ранения

Армия России в очередной раз обстреляла Харьковскую область, вследствие атаки один человек погиб и еще один пострадал.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Харьковской областной прокуратуры.

Ориентировочно в 17:00 оккупанты ударили вблизи с. Юрченково Чугуевского района. Прямое попадание зафиксировано в эскаватор, за рулем которого находился 34-летний водитель. Произошел пожар, мужчина погиб на месте.

Также 22 апреля около 12:00 оккупанты обстреляли с. Глушковка Куриловской ТГ: повреждены здания сельскохозяйственного предприятия. По предварительным данным, враг бил по населенному пункту из РСЗО "Ураган".

Кроме того, в прокуратуре пишут, что примерно в 16:35 российские военные совершили авиационный обстрел с. Приколотное Ольхуватской ТГ. Повреждены частные одноэтажные жилые дома и здания гражданского предприятия. Острую реакцию на стресс получила 71-летняя женщина.





