Вечером 22 апреля в большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

По информации мониторинговых пабликов – угроза баллистики.

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