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Вследствие российских обстрелов Харьковщины один человек погиб и еще один получил ранения

Обстріли Харківської області.

Армия России в очередной раз обстреляла Харьковскую область, вследствие атаки один человек погиб и еще один пострадал.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Харьковской областной прокуратуры.

Ориентировочно в 17:00 оккупанты ударили вблизи с. Юрченково Чугуевского района. Прямое попадание зафиксировано в эскаватор, за рулем которого находился 34-летний водитель. Произошел пожар, мужчина погиб на месте.

Также 22 апреля около 12:00 оккупанты обстреляли с. Глушковка Куриловской ТГ: повреждены здания сельскохозяйственного предприятия. По предварительным данным, враг бил по населенному пункту из РСЗО "Ураган".

Кроме того, в прокуратуре пишут, что примерно в 16:35 российские военные совершили авиационный обстрел с. Приколотное Ольхуватской ТГ. Повреждены частные одноэтажные жилые дома и здания гражданского предприятия. Острую реакцию на стресс получила 71-летняя женщина.

Внаслідок російських ударів по цивільних обʼєктах Харківщини одна людина загинула, ще одна — постраждала

Загинув водій екскаватора.

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обстрел (26862) Харьковщина (5577) жертвы (2056)


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Всевишній карає пітьму за її злочини проти України і українців.
Так, за повідомленням https://x.com/Victor61139501/status/1782355050251116848 джерела , в Сибіру на пітьмі річка Тобол затопила уранове родовище "Добровольное". Змиті частки уранової руди пішли у плавання. Міста Тобол, Тюмень, Омськ, Тобольськ, Сургут і Ханти-Мансійськ тепер чекають спалахи онкозахворювань.
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22.04.2024 21:29 Ответить
 
 