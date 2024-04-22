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Новости Война
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Группа "шахедов" на границе Полтавской и Сумской областей, курс западный, - Воздушные силы ВСУ

шахеди

Воздушные силы ВСУ сообщают об угрозе российских ударных беспилотников с северного направления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Группа шахедов из Курской области! Продолжают движение на границе Полтавской и Сумской областей. Курс западный", - предупредили в ВС.

По информации мониторинговых каналов, БПЛА находятся в Сумской области.

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Автор: 

беспилотник (3523) Сумская область (2988) Воздушные силы (2243) Полтавская область (1144)


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кто в курсе остались ли в стране кольчуги ? шось вообще не слышно о них. Или Кучма все распродал?
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22.04.2024 23:51 Ответить
А ты с какой целью интересуешся, однодневка лаптеногая?
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23.04.2024 07:05 Ответить
и коли и чуги все остались.
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23.04.2024 00:15 Ответить
Група….. Групка! І то ми вже одного вальнули.
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23.04.2024 03:00 Ответить
 
 