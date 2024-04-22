Вследствие российских обстрелов Харьковщины один человек погиб и еще один получил ранения
Армия России в очередной раз обстреляла Харьковскую область, вследствие атаки один человек погиб и еще один пострадал.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Харьковской областной прокуратуры.
Ориентировочно в 17:00 оккупанты ударили вблизи с. Юрченково Чугуевского района. Прямое попадание зафиксировано в эскаватор, за рулем которого находился 34-летний водитель. Произошел пожар, мужчина погиб на месте.
Также 22 апреля около 12:00 оккупанты обстреляли с. Глушковка Куриловской ТГ: повреждены здания сельскохозяйственного предприятия. По предварительным данным, враг бил по населенному пункту из РСЗО "Ураган".
Кроме того, в прокуратуре пишут, что примерно в 16:35 российские военные совершили авиационный обстрел с. Приколотное Ольхуватской ТГ. Повреждены частные одноэтажные жилые дома и здания гражданского предприятия. Острую реакцию на стресс получила 71-летняя женщина.
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Так, за повідомленням https://x.com/Victor61139501/status/1782355050251116848 джерела , в Сибіру на пітьмі річка Тобол затопила уранове родовище "Добровольное". Змиті частки уранової руди пішли у плавання. Міста Тобол, Тюмень, Омськ, Тобольськ, Сургут і Ханти-Мансійськ тепер чекають спалахи онкозахворювань.