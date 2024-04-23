США разрабатывают санкции против китайских банков за финансовую поддержку России в войне, - WSJ

Соединенные Штаты готовят новые санкции, отрезавшие некоторые китайские банки от мировой финансовой системы. В Вашингтоне надеются, что это поможет приостановить финансовую поддержку Пекином российского военного производства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как отмечается, Китай прислушался к предупреждениям Запада не отправлять оружие в Россию с самого начала войны, но после прошлогодней поездки госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин китайский экспорт в Россию коммерческих товаров, также имеющих военное применение, резко возрос.

Поскольку Китай теперь основным поставщиком схем, деталей самолетов, машин и станков, официальные лица США говорят, что помощь Пекина позволила Москве восстановить свой военно-промышленный потенциал.

Также читайте: Поддержка Китаем российского ВПК будет обсуждаться на уровне G7, - Госдепартамент США

Блинкен посетит Китай на этой неделе, и вопрос состоит в том, может ли эта мощная финансовая угроза повлиять на китайско-российскую торговлю.

"На прошлой неделе Блинкен раскритиковал поддержку Китаем российской военной промышленности, заявив, что Пекин внес основной вклад в войну России против Украины, снабжая критически важными компонентами для вооружений", - отмечает издание.

В последние недели официальные лица США усилили давление на Китай, предупреждая, что Вашингтон готов принять меры против китайских финансовых учреждений, способствующих торговле товарами, имеющими как коммерческое, так и военное применение.

Пекин оказывал дипломатическую и экономическую поддержку России с начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. Торговля между странами резко возросла, а Москва обходит западные санкции с помощью Пекина.

Читайте также: Спецпосланник Китая Ли Хуэй встретился с украинским послом Рябикиным: Обсудили, в частности, вторжение РФ