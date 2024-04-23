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Новости
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Швеция подозревает "теневой флот" России в Балтийском море в шпионаже, - СМИ

флот,рф

Россия может использовать для шпионажа свой так называемый "теневой флот" в Балтийском море.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на SVT.

Отмечается, что "теневой флот" России ежедневно передвигается по Балтийскому морю с несколькими сотнями тысяч тонн нефтепродуктов на борту.

Впервые военно-морской флот Швеции подтвердил, что он следит за этими перемещениями - и что есть документация, свидетельствующая о том, что некоторые из кораблей могут использоваться для шпионажа, в частности для сигнальной разведки, то есть перехвата коммуникаций.

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"Мы находим антенны и мачты, которые обычно не принадлежат, например, рыболовным судам, поэтому понятно, что мы чувствуем, что у того, что движется в море, иногда есть и другие цели, связанные с их деятельностью", - заявила глава военно-морского флота Ева Скуг Хаслум.

Отмечается, что у российского так называемого "теневого флота" есть и военные аспекты.

"То, что происходит сейчас из-за санкций против России, может стать как безопасностной, так и экологической трагедией", - отметила Хаслум.

Она считает, что эти корабли могут использовать в гибридных операциях, например, иностранное судно может зайти в шведский порт под видом поиска аварийного порта в связи с аварией.

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Издание отметило, что в течение прошлого года шведские власти вели конкретную подготовку к этому в связи с тем, что по меньшей мере один "теневой танкер" имел технические проблемы возле Готланда.

Накануне на встрече ЕС по вопросам обороны и иностранных дел в Люксембурге обсуждались конкретные меры для прекращения этой деятельности.

"Существует очень широкий консенсус относительно того, что "теневой флот" является проблемой", - добавил министр иностранных дел Тобиас Бильстрем.

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Автор: 

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Світу треба визначатися: або дешеві ресурси = 3 Світова, або ембарго на ресурси недоімперії та шанс уникнути війн
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23.04.2024 11:42 Ответить
Вводьте військово-морські навчання з закриттям певної акваторії для проходу суден без дозволу. На постійній основі. Росія, доречі, цим займається без усякої міри. Так що вони одержать бумеранг. Тілько що на Балтиці, а не в Чорному морі.
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23.04.2024 11:44 Ответить
Хто може сумніватися у таких діях московитів, упродовж 30 років!!??
Країнам ЄС та НАТО, треба припиняти жити у «рожевому» ОБМАНІ за гроші ГазПрьому та продажів нафти московітами!!
Мертвечуків, там на московіі, не один!! Тому і гадять московіти, по усіх прошарках суспільства у країнах Заходу !!
Прикладів вдосталь, останній, у Молдові!!!
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23.04.2024 11:49 Ответить
Российский флот надо топить везде, не только в Черном море!
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23.04.2024 12:13 Ответить
навіщо підозрювати, спитайте у мене - вони точно шпигують...
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23.04.2024 12:16 Ответить
Лучшие санкции - конфисковать! Меньше бед причинят людям. При сопротивлении топить, станут как шелковые. Орчье племя понимает только силу!
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23.04.2024 16:34 Ответить
 
 