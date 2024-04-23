Убийство полицейского в Винницкой области: нападавшие перевозили 100 гранат и 25 тысяч патронов

Правоохранители обнаружили злоумышленников, напавших на полицейских в Винницкой области, у них было 100 гранат и 25 тысяч патронов.

Об этом в комментарии КИЕВ24 рассказал руководитель Винницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Алексей Рыхлюк, передает Цензор.НЕТ.

"В водоеме, в котором злоумышленники оставили боеприпасы, было найдено в настоящее время около 100 гранат, а также около 100 запалов к ним, и около 25 тысяч патронов к стрелковому оружию калибра 5.45. Это предварительные данные, в настоящее время следователи еще проводят осмотр места событий и описывают все остальное имущество", - рассказал он.

По данным прокурора, злоумышленники отметили, что эти боеприпасы они перевозили в свой дом в Винницкой области.

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Нападение на полицейских в Винницкой области

Напомним, 20 апреля, ночью в Гайсинском районе Винницкой области сотрудники полиции остановили для проверки неизвестный автомобиль. В авто находились двое мужчин, которые открыли огонь по полицейским.

28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода опровергла информацию СМИ о том, что убийца полицейского в Винницкой области, а также второй нападавший якобы являются военнослужащими бригады. В Офисе генпрокурора отметили, что проверяется причастность к преступлению двух военнослужащих.

Позже стало известно, что на видео расстрела полицейского в Винницкой области, которое распространяется в медиа, присутствуют военнослужащие одной из воинских частей Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Также правоохранители обнаружили машину, в которой были подозреваемые в убийстве полицейского в Винницкой области. 21 апреля стало известно, что нападавших на полицейских задержали в Одесской области.

22 апреля двум военнослужащим, которые устроили стрельбу в Винницкой области, сообщено о подозрении в убийстве и покушении на жизнь полицейских, а также в дезертирстве.

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