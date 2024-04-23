Очень надеюсь, что в июне будет принято решение о переговорной рамке для Украины, - посол ЕС Матернова

В ЕС надеются, что в июне текущего года будет принято решение об утверждении переговорной рамки для Украины и созыве первой межправительственной конференции.

Об этом заявила госпожа посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Политический сигнал к началу переговоров лидеры ЕС предоставили еще в декабре прошлого года. И поэтому я очень надеюсь, что июнь станет тем временем, когда можно будет начать реальные переговоры. Я думаю, что Украина готова начать переговоры. И надеюсь, что это будет тот срок, в который это произойдет", - сказала госпожа.

Матернова отметила, что это не означает, что Украина готова присоединиться к ЕС прямо сейчас, подчеркнув, что "в этом и заключается идея переговоров, что во время их проведения процесс реформ будет продолжаться".

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"Поэтому я очень надеюсь, что в июне будет принято решение об одобрении переговорной рамки, которую Еврокомиссия предложила в марте. И межправительственная конференция, на которой будут обсуждать техническую сторону того, что должно произойти, может состояться в июне", - считает госпожа посол ЕС.