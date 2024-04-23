В Днепре и Запорожье раздались взрывы: Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики (обновлено)
В Днепре и Запорожье во время воздушной тревоги прогремели взрывы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Перед этим Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.
Также о взрывах сообщили в некоторых районах Запорожья.
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Вона працює в так званому пасивному режимі. І якщо ціль іде по раніше закладеній траєкторії і не запитує зворотній зв'язок (з супутником або іншим ретранслятором, або не сканує рельєф місцевості своїм радаром) то Кольчуга нічим не корисна.
Повітряні сили попередили про загрозу балістики
Отак виглядає загроза балістики: