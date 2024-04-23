Венгрия будет блокировать помощь ЕС для Украины на 2 млрд евро, - Сийярто
Венгрия намерена блокировать помощь Европейского Союза для Украины в размере 2 млрд евро.
Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Index.
Причиной он назвал тот факт, что в Украине до сих пор не прекратилась "дискриминация венгерских компаний". По его словам, пока ситуация не изменится, оказание помощи не согласуют.
Он отметил, что в Брюсселе хотят, чтобы в дополнение к заблокированным Венгрией 500 млн евро, Будапешт согласился на выделение членами ЕС еще 1,5 млрд евро для Украины.
"Позиция Венгрии остается неизменной: пока мы не получим гарантий от украинской стороны, что они прекратят охоту за венгерскими компаниями, мы не сможем способствовать принятию таких решений", - подчеркнул Сийярто.
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Надіюся - цього дочекаються й Орбан з Сійярто І ми станемо цьому свідками!
А що, хтось від них очікував іншого?
Я коли вперше читав Швєйка у дитинстві, все не мог зрозуміти чого він так там мадярів ненавидить...
Плохо ті брат мадьяров знаеш!(с)
чому тільки бездіє керівництво країни та допускають небезпеку
З Угорщиною давно потрібно запрвадити візовий режим як з недружньою країною і у кого закінчився термін нехай їдуть додому качати права, а не безкінечно потурати їхнім вибрикам!
Може слід їх дійсно блокувати?