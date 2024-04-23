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Новости Война
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Враг атаковал дронами Киев, все вражеские цели уничтожены. В столице без разрушений и пострадавших

шахед

В ночь на 23 апреля войска РФ совершили очередную воздушную атаку на столицу Украины.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник КГВА Сергей Попко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, ночная воздушная тревога в столице была связана с угрозой БПЛА. По предварительным данным, вражеские дроны были запущены с территории Курской области (РФ), пролетели через Сумщину, Черкасщину и заходили в Киев с юго-западного направления.

Силами и средствами противовоздушной обороны все вражеские цели были уничтожены (тип и количество в своих отчетах обнародуют Воздушные Силы).

На данный момент в столице не зафиксированы ни разрушения, ни пострадавшие (данные оперативного строительства обновляются и уточняются)", - говорится в сообщении.

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Киев (25469) дроны (3837) Воздушные атаки на Киев (678)


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Київ - дронами?
Нуачо, вдруг повєзьот.
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23.04.2024 08:38 Ответить
Один потерпіллєр є в столиці ,
на Банковій
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23.04.2024 10:58 Ответить
 
 