Трамп во время своего президентского срока называл Украину "тотально коррумпированной" и "частью России", - WSJ

Во время встреч в Белом доме и переговоров с европейскими лидерами 45-й президент США Дональд Трамп неоднократно описывал Украину как "тотально коррумпированную" и полную "ужасных людей" страну.

Об этом говорится в статье WSJ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Трамп заявлял, что улучшение отношений с РФ пойдет на пользу интересам США. Он призывал Москву и Киев к переговорам.

"Трамп часто жаловался на поддержку США Украины, описывая страну европейским лидерам как "вашу Украину" и "часть России"", - цитирует издание американских и иностранных официальных лиц.

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Скептицизм Трампа в отношении Украины

По данным WSJ, во время первой встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Германии в 2017 году российский правитель призвал Трампа признать претензии России на суверенитет над частью Украины, ссылаясь на общие связи из-за истории Руси, расположенной на территории современной Украины, Беларуси и части РФ.

Также Трамп выражал недовольство из-за поддержки Киева со стороны Вашингтона.

Чиновники американской администрации были озадачены тем, почему Трамп, казалось, был гораздо благосклоннее настроен к России, чем к Украине, особенно когда их интересы расходились, сказал бывший чиновник администрации.

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"Трамп сначала ругал советников, убеждавших его одобрить продажу ракет, говорят нынешние и бывшие чиновники. По словам нескольких бывших чиновников Белого дома, Трамп был против предоставления Киеву того, что он назвал "летальной помощью", и сказал, что европейские союзники должны делать больше для защиты своих соседей", - пишет The Wall Street Journal.

Одной из причин неблагоприятного отношения к Украине со стороны Трампа стало нежелание разведсообщества США подтвердить его утверждение о вмешательстве Украины в президентские выборы 2016 года.

В июне 2018 года, по рассказу одного из иностранных чиновников, на ужине G7 в Канаде он заявил своим коллегам, что Украина является "одной из самых коррумпированных стран мира".

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