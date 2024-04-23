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Трамп во время своего президентского срока называл Украину "тотально коррумпированной" и "частью России", - WSJ

трамп

Во время встреч в Белом доме и переговоров с европейскими лидерами 45-й президент США Дональд Трамп неоднократно описывал Украину как "тотально коррумпированную" и полную "ужасных людей" страну.

Об этом говорится в статье WSJ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Трамп заявлял, что улучшение отношений с РФ пойдет на пользу интересам США. Он призывал Москву и Киев к переговорам.

"Трамп часто жаловался на поддержку США Украины, описывая страну европейским лидерам как "вашу Украину" и "часть России"", - цитирует издание американских и иностранных официальных лиц.

Также читайте: Вопрос помощи Украине разделил Республиканскую партию США, - New York Times

Скептицизм Трампа в отношении Украины

По данным WSJ, во время первой встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Германии в 2017 году российский правитель призвал Трампа признать претензии России на суверенитет над частью Украины, ссылаясь на общие связи из-за истории Руси, расположенной на территории современной Украины, Беларуси и части РФ.

Также Трамп выражал недовольство из-за поддержки Киева со стороны Вашингтона.

Чиновники американской администрации были озадачены тем, почему Трамп, казалось, был гораздо благосклоннее настроен к России, чем к Украине, особенно когда их интересы расходились, сказал бывший чиновник администрации.

Читайте также: Трамп о помощи США Украине: Это должен быть заем, а не подарок. Европа должна давать что-то соизмеримое

"Трамп сначала ругал советников, убеждавших его одобрить продажу ракет, говорят нынешние и бывшие чиновники. По словам нескольких бывших чиновников Белого дома, Трамп был против предоставления Киеву того, что он назвал "летальной помощью", и сказал, что европейские союзники должны делать больше для защиты своих соседей", - пишет The Wall Street Journal.

Одной из причин неблагоприятного отношения к Украине со стороны Трампа стало нежелание разведсообщества США подтвердить его утверждение о вмешательстве Украины в президентские выборы 2016 года.

В июне 2018 года, по рассказу одного из иностранных чиновников, на ужине G7 в Канаде он заявил своим коллегам, что Украина является "одной из самых коррумпированных стран мира".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп остается некомпетентным в вопросах нацбезопасности. Он может остановить помощь Украине, - экс-глава ЦРУ Бреннан

Автор: 

США (26368) Украина (44911) Трамп (5063)


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Топ комментарии
+44
За "тотально корумповану" з ним важко сперечатися....
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23.04.2024 10:41
+29
Тогда США ето часть Мексики. И вообще кто бы говорил про коррупцию. Рыжая обезьяна которая даже не при власти запугала всю Америку.
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23.04.2024 10:42
+19
Нє, крва, хай лишаються ті, шо є.
Така логіка?
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23.04.2024 10:54
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Правила форума Совет форумчан
За "тотально корумповану" з ним важко сперечатися....
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23.04.2024 10:41 Ответить
Тому хай буде частиною сосії,на одну корумповану країну буде менше.логіка трампа та наших корисних ідіотів.
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23.04.2024 10:46 Ответить
Нє, крва, хай лишаються ті, шо є.
Така логіка?
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23.04.2024 10:54 Ответить
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23.04.2024 11:22 Ответить
😀діти капітана Шмідта.
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23.04.2024 12:06 Ответить
лейтенанта Шмідта
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23.04.2024 17:20 Ответить
Хай погляне в дзеркало.
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23.04.2024 10:52 Ответить
А в чём он не прав в отношении "часть России", если 73% населения именно это подтвердили своим голосованием?
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23.04.2024 11:22 Ответить
2019 год показал всему миру, что украинцы обожают россию и не видят себя вне "русского мира". И Путина, кстати, это тоже окончательно убедило в успехе своей операции, он рассчитывал что 25% "нацистов" он легко победит и уничтожит, а 73% будут встречать его с цветами.
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23.04.2024 11:25 Ответить
Ефе́кт Да́ннінга - Крю́ґера - когнітивне упередження, яке полягає в тому, що люди з низькою кваліфікацією роблять помилкові висновки та ухвалюють невдалі рішення, але їхня некомпетентність не дозволяє це усвідомити. Через це вони зверхні щодо інших, вважають свої здібності вищими за пересічні.
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23.04.2024 12:04 Ответить
Днями в Краматорську одна стара (65) ватна к.рва ледве не порвала ср.ку, доводячи, що 90 відсотків "українців" чекають х.ла. Немає сумнівів, що бабИ, з якими вона спілкується на роботі і біля під'їзду, саме такі
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23.04.2024 14:36 Ответить
100500%
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23.04.2024 17:21 Ответить
не прав у тому, що віддати частину України кацапам - це грубо порушити Статут ООН про повагу до Суверенітету і територіальної цілісності. така заява - це є по суті закликом чи потуранням заклику ху йла про розділ України. а це означає падіння нинішнього світового порядку і сигнал для мракобісів нарізати кордони країн за допомогою сили. а це дичина повна. і це при тому, що штаб-квартира ООН знаходиться у США і самі США вважаються у світі таким собі міжнародним поліцейським з нагляду за дотриманням світового порядку.
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23.04.2024 15:24 Ответить
Чомусь велика частка корупціонерів з російськими паспортами та тікають на росію, де їх покривають, а деяких ще нагороджують. Корумпування України це частина кремлівської політики
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23.04.2024 11:47 Ответить
у вас розуму - як у трампа
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23.04.2024 22:44 Ответить
Та все нормально, он подивіться які з нами поряд серйозні країни розташувалися.... Як-ніяк 104 місце зі 180 можливих....

Головні показники в СРІ-2023

36 балів зі 100 можливих отримала Україна в Індексі сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index - CPI) за 2023 рік, і тепер наша країна посідає 104 місце поміж 180 країн. Зростання України на 3 бали - один із найкращих результатів за минулий рік у світі. Також Україна стала однією з 17 країн в цьогорічному СРІ, що продемонстрували свій найкращий показник за увесь час.

Так само 36 балів за результатами цьогорічного дослідження мають Алжир, Бразилія та Сербія. На один бал нас випереджають Албанія, Аргентина, білорусь, Гамбія, Ефіопія та Замбія - всі вони мають по 37 балів. А на бал менше, ніж Україна, - Боснія і Герцеговина, Домініканська Республіка, Єгипет, Непал, Панама, Сьєрра-Леоне та Таїланд.
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24.04.2024 11:18 Ответить
Тогда США ето часть Мексики. И вообще кто бы говорил про коррупцию. Рыжая обезьяна которая даже не при власти запугала всю Америку.
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23.04.2024 10:42 Ответить
Ніт, тоді це частина Британії. А сам Трамп підданий королівства Баварія.
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23.04.2024 10:52 Ответить
Як мінімум усі південні Штати. Бо вони історична частина Мексики. Тому мають бути повернені у власність місцевих марьячі.
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23.04.2024 10:54 Ответить
Неправда! То імперія ацтеків! А ще раніше, якщо говорити про "встарічєскую справєдлівость", то територія динозаврів!
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23.04.2024 11:46 Ответить
Може й так. Якщо заглибитись у нетрі. Тоді хай хоч самого Трампа кинуть до динозаврів.
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23.04.2024 11:48 Ответить
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23.04.2024 10:42 Ответить
Мені це більше подобається

https://youtu.be/vZnlz-b2NnY?si=u4nSi7VnpHNNFuN3
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23.04.2024 11:22 Ответить
в такому випадку "забор трампа - його підпис під американською корупцією " Великий забор ,великого американо- трампівського крадівництва"
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23.04.2024 10:46 Ответить
Пропонував -розділяй та властвуй...що ж тут дивного ?
Трампу і нахєр не всравлась та Європа ,а тим більше Україна,Трамп хоче стати таким же одноосібним диктатором,хіба це не видно.?Навіть не являючись на даний час президентом він керує в США.
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23.04.2024 10:46 Ответить
Старий він вже для диктаторства. Дуба вріже раніше, ніж зможе підім"яти під себе всю систему
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23.04.2024 12:16 Ответить
Ну то мабуть десь так і є ...а то чого б це за 30 років з України виїхало майже 15 млн людец
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23.04.2024 10:46 Ответить
Бо стали випускати. Випускали б при совку, виїхали б раніше.
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23.04.2024 10:54 Ответить
не підказуйте нномодифікованому...
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23.04.2024 11:30 Ответить
Те саме говорив і Обама. Тільки не всім це подобалось.
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23.04.2024 10:48 Ответить
А преЗЕдент називав його своїм наставником...
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23.04.2024 10:49 Ответить
то може так і є, звачаючи на кількість справ проти рудого
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23.04.2024 11:12 Ответить
Ну так владні елітки і олігархія вели себе з 1991 року, як сателіти московії. А агентури москальської в Україні що болота на московії. В цьому він правий. Корумповне боло і тепер хоронить залишки українського і все зробила щоб у горнилі необ'явленої війни винищити усих свідомих і пасіонарних українців.
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23.04.2024 10:49 Ответить
Взагалі-то серед еліти і олігархів часто виникали справжні українці, які за вуха витягували нас з московського болота, але "мудрий наріт" дуже швидко починав возбухати проти цього і міняти патріотів на зеків або клоунів
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23.04.2024 10:56 Ответить
Його послиця займалась саме цим. Корумповувала Лєщенків, Наємів, Заліщучок, щоб ті, за великі гроші роздували зраду.
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23.04.2024 10:57 Ответить
Тотально корумпована - так.

Від ЗЄзидента до сраного воєнкома у ТЦК - хабарі, схематози, виведення коштів, рейдерство та банальний грабіж бюджету.
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23.04.2024 10:49 Ответить
тільки він називав з 2017...авансом, по твоєму?
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23.04.2024 11:13 Ответить
ні, у всьому винна ліПіцькая фабрика, що продукує соєвий чиколят, котрий нещадно поглинали 30-ть років: манкурти та місцеві гниди схрещені на еліті випорожнених в Україну ввічливих та освідчених кацапів. Еге ж?
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23.04.2024 11:37 Ответить
ХЗ...тобі відніше я навіть не сперечаюсь
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23.04.2024 16:46 Ответить
Беззаперечно, що відніше в кого видно вірніше.
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23.04.2024 16:55 Ответить
Про яку історію Русі він гилить -- при цьому путаючи Австрію з Австралією а Орбан в нього президент Туреччини
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23.04.2024 10:49 Ответить
Якщо Україна є "частиною росії", то остання є теж корумпованою. Ну бо не можуть дві частини єдиного цілого мати різні характеристики.
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23.04.2024 10:50 Ответить
У РФ корупція набагато масштабніша, ніж у нас. Але є нюанс: у РФ бабла набагато більша і тому корупція не така помітна. Поясню з прикладу дороги. Наприклад, треба постояти 100 км. дороги. Собівартість якісних робіт з дотриманням усіх термінів та техологій обходиться компанії десь у 1,5 млн. $/км. + Маржа + Податки. Вийде близько 2 млн. $/км. в Україні і 1.5 $/км - в РФ (бо там дешевші матеріали і нижче кредитна ставка). А далі відбувається таке: В Україні 200 млн. $ на дорогу ніхто не дасть (бо грошей немає). Дадуть 150, із них 30% - відкати. Підряднику лишається 100 млн., тобто. у 2 рази менше, ніж належить. Починаються "танці з бубном" - каламутні субпідрядники, самі дишманські матеріали, порушення технологій, затягування термінів, схеми ухилення від податків тощо. Починається крик: КОРУПЦІЯ! Т.к. у нас "свобода слова" та демократія (порівняно з РФ) У РФ: Замість покладених на дорогу 150 млн. одразу закладається 300 млн. (т.к. бабла неміряно). Відкат - 50%. Підрядник отримує свої 150 млн. та робить нормальну дорогу. Мільйони водіїв та громадян корупцію не відчувають. А тим одиничним "активістам", які спробують розібратися, рот затикають за 5 сек. або фізично або тим самим баблом. Де корупція? Не бачили ...
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23.04.2024 11:57 Ответить
Оце плавить діда, як маятник то «виживання України важливе», то «це частина парашки». Хоча якщо відкинути емоції,то дід хитрий і дуже уважно спостерігає за реакцією «насєлєнія США» і його настроями, тому от так і кидає із сторони в сторону..
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23.04.2024 10:51 Ответить
Бідна Амеріка. Завершилася епоха Рейганів, почалася епоха Трампів.
Втім, як і в Україні.
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23.04.2024 10:52 Ответить
В Украине намного хуже:у нас лютейший популизм и народ до того лоховатый что согласен голосовать за любого кто рассказывает сказки.США политсистема сбалансированна так что никакой Президент не может угробить страну-в отличии от Украины где Янукович и Зеленский много сделали для того чтобы Украина стала слабой и не могла оборонятся-в США такого и близко нет
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23.04.2024 10:57 Ответить
В Україні ще нічого не починалося. На усіх президентів можна починати кримінальні справи , на Кравчука вже ні . Але люди прагнуть життя рівня європейського , за це і за свободу проливають кров . Рудий ганьбить наш народ , не повторюйте образи . Українці сильні духом і тілом, розберуться із кацапи і знищать корупцію .
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23.04.2024 13:25 Ответить
"Сенатор Ліндсі Грем (R-SC) заявив цього тижня в ефірі "Fox News Sunday", що пакет допомоги спікера Майка Джонсона (R-LA), який включає допомогу Україні, не пройшов би через Палату представників без допомоги колишнього президента Дональда Трампа.

Грем сказав: "Українські військові з нашою допомогою знищили близько 50% бойової сили росіян. Це рік більшого. У них буде більше зброї, але ми також хочемо, щоб у них було нове озброєння, ПТРК, щоб зруйнувати стіну між Кримом і Росією. У них будуть винищувачі F-16. Отже, ця ідея відмовитися від України робить світ безпечнішим, якщо ви висмикнете вилку з розетки через те, що у вас немає достатнього потенціалу. Так само, як Тайвань".

Він продовжив: "Українці б'ються як тигри. Цей пакет допомоги має кредитний компонент. Це не пройшло б без Дональда Трампа. Я хочу подякувати спікеру Палати представників і Хакіму Джеффрісу за те, що вони об'єднали зусилля двох партій, щоб надати Україні зброю для боротьби у війні, яка має для нас велике значення. Президент Трамп створив кредитний компонент цього пакету, який дає нам важелі впливу в майбутньому".

Грем додав: "Тому ідея про те, що ми не можемо допомогти Україні, Ізраїлю і Тайваню одночасно, я відкидаю. Я її повністю відкидаю"."
https://www.breitbart.com/clips/2024/04/21/graham-ukraine-aid-would-not-have-passed-without-donald-trump/ Graham: Ukraine Aid 'Would Not Have Passed Without Donald Trump' (breitbart.com)
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23.04.2024 10:52 Ответить
насчет коррупции-Украина обогнала даже россию. в России хоть и по политическим мотивам за коррупцию садят в тюрьмы миллиардеров и МИНИСТРОВ. В Украине миллиардер или даже мультимиллионер или действующий министр-в принципе не может быть посажен в тюрьму. Поскольку воруют ВСЕ начиная от Президента и все связанны круговой порукой. Насчет коррупции Украина-это полное дно,безпросветное дно
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23.04.2024 10:53 Ответить
Ні не обогнала,бо там даже сідять ті,хто строче постікі про корупцію.Це і тебе касається-антікорупціонер.
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23.04.2024 11:09 Ответить
Майже. Дивилась блогера "Олесь Петрович". Жив в Якутії в посьолку Нюрба. Будують там школу, залили фундамент. Він той фундамент голими руками розбирає, один пісок. Новий садочок, півтора року, як зданий. Тріщини в палець грубини і штукатурка з потолка впала. Підняв кіпіш, ледь на війну не відправили, заступився за нього Попов, чоловік Скабєєхи. Мусив втікати до москви, помічником депутатки від Якутії. В передвиборній гонці від "Новиє люді", ганявся по всій рашці, там скрізь так. Гівно пливе по вулицях, лікарні розвалені, що на Півночі, що в Сочі. Такого жаху у нас точно немає.
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23.04.2024 11:14 Ответить
интеллект у вас у трампа. Повторяют как обезьянки
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23.04.2024 22:47 Ответить
Нужны органы, которые регулярно будут делать проверки и возвращать наворованное коррупционное в бюджет Украины
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23.04.2024 10:58 Ответить
Прокуратура, НАБУ, САП, НАЗК..... Вам мало, треба ще щось ?
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23.04.2024 11:14 Ответить
Правильно казав. Так і є. Юка-васток не дасть збрехати.
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23.04.2024 11:04 Ответить
Рейган перевертається в гробу, це руде ***** позорить республіканців. Дональд Дак ****.
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23.04.2024 11:05 Ответить
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23.04.2024 11:27 Ответить
50 років тому? Ще з Брєжнєвим фото опублікуйте)))
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23.04.2024 13:16 Ответить
по тотально корумпованій - навіть нема що написати. А по частині росії - зайвий доказ дурним хохлам що є різниця яка мова і що Фаріон була права, повністю і у всьому.
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23.04.2024 11:07 Ответить
От хитрий, "казав" одне, а робив інше
- надав джавеліни
- заморозив сп2
- "зменшив" ціну на нафту (зараз +120%)
- військові літаки та кораблі США в Україні

не відомо, що він буде робити, якшо його оберуть

проте республіканська партія включила 2 пункти з плану перемоги України в пакет
1) розробити секретний план перемоги України, з оцінкою якої зброї не надавали
вимога передати дальнобійні ракета атакамс - хоча з умовами, що на розсуд президента, щоб не дратувати демократів
вже пішли новини, що про атакамс домовились
раніше ніхто не заважав
2) закон про конфіскацію активів росії на користь України

поки не включили, вимогу - щоб санкції реально працювали
хоча для цього не потрібен закон
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23.04.2024 11:12 Ответить
Капец, 100 джевелінів надав! Щоб відчепилися.

Заморозив сп2! Який при цьому продовжував будуватися.

Такий друг України, що далі нікуди. Це тому майже всі трампісти проголосували проти допомоги Україні?
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23.04.2024 11:27 Ответить
А до нього, чого не давали зброю?
Байден тоді був віцепрезидентом, та відповідав за Україну

Адміністрація заявляє, що військовий бюджет за 2022-2023 року для України 46млрд.
31 танк
під 400 бмп (бредлі+страйкери)
під 300 гармат
21 хаймарс
1 патріот
0 літаків

щось на 46млрд, навіть з урахуванням снарядів, і т.п. - не виходить

після заморозки сп2 - при кому розморозили та добудували?

хто як хотів, так і голосував
проте включили вимогу "план перемоги України" в закон

що з лендлізом?
запропонували республіканці в січні 2022, а не виконала демократична адміністрація
термін дії лендлізу скоротили до 1 жовтня 2023, республіканці пропонували термін "до перемоги України"

в 2022 були заяви - коли республіканці не дадуть грошей, то ми задіємо лендліз.

проте не підтримали поправку республіканців подовжити лендліз на 2024 рік?
В Сенаті лідер демократичної більшости відмовився ставити на голосування, мовляв президент має PDA повноваження.
Через пару тижнів, виявилось, що PDA є на 4.2млрд, проте його не "комфортно" використовувати.
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23.04.2024 11:46 Ответить
Тупо забрехалися. Але брехали до певного моменту доволь переконливо. Тому тут більшість з радістю ковтала ті тонни лайна про лендліз, які їй згодовували. Та ще й цькували тих, хто насмілювався щось написати чи сказати про лендліз. Тоді завдяки отаким корисним ідіотам лендліз став табу. Тепер ті ж самі ідіоти кричать про необхідність прйняти новий лендліз.

Реально тупоголові...
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23.04.2024 12:41 Ответить
Так, тут такі є - відразу "кидалися" з образами, фактів навести не могли.
Зараз вони більше тижня чомусь не "кидаються" та нічого не коментують.

Згідно https://www.cbo.gov/system/files/2022-04/s3522.pdf довідки Конгреса по лендлізу
США отримають від України 0$ за лендліз
повернення вцілілої техніки, розрахунки в 2072 році

Це була стратегія перемоги, вам зброю, повернення через 50 років
може щось трохи оплатити, або ми спишемо

натомість, радники типа арестовича - https://www.youtube.com/watch?v=L2vsLNsbpLg казали "халяви" достатньо

коли лендліз перестав діяти, в обіході з'явилось навіть слово дайте ППО хоча би в рент - що теж саме, що лендліз
тільки ніхто давати не хоче, а лендлізом не скористались
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23.04.2024 13:11 Ответить
Так отож. І, головне, так агресивно доводили (наслухавшись різних "ікспердів" типу романенка/абдрістовича), що нам лендліз не потрібен. При цьому навіть не читали сам закон. Орієнтувалися на аналогічний закон часів Другої світової і казали, що він нам одназначно не потрібен.
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23.04.2024 13:17 Ответить
По суті він з законом який діяв під час Другої світової мало що має спільного
Існує закон про лендліз для всіх країн, якщо не можна продати, тоді можна дати в лізінг, якщо це в інтересах США.
Там правда умови: не більше ніж на 5 років, можна в любий момент забрати, треба підписати договір, що країна оплатить ремонт та знищену техніку

Для України саме ці вимоги були зняті, а термін користування становив 50 років

перший хто почав пояснювати, що лендлізом хочуть загнати Україну в борги був російський спікер володін
потім кожного місяця ЛОМи вигадували щось нове: то "кораблі пливуть", то "треба почекати 1 жовтня 2022", то "1 жовтня - вже запрацював", то "це фікція, а не закон", то "халяви достатньо", і так поки не закінчився.

як тільки закінчився, почали рахувати скільки коштує ракета до петріота, та інфраструктурний об'ект
виявилось що ракета значно дешевше, проте лендліз вже закінчився
а в рент, та навіть за гроші (котрих недостатньо) - ніхто давати не хоче
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23.04.2024 13:33 Ответить
Ну як завжди - розумні заднім умом. А чому, власне кажучи, дивуватися? Це ті самі персонажі, яким підсунули найвеличнішого лідера всіх часів та народів. І які папріколу і дляпаржать за нього проголосували. Тому таким можна будь-яке лайно впаоити...
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23.04.2024 13:38 Ответить
Бачите , як всьо класно . У всьому винуватий Трамп , а не більшість мудрого "наріду " ,який толерував і голосував за корупцію ці всі роки ...

Для пересічного незрозуміло ,як корупція і руськкій мір повязані ... А все дуже просто - навіть в бендерівському Львові нІщеброд -мер ( благо талановита дружина бізнесвумен ) ще до вторгнення 2022 патронував одну з двох російськомовних шкіл....

Тому так - Україна до тих пір буде залишатися частиною - навіть не Росії - Совка - доки корупція та закон різний всіх буде толеруатися українскьим суспільством . Корупція і хабарі=руській мір.
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23.04.2024 11:13 Ответить
Найєм поскаржився на низькі зарплати в Агентстві відновлення



Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури стикнулося з відтоком кадрів через суттєве скорочення зарплат на державній службі.

Про це заявив голова Агентства Мустафа Найєм на конференції "Відбудова України", яку організувала Економічна правда.

"У нас спеціаліст, який більше підписує кошториси на будівництво і виділяє кошти на будівельника в розмірі 22 тисячі гривень, сам отримує 16 тисяч гривень. В регіонах ситуація ще гірша - 7,2 тис гривень зараз отримує спеціаліст", - заявив Найєм.

За його словами, такі спеціалісти підписують кошториси "на десятки і сотні мільйонів гривень". "У нас спеціалісти йдуть з державної служби, ми втрачаємо величезну кількість спеціалістів, які мають навики. Де їх брати потім, я не розумію", - резюмував голова Агентства.
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23.04.2024 11:17 Ответить
і нахіба мені знати, що там видавив із себе сраний пуштун?
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23.04.2024 11:45 Ответить
так і було, доки були з кацапами разом декілька століть...
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23.04.2024 11:19 Ответить
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23.04.2024 11:23 Ответить
*****, кацапи видають звичайно! ПШНХй, кацапсіна!
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23.04.2024 12:13 Ответить
"сповнену "жахливих людей". Ну а что он хотел, мы ведь зелёные разных оттенков (сарказм)
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23.04.2024 11:38 Ответить
Так і ти теж тотально корумпований і взагалі дуже дивно чому ще досі не в буцегарні
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23.04.2024 11:40 Ответить
Рональд Рейган робив все щоб розвалити імперію зла - срср , а цей телепень тепер " лізе зі шкіри " для того щоб вона воскресла . .. Навіщо ??
Що до корупції - паРаша ще більш корумпована ніж Україна ( перше місце серед країн Європи ) , але трампидлу видно лише Україну .
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23.04.2024 11:46 Ответить
Про корумповану Україну можна погодитись як би це не говорив корупціонер Трамп суд якого визнав в несплаті податків в понад 500 мілйонів доларів і ще десятки справ в шахрайстві знаходятся в судах . Що до гео політики цей неук зовсім не розуміє нациської ідеології "русского мира" а може росію віддамо монголам ,адже ******* росія майже триста років входила до "Золотої орди"ну а більша частина США ще 250 років тому належала Великобританії.
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23.04.2024 11:46 Ответить
можна посилання на цю справу "суд якого визнав в несплаті податків в понад 500 мілйонів доларів"
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23.04.2024 11:55 Ответить
Для чого брехати? Кому це допоможе?
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23.04.2024 12:08 Ответить
Бути багатим, не означає бути розумним...
У школі підручники з історії та географії скурив на перервах...
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23.04.2024 11:49 Ответить
Україна не корумпована держава. В Україні мало прибічників «рускага міра»?
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23.04.2024 12:07 Ответить
Українській пресі треба фільтрувати інформацію. По-перше, Україна є тотально корумпована держава і судячи із кількості активних і пасивних прихильників «рускага міра», розповсюдженню російської мови, для людини із Америки може здаватись частиною Московії. По-друге, щось подібне і не раз говорили демократи, противники Трампа. Я вже виставляв на Цензорі аналітичну статтю, котра пояснює спорідненість думок про Україну двох протилежних кінців політичного спектру в Америці (ліві-праві). Ну і по третє, українцям треба привчити себе до думки, що Трампа обирають або ні американці. Це американський політик і бізнесмен. Не український. Украінціям треба зрозуміти його і навчитись жити з ним. Ця стаття відверта пропаганда, котра звинувачує Трампа у всіх гріхах. Вам це точно не допоможе.
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23.04.2024 12:06 Ответить
Рашисти - проти війни, Боневтік - проти кумовства, Трамп - проти корупції
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23.04.2024 12:31 Ответить
18 квітня 2020 року https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83_%D0%A1%D0%A8%D0%90_%D0%B7_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1 Спеціальний комітет Сенату США з розвідки https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Senate_Select_Committee_on_Intelligence [en] оприлюднив частину 5 "Загрози контррозвідки та вразливі місця" доповіді "Російська кампанія активних заходів та втручання в вибори США 2016 року". Частина 5 доповіді, яка містить 952 сторінки, наводить деталі переговорів між співробітниками Трампа та російськими агентами та містить висновок, що контакти між кампанією Трампа та Росією в 2016 році "представляли серйозну загрозу контррозвідці". Не дивно, що агент Кремля Трамп(не корумпований) так ставиться до України.
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23.04.2024 12:32 Ответить
Абсолютно прав.
А частью РФ рано или поздно станет из-за этой самой коррупции, если её хотя бы не уменьшит.
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23.04.2024 12:32 Ответить
Це відкрита інформація із Вікіпедії
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23.04.2024 12:35 Ответить
НУ вот прочитал ЗАГОЛОВОК и СКАЖИТЕ ,что Трамп не прав ещё? Да прав ,В КОГО НЕ ПЛЮНЬ В ОП ,в МИНИСТРЫ ,у всех родственики на расеи да до кацапского ФСБ дороги ведут. Ну и в чём ТРАМП НЕ ПРАВ,в чём сенсация? Да ОДНА ОМАНСКАЯ ВСТРЕЧА о многом каже ,
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23.04.2024 12:36 Ответить
Здебільшого українська корупція генерована Росією, російським вливом на владу. Від части спадковістю СРСР. Україна була ще занадто слабка, щоб побороти корупцію у насиченою проросійськими елементами владою. Але справа рухається, зокрема двома прозахідними Майданами. І повернення в Росію українцями сприймається, як НЕМОЖЛИВИМ. Нехай пан Трамп це затямить.
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23.04.2024 12:57 Ответить
частью рф - нет и никогда
тотально корумпированою - 100%
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23.04.2024 13:06 Ответить
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23.04.2024 13:09 Ответить
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23.04.2024 13:14 Ответить
А що не так тотальна корупція знищила українську армію та совкові запаси озброєння що і призвело до війни.... так само ця тотальна корумпованість зараз знекровлює в тилу тих хто на передовій, розкрадаючи оборонку та допомогу заходу...

А скільки у нас чиновників вищого рангу з російськими паспортами? А Медведчук.... а його агентурна сітка як працювали так і дальше себе нормально живуть ... в моїй області всі його люди переобулись в вишиванки і вже великі "благодійники"...

А решта олігархів які виросли тут за Кучми на російські гроші та володіють великими телеканалами і відповідно депутатами в парламенті та чиновниками в уряді
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23.04.2024 13:31 Ответить
Цитую слова Обами про Україну з його книги часи Юща 2005 рік.. коли штати дали гроші на утилізацію совкових *********** та ПЗРК і за їх словами без цих грошей ми б ше 60 років їх утилізовували

Тут прийшли люди які хочуть заробляти гроші, їм не потрібна зброя...
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23.04.2024 13:34 Ответить
Только Трамп спасет Украину, а если он так говорит про нашу власть, то может еще и от нее спасет Украину. Все что говорит так оно и есть.
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23.04.2024 13:39 Ответить
 
 