Украинское консульство в Польше и генконсульство в Барселоне приостановили прием граждан призывного возраста (обновлено)

Сейчас украинское консульство в Польше приостановило прием граждан призывного возраста.

О приостановлении приема граждан призывного возраста сообщили в дипучреждении, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Сейчас приостановлен прием граждан призывного возраста. Мы ждем указания от Министерства иностранных дел. То есть мужчин от 18 до 60 лет: на данный момент просто временно приостановлен их прием. Сейчас разрабатываются механизмы, которые будут действовать соответственно закону о мобилизации. Пока ждем", - рассказал сотрудник консульства в комментарии "Суспільному".

В МИД пока не комментируют ограничения в отношении мужчин призывного возраста. Но накануне издание "Зеркало недели" опубликовало копию приказа, оказавшегося в распоряжении журналистов.

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В документе за подписью первого заместителя министра иностранных дел Андрея Сибиги говорилось о том, что Министерство иностранных дел приказало руководителям всех дипломатических учреждений Украины временно приостановить все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста.

Генеральное консульство Украины в Барселоне сообщило "Суспільному", что тоже приостановило "получение заявлений на совершение консульского действия" для мужчин призывного возраста.