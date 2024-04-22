В течение дня россияне обстреляли 6 громад на Сумщине: применили FPV-дроны, артиллерию и минометы
В течение 22 апреля российская армия совершила 16 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 182 взрыва.
Об этом сообщила Сумская ОВА, передает Цензор.НЕТ.
В частности, обстрелам подверглись:
- Великописаревская громада: с территории России произошли атаки вражеских дронов типа "FPV" (1 взрыв), артиллерийский обстрел (18 взрывов), минометный обстрел (22 взрыва) и обстрел из АГС (107 взрывов).
- Хотинская громада: враг бил из артиллерии (4 взрыва).
- Краснопольская громада: проведен минометный обстрел (12 взрывов) и артобстрел (9 взрывов), атака дрона типа "FPV".
- Середино-Будская громада: 3 мины сбросили россияне на территорию громады.
- Юнаковская громада: зафиксирован артиллерийский обстрел (3 взрыва).
- Миропольская громада: был минометный обстрел (2 взрыва).
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Чайка Київ
показать весь комментарий22.04.2024 23:51 Ответить Мне нравится 0
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