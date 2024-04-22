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Новости Война
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Россия разрушила более 210 объектов портовой инфраструктуры, - Министерство развития громад и территорий

термінал,чорноморськ

Более 210 гражданских объектов портовой инфраструктуры в Украине были полностью или частично разрушены вследствие российских атак по состоянию на 2024 год. Многие из этих объектов уже восстановили.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду, об этом заявил заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Юрий Васьков на конференции "Восстановление Украины".

"Это мы говорим исключительно о гражданских объектах портовой территориальной структуры, их более 210", – заметил Васьков.

В то же время, замминистра добавил, что многие из этих объектов уже восстановили.

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Однако, по его словам, государство продолжает поддерживать, развивать и восстанавливать все возможные пути экспорта. Васьков подчеркнул, что и государство, и частный бизнес прилагают усилия, чтобы иметь наибольшее количество возможных альтернативных путей.

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порт (731) Министерство развития громад и территорий (73) разрушение (160)


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Нужно пропорционально от зеркалить,чтоб твари свинорусы поняли ,что такое остаться без крова ,без придприемства ,без мирной жизни. Жаль что политканы .......... сволочи двуличные. НЕ ДОЛЖНО быть всей это хрени библейской подставь левую щёку ,если ударили по правой. ДОЛЖНО БЫТЬ ОКО ЗА ОКО ,только кратно возведённое М3,а лучше в 10 степени.
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22.04.2024 22:23 Ответить
 
 