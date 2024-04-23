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Украинское консульство в Польше и генконсульство в Барселоне приостановили прием граждан призывного возраста (обновлено)

україна,мобілізація

Сейчас украинское консульство в Польше приостановило прием граждан призывного возраста.

О приостановлении приема граждан призывного возраста сообщили в дипучреждении, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Сейчас приостановлен прием граждан призывного возраста. Мы ждем указания от Министерства иностранных дел. То есть мужчин от 18 до 60 лет: на данный момент просто временно приостановлен их прием. Сейчас разрабатываются механизмы, которые будут действовать соответственно закону о мобилизации. Пока ждем", - рассказал сотрудник консульства в комментарии "Суспільному".

В МИД пока не комментируют ограничения в отношении мужчин призывного возраста. Но накануне издание "Зеркало недели" опубликовало копию приказа, оказавшегося в распоряжении журналистов.

Читайте также: Около 650 тыс. мужчин призывного возраста выехали незаконно из Украины с начала полномасштабной войны, - Politico

В документе за подписью первого заместителя министра иностранных дел Андрея Сибиги говорилось о том, что Министерство иностранных дел приказало руководителям всех дипломатических учреждений Украины временно приостановить все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста.

Генеральное консульство Украины в Барселоне сообщило "Суспільному", что тоже приостановило "получение заявлений на совершение консульского действия" для мужчин призывного возраста.

Автор: 

консульство (469) Польша (8394) мужчины (131) мобилизация (2734)


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Топ комментарии
+18
Якщо ці громадяни України бажають тільки паспорт для подальшого перебування за кордоном, то чи потрібні вони країні.
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23.04.2024 12:11
+14
ну от розумний в нас приЗЕдент! все робить для України та українців!
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23.04.2024 12:10
+12
Мінус надцять людей бажаючих бути громадянами України.
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23.04.2024 12:08
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Правила форума Совет форумчан
І що це дасть???
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23.04.2024 12:06 Ответить
Мінус надцять людей бажаючих бути громадянами України.
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23.04.2024 12:08 Ответить
Якщо ці громадяни України бажають тільки паспорт для подальшого перебування за кордоном, то чи потрібні вони країні.
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23.04.2024 12:11 Ответить
Ну то дайте їм змогу вийти з цього громадянства. А фіглі!
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23.04.2024 12:13 Ответить
А хто заважає? В цьому ніхто й ніколи не заважав. Проблема завжди була в набутті громадянства іншої країни.
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23.04.2024 12:14 Ответить
заважає. зе не підписав жодного указу від 24/02/22. І поки він не підпише громадянства не можна позбутися. Я так розумію що там черга вже на пару сотен тисяч, а після такого ******** за тиждень вже мільони буде в черзі
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23.04.2024 12:21 Ответить
до чого тут підпис зєбіла взагалі? він не потрібен для виходу з громадянства.
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23.04.2024 12:43 Ответить
вихід з громадянства тільки після указу президента. А поки що президентом у нас зебіл
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23.04.2024 13:02 Ответить
Он не обязан подписывать вам ничего.Есть дела поважнее чем бисер метать перед ухилянтами
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23.04.2024 12:47 Ответить
Цікаво читать, як тєло, яке саме ховається в Америці називає інших "ухилянтами"
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23.04.2024 13:08 Ответить
Та це кацап
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23.04.2024 13:21 Ответить
От чего я ховаюсь, я был снят с военного учёта 25 лет назад, и паспорт украинский мне отказались продлевать ещё лет 15-17 назад. К слову о консульских услугах кстати. Если хочешь, оплати хотя бы треть дороги и можешь встречать меня вместе с ТЦК в Чопе или где там пограничный переход.
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23.04.2024 16:29 Ответить
О,пане- ви "далеко" підете з такими переконаннями...
Що влада доброго зробила для людей зв кордоном...?!
Лише волали-" дайте нам сюди гроші,а ми розберемося"...ага...
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23.04.2024 12:15 Ответить
А ти поцікався скільки ці люди донатять на ЗСУ?
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23.04.2024 15:06 Ответить
https://www.facebook.com/share/r/aKCDjut62SnygUbH/
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23.04.2024 20:23 Ответить
Ті, хто не хоче захищати свою батьківщину, свій дім, своє майно, своїх родичів - не належить цій країні і не є по суті її громадянином. Залишилося тільки це оформити документально. Я б запропонував усім офіційно всім, хто не хоче йти на фронт, покинути країну через відмову від громадянства і неможливість повернення.
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23.04.2024 12:14 Ответить
Може спочатку запропонуєте владі виконувати конституцію на не порушувати закони а потім звинувачувати своїх громадян у всьому шо можливо і не можливо бо консульства і так працюють так як і влада безнаказано
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23.04.2024 12:25 Ответить
у городі бузина...
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23.04.2024 13:45 Ответить
покинути країну? в такому разі більше половини населення України її покине... і кому це нахрін треба? тільки кацапам і кацапським ботам... адекватні люди розуміють, що серед чоловіків апріорі не може бути 100 чи навіть 90% воїнів-добровольців-патріотів. таких є насправді значно менший відосоток. і такий зріз можна провести практично у всіх країнах (особливо наглядно це показали недавні опитування серед чоловічого населення у європейських країнах). тому і застосовується такий примус як мобілізація..
ти, як матьорий тут трампіст, краще прокоментуй сьогоднішню публікацію у WSJ про позицію Трампа щодо України під час його президентської каденції (а це видання є впливовим виданням республіканців і це не якийсь там вкид з жовтої преси демократів).
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23.04.2024 15:57 Ответить
Ти сам зрозумів, що написав? 10% патріотів, решта гівно? Ти бачив черги за зброєю під час оборони Києва?

Публікація у WSJ про позицію Трампа - 100 вкидання і пропаганда. Я не трампіст, але треба завжди посилатися на прямі цитати. При цьому Трамп завжди говорить, що при ньому хуьло не смів вторгатися в Україну = це означає, що Трамп не вважає Україну частиною Росії. Ба більше, сьогодні республіканець Грем, дуже шанований в Україні, сказав, що допомога Україні була проголосована завдяки Трампу!
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23.04.2024 16:08 Ответить
звісно, зрозумів, що написав. звісно що не 100% можуть бути добровольцями і воїнами, і навіть не 90 %, і навіть не 80 % та навіть ще меншк, бо такі реалії життя. однак і решту 20-30-40 чи більше % я не називав гімном (не будь довбойобом і не перекручуй написане). ті добровольці, які були на початку, то вони вже всі давно в ЗСУ, лишились ті, яким необхідний примус чи додаткова мотивація. а ти тут пишеш про те, що їх взагалі потрібно вислати з країни і лишити всіх громадянських прав. багатьох з них не потрібно висилати з країни, тільки кордони відкрий і вони самі звідси звалять...

нуу такоє.. видання від республіканців і робить такі вкидання про республіканця? з якою метою? я би це якось зрозумів подібне зі сторони видань від демократів. но ніяк не від видання респів. і видання далеко не жовтого, а саме WSJ. а логіка одна: при Трампі ху йло не нападало, бо розраховувало без бою взяти під контроль усю країну при согласованії з Трампом чи без його рішучого втручання для захисту України.. так само, як вони зараз без бою взяли уже всю Грузію. і поважаюче себе видання, особливо таке як WSJ вкиди робити не буде, бо завжди дбає про свою репутацію.
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23.04.2024 16:41 Ответить
WSJ завжди було демовським, лівим виданням, точніше там лобі глобалістів-соціалістів.

Щодо першого питання читай:
https://www.rbc.ua/rus/news/********-mae-nayvishchu-evropi-gotovnist-1713874871.html Воювати за свою країну готові 62% українців | РБК-Україна (rbc.ua)
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23.04.2024 17:12 Ответить
FOX WSJ - це видання респів. і на тих виданнях теж ******* *********** ізоляціоністів трампістів-маговців. а те що видання глобалістів, ну так серед респів є чимало глобалістів, особливо серед прихильників лінії рейганістів. правильно мудрі люди роблять закиди трампістам маговцям, мовляв, а де робити Америку знову великою (M A G A)? У Вісконсині? в Мінесоті? в Джорджії? чи Америка має бути знову великою у глобальному світі? ти тут постійно нив про те, шо то саме демократи винні у блокуванні виділення допомоги Україні.. побачив скільки "проти" виділення допомоги проголосувало республіканців? 112. а скільки за 110. і практично усі демократи проголосували "за" виділення допомоги Україні.. тож якби Джонсон поставив би це питання на голосування ще у жовтні минулого року, то за нього тоді проголосували би так само, як і зараз. тож всі побачили зараз, що питання було зовсім не в демократах і не в притомних республіканцях, а саме в позиції трампістів-маговців і в боязні Джонсона прийняти самостійне рішення. хоча, можливо і не Трампа він боявся і навіть не ту дуру в будьоновці Марджорі, а боявся саме того, що більшість респів була проти виділення допомоги Україні..

щодо першого, то читав. і це добре. а от цей твій заклик "Я б запропонував усім офіційно всім, хто не хоче йти на фронт, покинути країну через відмову від громадянства і неможливість повернення. " - це дичина повна. бо якщо зробити так, як ти пропонуєш, то тих 30 %, якщо не більше, втече з України. і вже не через Тису, а через КПП на кордоні..
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23.04.2024 17:42 Ответить
https://www.wsj.com/ The Wall Street Journal - Breaking News, Business, Financial & Economic News, World News and Video (wsj.com)
Це видання демократів.
"чи Америка має бути знову великою у глобальному світі" Глобалізм - це інше, це глобальна експлуатація дешевої закордонної праці на шкоду власним вітчизняним робітникам. При цьому глобалістські концерни платять податки соціалістичним урядам. Соціалістичні уряди живуть на ці податки і платять з цих податків допомогу для робітників, які втратили роботу, емігрантам, тобто всім тим, хто за них голосує.
WSJ лобіює потік нелегалів з Мексики, як джерело дешевої робочої сили.
МАГАівці навпаки, вимагають зупинити нелегалів, щоб зберегти робочі місця американцям. Теж саме стосується дешевої китайської праці, що робить американців жебраками. Гасло "Зробимо Америку знову великою" означає зупинити все вище зазначене. Інакше, якщо не зупинити глобалістів, рівень життя в США зрівняється з Гондурасом у бік вниз.

Проти допомоги проголосувало всього 58 конгресменів, демократів зокрема
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23.04.2024 18:04 Ответить
проти допомоги проголосувало 112 респів. за допомогу - 110. у демократів за 210, проти - 0.
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23.04.2024 18:10 Ответить
дрочи і далі на магавців. особливо на Марджорі. і будьоновку не забудь вдягнути...
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23.04.2024 18:12 Ответить
Видання позиціонує себе як спеціалізоване. У 2005 році WSJ повідомив про характеристики свого середнього читача: приблизно 60 % входить до вищого виконавчого керівництво, середній дохід становить 191 000 дол., а середній вік - 55 років. З моменту покупки в 2007 році газети компанією австралійського медіамагната Руперта Мердока аудиторія видання зросла на 20 %.

За статистикою 2017 року, 62 % аудиторії становили чоловіки, 38 % - жінки. Середній вік читачів - 43 роки. Сімейний дохід у середньому складає 242 007 дол.

Станом на лютий 2022 року, аудиторія The Wall Street Journal складає більш, ніж 3,5 млн читачів - на 13 % більше за 2020 рік. У той час, як кількість читачів цифрового контенту зросла на 19 % і складає 2,9 млн. Це рекордна цифра за весь час існування газети.

Руперт Мердок - це один з основних донорів республіканської партії. Так що ти знову забрехався, марджорі/трамподрочер...
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23.04.2024 19:23 Ответить
на, почитай про свого кумира:

Мышеловка для Донни? (Часть 1)

https://dl-news.defence-line.org/?author=7

Відhttps://dl-news.defence-line.org/?author=7 anti-colorados Кві 23, 2024



Как отмечалось на прошедшей неделе, один из четырех уголовных процессов, ведущихся против Трампа, смог прорвать оборону его адвокатов, которую они устроил по процедурному вопросу - избранию коллегии присяжных. Напомню, в таком формате судебного разбирательства, баталии разворачиваются не так перед судьей, как перед присяжными заседателями. И вот именно они выносят свой вердикт о виновности подсудимого или невиновности. На этой стадии судья осуществляет общее руководство процессом, устанавливая очередность выступлений сторон и ограничение их действий рамками действующего законодательства. Ну а состязание, между сторонами обвинения и защиты, разворачивается именно перед присяжными.

Если они прийдут к выводу о том, что подсудимый виновен, судья берет процесс в свои руки и назначает ему наказание. Ну а если присяжные не усмотрят вины обвиняемого, на этом все и заканчивается. И вот для того, чтобы запустить этот процесс, нужно избрать 12 присяжных и 6 запасных, то есть - суд должен утвердить 18 кандидатур для ведения этого процесса. У нас эта практика почти отсутствует, а в Штатах это уже устоявшаяся, давняя процедура и потому там отработаны приемы, позволяющие растягивать стадию избрания присяжных если не до бесконечности, то на достаточно долгое время. Есть даже адвокаты, которые специализирующиеся только на этом аспекте судебного процесса.

И в данном случае защита Трампа начала тянуть выборы присяжных со всей своей энергией с тем, чтобы дотянуть процесс до выборов. Но как видно, они с этим не справились, коллегия сформировано и процесс двинулся дальше и вошел в стадию первичных заявлений и выступлений. На этой стадии обе стороны излагают свои аргументы вольным стилем или так, как считают это нужным, а потом пойдет стадия изучения доказательств и допросов свидетелей и подсудимого. В Штатах, как и у нас, имеется конституционное право подсудимого, отказаться от показаний в суде. Свидетели такого права не имеют и обязаны давать показания и подвергаться судебному допросу, а вот подсудимый такое право имеет, но в таком случае он утрачивает возможность донести свою позицию до присяжных и тем самым, склонить их к вынесению оправдательного вердикта.

Такую тактику не рекомендуется применять потому, что в сложившейся там традиции считается, что если ты невиновен, то тебе нечего скрывать и ты должен давать показания. Если е отказываешься, то ты знаешь, что виновен, но не желаешь этого признать. Есть еще один момент, важный в такой ситуации. Вопрос о том, будет ли давать показания подсудимый или нет, решается сразу, после приведения его к присяге. Ему сразу задается вопрос, признает ли он свою вину и готов ли он давать показания.

Если отказывается, то вверяет свою судьбу адвокату или адвокатам и соответственно - присяжным. Но если только он дал согласие давать показания, назад уже не отмотаешь, поскольку в таком случае он связывает себя этим обязательством. Теоретически, согласившись давать показания, подсудимый делает первый шаг к тому, чтобы расположить к себе присяжных, но тут есть и обратная сторона медали. Приведенный к присяге, он обязан говорить правду, только правду и ничего кроме правды. Ложное свидетельство, вскрытое в ходе слушания дела, тут же создает отдельный состав преступления, а уличенный во лжи подсудимый, практически гарантировано утратит расположение присяжных.

(Окончание следует)
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23.04.2024 20:53 Ответить
Мышеловка для Донни? (Часть 2)

https://dl-news.defence-line.org/?author=7

Відhttps://dl-news.defence-line.org/?author=7 anti-colorados Кві 23, 2024

Адвокат Тим Парлаторе

И вот в случае с Трампом этот фактор имеет крайне важное значения, поскольку Трамп - откровенный лжец и за всю свою долгую карьеру он уже закаменел как лжец. Причем, это не наше оценочное суждение, по поводу Трампа, а так решил суд, который установил, что Трамп зарабатывал мошенничеством. Ну а мошенник это лжец, который с помощью лжи получает какую-то выгоду. Так что Донни - лжец и вступить открыто перед присяжными так, чтобы не вляпаться в ложь, ему будет практически невозможно и прямо сейчас он оказался в ситуации, в которой никогда не был.

Несколько лет назад мы подробно писали о том, что еще будучи совсем моледым и начинающим бизнесменом, Трамп напросился на сотрудничество и дружбу с одиозным адвокатом по имени Рой Кон. К тому времени он был очень известным хотябы тем, что в свое время он был адвокатом сенатора Маккарти, который устроил знаменитую «охоту на ведьм» в 50-х годах прошлого столетия. Тогда Кон принял предложение и стал адвокатом молодого Трампа, обучая его разного рода грязным трюкам, которые позволили ему выворачиваться из самых неприятных ситуаций.

Кон завещал Трампу никогда не доводить конфликты до суда и решать все в досудебном порядке. Не важно как, шантажом, лестью, деньгами или как-то еще, но вопрос не должен уйти в суд. Если этого невозможно избежать, то в для суда надо подставить другую фигуру так, чтобы та взяла всю ответственность на себя опять же за деньги или за что-то еще. Но самому в суд - ни ногой. Но если уже такое случится, то там - не открывать рот и молчать до последнего. И в общем, эти принципы помогали Трампу вплоть до того момента, пока он не полез в политику, поскольку там приходится играть на публику, в то время как будучи бизнесменом, этого груза можно легко избегать.

Именно поэтому адвокаты Трампа костьми ложились для того, чтобы Трамп не переступил порога суда и именно за него в тюрьму пошел целый табун его соратников. Сам он оставался чист. Но вот как только он зашел в суд по мошенничеству с налогами, он сразу же забыл то, что ему завещал старина Рой - начал давать показания, уверовав в свой неотразимый имидж и проиграл, выйдя из зала клеймленным мошенником. И вот опять он оказался у той самой черты, но уже в уголовном процессе. Далее приведем мнение бывшего адвоката Трампа Тимоти Парлаторе.

Пот его мнению, если Трамп не хочет получить приговор, он должен отказаться от дачи показаний. В интервью CNN "Источник" Парлаторе сказал о том, что посоветует бывшему президенту сразу отказаться от дачи показаний потому, что он поплывет перед присяжными быстрее, чем это себе можно представить. На прямой вопрос Кейтлан Коллинз из CNN о том, стоит ли Трампу давать показания, он сказал, что не советовал бы этого делать, хотя конечно, выбор за самим Трампом. Буквально это выглядело так:

«Адвокат добавил, что риски, связанные с дачей показаний, могут намного перевесить преимущества, подчеркнув важность того, чтобы присяжные верили его показаниям. На вопрос, увеличит ли это или уменьшит шансы на осуждение, если Трамп даст показания, Парлаторе сказал: "Я думаю, что это значительно увеличит шансы осуждения".

"Потому что если присяжные не поверят ему хоть в чем-либо, каким бы маленьким оно ни было, это будет тем, что они будут держать против него и с гораздо большей вероятностью склонятся к осуждению", - добавил он».

Другие специалисты тоже склоняются к такой позиции потому, что считают - Трамп сам себя засыплется, когда будут обсуждаться обстоятельства его отношений с порноактрисой, что вывали на публику его адюльтер и плюс к тому, ему будет трудно разыграть лоха, который не понял, откуда взялись деньги для отступных. Как только он попадет под вопросы на эти темы, он точно утратит расположение присяжных и это уже не поправишь рассказами о «политических преследованиях». В общем у Донни имеется всего два пути, один из них - плохой, второй - еще хуже. Вопрос только в том, что из них что.
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23.04.2024 20:54 Ответить
Плешьівьій снова слил туеву хучу бельіх лад на рьіжего, денги на ветер, а мог бьі просто поставіть дорожньіе указатели "рссукие вам в морг"
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24.04.2024 21:45 Ответить
Іншим країнам вони теж не дуже потрібні. Принаймні ті, що досі потребують послуг консула.
Більш успішні, які іншим країнам потрібні, вже давно позакривали питання та чекають на спливання терміну мінімального постійного проживання, визначеного законодавством для тих, хто бажає набути громадянство іншої країни.
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23.04.2024 12:15 Ответить
Это плохо? По моему отлично!
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23.04.2024 13:51 Ответить
Хз.
Просто факт
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23.04.2024 13:57 Ответить
ну от розумний в нас приЗЕдент! все робить для України та українців!
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23.04.2024 12:10 Ответить
Тролінг 100рівня..!😁👍
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23.04.2024 12:13 Ответить
Мудрий нарід™ не помиляється...
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23.04.2024 12:15 Ответить
Білорусь також не приймає своїх громадян у консульствах. Схоже до рашки Україні залишилось зовсім недовго((((
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23.04.2024 12:10 Ответить
С Північної Кореї, виявляється, можна виїжджати жінкам, підліткам, пенсіонерам? Не знав.
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23.04.2024 12:17 Ответить
To okropnie!!
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23.04.2024 12:11 Ответить
За дурною головою консульство не працює
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23.04.2024 12:12 Ответить
-" а шо случілась" ..?!)
Прийняли недолугий закон а тепер не знають що робити...?!
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23.04.2024 12:12 Ответить
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23.04.2024 12:12 Ответить
Закон ще не набрав чинності, а послуги призупинили. Зедебіли, чекаєм судових позоаґвів до ЄСПЛ. Компенсації буде сплачувати звичайний громадянин через податки, а не зекиздота мерзотна.
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23.04.2024 12:13 Ответить
Послуги не відмінили, а призупинили. Вони відновляться, як тільки Закон набуде чинності. При чому тут ЄСПЛ? А про зедебілив, це Ви правильно пишете, хоча кому від цього легше?
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23.04.2024 12:42 Ответить
Пиши капслоком. Просто жирний шрифт тобі не допоможе, кацап калірований.
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23.04.2024 12:21 Ответить
Ніяк не розберуться, яка країна Європи є найбідніша. Одні пишуть Україна, інші - Молдова. Є ще варіанти.
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23.04.2024 12:35 Ответить
А хто тую владу обрав у 2019?
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23.04.2024 12:40 Ответить
Ви вже заколупали, здавайте паспорт і йдіть козі в тріщину.
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23.04.2024 12:48 Ответить
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23.04.2024 12:14 Ответить
Головне, що ні один посадовець, який за гроші випустив ухилянтів не постраждав!
Сидять тихо на дупі і перераховують бакси/євро....
П.С.
Рибу, як завжди, почали чистити з хвоста....
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23.04.2024 12:16 Ответить
Логіки в діях зеленого шапіто немає.Мобілізаційний вік в Україні з 25 років.То чому не будуть надавати послуги з 18 до 25 років в консульствах?
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23.04.2024 12:16 Ответить
Тому що їм треба перебувати в Україні і чекати 25 річчя. Ось чого я не розумію це чого жінки мають рівні права з чоловіками але їх не мобілізують чогось
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23.04.2024 12:52 Ответить
Кляті ухилянти, дави їх Вова, дави. Нарід у маршрутках аплодує...
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23.04.2024 12:17 Ответить
У цьому і сенс цих змін - щоб народ у маршрутках аплодував і не звинувачував вову у тому, що саме він винен у багатьох трагічних наслідках цієї війни. Цими діями влада не поверне чоловіків, бо більшість з них виїхали легально і ніяких законів не порушували. Але для людей, яких мобілізують, Вова має бути хорошим, а винуваті оті чоловіки, що закордоном.
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23.04.2024 13:31 Ответить
Ну, з іншого боку це добре. Це прискорить прийняття рішення тих хто іще вагався легалізуватися в країнах вже як громадяни-резиденти. Ну і плюс країни ЄС лібералізують отримання цих статусів, бо не захочуть втрачати людей, які добре працюють, асимілюються, поважають країну свого мешкання, вчать мову. В добру путь!
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23.04.2024 12:17 Ответить
Ну й чим ти тоді невдоволений? Чому здійнявся такий срач, якщо для мордатих ,,біженців,, все так добре складається?
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23.04.2024 12:25 Ответить
Бросьте. Все кто мог получить гражданства и пмж давно их получили, а такие хитрожопые бегунцы никогда никому нигде не нужны.
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23.04.2024 12:56 Ответить
Шо б там не писала лишньохромосомі підо.російські троляки, це абсолютно правильне рішення, щоправда із запізненням у 2 роки, але правильне!
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23.04.2024 12:18 Ответить
Так два роки тому ще всі на шашлик їхали, то було правильне рішення, а не ті ваші готуватися до війни.
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23.04.2024 12:24 Ответить
Йди на ху.й троляко? які ваші? шо ти несеш лишньохромосоме потомственно ти уй.обище!
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23.04.2024 12:27 Ответить
Він про ваших, про зелений зЄбанатів. А що, не впізнаєш себе? А чи з пам`яттю не дружиш, погано в просторі і часі орієнтуєшся? Ну так то все наслідки зебілізму, а то вже не лікується.
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23.04.2024 12:31 Ответить
Тролі я повторюю: йдіть на х.уй з Українських ресурсів, наша Нація у розумовому плані відірвалась від вашої лишньохромосомих недонації на тисячі років уперед, того Ви просто не можете дискутувати з Нами, це теж саме що Ейнштейн дискутував би з неандертальцем!
П.с чорте гал, я ніколи не голосував за цих придурків а за зельку тим більше, у першому турі завжди за Націоналістичні партії, у другому за Пороха!
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23.04.2024 12:38 Ответить
Чого репетуєш, дурнуватий? Ліки зранку забув прийняти?
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23.04.2024 12:40 Ответить
З одного боку так, але чого не відправити на фронт всіх тих, хто отримав бабло за пропуск ухилянтів?
Спочатку всіх, задіяних в схемах пропуску - прикордонників, митників, псевдо-волонтерів, посадовців хто видавав фіктивні довідкі .....звільнити, вручити повістки і відправити на фронт, а вже потім пресувати громадян за кордоном !!!
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23.04.2024 12:26 Ответить
Ці гандони взагалі повинні бути в перших рядах як і ухилянти і ті хто утік за кордон!
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23.04.2024 12:39 Ответить
Ну а чЬО? Єрмачило каже, що українці звикли до закритих кордонів, можна не відкривати їх навіть після закінчення війни. Гої мають працювати на збагачення Офісної еліти.

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23.04.2024 12:22 Ответить
А ****, правильно роблять, Україну хочуть всі а воювати за неї ніхто, Хитрожопам за кордоном тоже тре ускладнити життя. Так шо позакривали ******* і не смердіть тута.
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23.04.2024 12:25 Ответить
Ну чому в нас все через ту зелену сраку? Ну нахіба то все? Замість чітких і зрозумілих умов мобілізації, замість реальних гарантій, замість якісної агітації, замість привабливого рекрутингу.. та замість реальної професійної пропаганди, маємо бусики, заблоковані консульства, сплав по Тисі... і пілятський Єдиний МараХфон.... А все то разом все більше нагадує пархату зелену сраку...
Ну чому так? мудрий нарід щось на то скаже?
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23.04.2024 12:28 Ответить
мабуть тому, що 73% зєбанутих ніяк не второпають, що йде повномасштабна війна...
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23.04.2024 12:50 Ответить
Треба направити на когось агресію громадян, які страждають, у тому числі від зевлади, на когось іншого. Подоляцькі троляки це підтверджують своєю риторикою.
Янєлох не хоче брати на себе негатив за мобілізацію, тіпу як би не оті "ухилянти" за кордоном, то і вам би не прийшлось йти до ВСУ.
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23.04.2024 13:43 Ответить
а клятий барига у Відень на каву примушував літати.не то що зеля - всих патріотами зробить.через сраку.
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23.04.2024 12:29 Ответить
Нарешті зрозуміли в Іспанії і в Польщі, шо шлак дорого коштує
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23.04.2024 16:50 Ответить
Очередной акт геноцида украинцев. Государство Украина официально отказалась от миллионов своих граждан, многие их которых активно поддерживали Украину. Будут ли они поддерживать дальше? Будут ли их дети называть себя украинцами? Или они будут поляками, немцами и канадцами?
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23.04.2024 22:28 Ответить
зевласть делает все по беспределу( им вступление в силу своего же закона о мобилизации, не указ((
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23.04.2024 23:28 Ответить
 
 