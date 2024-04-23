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Новости
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США разрабатывают санкции против китайских банков за финансовую поддержку России в войне, - WSJ

сша,санкції

Соединенные Штаты готовят новые санкции, отрезавшие некоторые китайские банки от мировой финансовой системы. В Вашингтоне надеются, что это поможет приостановить финансовую поддержку Пекином российского военного производства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как отмечается, Китай прислушался к предупреждениям Запада не отправлять оружие в Россию с самого начала войны, но после прошлогодней поездки госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин китайский экспорт в Россию коммерческих товаров, также имеющих военное применение, резко возрос.

Поскольку Китай теперь основным поставщиком схем, деталей самолетов, машин и станков, официальные лица США говорят, что помощь Пекина позволила Москве восстановить свой военно-промышленный потенциал.

Также читайте: Поддержка Китаем российского ВПК будет обсуждаться на уровне G7, - Госдепартамент США

Блинкен посетит Китай на этой неделе, и вопрос состоит в том, может ли эта мощная финансовая угроза повлиять на китайско-российскую торговлю.

"На прошлой неделе Блинкен раскритиковал поддержку Китаем российской военной промышленности, заявив, что Пекин внес основной вклад в войну России против Украины, снабжая критически важными компонентами для вооружений", - отмечает издание.

В последние недели официальные лица США усилили давление на Китай, предупреждая, что Вашингтон готов принять меры против китайских финансовых учреждений, способствующих торговле товарами, имеющими как коммерческое, так и военное применение.

Пекин оказывал дипломатическую и экономическую поддержку России с начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. Торговля между странами резко возросла, а Москва обходит западные санкции с помощью Пекина.

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Автор: 

Китай (2910) санкции (11254) США (26368)


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Які казки не придумаєш перед виборами, про серйозні санкції як от от введуть після 2 років війни...
орки за 3 місяці 2024 заробили на екпорті майже 100 млрд доларів... в тому числі на продажі ресурсів американським компаніям...
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23.04.2024 09:01 Ответить
А в цей час , прямо день в день Потураєвщина з Арестовищеною розкручують тему мови,,,
Кожен виконує завдання Кремля по-своєму, аби був хаос.

Це фейсбук, Вятрович - "Слуги народа" решили сломать парламент через колено и заставить вернуть в английский язык законопроект нормы, которые уничтожают украинский дубляж фильмов и прокат фильмов.Председатель Комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике Микита Потураев сообщил членам комитета о созыве срочного заседания в полдень 23 апреля. На повестке дня - пересмотр заключения комитета по законопроекту No9432 «Об использовании английского языка в Украине».

Арестович: Итог 5 лет правления президента Зеленского. Сбор для военных
про русських та мову див на 1год 40 хв блогу

👇https://www.youtube.com/watch?v=mpshxnJCiBo&lc=Ugzl_IoTaS7vsPLwg5R4AaABAg.A2YOi5RowTnA2Z3qbA2oAU
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23.04.2024 09:03 Ответить
Коментаторів тролів щось мало, про санкції проти Китаю в підор.осійських сколковських методичках походу нічого не написано! А ті що зверху коментували діч якусь несуть!
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23.04.2024 09:12 Ответить
Як казав один старий політолог, в кожній війні є своя ціль, ця війна почалась між Україною і Росією, а тепер світ поділився на світ майбутнього і світ минулого, саме головне для України що захід мобілізувався, перестроївся і тепер почнеться поступова економічна боротьба і військова. Захід визначівся хто є ворог і що з ним ні прошо балакать, зуб за зуб і т.п.
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23.04.2024 09:25 Ответить
 
 