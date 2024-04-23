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Разоблачен мощный межрегиональный наркосиндикат на Прикарпатье, изъято амфетамина на 25 млн грн, - ДВБ Нацполиции

наркотики

На Прикарпатье полицейские обезвредили мощный межрегиональный наркосиндикат. Изъято амфетамина на 25 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Как отмечается, пятеро фигурантов организовали изготовление психотропов в лесной местности, периодически меняя место производства с целью конспирации. Во время обысков у злоумышленников изъяли более 50 килограммов амфетамина. Члены преступной группы задержаны, им объявлено о подозрении.

"Масштабное наркопроизводство разоблачили полицейские Управления внутренней безопасности в Ивано-Франковской области ДВБ НПУ, совместно с Управлением по борьбе с наркопреступностью, следователями ГУНП в Ивано-Франковской области и УСБУ", - говорится в сообщении.

Правоохранители информируют, что организовал наркобизнес 29-летний житель Калушского района, ранее судимый за аналогичное преступление. Он же и контролировал цепочку от производства - до транспортировки и сбыта "товара". Сообщники изготавливали психотроп с помощью "передвижной нарколаборатории" в лесной местности. Для конспирации они каждый раз меняли место производства. Процесс изготовления партии амфетамина мог продолжаться до нескольких дней.

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"Товар" передавали по почте или другим дилерам через многокилограммовые "закладки". Их прятали в сельской местности, в полях или лесах, а дилерам присылали координаты местоположения наркотика.

Для установления всех причастных к изготовлению психотропа и схем, по которым они работали, правоохранители провели ряд оперативных мероприятий. Кроме того, по оперативной информации, химические вещества (прекурсоры) для изготовления амфетамина завезли в Украину контрабандными путями.

Во время проведения совместных мероприятий сотрудники Управления по борьбе с наркопреступностью в регионах и следователи региональных управлений полиции не допустили попадания на "черный рынок" еще около 50 кг амфетамина.

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Сейчас следователи полиции Прикарпатья задержали и вручили подозрения пятерым участникам наркогруппировки по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Им грозит до 12 лет заключения. Фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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Автор: 

наркотики (2143) Нацполиция (16424) борьба с наркотиками (135)


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Топ комментарии
+4
раніше судимий за аналогічний злочин й що? він виправився? або йому дали умовний строк з відстрочкою? це ж очевидно, що людина буде займатися тим самим, що вона вміє й впевнена, що її відпустять, як завжди..., або їх спеціально залишають на волі, щоб потім "гучно" затримати й показати "боротьбу"...
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23.04.2024 12:34
+3
О!
І наркосиндикат теж потужний.
Заразна ця штука...
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23.04.2024 12:24
+2
Сами ЧЕРТИ АВАКОВАКОВСКИЕ,ТАТАРОВСКИЕ открывают центр,сами закрывают центр ,но уже с помпой. Бабки сделали и прикрыли кормушку ,Одну прикрыли десять открыли . Круговорот ГОВНА и ЧЕРТЕЙ. ПЕРЕПЕТОМ МОБИЛЬ. ВЧЕНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ мля.
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23.04.2024 12:22
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Сами ЧЕРТИ АВАКОВАКОВСКИЕ,ТАТАРОВСКИЕ открывают центр,сами закрывают центр ,но уже с помпой. Бабки сделали и прикрыли кормушку ,Одну прикрыли десять открыли . Круговорот ГОВНА и ЧЕРТЕЙ. ПЕРЕПЕТОМ МОБИЛЬ. ВЧЕНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ мля.
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23.04.2024 12:22 Ответить
так і є. на своїх же і показник роблять, або ще й кидають, типа дивись інші вилучили, проведуть експертизу, що то те що тра, покладуь в справу і потім поміняють на соду, а те що тра продадуть і жодних витрат, чистий навар.
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24.04.2024 17:13 Ответить
передавайте привіт коляну каклєтє.
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23.04.2024 12:23 Ответить
О!
І наркосиндикат теж потужний.
Заразна ця штука...
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23.04.2024 12:24 Ответить
Що, не поділились?
Чи послали нах.й кришу - Нацполіцію?
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23.04.2024 12:31 Ответить
як правило треба показники от і накрили, такі бізнеса без криши не працюють.
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24.04.2024 17:14 Ответить
раніше судимий за аналогічний злочин й що? він виправився? або йому дали умовний строк з відстрочкою? це ж очевидно, що людина буде займатися тим самим, що вона вміє й впевнена, що її відпустять, як завжди..., або їх спеціально залишають на волі, щоб потім "гучно" затримати й показати "боротьбу"...
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23.04.2024 12:34 Ответить
Для рецидивістів слід узаконити страту. Без рефлексій ...
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23.04.2024 15:54 Ответить
розборкі в малєньком Чорткові ? вся дурь зелі,жаба давить.
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23.04.2024 12:34 Ответить
Цей центр називається Буковель.
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23.04.2024 12:50 Ответить
Якщо ніхто з поліції не затриманий, то це просто якісь диб... які рішили самостійно вести такий бізнес...

не треба якоїсь спец операції просто питаєте де можна дурь купити в любого школяра або студента і більшість вам покажуть всі точки тому що ті постійні багато років... але поліція їх не "бачить"
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23.04.2024 13:14 Ответить
Якщо ловлять, то конкурентів ...
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23.04.2024 15:57 Ответить
 
 