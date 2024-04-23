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Убийство полицейского в Винницкой области: нападавшие перевозили 100 гранат и 25 тысяч патронов

Зловмисники, що напали на поліцейських на Вінниччині

Правоохранители обнаружили злоумышленников, напавших на полицейских в Винницкой области, у них было 100 гранат и 25 тысяч патронов.

Об этом в комментарии КИЕВ24 рассказал руководитель Винницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Алексей Рыхлюк, передает Цензор.НЕТ.

"В водоеме, в котором злоумышленники оставили боеприпасы, было найдено в настоящее время около 100 гранат, а также около 100 запалов к ним, и около 25 тысяч патронов к стрелковому оружию калибра 5.45. Это предварительные данные, в настоящее время следователи еще проводят осмотр места событий и описывают все остальное имущество", - рассказал он.

По данным прокурора, злоумышленники отметили, что эти боеприпасы они перевозили в свой дом в Винницкой области.

Также смотрите: С полицейским Максимом Зарецким, погибшим во время нападения в ночь на 20 апреля, простились на Виннитчине. ФОТОРЕПОРТАЖ

Нападение на полицейских в Винницкой области

Напомним, 20 апреля, ночью в Гайсинском районе Винницкой области сотрудники полиции остановили для проверки неизвестный автомобиль. В авто находились двое мужчин, которые открыли огонь по полицейским.

28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода опровергла информацию СМИ о том, что убийца полицейского в Винницкой области, а также второй нападавший якобы являются военнослужащими бригады. В Офисе генпрокурора отметили, что проверяется причастность к преступлению двух военнослужащих.

Позже стало известно, что на видео расстрела полицейского в Винницкой области, которое распространяется в медиа, присутствуют военнослужащие одной из воинских частей Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Также правоохранители обнаружили машину, в которой были подозреваемые в убийстве полицейского в Винницкой области. 21 апреля стало известно, что нападавших на полицейских задержали в Одесской области.

22 апреля двум военнослужащим, которые устроили стрельбу в Винницкой области, сообщено о подозрении в убийстве и покушении на жизнь полицейских, а также в дезертирстве.

Читайте также: Убийство полицейского в Винницкой области: Второму подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей

Автор: 

Винницкая область (1028) Нацполиция (16424) убийство (6475) военнослужащие (6096)


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Топ комментарии
+18
Ось так при усіх показують себе дурнем невігласи.
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23.04.2024 00:36
+17
а що, при мобілізації людина стає святіше папи римського? Німб на голові з'являється? У нас мобілізували всіх алкашів місцевих, які крали проводку зі сповпів на метал.
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23.04.2024 06:11
+14
Влізуть запросто
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23.04.2024 00:55
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25 000 набоїв , а ще й 100 гранат , в ту машину навряд чи влізе ...
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23.04.2024 00:32 Ответить
Ось так при усіх показують себе дурнем невігласи.
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23.04.2024 00:36 Ответить
То не показуй - хто тебе змушує ?
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23.04.2024 00:39 Ответить
Щось ти тойвой, не в темі..
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23.04.2024 02:48 Ответить
Юльки всегда не в теме, ухилянт какой-то.
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23.04.2024 03:14 Ответить
Зі слів затриманого, в машині були два ящики з гранатами, по десять штук, де взялася решта.....
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23.04.2024 09:57 Ответить
зі слів затриманого - він там з сином збирали перші весняні гриби
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23.04.2024 12:36 Ответить
23 цинка
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23.04.2024 00:53 Ответить
Влізуть запросто
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23.04.2024 00:55 Ответить
Плюс 3 відра гранат..
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23.04.2024 00:57 Ответить
ну якщо машину не жалко - 300-350 кіло на задню вісь, то теоретично можливо.
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23.04.2024 03:55 Ответить
Ну і на задні сідіння садити 3 дорослих людей, то пізда машині😀 На *** там це сидіння взагалі.
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23.04.2024 04:05 Ответить
Ну якщо ти не знаєш різниці між тим, що таке положити груз в авто між осями, хоч і на заднє сидіння, і пхати 350 кіло на та за задню вісь в багажник, то роби так і далі .
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24.04.2024 05:27 Ответить
Та і ***** ця машина, її шкода, на горбу краще все носити, а то осі *****.
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23.04.2024 04:09 Ответить
Це майже 1000 магазинів. І жодного АК-5,45? Це дивно. Можно було б під цю історію, половину сухопуткі списати)
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23.04.2024 03:07 Ответить
АК мабуть у попередню ходку відвезли. Чомусь я впевнений, що не перший раз вони перевозять такі речі.
Питання 1 - як вони проходили блок-пости?
Питання 2 - а хтось вже перевіряє відеокамери на предмет попередніх вояжів цих бізнесменів?
Вони їхали не побоюючись перевірок на блок-постах, а отже все було узгоджено. А ці поліцейські випадково попалися, вирішили "підробіток" собі влаштувати.
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23.04.2024 09:25 Ответить
На блок пості ,зазвичай, на смузі для військових махнув рукою і їдаеш далі..
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23.04.2024 12:05 Ответить
Ну от навіщо їм стільки БК потрібно було???
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23.04.2024 06:51 Ответить
"У водоймі..."
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23.04.2024 03:34 Ответить
а ти уважно читай, там не про машину пишуть, дослівно

Правоохоронці знайшли зловмисників, що напали на поліцейських на Вінниччині, в ньому було 100 гранат та 25 тисяч набоїв.

Джерело:
тобто в зловмиснику, про машину не пишуть.
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23.04.2024 07:22 Ответить
Відразу подумав про це, побачивши фрагменти запису. Показують особливість і значущість!!! свого відомства?
Вага патрона майже 11 г, 25000Х11г=250 кг+ цинки чи ящики вага,;
гранати: наступальні чи обороняючі від 400 г до 650 г + ящики. Мав би бути значний обєм в багажнику машини. Щось усе кардинально мутно...
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23.04.2024 09:06 Ответить
25000×10(гр.)= 250кг.
100×600(гр.)=60кг.
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23.04.2024 09:09 Ответить
2160 в ящику. Це 11 ящиків. Плюс 5 ящиків гранат. Але ж вони 100% їх не заводській упаковці везли. Тому цілком можливо. Ясно, що для яскравішого ефекту припишуть щось, тобто везли можливо і 10000 набоїв, стало 25000.
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23.04.2024 09:09 Ответить
" красть ничего не надо- все уже украдено до нас.."
/Операцыя Ы/.
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23.04.2024 09:16 Ответить
10 ящиків з патронами та 5 ящиків з гранатами. Помістяться вільно.
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23.04.2024 11:00 Ответить
Правоохоронці знайшли зловмисників, що напали на поліцейських на Вінниччині, в ньому було 100 гранат та 25 тисяч набоїв. Джерело:

правоохоронці знайшли водойму?
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23.04.2024 00:39 Ответить
ні, судячи з написаного, 100 гранат було прямо у підозрюваному або в тому поліцейському, якого вбили
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23.04.2024 00:48 Ответить
І що, заради цього на мокруху пішли?
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23.04.2024 00:40 Ответить
психанули, а так би умовно отримали, ну максимум 3 роки реально і то хтось один, батя наприклад, типа син не знав, що везу.
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23.04.2024 07:34 Ответить
Ну, там була перестрелка. Я насчитав 10 вистрелов.
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23.04.2024 09:19 Ответить
Відео пояснення підозрюваного в суді причин застосування зброї проти поліцейського - https://t.me/supernova_plus/30700?single тут .
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23.04.2024 00:40 Ответить
Цього всього шо ви написали їм мало ...країну готують до гіршого
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23.04.2024 05:52 Ответить
Так. І таке враження, що Херпіду і його команда прийшли знищити українців різними способами, щоб тільки переселити сюди своїх?
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23.04.2024 06:51 Ответить
своїх і всяких чуркобесів, щоб знищити українську націю, народ.
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23.04.2024 07:35 Ответить
Це ви про кого, про 73%?
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23.04.2024 08:22 Ответить
Так пей таблетки и не хвилюйся. А лучше-застрелись. вместо хвилювання-лучше предлагай! Есть страны где полтность населения в 5 раз ниже чем в Украине-это очень богатые страны(Австралия и Канада) ,Есть страны где общая численность населения в 5-10 раз меньше чем в Украине-и это очень богатые страны(Норвегия Швеция). Кто тебе сказал что 11 миллионов не вернутся? Российский телевизор? Если ты не россиянский агент-пей таблетки и успокойся. Во время войны паникеров расстреливали-я бы тебя расстрелял 3 раза)))
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23.04.2024 10:30 Ответить
Редактори сплять?? Зловмисникив знайшли, а в ньому були гранати та набої.....
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23.04.2024 03:26 Ответить
за Януковича как за Президента голосовали и украиномовные,за Зеленского как за Президента-голосовали и украиномовные. Украиномовный-не значит умный. Украиномовные ухиляются от призыва так-же как и русскоязычныеУкраиномовный не значит автоматически патриот. В Армии воюют большинство русскоязычных-ты предлагаешь считаь этих людей вторым сортом? В Украине нет закона запрещающим говорить на любом языке кроме Украинского-розумиеш тупой ты баран? Надеюсь завтра тебя мобилизуют и ты свой патриотизм и национпализм направиш на то что нужно больше всего-уничтожение российских оккпантов.
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23.04.2024 10:34 Ответить
Тебе нужно беспокоиться о своей мобилизации. Я плачу таксы здесь, чтобы наше оружие было произведено и отправлено и Украинские люди были свободны, включая такое быдло как ты. Наслаждайся пока можешь.
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23.04.2024 14:22 Ответить
Ты беспокоишся не за украину,ты беспокоишся за свои США платя ИМ таксы но не платя таксы Украине. Ты если не совсем даун понимаешь что те копейки что выделяет мам США-это суперавыгодные инвестиции для безопасности США когда на один доллар вы получаете+20 долларов к безопасности. Так что не нужно сторить из себя добродетеля. Американцы всегда думали прежде всего о себе и своизх интересов-и ты тоже один из них. То что победа Украины в интересах США-это просто так совпало. Иначе Украина-бы ничего от ВАС не получила. И не нужно заливать про гумманизм и общечеловеческие ценноти. США рвазвела Украину лишив лучих средств защиты:ЯО и ракет средней дальности. Так что не мы вам должны а ВЫ НАМ. Вы даете копейки а мы отдаем свои жизни
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23.04.2024 16:32 Ответить
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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23.04.2024 17:21 Ответить
Щось там в татарових з фантазією не все гаразд..
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23.04.2024 05:25 Ответить
Народ ...вам не здається дивним дуже великий акцент що це військовослужбовці ЗСУ ? Уже 4 дні торочать одне і теж.. Думаю зепітари почнуть зажимати гайки
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23.04.2024 05:49 Ответить
а що, при мобілізації людина стає святіше папи римського? Німб на голові з'являється? У нас мобілізували всіх алкашів місцевих, які крали проводку зі сповпів на метал.
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23.04.2024 06:11 Ответить
А причеп знайшли в якому лежали ті 25000000 патронів??? Чи все впихнули в стареньку іномарку???)))
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23.04.2024 06:45 Ответить
25 тис це 25 000. В цинку 1080 набоїв 5.45 в ящику - 2160. Якщо набої до ПМ, то в ящику 2560, тобто 10-12 ящиків.
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23.04.2024 07:26 Ответить
Чому цей поліціцай не викликав на місце СОГ і виявили на місці а вже після того знайшли чи ні ще невідомо, що коментує поліція я не довіряю. Мент порушив все що можливо починая з власної безпеки і безпеки напарника і цівильного якого тягали в авто...проце керівництво поліції замовчує. Я не довіряю поліції і ії керівництву.
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23.04.2024 07:07 Ответить
ну давай, по пунктах, що він все порушив, тільки без тупого триндіжа, а конкретно, всі пункти Законів, інструккцій, що він порушив?
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23.04.2024 07:45 Ответить
Какие инструкции..Там на видео вообще не понятно что ..цынков не видно ..о куда прибежал второй хрен полицай который даже не понял что случилось ..и почему вообще видео кусками ....как обычно мутная фигня от ментов
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23.04.2024 09:01 Ответить
Перше й основне порушення - те що вони взагалі когось зупинили для "перевірки". Вони проявили "ініціативу", за що й поплатилися.
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23.04.2024 09:32 Ответить
а давай з цього місця детальніше, в чому порушення? чим заборонено? давай пункти яких Законів, інструкцій, положень, правил, що порушили патрульні? тільки дивись д...бе, щоб коли вийдеш на вулицю, і тебе заріжуть чи заб'ють, не сказли, що ти поплатився, бо щось порушив.
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23.04.2024 16:22 Ответить
Коли щось пишеш, "д...бе", включай мізки, якщо вони у тебе є. У цих двох поліцаїв було завдання зупиняти будь-кого вночі на трасі? Ні! Проявили "ініціативу", як я вже написав. Вони повинні були доставити до відділку затриманого раніше громадянина, а не ризикувати ще й його життям.
Детальніше - вони поплатилися своїм життям / здоров'ям за те, що як завжди ткнули свого носа куди не слід.
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23.04.2024 16:32 Ответить
Д...бе бозмозглий, ще раз запитую в чому порушення? чим заборонено? давай пункти яких Законів, інструкцій, положень, правил, що порушили патрульні? або відповідай, або іди за руцкім ваєнним карабльом. а не пишеш тут хрінь якусь, порушили, поплатились.
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23.04.2024 16:41 Ответить
Ти, "д...бе", мабуть мусор. Ще з тих, попередніх 👮
Якщо коротко - вали вслід за тим самим російським воєнним кораблем.
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23.04.2024 16:53 Ответить
я здогадувався, що ти Ярослав Гейко по життю д..б, тепер і сумнівів немає
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23.04.2024 17:13 Ответить
Тобі нічим здогадуватися, "д...бе" 😂
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23.04.2024 18:42 Ответить
гомику, це все на, що ти спромоглося?
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23.04.2024 22:42 Ответить
Если это намек на хищение,то разворачивается интересная картина - в винницкой и одесской областях процветает торговля оружием,а там покупателями могут быть только путинские агенты из приднестровья,и еще откуда у нас 20 летние полицейские,такие хлопчики должны служить срочную,а не ухилянствовать в полиции.
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23.04.2024 07:37 Ответить
"такие хлопчики должны служить срочную,а не ухилянствовать в полиции."
Ви строкову самі проходили ? Там-розклад дня, плац, теоретичні та практичні навчання, та чергування на кухні, якщо це учебка. Якщо частина-то майже без навчань, тільки чергування на кухні, у казармі та охорона майна військової частини. Майже ніяких ризиків. Поліцейські ж не тільки з трукамами за заправками ховаються, та за забороненими знаками. Вони ще на виклики до всяких агресивних психопатів виїзжають та у комендантську годину патрулюють, ризикуючи нарватися на якусь дрг чи озброєних зловмисників. То до чого тут про ухилянтів і де безпечніше ?
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23.04.2024 08:44 Ответить
Армия - это патриотическое воспитание и дисциплина,ваш тезис - "Армия говно,полиция шоколадка" абсолютно несправедлив,в 20 лет хлопчик должен служить Родине,а не режиму.
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23.04.2024 09:44 Ответить
"ваш тезис - "Армия говно,полиция шоколадка""
Де я таке казав ?
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23.04.2024 12:24 Ответить
Читайте свои тексты внимательно.
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23.04.2024 14:01 Ответить
Українську мову не розуміємо, тож і висновки перекручуємо ?
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23.04.2024 14:39 Ответить
У деяких випадках публічне розкриття інформації про допомогу може спричинити небажану увагу або роздратування, що може ускладнити або зменшити ефективність допомоги.
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23.04.2024 08:23 Ответить
23.04.2024.
tZe inform.

Питання вбивства поліцейського на Вінниччині обростає дуже незрозумілими подробицями. За інформацією МВС винні перевозили 25000 патронів і 100 гранат, які потім втопили в річці. На відео видно майже пустий салон і маскувальну сітку. Де ж вони перевозили 25 ящиків патронів і 5 ящиків гранат ?. Відео обривається в момент закінчення перевірки і постріли звучать вже незрозуміло коли і звідки. Де зброя, з якої стріляли?

https://tsn.ua/video/video-novini/rozstril-policeyskih-na-vinnichchini-z-yavilos-video-z-bodikameri.html
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23.04.2024 08:36 Ответить
Краще мовчати офіційно про знайдену таку кількість викраденої зброї.... ітак іде багато вкидів від роспропаганди що зброя від нас опиняється в африці
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23.04.2024 09:04 Ответить
Можна говорити про продаж зброї в Африку. Але про Червинського ні слова !
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23.04.2024 09:29 Ответить
Ну то говори про Червінського. Хто тобі не дає ГОВОРИТИ про Червінського? Але влада чхала і срала на ту говорильню.
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23.04.2024 10:08 Ответить
Мєнти великі "майстри" малювати "картини маслом". Завтра з"ясується, що ці чоловіки перевозили ядерну боєголовку для ХАМАС-у, знайдуть інструкції фсб, "потягнеться слід" до Залужного і ДУК ПС, а, значить і чистки командного складу ЗСУ перед здачею України і капітуляцією.
Отже - не можна чіпати цього през... през... президента і його кліку, хай правлять довічно, бо ж "родіна в апасності".
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23.04.2024 09:23 Ответить
Плохо дело, интересно, какой процент украинского общества убежден, что при конфликте гражданского или военного с полицейскими, полицейский уже изначально не прав. На видео мы абсолютно не видим того, что полицейские вели себя в чем-то неправильно, но находится масса людей, которая оправдывает убийц в военной форме лишь потому, что они военные, причем эти военные, абсолютно никому не известные люди, с неизвестным прошлым, и вполне возможными тараканами в головах,, о которых знают только близкие им люди, сослуживцы, врачи.
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23.04.2024 09:23 Ответить
В даному конкретному випадку поліцейські, як завжди, вирішили "халтуркою" зайнятися. Звідси й така "слава" йде про поліцію. Вони повинні були доставити затриманого громадянина до відділку, а не ризикувати його життям та займатися самоуправством на дорозі. Вони мали завдання від керівництва і були готові до реальної зустрічі з ДРГ? Ні! То якого дідька зупинили те авто?
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23.04.2024 09:40 Ответить
Вы это серьезно, в Винницкой области по ночам в комендантский час разъезжают вражеские ДРГ с дальним светом, но полицейские при этом рискуют останавливать их, из желания халтуркой заняться, это обычное дело, и много было таких случаев?
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23.04.2024 11:08 Ответить
Для того, щоб знаходити та зупиняти ДРГ (ви абсолютно впевнені, що їх не може бути у Вінницькій області?), а також ось таких контрабандистів, є спеціально підготовлені люди, є обладнані блок-пости. Може ви поясните, навіщо звичайні патрульні поліцаї, котрі звикли "підробляти" на дорогах, зупиняючи будь-кого без причини (типова практика), навіщо вони зупинили той автомобіль? У них було таке завдання від керівництва?
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23.04.2024 11:31 Ответить
Замість Червинського ми маємо говорити про поліціянта.
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23.04.2024 09:26 Ответить
Це щоб відвернути увагу Українців від сотень наших солдатів і офіцерів, що погибли і гинуть під Роботіним, Часовим Яром, Кринками ... через тупу бездарність і продажність новопризначених "полководців".
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23.04.2024 10:22 Ответить
це більше 10 ящиків патронів, якщо калібр 5.45мм і 5 ящиків гранат. авто не виглядає перевантаженим. і на відео з боді-камери таку кількість вантажу не помітно. навішають зара на цих лохів пройобів за усі минулі роки
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23.04.2024 09:34 Ответить
Зі слів одного із затриманих, в машині було два ящики з гранатами по десять штук....
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23.04.2024 10:02 Ответить
Якщо це правда (а я підозрюю, що неправда), то ЯК два якісь поца-василаки могли зкомуніздити стільки смертоносної зброї? А якщо вони ********, то скільки можуть ******* вищі командири (серед яких є і покидьки, як не печально).
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23.04.2024 10:06 Ответить
Виявилося, що ці вбивці-василаки любителі кацапських попів з которими фотографувалися та підтримували постійні зв'язки, точнісінько як вася ломаченко.
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23.04.2024 10:29 Ответить
любителів московських попів в зсу немає ні одного, їх інструктують,як посилаючись на віру відкосити від армії,так що тут ти трошки **********.
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23.04.2024 19:40 Ответить
Ось тобі відео,можеш зразу з 5-ї хвилини подивитися на фото з РПЦшними попами:
https://youtu.be/2PLB23rNmxs?si=qxqz7tO9M6spGbVF
Російський слід у нападі на поліціянтів | На кого працювали вбивці? СИМОРОЗ

Це ТИ тріпло і адвакат вбивць.
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23.04.2024 20:20 Ответить
Якесь ліве відео з політичного ток-шоу, де власники тв каналу самі є в політпартії "Народний контроль" на фото з червоними вимпелами,як ссср завоняло.То ходити в московську церкву це злочин? Всі хто туди ходять злочинці? А чому тоді пашу-мерседесса сьогодні звільнили?Чому її не закрили?Тим більше ,постанова ВР від 2019 р. діє,про закриття нелегітимних сект. Чому просто не виконати.І до речі фото з попами це вже злочин? А чому фото не показали на весь екран? А для того що таких як ти буратін,якими маніпулювати можна,та лохами робити,бо церква та не московська,вже розбирали це у фб
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02.05.2024 16:41 Ответить
Ааа, ну коли розбирали у фб, то це супер . Хватить брехати і викручуватись!
Фб авторитет? Хто розбирав? Бабусі під під'їздом?
Більш жалюгідного і нікчемного виправдання я ще не зустрічав. Все! Спілкування закінчено. Спілкуватися можна з порядною людиною, а з брехуном і маніпулятором, слизьким , як обісцяний свинячий хвість - спілкуватись, це самого себе принижувати. Нах!
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02.05.2024 17:50 Ответить
Для тебе авторит телеящик ,канал НТА і власники з червоним вимпелом та "Народним контролем" ? Ну вір їм, коли тебе на ссср тягне і обісцяні свинячі хвости . І коли там якоюсь фоткою підробленою помахали ,то то точно правда.Це ж такий злочин, в московську церкву ходити,хоча підозрювані і не ходили туди і оригінала фотки ти не бачив,а хтось тобі помахав,типу, нею,перед очима повними сечі.До речі,Пашу- мерседесса звільнили, а ти все сичиш,та віриш,що в КК є стаття за ходіння в церкву ( не правильну).Бігом біжи в церкву гріхи замолювати.
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03.05.2024 07:51 Ответить
ПНХ !
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03.05.2024 09:10 Ответить
Як жалюгідно
Вбили їх колегу. А їм тільки дай по піаритись
Про нереальність такої кількість вантажу, в пустому салоні вже вище було сказано

Ну і зрозуміло що розбиратися з тим. Що у поліцейських не вистачає навиків, ні хто не буде
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23.04.2024 10:40 Ответить
Наскільки читав про їх роботу, то це не далеко лафа , робоча зміна триває 12 годин а іноді 13-14 , в умовах роботи з великим стресовим навантаженням ніде в світі полісмени не мають змін більше 8 годин, тому у наших можуть бути випадки високої втоми і помилок в роботі
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23.04.2024 17:42 Ответить
та що ти розказуєш, україна і раніше була поліцейською державою, це коли поліції неприродно багато в мерерахунку на 1000 громадям, а цих громадян зараз попризивали до зсу, потікали на Захід і т.д. ,тоб-то кількість поліціянтів збільшилась у відносних цифрах в декілька разів, і вони просто не можуть "прогодуватися" ,бо база годувальна різко зменьшилась,от звідси ноги ростуть.
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23.04.2024 19:46 Ответить
Цей Хавронников Степан системний провокатор. Не тратьте на нього свій час і нерви ,бо його задача не конструктивний діалог, а розкручування срачу з "ТИканням" та другим хамством.
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23.04.2024 20:30 Ответить
Та ти шо?
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02.05.2024 16:44 Ответить
Брехня. Я б коли б перевозив щось сумнівне, то точно не їхав би в комендантську годину,а десь вранці, коли у поліції засідання усіляки, перезмінка.Чи вдень, в чамий пік переміщень транспорта Коли б зупинили, то мав би на кармані$ щоб"порішать" ,з ними ж завжди можна домовитиcя, не було б грошей поділився б товаром. Ладно, допуская що усіляке можливо,але коли б утопив щось таємно, то не для того, щоб признатися на слідуючий же день.Нас за дурнів вважають,от що обідно
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23.04.2024 19:35 Ответить
 
 