РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7206 посетителей онлайн
Новости Война
3 257 8

В Днепре и Запорожье раздались взрывы: Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики (обновлено)

вибух

В Днепре и Запорожье во время воздушной тревоги прогремели взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Перед этим Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.

Также о взрывах сообщили в некоторых районах Запорожья.

Читайте: Удар РФ по телебашне Харькова: Восстановить возможно только после завершения боевых действий, - ОВА

Автор: 

Днепр (4393) Запорожье (2645) обстрел (26862)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
По состоянию на 2003 год было изготовлено не менее 76 станций «Кольчуга» и «Кольчуга-М» начиная с 1987 года. До 1 января 1992 года по заказу министерства обороны СССР было изготовлено 46 станций, 14 из которых были предназначены для Украины. С 1992 по 2003 год было построено 30 «Кольчуг» и «Кольчуг-М»: 18 станций были поставлены в ВС РФ, 8 - в ВС Украины и 4 были проданы Китаюhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D1%83%D0%B3%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B8)#cite_note-6 [6] . При этом в течение 5 лет с 1996 по 2001 годы «Кольчуги» на Украине не производилисьhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D1%83%D0%B3%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B8)#cite_note-7 [7] .
показать весь комментарий
23.04.2024 12:41 Ответить
Як станція РТР може збивати балістику?
показать весь комментарий
23.04.2024 12:45 Ответить
я без понятия ,не служил и в такой технике нечего не смыслю. Но понимаю ,что станции взаимодействуют с комплексом ракет. Станции эти улавливали ракеты ещё за долго до границы и могли не только оповестить ,а навести ракеты ,комплексы например бук на цель. Так вот ,если бы изготавливали и модернизировали на новые технологии ,более современные ,я не в курсе ,как оно,то существенно помогло бы Украине ,и не нужно было бы бегать с протянутой рукой и делать всех виноватых ,что тебе не дали вооружение. Понятно о чём я кажу?
показать весь комментарий
23.04.2024 12:53 Ответить
От якщо в цій техніці нічого не розумієте, то і не копіюйте з Вікіпедії тексти, що не мають до теми жодного відношення.
показать весь комментарий
23.04.2024 12:59 Ответить
Це підприємство залишилося на окупованій тереторії, а потім його вивезли в напрямку кацапівки.
показать весь комментарий
23.04.2024 13:54 Ответить
Станція "Кольчуга" відрізняється від локаторів ППО/ПРО тим, що не випромінює сигнал, а навпаки, вловлює сигнали від повітряних цілей.
Вона працює в так званому пасивному режимі. І якщо ціль іде по раніше закладеній траєкторії і не запитує зворотній зв'язок (з супутником або іншим ретранслятором, або не сканує рельєф місцевості своїм радаром) то Кольчуга нічим не корисна.
показать весь комментарий
23.04.2024 14:04 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0 27 марта https://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1999 под Буджановцами
показать весь комментарий
23.04.2024 13:14 Ответить

Повітряні сили попередили про загрозу балістики

Отак виглядає загроза балістики:
показать весь комментарий
23.04.2024 13:15 Ответить
 
 