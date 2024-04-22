Пакет помощи Украине от США будет больше обычного и будет включать бронетехнику, - Politico
Администрация Байдена готовит пакет военной помощи для Украины, включающий бронетехнику, в дополнение к срочно необходимой артиллерии и средствам противовоздушной обороны.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.
Как пишет издание, пакет помощи Украине, над которым сейчас работает министерство обороны США, будет значительно больше, чем последний транш в размере 300 миллионов долларов. Источники Politico сообщают, что пакет будет включать бронетехнику, в частности БМП Bradley. Ожидается, что также будут более старые Humvee и бронетранспортеры M113.
Администрация готовит "большой пакет, чтобы помочь удовлетворить потребности Украины на поле боя", сказал чиновник США знакомый с вопросом, добавив, что пакет также будет включать артиллерию и противовоздушную оборону.
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а я ще пам'ятаю часи, коли було ембарго на компюри Заходу для совка.
ото були веселі часи !
совєцький ВПК обгадився жидко від "Зіркових війн" Роні Рейгана і враз здувся
Майже все можна купити у китаї.
Україна потребує Ядерної програми !
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Він їх ріже ножем.
Режет, это Яценюк, с 16 лет. А пастор вешает, на березах
Я вірю тільки повідомленням про те, що якась техніка вже помічена на полі бою.
А ще про те, що русняві літаки без жодного страху літають над нашими позиціями, бо в наших нема ПЗРК.
зараз підете чітко по вказаному шляху, прямо на Крим!
врахуєте минулі помилки і дійдете до Криму!
інакше партнери не зрозуміють, навіщо вам гроші.
дають зброю на гроші
"https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/12/12/7175389/ NYT: США наполягають, щоб Україна зосередилася на обороні та нарощувала сили "
гроші розраховані тільки на оборону в 2024
саме стільки запросила адміністрація, та стільки проголосувала Палата представників
Джонсон добавив, ще вимогу
розробити секретний план перемоги України
та надати дальнобійні атакамс для перемоги України
👆ATACAMS могло поставляться и до этого.
Более того, формулировка "угроза национальной безопасности" - очень пространная. Напомню, что Байден с ноября месяца морозил более 4 млрд по программе PDA, ссылаясь на то, что "это угроза национальной безопасности, поскольку нет возможности пополнения запасов Пентагона".
Сейчас уже идут новости, что "точно" поставят - когда подпишут закон.
Значит спасибо за это Джонсону, что включил это требование в закон.
Ведь до этого, тоже можна было поставлять без проблем - но не было желания
7.8млрд PDA (не сказно, що ця сума тільки на Україну)
4.2 PDA (2022-2023, тому що є поповнення складів)
1.6 млрд FMF