В Украине заработал координационный центр интегрированного управления границами. Это один из критериев вступления в ЕС

Координационный центр интегрированного управления границами, предназначенный для обеспечения мониторинга и освещения обстановки на государственной границе, начал работу в Украине. У специалистов будет возможность непрерывно в режиме 24/7 следить за обстановкой относительно безопасности в стране.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Координационный центр предназначен для обеспечения мониторинга и освещения обстановки на государственной границе. Он создан на базе Ситуационного центра МВД, постановлением правительства Украины в соответствии с требованиями Регламента ЕС.

Как отметили в ГПСУ, деятельность Центра является одним из критериев вступления Украины в ЕС.

В составе центра будут работать сотрудники 5 субъектов: Госпогранслужба, Гостаможслужба, Нацполиция, Нацгвардия и Государственная миграционная служба.

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"Работа Центра будет направлена на содействие обеспечению координации действий субъектов ИУГ, осуществлению обмена данными и проведению исследований, формированию совместных выводов и прогнозов, подготовке ситуационного отчета об обстановке на государственной границе", – подчеркнул первый заместитель главы Госпогранслужбы Украины генерал-майор Владимир Никифоренко.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко отметил, что такая форма взаимодействия позволяет непрерывно в режиме 24/7 следить за обстановкой относительно безопасности в стране.