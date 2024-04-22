Группа "шахедов" на границе Полтавской и Сумской областей, курс западный, - Воздушные силы ВСУ
Воздушные силы ВСУ сообщают об угрозе российских ударных беспилотников с северного направления.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Группа шахедов из Курской области! Продолжают движение на границе Полтавской и Сумской областей. Курс западный", - предупредили в ВС.
По информации мониторинговых каналов, БПЛА находятся в Сумской области.
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