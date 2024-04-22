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В Украине заработал координационный центр интегрированного управления границами. Это один из критериев вступления в ЕС

координаційний центр інтегрованого управління кордонами

Координационный центр интегрированного управления границами, предназначенный для обеспечения мониторинга и освещения обстановки на государственной границе, начал работу в Украине. У специалистов будет возможность непрерывно в режиме 24/7 следить за обстановкой относительно безопасности в стране.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Координационный центр предназначен для обеспечения мониторинга и освещения обстановки на государственной границе. Он создан на базе Ситуационного центра МВД, постановлением правительства Украины в соответствии с требованиями Регламента ЕС.

Как отметили в ГПСУ, деятельность Центра является одним из критериев вступления Украины в ЕС.

В составе центра будут работать сотрудники 5 субъектов: Госпогранслужба, Гостаможслужба, Нацполиция, Нацгвардия и Государственная миграционная служба.

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"Работа Центра будет направлена на содействие обеспечению координации действий субъектов ИУГ, осуществлению обмена данными и проведению исследований, формированию совместных выводов и прогнозов, подготовке ситуационного отчета об обстановке на государственной границе", – подчеркнул первый заместитель главы Госпогранслужбы Украины генерал-майор  Владимир Никифоренко.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко отметил, что такая форма взаимодействия позволяет непрерывно в режиме 24/7 следить за обстановкой относительно безопасности в стране.

Автор: 

Госпогранслужба (6369) граница (5256) Евросоюз (17059)


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А оті «тубіцині», знають про це??
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22.04.2024 20:55 Ответить
Дотримання норм конституції не критерій для ЄС ? Не начасі ?
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22.04.2024 21:07 Ответить
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22.04.2024 21:14 Ответить
Хіба річ у цьому координаційному центрі? Промили народу мізки з цим ЄС, не розповіли що і як, а тільки навішували локшини на вуха. А народ тепер голову чухає і думає, нас надули ті чи ці?
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22.04.2024 21:26 Ответить
Чотири з цих на нуль. Дофіга жрунів
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22.04.2024 21:33 Ответить
А це на часі? Не корупція , не розбазарювання коштів!
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22.04.2024 21:36 Ответить
 
 