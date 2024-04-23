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Венгрия будет блокировать помощь ЕС для Украины на 2 млрд евро, - Сийярто

сійярто

Венгрия намерена блокировать помощь Европейского Союза для Украины в размере 2 млрд евро.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Index.

Причиной он назвал тот факт, что в Украине до сих пор не прекратилась "дискриминация венгерских компаний". По его словам, пока ситуация не изменится, оказание помощи не согласуют.

Он отметил, что в Брюсселе хотят, чтобы в дополнение к заблокированным Венгрией 500 млн евро, Будапешт согласился на выделение членами ЕС еще 1,5 млрд евро для Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия блокирует €450 млн, которые Польша должна получить из европейского бюджета за поставленное Украине оружие, - Сикорский

"Позиция Венгрии остается неизменной: пока мы не получим гарантий от украинской стороны, что они прекратят охоту за венгерскими компаниями, мы не сможем способствовать принятию таких решений", - подчеркнул Сийярто.

Автор: 

Венгрия (1929) помощь (7754) Евросоюз (17059) Сийярто (318)


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Топ комментарии
+41
Мадьяри, а вам не осто3,14здело постіно обирати бік лайна? Від вас вже так смердить гівном, шо сусіди носа затикають. За останні 110 років ви вже 4 рази зануривались у гівно з головою. Кайзер, Гитлер, Совок зараз Параша з Путлером. Чі подібне тягне до подібного?
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23.04.2024 06:44
+30
Паскудні шавки
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23.04.2024 06:43
+23
"Йому довелося побачить найгірше в світі - падіння Величі, якій він все життя поклонявся!" (Толкієн "Володар Кілець")
Надіюся - цього дочекаються й Орбан з Сійярто І ми станемо цьому свідками!
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23.04.2024 07:02
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Цыганва лапотная.
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23.04.2024 06:42 Ответить
Ні. Просто орківський раб.
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23.04.2024 07:04 Ответить
викиньте цю нациську-рашистьку країну з євросоюзу і нато,вона вже ******-а,поки орбан,якого завербував для фсб магілевич,буде у владі--ця країна тягар
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23.04.2024 09:43 Ответить
Паскудні шавки
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23.04.2024 06:43 Ответить
Мадьяри, а вам не осто3,14здело постіно обирати бік лайна? Від вас вже так смердить гівном, шо сусіди носа затикають. За останні 110 років ви вже 4 рази зануривались у гівно з головою. Кайзер, Гитлер, Совок зараз Параша з Путлером. Чі подібне тягне до подібного?
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23.04.2024 06:44 Ответить
"Йому довелося побачить найгірше в світі - падіння Величі, якій він все життя поклонявся!" (Толкієн "Володар Кілець")
Надіюся - цього дочекаються й Орбан з Сійярто І ми станемо цьому свідками!
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23.04.2024 07:02 Ответить
Ой - та їм пофіг. Вони на роботі і заробляють гроші...
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23.04.2024 08:18 Ответить
Наша пісня гарна й нова.
А що, хтось від них очікував іншого?
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23.04.2024 06:49 Ответить
****** це діагноз.
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23.04.2024 06:50 Ответить
Хоть би цім мадьярам яйца у тисках вже заблокувати,що твориться у ЄС ?
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23.04.2024 06:51 Ответить
Підарас ти сіярто, циганська гнида!! Все повернеться сторицею!!
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23.04.2024 06:51 Ответить
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23.04.2024 06:51 Ответить
Цього уй@бка давно "діскрімінує" в очко здоровенний нігер.
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23.04.2024 06:54 Ответить
Одно слово, ******.
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23.04.2024 06:54 Ответить
Ср@ні путінські голуби миру, хочуть залишити Україну без захисту перед агресією кремля.
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23.04.2024 07:09 Ответить
Не лише Україну, ці під-раси блокують також компенсацію Польщі, за надану Україні зброю, від Європи, співпадіння - не думаю....
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24.04.2024 07:27 Ответить
Уродщина, при цій піда..кій прох..ловській владі
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23.04.2024 07:15 Ответить
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23.04.2024 07:24 Ответить
Брудні мадяри завжди були паскудними гнидами
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23.04.2024 07:27 Ответить
Гашек був 💯правий
Я коли вперше читав Швєйка у дитинстві, все не мог зрозуміти чого він так там мадярів ненавидить...

Плохо ті брат мадьяров знаеш!(с)
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23.04.2024 07:31 Ответить
Він схожий на фашиста-гестапівця, прямо натуральний типаж.
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23.04.2024 07:31 Ответить
Це ********** бикування ще довго терпітиме ЄС?!
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23.04.2024 07:42 Ответить
Мерзотна уральська нація! Ви ще за Корюківку-43 відповідати будете, покидьки гуляшні.
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23.04.2024 07:52 Ответить
Гівнярі по суті. А з гімна, як відомо кулі не зліпиш.
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23.04.2024 08:45 Ответить
Це ж яку компанію дискримінують? Хоч одну назвіть
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23.04.2024 09:05 Ответить
Вони ОТП банк мають на увазі.
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23.04.2024 09:14 Ответить
Так його вже вивели зі списку
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23.04.2024 13:40 Ответить
Треба буде відзначити його відповідним графіті на стінах...
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23.04.2024 15:28 Ответить
Імпічмент Орбану і його посіпакам !!! Угорці доведіть, що ви не барани з отари кацапів.
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23.04.2024 09:25 Ответить
Якби не їхнє членство в ЄС вони б давно на нас напали з іншого боку, орбан навіть карту представляв, угорцям потрібно ввести візовийрежим, як не дружнім та потенційно небезпечним,
чому тільки бездіє керівництво країни та допускають небезпеку
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23.04.2024 09:53 Ответить
Досить полювати на угорські компанії, час полювати на угорське керівництво!
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23.04.2024 09:32 Ответить
На росії тим, хто хоче отримати громадянство в першу чергу дають автомат і відправляють на фронт, а у нам угорці завжди качають права.
З Угорщиною давно потрібно запрвадити візовий режим як з недружньою країною і у кого закінчився термін нехай їдуть додому качати права, а не безкінечно потурати їхнім вибрикам!
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23.04.2024 09:33 Ответить
Сіяртов.
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23.04.2024 10:59 Ответить
Про які саме компанії йдеться?
Може слід їх дійсно блокувати?
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23.04.2024 11:22 Ответить
***..скі мадьярські друзі пуйла. Як не соромно европейцям не мати управи на цих ворогів Євросоюзу.
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23.04.2024 12:31 Ответить
ЄС не хоче виправити свою помилку,та викинути звідти агентів лаптестана.хай йдуть у ,,таежный союз,,
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23.04.2024 20:00 Ответить
 
 