Кадровые изменения в правительстве отложили до мая. В списке ротаций появился Чернышов

Рассмотрение кадровых ротаций в правительстве было перенесено на май.

Об этом сообщили на условиях анонимности депутаты "Слуги народа" Цензор.НЕТ.

Как известно, ранее ходили слухи, что кадровые вопросы, в частности отставку вице-премьера Александра Кубракова, будут рассмотрены уже на этой неделе. В понедельник это должно было обсуждаться на малой фракции "Слуг".

"Перенесли (рассмотрение кадровых ротаций) на май", - сообщил по итогам совещания собеседник издания.

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В то же время он не уточнил, кого же будут увольнять. "Точный список не скажет никто до согласования наверху", – отметил собеседник.

В то же время, среди обсуждаемых кандидатур на возвращение в правительство появился руководитель "Нафтогаза" Алексей Чернышов.

Одним из кандидатов на увольнение называют вице-премьера и министра инфраструктуры Александра Кубракова. Об отставке заговорили после уничтожения россиянами ряда украинских объектов генерации.

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Среди кандидатов на увольнение также СМИ называли министра реинтеграции Ирину Верещук. Но та сообщила Цензор.НЕТ, что не имела разговоров с руководителями государства относительно увольнения. "Никаких разговоров не было (об увольнении). Конечно, я переспрашивала у руководства на всякий случай", - отметила Верещук.

Она также возразила в Facebook о своем возможном назначении главой тернопольской ОГА.

Несмотря на слухи об очередном объединении Минэкономики и МинАПК в министерстве Юлии Свириденко не подтвердили это как решенную позицию.

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