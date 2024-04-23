Байден упорно призывает Сенат проголосовать за пакет помощи Украине: "Чтобы я мог немедленно подписать его"
Президент США Джо Байден настойчиво призвал Сенат США прислать пакет документов относительно помощи Украине ему на подпись.
Об этом американский лидер сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
"Я настоятельно призываю Сенат отправить пакет документов национальной безопасности мне на стол, чтобы я мог немедленно подписать его", - отметил он.
Байден добавил, что "сегодня поделился с президентом Зеленским, что моя администрация готова быстро предоставить новую помощь в сфере безопасности для удовлетворения потребностей Украины на поле боя".
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+6 Николай Николаевич #334532
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Інакше - на пляшки.
Так що подивимось. Тварюки вони винахідливі, варіантів багато є.
Від швидкої насті у Шумера до заправки ручки Байдена чорнилами, що зникають.
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3826531-senat-ssa-pidtrimav-zakonoproekt-iz-60-milardami-dla-ukraini.html