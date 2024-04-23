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Кулеба об остановке приема документов за границей: "Пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной"

кулеба

Глава МИД Дмитрий Кулеба прокомментировал информацию об остановке приема документов для мужчин призывного возраста в зарубежных консульствах.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Защита прав и интересов граждан Украины за рубежом всегда была и остается приоритетом МИД. В то же время в условиях полномасштабной российской агрессии главным приоритетом является защита Родины от уничтожения.

Как это выглядит сейчас: мужчина призывного возраста выехал за границу, показал своему государству, что вопрос его выживания его не волнует, а потом приходит и хочет получить от этого государства услуги. Так не работает. У нас в стране война", - подчеркнул министр.

Кулеба напомнил, что обязанность обновлять свои документы в ТЦК существовала и до принятия нового закона о мобилизации.

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"Если эти люди считают, что кто-то там, далеко на фронте, воюет и отдает свои жизни за это государство, а кто-то посидит за границей, но при этом будет получать услуги от этого государства, - то так это не работает. Пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной. Именно поэтому я вчера поручил принять меры по восстановлению справедливого отношения к мужчинам мобилизационного возраста в Украине и за рубежом. Это будет честно", - пояснил глава МИД.

По словам министра, вскоре МИД предоставит уточненные разъяснения о порядке получения консульских услуг в рамках законодательства для мужчин мобилизационного возраста в зарубежных дипломатических учреждениях с приближением к вступлению в действие закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета" и после вступления его в силу.

Ранее сообщалось, что ГП "Документ" прекратило выдачу документов за рубежом "по техническим причинам".

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Автор: 

загранпаспорт (199) паспорт (1178) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+33
Перебування на теплій посаді та щоденне патякання в ЗМІ не звільняють громадянина від обов'язків перед Батьківщиною. Тому, пане Кулеба - лопату в руки та в окопи, там такі вмотивовані та щирі патріоти дуже потрібні.
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23.04.2024 12:26
+26
Так один бородатий мущіна казав "я вам нічєво нє должен", чому ж йому можна так, а іншим ні?
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23.04.2024 12:26
+19
Угу, ************ до неповернення та отримання іноземного громадянства. Потім індусів завеземо.
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23.04.2024 12:25
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Більшість нас за кордоном, ніхто нікуди не тікав, тепер скажи мені одне, ми тут вже не один рік, наші сім'ї, і тд...
Що нам пропонує держава, можливо з цього потрібно починати, якщо я не можу навіть завести свій автомобіль, з яким мені доведеться завтра поїхати на фронт, про що Ви взагалі торочите....
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24.04.2024 07:46 Ответить
Як і твоя можливість пи.... від того що ти з Арестовічом одна банда, стоп, зе банда. Але всім по, адже як так може бути щоб в тилу тцк/поліція була озброєна краще аніж хлопці на фронті.... 73% локшини...
Подумайте про асиміляцію... І про то скільки подвинулось в середену країни вихідців з теперешніх московських помийних ям як Л і Д. Потім посунули ще трішки, а гребуть кого?
Поки не буде алеї повішених зрадників та викорінення їх сімей - нічого не буде. 3еВолодькі вже підтираються конституцією, бо, зробили їх разом. Доречі, на алеї повинна бути паралельна вулиця, імені олігархів. Медведчук не дасть збрехати, Коломок підтвердить.
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24.04.2024 12:19 Ответить
Гарри Потер Пиночет
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24.04.2024 16:03 Ответить
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