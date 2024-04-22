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Новости Война
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В большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

тривога

Вечером 22 апреля в большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

По информации мониторинговых пабликов – угроза баллистики.

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Автор: 

воздушная тревога (774) баллистические ракеты (359)


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💥 Харків під обстрілом балістикою.☹
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22.04.2024 22:26 Ответить
https://t.me/s/kpszsu Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukrain
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22.04.2024 22:28 Ответить
 
 