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В Киеве не будут открывать пляжный сезон: Гражданам рекомендуют не посещать зоны отдыха

Пляж Києва

Решения приняли во избежание массового скопления людей, что помешает их беспрепятственному доступу к укрытиям.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА, информирует Цензор.НЕТ.

Соответствующее решение было принято на заседании Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.

Так, гражданам не рекомендуют посещать пляжи и зоны отдыха, чтобы избежать массового скопления людей, что помешает их беспрепятственному доступу к укрытиям и хранилищам во время воздушной тревоги.

"Вместе с тем, согласно действующим требованиям, специалисты будут выполнять сезонные работы, необходимые для поддержания порядка и санитарии на пляжных территориях и зонах отдыха: будут обслуживать инженерные сети, убирать и осуществлять санитарную обработку территорий, в том числе против насекомых", - говорится в сообщении.

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Автор: 

КГГА (2977) Киев (25469) пляж (249)


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Топ комментарии
+6
В принципі, скупчення на дніпровських чи озерних пляжах не більше ніж перехожих на квадратний метр на Хрещатику чи у парках. Просто локація по іншому називається. То ж я б не переймався.
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23.04.2024 11:33
+5
Так само)) думаєте людей не буде на пляжах??)) В рішенні ж НЕ рекомендують відвідувати, а не забороняють. Крім того, нашим заборони - то вони тим більш полізуть. Он зараз почнуть гасати по воді на мотиках, катерах. Гинути й потім на пляжах поминки влаштовувати. Так що шашличникам норм.
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23.04.2024 11:24
+4
В цілому постановка питання дебільна. Ну то давайте будуйте сховища щоб в них 24/7 всі сиділи, а то раптом *****. Логіка пздц, залізобетонна - але чого я дивуюся, це ж дегенерати, які відмінили курсування міського громадського транспорту під час повітряної тривоги. Тобто, десь там міг на патрулювання вилетів, а ти їдь на роботу за 1500 грн на таксі, бо для чинуші київзради головне - прикрити свою сраку папірцем.
Війна війною, а життя триває. І іншого не буде. Імхо, краще здохнути від ракети, ніж 3-4 роки безвилазно сидіти в сховищі.
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23.04.2024 11:43
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Правила форума Совет форумчан
Як тепер виживатимуть Ашоти-шашличники?
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23.04.2024 11:17 Ответить
Так само)) думаєте людей не буде на пляжах??)) В рішенні ж НЕ рекомендують відвідувати, а не забороняють. Крім того, нашим заборони - то вони тим більш полізуть. Он зараз почнуть гасати по воді на мотиках, катерах. Гинути й потім на пляжах поминки влаштовувати. Так що шашличникам норм.
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23.04.2024 11:24 Ответить
В цілому постановка питання дебільна. Ну то давайте будуйте сховища щоб в них 24/7 всі сиділи, а то раптом *****. Логіка пздц, залізобетонна - але чого я дивуюся, це ж дегенерати, які відмінили курсування міського громадського транспорту під час повітряної тривоги. Тобто, десь там міг на патрулювання вилетів, а ти їдь на роботу за 1500 грн на таксі, бо для чинуші київзради головне - прикрити свою сраку папірцем.
Війна війною, а життя триває. І іншого не буде. Імхо, краще здохнути від ракети, ніж 3-4 роки безвилазно сидіти в сховищі.
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23.04.2024 11:43 Ответить
Та да..але тут таке питання - ця зебловлада шукає будь який привід, щоб прихватизувати Київраду з її бюджетом. Вони ж ще не все розікрали й на офшори закинули.

То формальне попередження, щоб недай Бог, якщо щось трапиться - була бамажка прикритись. Бо зе!чмоня аж бігом Кличка до буцегарні запроторить, навіть за формальним приводом - не попередив, тому винен.
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23.04.2024 12:48 Ответить
То треба так і казати, а не оце все. Хай скажуть, що борються з зельоними гнідами, і люди принципово на пляжі не підуть. Але ж ми всі знаємо що там половина київради ворогів, це як мінімум.
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23.04.2024 13:16 Ответить
Вороги, та ті що тупо саботують рішення..там половину підсрачниками гнати треба.
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23.04.2024 13:44 Ответить
То зелені хліб їлять то давайте ми не будемо їсти їм на зло ?! Логіка у вас 0. А попробуйте у зрущовці на 5 поверсі літом в спеку . Одне придумало і понеслися
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23.04.2024 15:13 Ответить
Це у Вас відсутня логіка. Доречі, не хрущоба - але сонячна сторона і не 5 поверх навіть. І що? Неирозумію Вашу логіку. Хочете аідриватись - та най з Вами! Топіться, підривайтесь. Тілтки не волайте потім - чому Кличко особисто Вас не поперелив, що існує небезпека.
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23.04.2024 16:00 Ответить
Мені в селі нема часу на оце

" Топіться, підривайтесь. Тілтки не волайте потім - чому Кличко особисто Вас не поперелив, що існує небезпека."
Працюю через день по 12 годин на заводі і маю більше гектара городів .
А ваш "спасатєль" Кличко хай свій пірс у Переяславі теж закриє і сидить у Києві .
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24.04.2024 00:13 Ответить
То у Вас хрущоба, 5 поверх..то село..

Я рада, що у вас є робота й город. В чому проблема?? В тому, що хтось живе в Києві, а хтось ні??
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24.04.2024 01:02 Ответить
Свого часу працював у Києві і знімав житло в хрущовці на 5 поверсі то знаю що то таке літом
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24.04.2024 09:40 Ответить
А люди хай відпочивають і живуть бо життя коротке як пісня. Сьогодні людина є а завтра лопати оббили і все
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24.04.2024 00:15 Ответить
Але треба клепки мати й почуття самозбереження, а не штучно вкорочувати вік по дурості.
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24.04.2024 01:04 Ответить
Перші теплі дні, Гідропарк з боку Русанівської протоки - суцільні автівки на узбережжі, вогнища, шашлики і заборонена рибна ловля під час нересту. Всі вони проперлись на острів через Венеціанський ПІШОХІДНИЙ міст? Зауваження не можна зробити - суцільна агресія і мацковський акцент. Це таки велосипедний маршрут чи шашлична? З іншого боку Рус.протоки теж суцільні багаття і шашлики. Зрівняли протипожежні рви і гуляй рваніна. Тільки прибрали на толоці і знов гори сміття як бонус. Пиши, скидай фото, локації - жодної реакції. Хтось вже наведе лад на цьому святі життя!!!
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23.04.2024 11:32 Ответить
Заїжджають через мацковський міст мабуть... Там шлагбаум, але ж мабуть можна на лапу дати
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23.04.2024 11:42 Ответить
То на Труханів, на Гідропарк тільки пішохідний.
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23.04.2024 11:43 Ответить
А, точно, на Гідропарк - так, через мостик
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23.04.2024 11:50 Ответить
Через спуск на МЛИН і під мостом де лодочна станція.
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23.04.2024 12:47 Ответить
Київ велике місто, воно ще непогано тримається за рахунок біженців і гробових інвестицій в нерухомість.
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23.04.2024 11:32 Ответить
В принципі, скупчення на дніпровських чи озерних пляжах не більше ніж перехожих на квадратний метр на Хрещатику чи у парках. Просто локація по іншому називається. То ж я б не переймався.
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23.04.2024 11:33 Ответить
Засмагати і купатись - не проблема. Проблема в тому, що треба на автівці завезти своє пузо на самісінький берег, понатикати спінінгів, розвести багаття, шашлики, горілка - культурний відпочинок, він такий.
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23.04.2024 11:49 Ответить
І як це виглядатиме? Пляжі обнесуть колючим дротом чи встановлять "обережно - міни"? Публіка усе рівно полізе у воду, коли сонечко припече.
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23.04.2024 11:43 Ответить
Краще замінувати нахер , хай відпочивають!!
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23.04.2024 12:18 Ответить
не трагедія. роз'їдуться на літо по карибах, тайванях, барсах, римських літніх канікулах, на найгірший випадок - по антальях. не пропадати ж літу, коли треба зривати кожний день, поки війна не закінчилась та бабло тече.
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23.04.2024 11:43 Ответить
було б бажання навести лад.
для цього є всі важелі.
і мєнти, і міська варта, і небайдужі громадяни.
в паркових зонах заборонено: заїжджати на авто, користуватися відкритим вогнем, вживати алкоголь.

але але але......
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23.04.2024 12:22 Ответить
То всьо полеміка на користь відомо-кого. Закони працюватимуть до першого мєнтовського начальничка на відпочинку, або до першого військового що на вихідні до сім'ї приїхав.
Чого не дати людям спокійно відпочивати? Побудуйте зони відпочинку, поставте бесідочки, мангальчики з невеликою погодинною арендою, туалети, сміттєві баки, поставте мафіки з кавою і морозивом, поставте атракціони, щоб діти мали чим займатися поки батьки розслабляються - ну і патрулі, щоб відпочинок реально був культурний. І місто заробить, і люди відпочинуть. Звідки цей дебільний совок, звідки цей антагонізм?
Всьо запрєтіть! Нє мочь бить щяслівим! Народ должєн пєрманєнтно страдать! Якого хріна..
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23.04.2024 13:21 Ответить
я ж про те.

доречі, в багатьох місцях працюють, і бесідочки і мангальчики і атракціони.

але, буквально поруч, завжди є бидло, і не одне. питання, що робити з бидлом?
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23.04.2024 13:38 Ответить
Нічого, а що ви зробите з бидлом, якщо це частина народа?
Треба організувати процес таким чином, щоб нормальні люди, нікого не боячись, спокійно відпочивали під охороною поліції. А бидло хай собі в своєму бидлятнику одне одному допомагає скорочувати своє поголів'я.
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23.04.2024 13:44 Ответить
Бидло моралью не виховується . Тільки через хребет. Інших варіантівя не бачив за все своє життя
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23.04.2024 15:36 Ответить
Так а я про шо? І я про те ж саме. Бидло виховати не вийде, тільки еволюційним шляхом. Тому виключно ізолювати від нормальних людей і хай собі існують, але якщо порушуватимуть закон і порядок - штрафувати, і так штрафувати, щоб кредити брали аби розплатитися за штраф.
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23.04.2024 15:45 Ответить
і це кажуть ті люди, які в тривогу придумали висадити з тролейбуса двісті громадян на зупинку, а якщо зупинка вузлова, то декілька тис може назбиратися, і ті там стовпичать....закони в нас пишуть ті, хто їми не користується
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23.04.2024 12:47 Ответить
Та пішли вони найух. Та під@рня за кірдон чухне на відпочинок , а ви хоч подушіться на тому бетоні/асфальті.

Це з тої опери про ялинку на Новий рік. Як казав знайомий " а що , моя дитина не заслужила того щастя щоб з батьком (який приїхав з позицій на пару днів) піти до ялинки"?
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23.04.2024 15:29 Ответить
Чё разнылись? Как пишут в Америке - "Проезжая под недостроенной конструкцией вы действуете на собственный страх и риск!"
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23.04.2024 18:05 Ответить
 
 