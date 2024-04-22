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"Слуга народа" Безгин, ходящий под уголовной статьей, попался на новом злоупотреблении, - Белоцерковец

Нардеп от "Слуги народа" Виталий Безгин не допустил на заседание ВСК по Киеву представителей громады – депутатов Киевсовета. Вместе с тем он заявил, что попасть на комиссию могут все желающие.

Об этом заявил депутат Киевсовета, сопредседатель фракции "УДАР Виталия Кличко" Дмитрий Белоцерковец, передает Цензор.НЕТ.

"Безгин, который уже ходит под серьезной криминальной статьей, снова попал в скандал. Вот слова Безгина, что на ВСК приглашали всех желающих (на видео). А вот действия Безгина (в конце видео): официальное письмо в ответ на наше предложение пригласить голову временной контрольной комиссии Киевсовета по взаимодействию с центральной властью. В письме четко написано – приглашать будем только тех, кого захотим. То есть глава комиссии Безгин элементарно соврал. Еще раз", - подчеркнул Белоцерковец.

Он отметил, что мэр Киева Виталий Кличко на заседании спросил, почему не пригласили представителей громады Киева – депутатов Киевсовета. Безгин ему ответил, что приглашали всех желающих.

"Но почему-то из громады были допущены только двое "слуг" (на видео сиротливо сидят слева): Витренко и еще один. Все остальные не прошли отбор", – заключает Белоцерковец.

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Он продемонстрировал письмо за подписью Безгина, в котором говорится, что на комиссию попадают те, кого приглашают персональными письмами.

"Безгину вообще трудно верить, ему 110 статья уголовного кодекса светит - обвинение в посягательстве на территориальную целостность Украины. Следствие продолжается. А завтра снова заседание ВСК, где подозреваемый фактически в государственной измене будет решать вопрос громады Киева. Что-то здесь не так, не находите? В общем, с ВСК будет шоу. Во время войны. Хотелось бы пошутить о попкорне. Но не до шуток", – подчеркнул Белоцерковец.

Ранее сообщалось, что против народного депутата от "Слуги народа" Виталия Безгина ГБР открыло производство по ч. 2 ст. 110 УК – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное представителем власти. Эта статья предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Автор: 

ВСК (458) УДАР (915) Белоцерковец (70) Виталий Безгин (42)


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Топ комментарии
+26
Знайдіть будь-якого високопосадовця чи депутата украïноненависника, захисника московських попів, зрадника, колаборанта чи й просто розкрадача вагонами - і можете не сумніватися, що саме зеленський ïх призначив на різні високі посади чи привів до влади.
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22.04.2024 21:27
+13
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22.04.2024 21:28
+12
Особисто я бачу у природі 2 сорта лайна - слуги народа з їх ватажком та россіянци з їх ватажком.
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22.04.2024 21:50
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Знайдіть будь-якого високопосадовця чи депутата украïноненависника, захисника московських попів, зрадника, колаборанта чи й просто розкрадача вагонами - і можете не сумніватися, що саме зеленський ïх призначив на різні високі посади чи привів до влади.
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22.04.2024 21:27 Ответить
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22.04.2024 21:28 Ответить
служки перерахували ці гроші на фортифікацію

що хіба ні ?
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22.04.2024 21:36 Ответить
На фортифікацію особистих маєтків
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22.04.2024 21:39 Ответить
Що не скандал-зашквар так зразу дотичні зелені. Таке враження що вони змагаються в кількості зашкварів.
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22.04.2024 21:33 Ответить
Ти вже забув як крав Порошенко, що збагатився у 880 разів!!! А ліпєцкая фабрика?
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22.04.2024 21:35 Ответить
Не всі розуміють сарказм.
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22.04.2024 22:07 Ответить
не факт що то сарказм а не факап))))
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22.04.2024 22:26 Ответить
Всі, вже навіть зебарани розуміють, як їх примітивно наїбали
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22.04.2024 22:29 Ответить
Я помилився)))
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22.04.2024 22:30 Ответить
мушу визнати, вони круто зробили нас ще раз. Зебіли це вам не електорат янукович
Аппладірую стоя!
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22.04.2024 21:33 Ответить
Подумаешь ,тоже мне новость. ТА ДЛЯ ЗЕЛЕНЫХ, очередное уголовное дело, это как постругать корабельную СОСНУ. Зеленский о ДРОВАХ в ГЛАЗУ ПОРОШЕНКО говорил САМ БРЕВНОМ коррупции являлся. НУ ГДЕ ЭТО ВИДАНО ЧТОБ ОП покрывал коррупционеров и продавал сладкие места в аппарате министерства? Так что не удивительно .
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22.04.2024 21:34 Ответить
ВОТ ИНТЕРЕСНО ,как такая КЛИКА во главе с САМИМ ЗЕРМАКОМ могут шось тявкать на других?
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22.04.2024 21:35 Ответить
Внутрішні вороги продовжують роз'їдати скривавлену країну та безсоромно зраджувати тих, хто на передовій. З такими «слугами» майбутнє виглядає дуже похмурим.
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22.04.2024 21:36 Ответить
а що???? для зе це норма....
коли люди, яких підозрують в держзраді керують державою, містами...
коли тих силовиків що здриснули під час наступу орків на їх міста, повернув на посади і вони тепер порушують справи проти тих хто залишився і за них боронив ці міста та села...
це все як чорним по білому.
дудіна судять бо не втік з Харкова, Залужного, бо не виконав команду вивести з харкова бригаду мерів чернігова сум зняв бо боронили свої міста, кривоноса за те що не дав сісти літакам на жуляни, бурбу за операцію вагнер.
все **** по сценарію.
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22.04.2024 21:36 Ответить
А шо ви хтіли?
Півень крім "Ку-ку-рі-ку" - нічого більше сказати невміє...
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22.04.2024 21:43 Ответить
кругом тотальное ворье
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22.04.2024 21:49 Ответить
Особисто я бачу у природі 2 сорта лайна - слуги народа з їх ватажком та россіянци з їх ватажком.
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22.04.2024 21:50 Ответить
І стосовно кожного з них керуватися принципом: побачив - убий ...
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22.04.2024 22:35 Ответить
Давно вже за кордоном з'являлись повідомлення, що Беня живе собі в своєму маєтку, і у вус не дує. А Зеля зі своїм риговським шоблом продовжує сцяти в очі своїм виборцям. Виявилось, що то правда.

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22.04.2024 22:26 Ответить
Аброхамія, докерувався нардепівськими служками, каломойського!!!!
Повний бардак у Зеленського отари…
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23.04.2024 01:22 Ответить
Це ТСК від ВР? Як колись писали Ільф з Петровим - кампазітори пісалі друг на друга анонімкі на нотной бумагє. Один інтерсант пише донос на другого інтересанта.
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23.04.2024 01:52 Ответить
Хтось писав,що партия регіонів состояла із бандитів з 90х,а "слуга народа" -клоуни і безробітні фотографи.Так ось це не правда-вони не "клоуни", а беспредельщіки(не плутати з звичайними аферистами) по нахабнійше ніж регіонали та інші разом узяті.
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23.04.2024 04:42 Ответить
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23.04.2024 05:30 Ответить
А цей простий клоун з заушною освітою юриста виявився не простим Злочинцем. А Злочинцем з .... "хвостами" фсб. Нарешті на кінець його ери всі побачили ці ХВОСТИКИ !
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23.04.2024 09:30 Ответить
 
 