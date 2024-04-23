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Байден упорно призывает Сенат проголосовать за пакет помощи Украине: "Чтобы я мог немедленно подписать его"

байден,джо

Президент США Джо Байден настойчиво призвал Сенат США прислать пакет документов относительно помощи Украине ему на подпись.

Об этом американский лидер сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Я настоятельно призываю Сенат отправить пакет документов национальной безопасности мне на стол, чтобы я мог немедленно подписать его", - отметил он.

Байден добавил, что "сегодня поделился с президентом Зеленским, что моя администрация готова быстро предоставить новую помощь в сфере безопасности для удовлетворения потребностей Украины на поле боя".

Также читайте: Байден заверил Зеленского в том, что немедленно подпишет закон о помощи Украине в случае одобрения его Сенатом

Автор: 

Байден (2785) помощь (7754) Сенат США (498)


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Топ комментарии
+6
Десь сьома, восьма...
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23.04.2024 07:05
+4
Санта Барбара, х.. його знає яка серія
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23.04.2024 07:04
+3
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23.04.2024 08:57
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23.04.2024 06:59 Ответить
Санта Барбара, х.. його знає яка серія
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23.04.2024 07:04 Ответить
Десь сьома, восьма...
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23.04.2024 07:05 Ответить
я вже збився, здається це вічність
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23.04.2024 07:08 Ответить
Та почекай. Ще кордон з Мексикою не перекрили.
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23.04.2024 07:12 Ответить
Дідусь уже забув, як він більше півроку відмовлявся розглядати будь-який інший законопроект, окрім пакета, запропонованого Білим домом. Що ж сталося? Вибори підтискають? Чи він розрахує пропетляти з південним кордоном?
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23.04.2024 08:18 Ответить
Брешеш, знову брешеш, брехливе ти палло, оскільки жодного іншого пакета в природі не існувало, окрім двох від Байдена та одного сенатського. А, як джонсоновий появився - Байден закликав (і в цій інфі теж), і через три дні в Палаті проголосували, причому демократи дали голосів більше, ніж респи.
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23.04.2024 15:32 Ответить
У гебні є ще 24-48 годин, щоб виправити становище.
Інакше - на пляшки.
Так що подивимось. Тварюки вони винахідливі, варіантів багато є.
Від швидкої насті у Шумера до заправки ручки Байдена чорнилами, що зникають.
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23.04.2024 08:40 Ответить
Байден в змові з ******! Тільки Трамп здатен поставити русню на місце! Не вірте цим ліволіберашьним ЗМІ
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23.04.2024 08:44 Ответить
Нічого страшного, українці почекають, в сената США є щонайменше пів-року... а там і кінець фінансового року та вибори,- буде не до якоїсь там України 🤔🧐😁
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23.04.2024 08:51 Ответить
Українців прошу почекати не півроку, а до 20-00 23.04.24 за Києвом. Буде поіменне голосування за законопроєкт H.R.815, який стосується іноземної допомогти та вже був ухвалений Сенатом у лютому.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3826531-senat-ssa-pidtrimav-zakonoproekt-iz-60-milardami-dla-ukraini.html
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23.04.2024 09:08 Ответить
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23.04.2024 08:57 Ответить
Трясця, хто там запікав у бік Байдена ? Як вчора лаяли В. Спартц. То читайте оцю "ОДУ зеленсКОМУ." """ Кожна історія повинна нас, українців, вчити. Не кричати через всі наші ЗМІ "всЬо прапало! нас прєдалі", а засвоїти урок, "що я ж не втік" не ключ від всіх дверей міжнародних банків, фондів, урядів країн, які погодились допомагати українському народу, не кинули Україну в обійми московії. Ми повинні бути вдячними ПРОСТІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЖІНЦІ З НОСІВКИ за те, що вона показала, що замало дякування наліво-направо. Треба боротися з Корупцією у своїй країні, яка фактично зупинила наступ наших ЗСУ. Недолугий гадав, що він зі своїми Корупційними "помошнічкамі" розумніші за українську жінку. В Конгресі. Вікторія Спартц показала всім розумним українцям, як треба боротись з корупцією і на які йти жертви. Я був би гордий, якщо вона, ВІКТОРІЯ, погодилась би стати новим українським президентом. Наш Бовдур мізинця її не вартує. Він - артист аРИГІОНального жанру. Вона - міжнародний фінансовий фахівець, якого звичайні АМЕРИКАНЦІ обрали в Конгрес. Вона - взірець для українських політиків майбутнього. А нашого артиста навіть Голлівуд не запросив. """
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23.04.2024 09:23 Ответить
хто автор даного шедевру?
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23.04.2024 09:45 Ответить
Голос народу. Чесний голос народу. 1 + 1 тут ні до чого.
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23.04.2024 10:04 Ответить
Якого саме народу? На Донбасі теж народ є, і він хотів, щоб його голос теж почули.
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23.04.2024 11:24 Ответить
Кацапи.
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23.04.2024 10:10 Ответить
Не суетитесь и не паникуйте в Вашингтоне еще только ранее утро (сенаторы еще спят)! Вероятность проволочек в верхней палате парламента США крайне маловероятна.
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23.04.2024 13:35 Ответить
 
 