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Новости Война
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Оккупанты применили несколько новую тактику во время ночной атаки дронами, - Воздушные силы

шахеди

В ночь на 23 апреля войска РФ применили несколько новую тактику во время дроновой атаки - они пытались направлять по разным направлениям один-два "шахеда" с разной периодичностью.

Об этом в эфире общенационального телемарафона "Єдині новини" сказал спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Пока мы еще не получили помощь от США, враг будет пытаться интенсифицировать обстрелы разными методами, как сегодня с помощью дронов. Мы видели несколько новую тактику. Россияне пытались направлять по разным направлениям один-два "шахеда" с разной периодичностью, чтобы сделать максимально сделать неудобной борьбу с ним", - отметил Евлаш.

Он отметил, что во время атаки враг пытался разведывать применение наших мобильных огневых групп.

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Представитель Воздушных сил добавил, что также россияне достаточно интенсивно производят и применяют КАБы и ракеты.

Как сообщалось, в ночь на 23 апреля войска РФ атаковали дронами жилищный сектор Одессы, повреждены дома. Также "шахеды" атаковали Киев. В столице - без последствий. По данным Воздушных сил, уничтожены 15 из 16 "Шахедов".

Автор: 

дроны (3837) Евлаш Илья (138)


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Уже пора давно вычислить этих скотов и ликвидировать.
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23.04.2024 10:38 Ответить
А що, невже з Естонії можливо?
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23.04.2024 10:46 Ответить
тактика одна і таж -рашистська, а ось українські "тактики", її кожен раз видають різьною
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23.04.2024 10:40 Ответить
Украинскакя тактика начнется с момента обильных поставок военки от Запада. Кацапе, бери шинель, иди домой. Альтернатива для кацапа - никуда не дергаться с полным карманом соняхiв.
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23.04.2024 11:07 Ответить
мені здається що одночасно велика кількість і різних напрямках ще загрозливіша.
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23.04.2024 13:35 Ответить
 
 