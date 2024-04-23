Сунак сообщил Зеленскому о выделении крупнейшего пакета оборонной помощи Украине: Storm Shadow, сотни единиц бронетехники, плавсредства, боеприпасы
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Премьер-министр Великобритании сообщил мне о выделении крупнейшего до сих пор пакета оборонной поддержки объемом полмиллиарда фунтов стерлингов. Storm Shadow и ракеты других типов, сотни единиц бронетехники и плавсредств, боеприпасы - все это действительно нужно Украине на поле боя", - отмечает Зеленский.
Зеленский благодарен Великобритании и лично премьер-министру за проявление такой решительной поддержки, а также за готовность и в дальнейшем развивать оборонное сотрудничество, особенно с акцентом на морских и дальнобойных возможностях.
"Мы также обсудили необходимость создания действенной модели конфискации российских активов и поделились ожиданиями от предстоящего Саммита мира в Швейцарии и саммита Европейского политического сообщества в Великобритании", - добавляет Зеленский.
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Це аби скинути металобрухт...
60 катерів, в тому числі морські рейдові судна, жорсткі рейдові судна і водолазні катери, а також морські гармати. Джерело:
Для порівняння - ширина Київського шлюза (київського водосховища) - 18 метрів і довжина 150 метрів. І там в ньому 4-6 теплоходи можуть одночасно перебувати.
Для порівняння: потоплений ЗСУ в бухті Донузлав засрашинський ракетний катер "Іванівець" мав довжину 56 метрів, ширину 10.2 метри і осадку в 4.36 метрів і теоретично міг би пройти цим каналом, одночасно ще з 2 такими ж "катерами".
Тож будь-які "морські рейдові суда, жорсткі рейдові суда, водолазні танкери" тощо Англія та Євросоюз СПОКІЙНО доставлять в порт Ізмаїлу НІЯК формально не порушуючи "конвенцію Монтре", якщо вони будуть не більші за ракетний катер (а таких там не буде точно - задорогі!). І не питаючи дозволу в демократично обраного диктатора Туреччини, який керує цією країною 20 років майже.
Орбан особисто проведе катери по фарватеру?
Ну, ви, Валерій, продовжуйте зрадойобити, продовжуйте. Дуже смішно виглядає.
Тихо, без піару, дае Україні усе що у неі е.
Дякуемо Народу Великої Британії.
60 кораблями/катерами робити, лiтак Украiна Херсон Запорiжжя р Днiпро
З іншого боку - це серьозний сигнал, що підтримка виходить на новий рівень. І це - добре.
Точніше, сказати зможе,
але все одно НЕ дасть!
Буде вичікувати повної поразки ху&ла…
ТЮ, ЗЕЛЕНА НАВОЛОЧ ВЖЕ ПОЧАЛА ДОМОВЛЯТИСЯ ПРО ЗАМОРОЗКУ ВІЙНИ, А ТУТ ТАКЕ 😁
По кацапським помийкам дійсно краще тобі не лазити, сперечатися зайве
Так що не переймайся- « ваши советы очень важны для нас»
Для інших читачів - що вдалося знайти:
це Телеграм канал. Як відомо власник Телеграм е росіянин.
Про власника влога/Канала tZE inform інфо НЕ мае.
Працюе канал з використанням Proton mail.
Who owns Proton Mail:
CategoryProton Mail
https://proton.me/mail Proton Mail is a service provided by https://proton.me/ Proton AG , an employee-owned company based in Switzerland. Proton was founded in 2014 by a team of scientists https://home.cern/news/news/computing/cern-inspires-entrepreneurs-email-encryption who met at CERN(new window) (the European Center for Nuclear Research). Proton's global headquarters is in Geneva, Switzerland, and our primary datacenter is located in Zurich, Switzerland.
Це не ті самі росічні «ядерщики» яки з ганьбою вислані із Цюріха, та скаржилися- а нас то за что?!
Тут было все так хорошо… по домашнему…
В дзеркало на хлопчика дивись діловий
Навчись спілкуватись спочатку, тут тобі не - З кацапських поміек
І Українську мову краще вчи.
Шість сенаторів США від республіканської партії притягли в Сенат купу документів про фінансові махінації Зеленського і його оточення і вимагають введення економічних санкцій проти них. При тому вони вимагають викликати міністра юстиції з доповіддю про судові справи вже порушені проти Зеленського за злочини в США.
Отже, все америкоси знають і мають докази.
І що?
Вові со товаріщі ні холодно, ні тепло, в будь-якому разі, поки що.
Вони роблять, що робили, і крадуть, як крали.
Якщо хтось і страждає, то наше військо і цивільні.
Дякую за підтримку!
UK має прислати інспекторів для жорсткого нагляду за цими коштами, інакше все вкрадуть!
для когось це « війнушка»…
Дорослих серед них нема.
Далі закон переходить до президента Джо Байдена, щоб підписати його. Фінальне голосування було 79 проти 18.
CNN