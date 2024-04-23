В Киеве не будут открывать пляжный сезон: Гражданам рекомендуют не посещать зоны отдыха

Решения приняли во избежание массового скопления людей, что помешает их беспрепятственному доступу к укрытиям.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА, информирует Цензор.НЕТ.

Соответствующее решение было принято на заседании Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.

Так, гражданам не рекомендуют посещать пляжи и зоны отдыха, чтобы избежать массового скопления людей, что помешает их беспрепятственному доступу к укрытиям и хранилищам во время воздушной тревоги.

"Вместе с тем, согласно действующим требованиям, специалисты будут выполнять сезонные работы, необходимые для поддержания порядка и санитарии на пляжных территориях и зонах отдыха: будут обслуживать инженерные сети, убирать и осуществлять санитарную обработку территорий, в том числе против насекомых", - говорится в сообщении.

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