Байден упорно призывает Сенат проголосовать за пакет помощи Украине: "Чтобы я мог немедленно подписать его"

Президент США Джо Байден настойчиво призвал Сенат США прислать пакет документов относительно помощи Украине ему на подпись.

Об этом американский лидер сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Я настоятельно призываю Сенат отправить пакет документов национальной безопасности мне на стол, чтобы я мог немедленно подписать его", - отметил он.

Байден добавил, что "сегодня поделился с президентом Зеленским, что моя администрация готова быстро предоставить новую помощь в сфере безопасности для удовлетворения потребностей Украины на поле боя".

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