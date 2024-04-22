Темп поставок оружия в Украину увеличился, - глава Военного комитета Евросоюза Бригер
Глава Военного комитета Евросоюза генерал Роберт Бригер заявил, что темп поставок оружия в Украину вырос.
Передает слова Бригера Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я могу сказать, что темп увеличился. Мы находимся в решающем моменте, как сказали все министры, и я считаю, что сигнал о необходимости действовать быстрее и эффективнее действительно был получен", - сказал генерал.
Бригер также приветствовал решение Палаты представителей США о выделении Украине нового пакета помощи.
"Это означает, что удовлетворение неотложных потребностей Украины является приоритетом на ближайшие месяцы. И это будет важно, прежде всего, для того, чтобы воспрепятствовать широкому российскому наступлению летом и остановить его", - подчеркнул Бригер.
По его словам, Украина нуждается, в первую очередь, в системе противовоздушной обороны и артиллерийских боеприпасах. "Кроме того, конечно, запчасти, пусковые установки и оборудование всех видов. Но самое главное – это противовоздушная оборона, это стало понятно и это будет определяющим на ближайшие месяцы", – добавил Бригер.
Отдельно была обсуждена также "защита этих поставок в Украину".
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Ще мобиків наберуть і влітку можна знову на Крим!
На противагу цьому, російські війська випускають до 10 000 снарядів на день, каже Русі, додаючи, що Росія отримує майже три мільйони снарядів на рік зі своїх заводів і з Північної Кореї.
"Commitment" (Обязательство) - это действие или обещание, сделанное с целью осуществления определенных действий в будущем"
немає від США поставок зброї на 45.6млрд
через 5-7 років - буде така сума, коли заключать та виконають USAI контракти
Логічно, хєрлі. Одразу видно як всі хочуть перемогти рашу.
❗️Велика Британія оголосила про виділення найбільшого пакета військової допомоги Україні на $617 млн:
▪️60 човнів, зокрема рейдові та водолазні катери, а також морські гармати;
▪️понад 1600 ударних і протиповітряних ракет, а також додаткові Storm Shadow;
▪️понад 400 одиниць техніки, з них 160 Husky, 162 бронемашини та 78 всюдиходів;
▪️майже 4 мільйони *********** до стрілецької зброї.