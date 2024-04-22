В большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики
Вечером 22 апреля в большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.
По информации мониторинговых пабликов – угроза баллистики.
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показать весь комментарий22.04.2024 22:26 Ответить Мне нравится 0
офшорных 95 гусей
показать весь комментарий22.04.2024 22:28 Ответить Мне нравится 1
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