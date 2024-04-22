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Новости Помощь Украине
8 436 37

Пакет помощи Украине от США будет больше обычного и будет включать бронетехнику, - Politico

бмп

Администрация Байдена готовит пакет военной помощи для Украины, включающий бронетехнику, в дополнение к срочно необходимой артиллерии и средствам противовоздушной обороны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Как пишет издание, пакет помощи Украине, над которым сейчас работает министерство обороны США, будет значительно больше, чем последний транш в размере 300 миллионов долларов. Источники Politico сообщают, что пакет будет включать бронетехнику, в частности БМП Bradley. Ожидается, что также будут более старые Humvee и бронетранспортеры M113.

Администрация готовит "большой пакет, чтобы помочь удовлетворить потребности Украины на поле боя", сказал чиновник США знакомый с вопросом, добавив, что пакет также будет включать артиллерию и противовоздушную оборону.

Читайте также: Пентагон может перебросить оружие в Украину в течение нескольких дней после подписания закона

Автор: 

Пентагон (1446) США (26368) БМП (397)


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Топ комментарии
+16
Так тримати ! (Пастор)

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22.04.2024 23:30
+6
Вибачте, але це все слова, обіцянки-цацянки.

Я вірю тільки повідомленням про те, що якась техніка вже помічена на полі бою.

А ще про те, що русняві літаки без жодного страху літають над нашими позиціями, бо в наших нема ПЗРК.
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22.04.2024 23:40
+6
Ізюмський завод інфрачервоних головок самонаведення для ПЗРК просрано сирським-ЗЄлєнським
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22.04.2024 23:44
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Правила форума Совет форумчан
Вот тут можно было бы сказать дякуемо ,но нет ,не скажу ,потому что в кацапских ракетах американские свежие платы, микросхемы стоят, а это наводит на определённые мысли. Такие микросхемы и платы и с машинок стиральных не вытянешь,как нам в уши ссут.
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22.04.2024 23:25 Ответить
А що проблема купити через треті руки? Американці ж не забороняють продавати свої деталі взагалі всім крім України наприклад. Чи не забороняють перепродувати деталі будь кому.
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22.04.2024 23:32 Ответить
є "на вільному ринку", не знаюсь у цій справі, але цілком можливо

а я ще пам'ятаю часи, коли було ембарго на компюри Заходу для совка.
ото були веселі часи !
совєцький ВПК обгадився жидко від "Зіркових війн" Роні Рейгана і враз здувся
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22.04.2024 23:39 Ответить
Не фантазуйте.
Майже все можна купити у китаї.
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23.04.2024 00:26 Ответить
Там стоять звичайні, комерційні комплектуючі. Я їх зараз, хоч контейнер онлайн замовлю, а потім перепродам куди захочу. Питання потрібно задавати інше - де українські ракети з такими мікросхемами?
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23.04.2024 02:07 Ответить
Оце діло...
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22.04.2024 23:25 Ответить
Так тримати ! (Пастор)

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22.04.2024 23:30 Ответить
Ave, Pastor ! крім ракетної програми

Україна потребує Ядерної програми !

.
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22.04.2024 23:42 Ответить
Яка ядерка? Тут на бпла і тупо на окопах ******* як наче на той світ забрати зможуть, а їм ще ядерку дать?
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23.04.2024 00:19 Ответить
Може для початку варто забезпечити ЗСУ нормальним і вчасно виданим одягом, лопатами, маскуванням? Забезпечити нормальними транспортом, а не купленими волонтерами та військовослужбовцями єврокорчами. І т.п. А потім уже фантазувати про ядерну зброю?
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23.04.2024 02:11 Ответить
Пастор в кацапів зазвичай не стріляє.
Він їх ріже ножем.
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23.04.2024 00:42 Ответить
Не в курсе, так и не вводите в оману. У вас там, а Германии, все перепуталось.
Режет, это Яценюк, с 16 лет. А пастор вешает, на березах
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23.04.2024 08:03 Ответить
Береза тримає, а пастор вішає? Ніколи не бачив...
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23.04.2024 08:16 Ответить
+++
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23.04.2024 08:52 Ответить
Ave, Pastor!
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23.04.2024 00:59 Ответить
Не вірю інфам від цього Politico. Зазвичай вони висловлюють здогадки, версій. Хоча, в цьому випадку, напевне, ця їхня гіпотеза небезпідставна. Але чрмусь я думаю, що Абрамсів з Пентагону нам не дадуть. А краще вже би отримати Леопардів, та й четвертого покоління... Ну, від США - Бентлі...
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22.04.2024 23:31 Ответить
Нужно верить. Politico сравнило последнюю, самую маленькую, с будущей, увеличенной. Но которая будет меньше чем летом 23 го
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23.04.2024 08:07 Ответить
Головне щоб європейці тихцем не зістрибнули з теми мільйону снарядів для укр.армії.
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22.04.2024 23:33 Ответить
Вибачте, але це все слова, обіцянки-цацянки.

Я вірю тільки повідомленням про те, що якась техніка вже помічена на полі бою.

А ще про те, що русняві літаки без жодного страху літають над нашими позиціями, бо в наших нема ПЗРК.
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22.04.2024 23:40 Ответить
Ізюмський завод інфрачервоних головок самонаведення для ПЗРК просрано сирським-ЗЄлєнським
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22.04.2024 23:44 Ответить
Ще Януковичем-Лєбєдєвим.
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22.04.2024 23:49 Ответить
після 2014 працював
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23.04.2024 00:03 Ответить
Де я можу про це прочитати?
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23.04.2024 00:10 Ответить
Власне, як і Сумський пороховий
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23.04.2024 04:09 Ответить
зараз передадуть гроші і змусять йти в контрнаступ!
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22.04.2024 23:50 Ответить
Та гляди. Вони були проти і того контрнаступу. І якк виявилося, небезпідставно
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22.04.2024 23:54 Ответить
Ні вони планували його в одному місці, а ваш знятий нині начальник розпорошив сили на 2 або 3 напрямки.
зараз підете чітко по вказаному шляху, прямо на Крим!
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22.04.2024 23:57 Ответить
Кацапи не дали зусередитись на одному напрямку. Одночасно перли на Купʼянськ, Бахмут та Авдіївку/Вугледар. ЗСУ потрібно було там теж захищатися. А пройоб був в тому, що треба було дронами на лінії Суровікіна екскаватори та роботяг з Середньої Азії нищити, але держава в 2023 дронами взагалі не займалася.
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23.04.2024 00:47 Ответить
Ну в цьому році ви все зробите правильно
врахуєте минулі помилки і дійдете до Криму!
інакше партнери не зрозуміють, навіщо вам гроші.
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23.04.2024 07:34 Ответить
Було здано зрадниками напрямок головного удару контрнаступу ЗСУ. Це .дозволило росіякам на цій ділянці зміцнитися та стягнути додаткові сили..Командуванню ЗСУ довелося спішно розосереджувати сили контрнаступу. Тому потужного удару не вийшло
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23.04.2024 12:10 Ответить
гроші не дають
дають зброю на гроші

"https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/12/12/7175389/ NYT: США наполягають, щоб Україна зосередилася на обороні та нарощувала сили "
гроші розраховані тільки на оборону в 2024
саме стільки запросила адміністрація, та стільки проголосувала Палата представників

Джонсон добавив, ще вимогу
розробити секретний план перемоги України
та надати дальнобійні атакамс для перемоги України
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23.04.2024 01:08 Ответить
Требуется предоставить Украине ATACMS. Если ATACMS внезапно понадобятся "для национальной безопасности США", то президент может их отменить (ст. 505).

👆ATACAMS могло поставляться и до этого.

Более того, формулировка "угроза национальной безопасности" - очень пространная. Напомню, что Байден с ноября месяца морозил более 4 млрд по программе PDA, ссылаясь на то, что "это угроза национальной безопасности, поскольку нет возможности пополнения запасов Пентагона".
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23.04.2024 08:11 Ответить
Такая формулировка - это компромис для демократов, чтобы их не раздражать.

Сейчас уже идут новости, что "точно" поставят - когда подпишут закон.
Значит спасибо за это Джонсону, что включил это требование в закон.

Ведь до этого, тоже можна было поставлять без проблем - но не было желания
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23.04.2024 10:18 Ответить
Він має бути одразу на кілька мільярдів, за всі 6 місяців.
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23.04.2024 00:42 Ответить
Так і буде
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23.04.2024 01:02 Ответить
поділіть, щоб хватило до виборів
7.8млрд PDA (не сказно, що ця сума тільки на Україну)
4.2 PDA (2022-2023, тому що є поповнення складів)
1.6 млрд FMF
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23.04.2024 01:15 Ответить
Поки одні все готують, інші гинуть за рідну землю. Так і живемо.
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23.04.2024 01:40 Ответить
 
 