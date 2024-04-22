Темп поставок оружия в Украину увеличился, - глава Военного комитета Евросоюза Бригер

Глава Военного комитета Евросоюза генерал Роберт Бригер заявил, что темп поставок оружия в Украину вырос.

Передает слова Бригера Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я могу сказать, что темп увеличился. Мы находимся в решающем моменте, как сказали все министры, и я считаю, что сигнал о необходимости действовать быстрее и эффективнее действительно был получен", - сказал генерал.

Бригер также приветствовал решение Палаты представителей США о выделении Украине нового пакета помощи.

"Это означает, что удовлетворение неотложных потребностей Украины является приоритетом на ближайшие месяцы. И это будет важно, прежде всего, для того, чтобы воспрепятствовать широкому российскому наступлению летом и остановить его", - подчеркнул Бригер.

По его словам, Украина нуждается, в первую очередь, в системе противовоздушной обороны и артиллерийских боеприпасах. "Кроме того, конечно, запчасти, пусковые установки и оборудование всех видов. Но самое главное – это противовоздушная оборона, это стало понятно и это будет определяющим на ближайшие месяцы", – добавил Бригер.

Отдельно была обсуждена также "защита этих поставок в Украину".

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