В Днепре и Запорожье раздались взрывы: Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики (обновлено)

В Днепре и Запорожье во время воздушной тревоги прогремели взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Перед этим Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.

Также о взрывах сообщили в некоторых районах Запорожья.

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