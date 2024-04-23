Убийство полицейского в Винницкой области: нападавшие перевозили 100 гранат и 25 тысяч патронов
Правоохранители обнаружили злоумышленников, напавших на полицейских в Винницкой области, у них было 100 гранат и 25 тысяч патронов.
Об этом в комментарии КИЕВ24 рассказал руководитель Винницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Алексей Рыхлюк, передает Цензор.НЕТ.
"В водоеме, в котором злоумышленники оставили боеприпасы, было найдено в настоящее время около 100 гранат, а также около 100 запалов к ним, и около 25 тысяч патронов к стрелковому оружию калибра 5.45. Это предварительные данные, в настоящее время следователи еще проводят осмотр места событий и описывают все остальное имущество", - рассказал он.
По данным прокурора, злоумышленники отметили, что эти боеприпасы они перевозили в свой дом в Винницкой области.
Нападение на полицейских в Винницкой области
Напомним, 20 апреля, ночью в Гайсинском районе Винницкой области сотрудники полиции остановили для проверки неизвестный автомобиль. В авто находились двое мужчин, которые открыли огонь по полицейским.
28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода опровергла информацию СМИ о том, что убийца полицейского в Винницкой области, а также второй нападавший якобы являются военнослужащими бригады. В Офисе генпрокурора отметили, что проверяется причастность к преступлению двух военнослужащих.
Позже стало известно, что на видео расстрела полицейского в Винницкой области, которое распространяется в медиа, присутствуют военнослужащие одной из воинских частей Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.
Также правоохранители обнаружили машину, в которой были подозреваемые в убийстве полицейского в Винницкой области. 21 апреля стало известно, что нападавших на полицейских задержали в Одесской области.
22 апреля двум военнослужащим, которые устроили стрельбу в Винницкой области, сообщено о подозрении в убийстве и покушении на жизнь полицейских, а также в дезертирстве.
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Питання 1 - як вони проходили блок-пости?
Питання 2 - а хтось вже перевіряє відеокамери на предмет попередніх вояжів цих бізнесменів?
Вони їхали не побоюючись перевірок на блок-постах, а отже все було узгоджено. А ці поліцейські випадково попалися, вирішили "підробіток" собі влаштувати.
Правоохоронці знайшли зловмисників, що напали на поліцейських на Вінниччині, в ньому було 100 гранат та 25 тисяч набоїв.
Джерело:
тобто в зловмиснику, про машину не пишуть.
Вага патрона майже 11 г, 25000Х11г=250 кг+ цинки чи ящики вага,;
гранати: наступальні чи обороняючі від 400 г до 650 г + ящики. Мав би бути значний обєм в багажнику машини. Щось усе кардинально мутно...
100×600(гр.)=60кг.
/Операцыя Ы/.
правоохоронці знайшли водойму?
Детальніше - вони поплатилися своїм життям / здоров'ям за те, що як завжди ткнули свого носа куди не слід.
Якщо коротко - вали вслід за тим самим російським воєнним кораблем.
Ви строкову самі проходили ? Там-розклад дня, плац, теоретичні та практичні навчання, та чергування на кухні, якщо це учебка. Якщо частина-то майже без навчань, тільки чергування на кухні, у казармі та охорона майна військової частини. Майже ніяких ризиків. Поліцейські ж не тільки з трукамами за заправками ховаються, та за забороненими знаками. Вони ще на виклики до всяких агресивних психопатів виїзжають та у комендантську годину патрулюють, ризикуючи нарватися на якусь дрг чи озброєних зловмисників. То до чого тут про ухилянтів і де безпечніше ?
Де я таке казав ?
tZe inform.
Питання вбивства поліцейського на Вінниччині обростає дуже незрозумілими подробицями. За інформацією МВС винні перевозили 25000 патронів і 100 гранат, які потім втопили в річці. На відео видно майже пустий салон і маскувальну сітку. Де ж вони перевозили 25 ящиків патронів і 5 ящиків гранат ?. Відео обривається в момент закінчення перевірки і постріли звучать вже незрозуміло коли і звідки. Де зброя, з якої стріляли?
https://tsn.ua/video/video-novini/rozstril-policeyskih-na-vinnichchini-z-yavilos-video-z-bodikameri.html
Отже - не можна чіпати цього през... през... президента і його кліку, хай правлять довічно, бо ж "родіна в апасності".
https://youtu.be/2PLB23rNmxs?si=qxqz7tO9M6spGbVF
Російський слід у нападі на поліціянтів | На кого працювали вбивці? СИМОРОЗ
Це ТИ тріпло і адвакат вбивць.
Фб авторитет? Хто розбирав? Бабусі під під'їздом?
Більш жалюгідного і нікчемного виправдання я ще не зустрічав. Все! Спілкування закінчено. Спілкуватися можна з порядною людиною, а з брехуном і маніпулятором, слизьким , як обісцяний свинячий хвість - спілкуватись, це самого себе принижувати. Нах!
Вбили їх колегу. А їм тільки дай по піаритись
Про нереальність такої кількість вантажу, в пустому салоні вже вище було сказано
Ну і зрозуміло що розбиратися з тим. Що у поліцейських не вистачає навиків, ні хто не буде