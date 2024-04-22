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В течение дня россияне обстреляли 6 громад на Сумщине: применили FPV-дроны, артиллерию и минометы

Обстріли прикордоння

В течение 22 апреля российская армия совершила 16 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 182 взрыва.

Об этом сообщила Сумская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

В частности, обстрелам подверглись:

  • Великописаревская громада: с территории России произошли атаки вражеских дронов типа "FPV" (1 взрыв), артиллерийский обстрел (18 взрывов), минометный обстрел (22 взрыва) и обстрел из АГС (107 взрывов).
  • Хотинская громада: враг бил из артиллерии (4 взрыва).
  • Краснопольская громада: проведен минометный обстрел (12 взрывов) и артобстрел (9 взрывов), атака дрона типа "FPV".
  • Середино-Будская громада: 3 мины сбросили россияне на территорию громады.
  • Юнаковская громада: зафиксирован артиллерийский обстрел (3 взрыва).
  • Миропольская громада: был минометный обстрел (2 взрыва).

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Автор: 

обстрел (26862) Сумская область (2988)


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22.04.2024 23:51 Ответить
 
 