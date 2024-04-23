Кулеба об остановке приема документов за границей: "Пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной"

Глава МИД Дмитрий Кулеба прокомментировал информацию об остановке приема документов для мужчин призывного возраста в зарубежных консульствах.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Защита прав и интересов граждан Украины за рубежом всегда была и остается приоритетом МИД. В то же время в условиях полномасштабной российской агрессии главным приоритетом является защита Родины от уничтожения.

Как это выглядит сейчас: мужчина призывного возраста выехал за границу, показал своему государству, что вопрос его выживания его не волнует, а потом приходит и хочет получить от этого государства услуги. Так не работает. У нас в стране война", - подчеркнул министр.

Кулеба напомнил, что обязанность обновлять свои документы в ТЦК существовала и до принятия нового закона о мобилизации.

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"Если эти люди считают, что кто-то там, далеко на фронте, воюет и отдает свои жизни за это государство, а кто-то посидит за границей, но при этом будет получать услуги от этого государства, - то так это не работает. Пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной. Именно поэтому я вчера поручил принять меры по восстановлению справедливого отношения к мужчинам мобилизационного возраста в Украине и за рубежом. Это будет честно", - пояснил глава МИД.

По словам министра, вскоре МИД предоставит уточненные разъяснения о порядке получения консульских услуг в рамках законодательства для мужчин мобилизационного возраста в зарубежных дипломатических учреждениях с приближением к вступлению в действие закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета" и после вступления его в силу.

Ранее сообщалось, что ГП "Документ" прекратило выдачу документов за рубежом "по техническим причинам".

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