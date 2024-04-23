Разоблачен мощный межрегиональный наркосиндикат на Прикарпатье, изъято амфетамина на 25 млн грн, - ДВБ Нацполиции

На Прикарпатье полицейские обезвредили мощный межрегиональный наркосиндикат. Изъято амфетамина на 25 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Как отмечается, пятеро фигурантов организовали изготовление психотропов в лесной местности, периодически меняя место производства с целью конспирации. Во время обысков у злоумышленников изъяли более 50 килограммов амфетамина. Члены преступной группы задержаны, им объявлено о подозрении.

"Масштабное наркопроизводство разоблачили полицейские Управления внутренней безопасности в Ивано-Франковской области ДВБ НПУ, совместно с Управлением по борьбе с наркопреступностью, следователями ГУНП в Ивано-Франковской области и УСБУ", - говорится в сообщении.

Правоохранители информируют, что организовал наркобизнес 29-летний житель Калушского района, ранее судимый за аналогичное преступление. Он же и контролировал цепочку от производства - до транспортировки и сбыта "товара". Сообщники изготавливали психотроп с помощью "передвижной нарколаборатории" в лесной местности. Для конспирации они каждый раз меняли место производства. Процесс изготовления партии амфетамина мог продолжаться до нескольких дней.

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"Товар" передавали по почте или другим дилерам через многокилограммовые "закладки". Их прятали в сельской местности, в полях или лесах, а дилерам присылали координаты местоположения наркотика.

Для установления всех причастных к изготовлению психотропа и схем, по которым они работали, правоохранители провели ряд оперативных мероприятий. Кроме того, по оперативной информации, химические вещества (прекурсоры) для изготовления амфетамина завезли в Украину контрабандными путями.

Во время проведения совместных мероприятий сотрудники Управления по борьбе с наркопреступностью в регионах и следователи региональных управлений полиции не допустили попадания на "черный рынок" еще около 50 кг амфетамина.

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Сейчас следователи полиции Прикарпатья задержали и вручили подозрения пятерым участникам наркогруппировки по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Им грозит до 12 лет заключения. Фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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