Кадровые изменения в правительстве отложили до мая. В списке ротаций появился Чернышов
Рассмотрение кадровых ротаций в правительстве было перенесено на май.
Об этом сообщили на условиях анонимности депутаты "Слуги народа" Цензор.НЕТ.
Как известно, ранее ходили слухи, что кадровые вопросы, в частности отставку вице-премьера Александра Кубракова, будут рассмотрены уже на этой неделе. В понедельник это должно было обсуждаться на малой фракции "Слуг".
"Перенесли (рассмотрение кадровых ротаций) на май", - сообщил по итогам совещания собеседник издания.
В то же время он не уточнил, кого же будут увольнять. "Точный список не скажет никто до согласования наверху", – отметил собеседник.
В то же время, среди обсуждаемых кандидатур на возвращение в правительство появился руководитель "Нафтогаза" Алексей Чернышов.
Одним из кандидатов на увольнение называют вице-премьера и министра инфраструктуры Александра Кубракова. Об отставке заговорили после уничтожения россиянами ряда украинских объектов генерации.
Среди кандидатов на увольнение также СМИ называли министра реинтеграции Ирину Верещук. Но та сообщила Цензор.НЕТ, что не имела разговоров с руководителями государства относительно увольнения. "Никаких разговоров не было (об увольнении). Конечно, я переспрашивала у руководства на всякий случай", - отметила Верещук.
Она также возразила в Facebook о своем возможном назначении главой тернопольской ОГА.
Несмотря на слухи об очередном объединении Минэкономики и МинАПК в министерстве Юлии Свириденко не подтвердили это как решенную позицию.
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А як там про Догану, та вовчий білет на все життя?!
Як там про «аудит та вивчення її діяльності прокуратурою»?
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Оце булав Ротація! З «влади до тюрьми», як робиться у багатех країнах
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Знакомые все литца
А чи є у нас освіта - немає!
А навіщо нам тоді за наші кровні податки годувати аж ціле міністерство нікчемних дармоїдів?! Відповідь - не потрібно! То навщо це МОН?! !!! Бабки дерти!?
За кордоном виховання, освіта, наукова діяльність взагалі фінансується на місцях територіальними громадами! Як громада вирішить, так воно і буде.
І гроші під контролем, і перевитрат бюджету немає.
звісно в Україні є і Наука, у т.ч. передова,
і Освіта ~ початкова і середня одна з найкращих в світі…
треба підтягувати тільки вищу освіту до рівня Гарварда та МІТ…
Справжня Європейська освіта - освіта у Європу. А те кляте МОН вже давно втратило свою актуальність як таке!!! Його треба прибрати за непотрібністю!!!
скоро Москва и на гривны перейдёт, готовься…
Так ось, пішов ти слідом за крейсером москва!
Фактів їх «мудрості», більше, ніж заброньованих слідчих з усіх структур!!!
Украінці, можуть теж включитися, до люстрації цих «СРАТЬєхів», щоб не тягнути, як судді МАЙДАНУ, дивні засідання, ні про що… десятиліттями!!
Як з «діамантовими» прокурорськими, чи бурштинокришувальниками!!
Неверная кадровая политика ведет краху и банкротству государства!
Майже 4 роки у кращому випадку змішана форма навчання, а в основному on-line .
Всі хитрі та свідомі вже давненько за кордон своїх діток повивозили.
Справжня Європейська освіта - освіта у Європі.
А те кляте нікчемне МОНразом з міністром вже давно втратило свою актуальність як таке!!!
Його треба прибрати за непотрібністю!!!
Там зібрались лише самі хабарники, дармоїди, здирники!