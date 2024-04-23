В Киеве не будут открывать пляжный сезон: Гражданам рекомендуют не посещать зоны отдыха
Решения приняли во избежание массового скопления людей, что помешает их беспрепятственному доступу к укрытиям.
Об этом сообщила пресс-служба КГГА, информирует Цензор.НЕТ.
Соответствующее решение было принято на заседании Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.
Так, гражданам не рекомендуют посещать пляжи и зоны отдыха, чтобы избежать массового скопления людей, что помешает их беспрепятственному доступу к укрытиям и хранилищам во время воздушной тревоги.
"Вместе с тем, согласно действующим требованиям, специалисты будут выполнять сезонные работы, необходимые для поддержания порядка и санитарии на пляжных территориях и зонах отдыха: будут обслуживать инженерные сети, убирать и осуществлять санитарную обработку территорий, в том числе против насекомых", - говорится в сообщении.
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Війна війною, а життя триває. І іншого не буде. Імхо, краще здохнути від ракети, ніж 3-4 роки безвилазно сидіти в сховищі.
То формальне попередження, щоб недай Бог, якщо щось трапиться - була бамажка прикритись. Бо зе!чмоня аж бігом Кличка до буцегарні запроторить, навіть за формальним приводом - не попередив, тому винен.
" Топіться, підривайтесь. Тілтки не волайте потім - чому Кличко особисто Вас не поперелив, що існує небезпека."
Працюю через день по 12 годин на заводі і маю більше гектара городів .
А ваш "спасатєль" Кличко хай свій пірс у Переяславі теж закриє і сидить у Києві .
Я рада, що у вас є робота й город. В чому проблема?? В тому, що хтось живе в Києві, а хтось ні??
для цього є всі важелі.
і мєнти, і міська варта, і небайдужі громадяни.
в паркових зонах заборонено: заїжджати на авто, користуватися відкритим вогнем, вживати алкоголь.
але але але......
Чого не дати людям спокійно відпочивати? Побудуйте зони відпочинку, поставте бесідочки, мангальчики з невеликою погодинною арендою, туалети, сміттєві баки, поставте мафіки з кавою і морозивом, поставте атракціони, щоб діти мали чим займатися поки батьки розслабляються - ну і патрулі, щоб відпочинок реально був культурний. І місто заробить, і люди відпочинуть. Звідки цей дебільний совок, звідки цей антагонізм?
Всьо запрєтіть! Нє мочь бить щяслівим! Народ должєн пєрманєнтно страдать! Якого хріна..
доречі, в багатьох місцях працюють, і бесідочки і мангальчики і атракціони.
але, буквально поруч, завжди є бидло, і не одне. питання, що робити з бидлом?
Треба організувати процес таким чином, щоб нормальні люди, нікого не боячись, спокійно відпочивали під охороною поліції. А бидло хай собі в своєму бидлятнику одне одному допомагає скорочувати своє поголів'я.
Це з тої опери про ялинку на Новий рік. Як казав знайомий " а що , моя дитина не заслужила того щастя щоб з батьком (який приїхав з позицій на пару днів) піти до ялинки"?