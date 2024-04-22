Пакет помощи Украине от США будет больше обычного и будет включать бронетехнику, - Politico

Администрация Байдена готовит пакет военной помощи для Украины, включающий бронетехнику, в дополнение к срочно необходимой артиллерии и средствам противовоздушной обороны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Как пишет издание, пакет помощи Украине, над которым сейчас работает министерство обороны США, будет значительно больше, чем последний транш в размере 300 миллионов долларов. Источники Politico сообщают, что пакет будет включать бронетехнику, в частности БМП Bradley. Ожидается, что также будут более старые Humvee и бронетранспортеры M113.

Администрация готовит "большой пакет, чтобы помочь удовлетворить потребности Украины на поле боя", сказал чиновник США знакомый с вопросом, добавив, что пакет также будет включать артиллерию и противовоздушную оборону.

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