РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6749 посетителей онлайн
Новости
13 507 50

Кадровые изменения в правительстве отложили до мая. В списке ротаций появился Чернышов

шмигаль,кабмін

Рассмотрение кадровых ротаций в правительстве было перенесено на май.

Об этом сообщили на условиях анонимности депутаты "Слуги народа" Цензор.НЕТ.

Как известно, ранее ходили слухи, что кадровые вопросы, в частности отставку вице-премьера Александра Кубракова, будут рассмотрены уже на этой неделе. В понедельник это должно было обсуждаться на малой фракции "Слуг".

"Перенесли (рассмотрение кадровых ротаций) на май", - сообщил по итогам совещания собеседник издания.

Также читайте: Правительство приняло решение о финансировании закупки РЭБ для объектов критической инфраструктуры

В то же время он не уточнил, кого же будут увольнять. "Точный список не скажет никто до согласования наверху", – отметил собеседник.

В то же время, среди обсуждаемых кандидатур на возвращение в правительство появился руководитель "Нафтогаза" Алексей Чернышов.

Одним из кандидатов на увольнение называют вице-премьера и министра инфраструктуры Александра Кубракова. Об отставке заговорили после уничтожения россиянами ряда украинских объектов генерации.

Читайте также: В ВСУ уволили двух командующих, - СМИ

Среди кандидатов на увольнение также СМИ называли министра реинтеграции Ирину Верещук. Но та сообщила Цензор.НЕТ, что не имела разговоров с руководителями государства относительно увольнения. "Никаких разговоров не было (об увольнении). Конечно, я переспрашивала у руководства на всякий случай", - отметила Верещук.

Она также возразила в Facebook о своем возможном назначении главой тернопольской ОГА.

Несмотря на слухи об очередном объединении Минэкономики и МинАПК в министерстве Юлии Свириденко не подтвердили это как решенную позицию.

Читайте также: Кабмин выделил еще почти 4 млрд грн на строительство оборонительных рубежей

Автор: 

Кабмин (14024) кадры (611) Алексей Чернышов (150)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+21
показать весь комментарий
23.04.2024 09:56
+18
На стадіоні: "Коли у мене знайдуть хоч одного Свінарчука, я одразу ж піду і відставку".😭😭😭
показать весь комментарий
23.04.2024 09:54
+14
декоративний кабмін, який нічого не рішає
показать весь комментарий
23.04.2024 09:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На стадіоні: "Коли у мене знайдуть хоч одного Свінарчука, я одразу ж піду і відставку".😭😭😭
показать весь комментарий
23.04.2024 09:54 Ответить
показать весь комментарий
23.04.2024 09:56 Ответить
***** вже 24 роки кацапам обіцяє , що не буде триматися за крісло. це таке саме
показать весь комментарий
23.04.2024 09:57 Ответить
Тепер звучить так"Якщо у мене буде хоч один чесний,то він розповість про всі махінації і мене скинуть".
показать весь комментарий
23.04.2024 10:44 Ответить
Не зрозуміло, на віщо така «ротація»?

Верещучка спаплюжила себе як віце премьер- її дають нову (?!) відповідальну роботу…?

А як там про Догану, та вовчий білет на все життя?!
Як там про «аудит та вивчення її діяльності прокуратурою»?
Якщо е за що ( раз знімають с посади, то е) до суду?

Оце булав Ротація! З «влади до тюрьми», як робиться у багатех країнах
показать весь комментарий
23.04.2024 15:48 Ответить
він свого слова дотримався - повністю усунувся від справ, а за себе лишив ГРУшника Козиря...
показать весь комментарий
23.04.2024 10:45 Ответить
Червень 2019
Представник президента в Кабінеті Міністрів України Андрій Герус попросив вибачення за невдалу фразу про те, що глава держави Володимир Зеленський, говорячи про комунальні тарифи, жартував про можливості їх знизити.

показать весь комментарий
23.04.2024 12:50 Ответить
показать весь комментарий
23.04.2024 12:52 Ответить
Куди там Свинарчуку до Рєзнікова
показать весь комментарий
23.04.2024 10:56 Ответить
декоративний кабмін, який нічого не рішає
показать весь комментарий
23.04.2024 09:55 Ответить
Дали час. Підчистити ... бо багато наслідили, курви. Вам трясця й 61 мільярду не вистачить. Бо вони вже роздулись як тісто на дріжджях перед Паскою. Скільки не кидай - все ... засмокчуть ! зеленСКОГО тільки нЄ абіжайтЄ. Єто он вас ... создал !
показать весь комментарий
23.04.2024 09:57 Ответить
показать весь комментарий
23.04.2024 09:57 Ответить
Кацапія - наш ідеал. Декоративний кабмін, в раді слуги з конвертами, а нагорі - сам імператор херпіду.
показать весь комментарий
23.04.2024 09:58 Ответить
Де українці у цій зеленій владі?
показать весь комментарий
23.04.2024 10:11 Ответить
Вони мають те, що вибрали

Не всі, слава Богу, але більшість
показать весь комментарий
23.04.2024 11:01 Ответить
А шо трапилось???Ларьочнику Єрмаку недопоміг даже журнал "Time".Спецапірація "завхоз" відкладена до кращих часів,продовжується спецапірація "буратіна" переменована на "наполеон-бонапартіно".
показать весь комментарий
23.04.2024 10:12 Ответить
Значить олігаври ще не домовились
показать весь комментарий
23.04.2024 10:14 Ответить
Як це називається?
Перестановка ліжок у борделі?
показать весь комментарий
23.04.2024 10:31 Ответить
Ротацію проведуть "на день пабєди та шашликі?", всьо як любить зе-лідОр зі своїм кагалом...
показать весь комментарий
23.04.2024 10:43 Ответить
Відклали до майських шашликів.
показать весь комментарий
23.04.2024 10:47 Ответить
показать весь комментарий
23.04.2024 11:03 Ответить
Ще не вдавило?
показать весь комментарий
23.04.2024 14:12 Ответить
Отложили, потому что Ермак в премьеры не набирает достаточно голосов.
Будут "работать" с не желающими поддержать кандидатуру Ермака
показать весь комментарий
23.04.2024 11:03 Ответить

Знакомые все литца
показать весь комментарий
23.04.2024 11:04 Ответить
Відклали бо Манька Безумна та Кірюха Тімошенко не поділять кресло Умєрова і Верещук....
показать весь комментарий
23.04.2024 11:08 Ответить
Сольського в прем'єри однозначно. Крутий дядько, краде землю і не тільки і око не моргає. А в нас культ крадія і владний ліфт саме для таких "дядьків"
показать весь комментарий
23.04.2024 11:17 Ответить
Там що "борошна передоз"- "all together for the exit" ,(вибачте за мій англійський....

показать весь комментарий
23.04.2024 11:37 Ответить
Выкинуть шмыгаля и весь кабмин, поставить Борю Джонсона
показать весь комментарий
23.04.2024 11:38 Ответить
вора чернишова на підіищення......ну да вже допомогу проголосували амерікоси .можна супер корупційного безпредельного вора ЧЕРНИШОва і на підвищення брати.....нафтогаз вже розікрав мразь -пора і честь мати і сліди замітати...поки буде зелена навала доти буде чернишова тримати ...
показать весь комментарий
23.04.2024 11:39 Ответить
А тепер, шановні на хвилиночку, чи є у нас наука - немає!
А чи є у нас освіта - немає!
А навіщо нам тоді за наші кровні податки годувати аж ціле міністерство нікчемних дармоїдів?! Відповідь - не потрібно! То навщо це МОН?! !!! Бабки дерти!?
За кордоном виховання, освіта, наукова діяльність взагалі фінансується на місцях територіальними громадами! Як громада вирішить, так воно і буде.
І гроші під контролем, і перевитрат бюджету немає.
показать весь комментарий
23.04.2024 11:50 Ответить
А налоги громада теж контролює.Без налогів(і іх контролю) небуде ніякого виховання.
показать весь комментарий
23.04.2024 12:55 Ответить
Що за кремлівські наративи, бото-Наталя ?

звісно в Україні є і Наука, у т.ч. передова,

і Освіта ~ початкова і середня одна з найкращих в світі…

треба підтягувати тільки вищу освіту до рівня Гарварда та МІТ…
показать весь комментарий
23.04.2024 15:13 Ответить
Ага, як казав Жванецький " если других туфлей не видели то наши вот такие вот".
показать весь комментарий
23.04.2024 18:12 Ответить
ваші судження ясно окреслюють ваш рівень і тут навіть Жванецький не допоміг
показать весь комментарий
23.04.2024 23:55 Ответить
Та отож , мій рівень - дві технічні вищі освіти в ті часи коли це було не за гроші. А про нашу теперішню середню освіту - багато випускників "однієї з найкращих в світі" освіти не знають таблички множення і не в змозі розв'язати задачу на дві дії.
показать весь комментарий
24.04.2024 08:05 Ответить
Кількість вищих освіт, нажаль, не визначає рівень свідомості людини, тому хоч три, хоч тридцять три…
показать весь комментарий
25.04.2024 10:17 Ответить
Так Ви про освіту в Україні чи про мене? Я ще раз кажу про низький рівень теперішньої середньої освіти (особливо на це впливає дистанційне навчання бо далеко не всі учні можуть ефективно так навчатися). Як можно це не бачити, Ви десь в паралельному світі ілюзій знаходитесь? Не від хорошого внесли зміни в ЗНО.
показать весь комментарий
25.04.2024 10:52 Ответить
Втім, що це я намагаюсь до Вас донести об'єктивні речі, у Вас же "початкова і середня одна з найкращих в світ" а може і тільки початкова.
показать весь комментарий
25.04.2024 11:18 Ответить
В Україні, наука?! Може Ви ще напишите, що й освіта є?! Майже 4 роки у кращому випадку змішана форма навчання, а в основному on-line . Всі вже давненько за кордон своїх діток повивозили.
Справжня Європейська освіта - освіта у Європу. А те кляте МОН вже давно втратило свою актуальність як таке!!! Його треба прибрати за непотрібністю!!!
показать весь комментарий
24.04.2024 17:45 Ответить
Треба таких як ви прибрати з України за «ненадібністю»
показать весь комментарий
25.04.2024 07:10 Ответить
Це Ви за ненадібністю, за відомим кораблем підете. А це точно, що підете, після 18 травня по мобілізації !!!!
показать весь комментарий
25.04.2024 22:57 Ответить
Кремлебот, ты нормально уже на мове шпаришь, молодец.

скоро Москва и на гривны перейдёт, готовься…
показать весь комментарий
26.04.2024 00:27 Ответить
А Ви тут що, "русский мир" чекаєте?
Так ось, пішов ти слідом за крейсером москва!
показать весь комментарий
26.04.2024 09:29 Ответить
Спочатку, учасники шашликів з 2022 року з ОПУ та КМУ, відзвітують у ВРУ перед Українцями за свою діяльність, як СРАТЬєхів, а потім їх оформлять до віп-камер з малюскою!! Усе ж робиться по Регламенту ВРУ та КМУ!!! Конституція - вимагає!!
Фактів їх «мудрості», більше, ніж заброньованих слідчих з усіх структур!!!
Украінці, можуть теж включитися, до люстрації цих «СРАТЬєхів», щоб не тягнути, як судді МАЙДАНУ, дивні засідання, ні про що… десятиліттями!!
Як з «діамантовими» прокурорськими, чи бурштинокришувальниками!!
показать весь комментарий
23.04.2024 12:06 Ответить
Кадровая политика - это главная обязанность лица наделенное верховной исполнительной властью, ибо один человек (сам по себе) не может решить комплекс проблем или управлять государством, поэтому подбор кадров, делегирование полномочий с последующей ответственностью за этот выбор является основной деятельностью (до 80-90%) от всего времени!!!
Неверная кадровая политика ведет краху и банкротству государства!
показать весь комментарий
23.04.2024 13:27 Ответить
Занадто сильно ніжки ліжок у борделі прикипіли до підлоги?
показать весь комментарий
23.04.2024 14:16 Ответить
Нужно искать консенсус.🤓
показать весь комментарий
23.04.2024 14:31 Ответить
Консенсус это провозглашение независимости Дальневосточной Народной Республики со столицей во Владивостоке..
показать весь комментарий
26.04.2024 00:26 Ответить
В Україні є наука?! Може хто тут знає, що й освіта є?!
Майже 4 роки у кращому випадку змішана форма навчання, а в основному on-line .
Всі хитрі та свідомі вже давненько за кордон своїх діток повивозили.
Справжня Європейська освіта - освіта у Європі.
А те кляте нікчемне МОНразом з міністром вже давно втратило свою актуальність як таке!!!
Його треба прибрати за непотрібністю!!!
Там зібрались лише самі хабарники, дармоїди, здирники!
показать весь комментарий
24.04.2024 17:49 Ответить
 
 