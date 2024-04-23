Швеция подозревает "теневой флот" России в Балтийском море в шпионаже, - СМИ

Россия может использовать для шпионажа свой так называемый "теневой флот" в Балтийском море.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на SVT.

Отмечается, что "теневой флот" России ежедневно передвигается по Балтийскому морю с несколькими сотнями тысяч тонн нефтепродуктов на борту.

Впервые военно-морской флот Швеции подтвердил, что он следит за этими перемещениями - и что есть документация, свидетельствующая о том, что некоторые из кораблей могут использоваться для шпионажа, в частности для сигнальной разведки, то есть перехвата коммуникаций.

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"Мы находим антенны и мачты, которые обычно не принадлежат, например, рыболовным судам, поэтому понятно, что мы чувствуем, что у того, что движется в море, иногда есть и другие цели, связанные с их деятельностью", - заявила глава военно-морского флота Ева Скуг Хаслум.

Отмечается, что у российского так называемого "теневого флота" есть и военные аспекты.

"То, что происходит сейчас из-за санкций против России, может стать как безопасностной, так и экологической трагедией", - отметила Хаслум.

Она считает, что эти корабли могут использовать в гибридных операциях, например, иностранное судно может зайти в шведский порт под видом поиска аварийного порта в связи с аварией.

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Издание отметило, что в течение прошлого года шведские власти вели конкретную подготовку к этому в связи с тем, что по меньшей мере один "теневой танкер" имел технические проблемы возле Готланда.

Накануне на встрече ЕС по вопросам обороны и иностранных дел в Люксембурге обсуждались конкретные меры для прекращения этой деятельности.

"Существует очень широкий консенсус относительно того, что "теневой флот" является проблемой", - добавил министр иностранных дел Тобиас Бильстрем.

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