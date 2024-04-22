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Темп поставок оружия в Украину увеличился, - глава Военного комитета Евросоюза Бригер

брігер

Глава Военного комитета Евросоюза генерал Роберт Бригер заявил, что темп поставок оружия в Украину вырос.

Передает слова Бригера Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я могу сказать, что темп увеличился. Мы находимся в решающем моменте, как сказали все министры, и я считаю, что сигнал о необходимости действовать быстрее и эффективнее действительно был получен", - сказал генерал.

Бригер также приветствовал решение Палаты представителей США о выделении Украине нового пакета помощи.

"Это означает, что удовлетворение неотложных потребностей Украины является приоритетом на ближайшие месяцы. И это будет важно, прежде всего, для того, чтобы воспрепятствовать широкому российскому наступлению летом и остановить его", - подчеркнул Бригер.

По его словам, Украина нуждается, в первую очередь, в системе противовоздушной обороны и артиллерийских боеприпасах. "Кроме того, конечно, запчасти, пусковые установки и оборудование всех видов. Но самое главное – это противовоздушная оборона, это стало понятно и это будет определяющим на ближайшие месяцы", – добавил Бригер.

Отдельно была обсуждена также "защита этих поставок в Украину".

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Автор: 

оружие (10198) Евросоюз (17059) поставки (220)


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Топ комментарии
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Збройні сили України мають 2000 снарядів на день, повідомляє британський аналітичний центр Royal United Services Institute (Rusi).

На противагу цьому, російські війська випускають до 10 000 снарядів на день, каже Русі, додаючи, що Росія отримує майже три мільйони снарядів на рік зі своїх заводів і з Північної Кореї.

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23.04.2024 01:03
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Правила форума Совет форумчан
О чём ОНИ все говорят? Да БАЗЫ США ,вот через дорогу с ЕС стоят ,там все вооружение для ВСУ. О чём ОНИ ? Все ждали ,голосования ,ЗАДЕРЖКИ ОТ ЗАПАДА не будет ,НЕХЕР НА ЗАПАД КИВАТЬ. А ВОТ У ЗЕРМАКА, Сирского возможно ВСЕ ,ЩО хремлю угодно.
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22.04.2024 23:53 Ответить
Аха, прямо валит с ног.
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23.04.2024 00:06 Ответить
Not enough? Produce more domestic weapons then and tell the collective West to fuck off. Easy solution.
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23.04.2024 03:18 Ответить
Вот лично твоё мнение никому в х*р не уперлось. Верните ядерку на 100 лярдов в ценах 90-х, должок.
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23.04.2024 15:04 Ответить
Відмінно, відчуваю скоро наступ буде.
Ще мобиків наберуть і влітку можна знову на Крим!
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23.04.2024 00:21 Ответить
Было бы прекрасно, если так.
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23.04.2024 00:40 Ответить
Збройні сили України мають 2000 снарядів на день, повідомляє британський аналітичний центр Royal United Services Institute (Rusi).

На противагу цьому, російські війська випускають до 10 000 снарядів на день, каже Русі, додаючи, що Росія отримує майже три мільйони снарядів на рік зі своїх заводів і з Північної Кореї.

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23.04.2024 01:03 Ответить
На графіку
"Commitment" (Обязательство) - это действие или обещание, сделанное с целью осуществления определенных действий в будущем"

немає від США поставок зброї на 45.6млрд
через 5-7 років - буде така сума, коли заключать та виконають USAI контракти
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23.04.2024 01:21 Ответить
Україна здає позиції - темп поставок збільшився, Україна відбиває позиції - темп поставок зменшився.
Логічно, хєрлі. Одразу видно як всі хочуть перемогти рашу.
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23.04.2024 01:39 Ответить
Why don't you go a fight for Ukraine then, rather than committing to be a Ukrainian supporter online?
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23.04.2024 03:22 Ответить
If I only know who you are and why it bothers you so much...
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23.04.2024 04:17 Ответить
It's "If I only KNEW..." Learn English. It's so much better than learning russian. 😁
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23.04.2024 04:59 Ответить
Я англійську вивчу, ти не переживай, це вже не перша і не остання мова, яку я вивчу. Але я радий, що тобі так мало треба щоб самоствердитися.
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23.04.2024 05:56 Ответить
А fool such as you there never was
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23.04.2024 06:27 Ответить
Доброго Ранку
❗️Велика Британія оголосила про виділення найбільшого пакета військової допомоги Україні на $617 млн:

▪️60 човнів, зокрема рейдові та водолазні катери, а також морські гармати;
▪️понад 1600 ударних і протиповітряних ракет, а також додаткові Storm Shadow;
▪️понад 400 одиниць техніки, з них 160 Husky, 162 бронемашини та 78 всюдиходів;
▪️майже 4 мільйони *********** до стрілецької зброї.
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23.04.2024 06:24 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/04/23/7452476/ КМВА: Все дроны, атаковавшие Киев, уничтожены
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23.04.2024 07:39 Ответить
полгода сопли жевали,выжидали чья возьмёт,и только сейчас проснулись....
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23.04.2024 07:53 Ответить
 
 