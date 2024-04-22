"Слуга народа" Безгин, ходящий под уголовной статьей, попался на новом злоупотреблении, - Белоцерковец

Нардеп от "Слуги народа" Виталий Безгин не допустил на заседание ВСК по Киеву представителей громады – депутатов Киевсовета. Вместе с тем он заявил, что попасть на комиссию могут все желающие.

Об этом заявил депутат Киевсовета, сопредседатель фракции "УДАР Виталия Кличко" Дмитрий Белоцерковец, передает Цензор.НЕТ.

"Безгин, который уже ходит под серьезной криминальной статьей, снова попал в скандал. Вот слова Безгина, что на ВСК приглашали всех желающих (на видео). А вот действия Безгина (в конце видео): официальное письмо в ответ на наше предложение пригласить голову временной контрольной комиссии Киевсовета по взаимодействию с центральной властью. В письме четко написано – приглашать будем только тех, кого захотим. То есть глава комиссии Безгин элементарно соврал. Еще раз", - подчеркнул Белоцерковец.

Он отметил, что мэр Киева Виталий Кличко на заседании спросил, почему не пригласили представителей громады Киева – депутатов Киевсовета. Безгин ему ответил, что приглашали всех желающих.

"Но почему-то из громады были допущены только двое "слуг" (на видео сиротливо сидят слева): Витренко и еще один. Все остальные не прошли отбор", – заключает Белоцерковец.

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Он продемонстрировал письмо за подписью Безгина, в котором говорится, что на комиссию попадают те, кого приглашают персональными письмами.

"Безгину вообще трудно верить, ему 110 статья уголовного кодекса светит - обвинение в посягательстве на территориальную целостность Украины. Следствие продолжается. А завтра снова заседание ВСК, где подозреваемый фактически в государственной измене будет решать вопрос громады Киева. Что-то здесь не так, не находите? В общем, с ВСК будет шоу. Во время войны. Хотелось бы пошутить о попкорне. Но не до шуток", – подчеркнул Белоцерковец.

Ранее сообщалось, что против народного депутата от "Слуги народа" Виталия Безгина ГБР открыло производство по ч. 2 ст. 110 УК – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное представителем власти. Эта статья предусматривает до 10 лет лишения свободы.