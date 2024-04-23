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Сунак сообщил Зеленскому о выделении крупнейшего пакета оборонной помощи Украине: Storm Shadow, сотни единиц бронетехники, плавсредства, боеприпасы

зеленський,сунак

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Премьер-министр Великобритании сообщил мне о выделении крупнейшего до сих пор пакета оборонной поддержки объемом полмиллиарда фунтов стерлингов. Storm Shadow и ракеты других типов, сотни единиц бронетехники и плавсредств, боеприпасы - все это действительно нужно Украине на поле боя", - отмечает Зеленский.

Зеленский благодарен Великобритании и лично премьер-министру за проявление такой решительной поддержки, а также за готовность и в дальнейшем развивать оборонное сотрудничество, особенно с акцентом на морских и дальнобойных возможностях.

Также читайте: Великобритания объявит крупнейший пакет военной помощи Украине на £500 миллионов

"Мы также обсудили необходимость создания действенной модели конфискации российских активов и поделились ожиданиями от предстоящего Саммита мира в Швейцарии и саммита Европейского политического сообщества в Великобритании", - добавляет Зеленский.

Автор: 

Великобритания (4918) Зеленский (20202) помощь (7754) Сунак Риши (129)


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Топ комментарии
+18
В статті зазначено "плавзасоби". Про кораблі там ні слова. Катери можна і суходолом доставити і на р Дніпро в районі херсонської та запоріжської областей вони не завадять.
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23.04.2024 12:51
+13
Все це звичайно супер і без всякої іронії - дяка Великобританії та лонг лів ту зе кінг. Але в мене маленьке питання. Нафіга було чекати з цим пакетом? Дивилися на Штати? Навпаки це було б найбільш доречним коли інша допомога затримувалася.
З іншого боку - це серьозний сигнал, що підтримка виходить на новий рівень. І це - добре.
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23.04.2024 13:01
+12
Велика подяка Британським платникам податків та уряду!
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23.04.2024 13:19
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Що з цими 60 кораблями/катерами робити, якщо Босфор зачинений для військових плавзасобів?
Це аби скинути металобрухт...
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23.04.2024 12:44 Ответить
В статті зазначено "плавзасоби". Про кораблі там ні слова. Катери можна і суходолом доставити і на р Дніпро в районі херсонської та запоріжської областей вони не завадять.
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23.04.2024 12:51 Ответить
Пакет включає:
60 катерів, в тому числі морські рейдові судна, жорсткі рейдові судна і водолазні катери, а також морські гармати. Джерело:
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23.04.2024 13:16 Ответить
Зазначено, якщо не забувати вчорашній день, як це буває у рибок гуппі...
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23.04.2024 13:18 Ответить
Для тих, хто страждає географічним кретинизмом: є річка Дунай (впадає в Чорне море). Є річка Рейн (впадає в Північне море). А є канал Рейн-Майн-Дунай. З шириною шлюзів в 12 метрів і довжиною 180 метрів. Проходять суда вантажопідйомністю до 1500 тон і осадкою 4+ метри.

Для порівняння - ширина Київського шлюза (київського водосховища) - 18 метрів і довжина 150 метрів. І там в ньому 4-6 теплоходи можуть одночасно перебувати.

Для порівняння: потоплений ЗСУ в бухті Донузлав засрашинський ракетний катер "Іванівець" мав довжину 56 метрів, ширину 10.2 метри і осадку в 4.36 метрів і теоретично міг би пройти цим каналом, одночасно ще з 2 такими ж "катерами".

Тож будь-які "морські рейдові суда, жорсткі рейдові суда, водолазні танкери" тощо Англія та Євросоюз СПОКІЙНО доставлять в порт Ізмаїлу НІЯК формально не порушуючи "конвенцію Монтре", якщо вони будуть не більші за ракетний катер (а таких там не буде точно - задорогі!). І не питаючи дозволу в демократично обраного диктатора Туреччини, який керує цією країною 20 років майже.
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23.04.2024 15:01 Ответить
Для порівняння - Дунай тече через Будапешт.
Орбан особисто проведе катери по фарватеру?
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23.04.2024 16:09 Ответить
Э міжнародні конвенції по судноплавству по Дунаю. Орбан- не начальник Дунаю.
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23.04.2024 19:48 Ответить
Спеціально для страждаючих географічним кретинизмом та тих, хто має пам'ять як у рибки гуппі: ЗСУ за останні 1.5 роки отримав принаймні 4 пакети допомоги від європейських країн, які включали в себе катери... Мабуть святим духом вони опинились в плавнях Дніпра та на фараватерах "зернового коридору" і "вишках бойко".

Ну, ви, Валерій, продовжуйте зрадойобити, продовжуйте. Дуже смішно виглядає.
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24.04.2024 12:50 Ответить
Браво UK!

Тихо, без піару, дае Україні усе що у неі е.

Дякуемо Народу Великої Британії.
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23.04.2024 15:55 Ответить
Катери погрузити на трали і привезти по суші.
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23.04.2024 12:52 Ответить
Дареному коню в зубы не смотрят
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23.04.2024 13:02 Ответить
хто може зiбрати той може розiбрати та знову скласти до кораблика чикатера
60 кораблями/катерами робити, лiтак Украiна Херсон Запорiжжя р Днiпро
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23.04.2024 16:08 Ответить
У Таіланда, 50 Оплотів, може краще їх викупити і в України відправити, замість Челенджерів!
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23.04.2024 12:55 Ответить
Думаю британські Челенджери важко переплюнути.
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23.04.2024 13:08 Ответить
Є стаття про недоліки Челенджерів та Леопардів
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23.04.2024 13:20 Ответить
Статтів про недоліки радянських і пострадянських танків зроблених на їх базі в рази більше
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23.04.2024 13:23 Ответить
Танки в Украиской степи-это легкая мишень. Быстроходные БТР с зашитой от мин и несушие под 10 человек пехоты-это и дешевле и лучше танка. САУ с высокоточными снарядпми на 40 км-это намного лучше танка. Танк это самое неэффективное малоскоростное и маломаневренное оружие и легкая мишень для дрона.
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23.04.2024 16:44 Ответить
Головне питання чи погодиться Тайланд їх продати . Чи хтось питав їх?
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23.04.2024 13:23 Ответить
Все це звичайно супер і без всякої іронії - дяка Великобританії та лонг лів ту зе кінг. Але в мене маленьке питання. Нафіга було чекати з цим пакетом? Дивилися на Штати? Навпаки це було б найбільш доречним коли інша допомога затримувалася.
З іншого боку - це серьозний сигнал, що підтримка виходить на новий рівень. І це - добре.
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23.04.2024 13:01 Ответить
Саме так. Сидять і чекають сигналу з-за океану. Не виключаю, що зараз шольц щось позитивне скаже про тауруси.
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23.04.2024 13:09 Ответить
Якшо це так, і якшо ще Тауруси підкинуть, то це вже буде зовсім позитив.
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23.04.2024 13:22 Ответить
100% Щольц про Таурси НІЧОГО не скаже.

Точніше, сказати зможе,
але все одно НЕ дасть!
Буде вичікувати повної поразки ху&ла…
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23.04.2024 16:01 Ответить
Побачим. Танки та БМП він теж категорично відмовлявся давати.
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23.04.2024 16:22 Ответить
не скаже. То святе
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23.04.2024 22:30 Ответить
Всё будет для Украины: и деньги, и вооружение. Это уже решено и в США, и в Евросоюзе: победы орков в Украине не допустят, ибо Мордор стал реально угрожать всей европейской цивилизации.
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24.04.2024 06:06 Ответить
"- этим своим пакетом вы же меня без ножа режете!" (дєрьмак)
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23.04.2024 13:06 Ответить
Сунак повідомив Зеленському про виділення найбільшого пакета оборонної допомоги Україні Джерело:
ТЮ, ЗЕЛЕНА НАВОЛОЧ ВЖЕ ПОЧАЛА ДОМОВЛЯТИСЯ ПРО ЗАМОРОЗКУ ВІЙНИ, А ТУТ ТАКЕ 😁
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23.04.2024 13:07 Ответить
якщо про мутняки то є інші рєшали які рєшають такі питання за пару тижнів......
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23.04.2024 13:55 Ответить
Гарі, звідки таки новини? З кацапських поміек?
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23.04.2024 16:04 Ответить
Я сам довіряю tZE, як що в тебе з цим проблеми, то твої особисті проблеми.
По кацапським помийкам дійсно краще тобі не лазити, сперечатися зайве
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23.04.2024 17:05 Ответить
Хлопчик, я запитав - це кацапи? Відповіді по ділу нема.
Так що не переймайся- « ваши советы очень важны для нас»

Для інших читачів - що вдалося знайти:
це Телеграм канал. Як відомо власник Телеграм е росіянин.

Про власника влога/Канала tZE inform інфо НЕ мае.

Працюе канал з використанням Proton mail.
Who owns Proton Mail:

CategoryProton Mail

https://proton.me/mail Proton Mail is a service provided by https://proton.me/ Proton AG , an employee-owned company based in Switzerland. Proton was founded in 2014 by a team of scientists https://home.cern/news/news/computing/cern-inspires-entrepreneurs-email-encryption who met at CERN(new window) (the European Center for Nuclear Research). Proton's global headquarters is in Geneva, Switzerland, and our primary datacenter is located in Zurich, Switzerland.

Це не ті самі росічні «ядерщики» яки з ганьбою вислані із Цюріха, та скаржилися- а нас то за что?!
Тут было все так хорошо… по домашнему…
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23.04.2024 20:58 Ответить
Хлопчик, я запитав - це кацапи? Відповіді по ділу нема.

В дзеркало на хлопчика дивись діловий

Навчись спілкуватись спочатку, тут тобі не - З кацапських поміек
 І Українську мову краще вчи.
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23.04.2024 22:41 Ответить
Ще навчись аналізувати інформацію, як що знаєщ що це таке.
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24.04.2024 02:04 Ответить
Велика подяка Британським платникам податків та уряду!
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23.04.2024 13:19 Ответить
Интересно, а Сунак ему "шепнул" что бы он даже не думал о том, что бы из из этой помощи что нибудь спереть? И что сейчас куча иностранных "советников" будет следить за этим. Игры кончились вова, Европа и США теперь прекрасно знают на что ты способен со своим цирком. И каждый твой шаг теперь будет у них "под прицелом", так как это их деньги. И у них так не принято, как в твоем шапито.
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23.04.2024 13:41 Ответить
Та не настільки зелені дурні, щоб розкрадати кошти, які виділяють союзники! Їм вистачає для розкрадання ресурсів нашої країни!
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23.04.2024 16:20 Ответить
23.04.2024 tZe inform.
Шість сенаторів США від республіканської партії притягли в Сенат купу документів про фінансові махінації Зеленського і його оточення і вимагають введення економічних санкцій проти них. При тому вони вимагають викликати міністра юстиції з доповіддю про судові справи вже порушені проти Зеленського за злочини в США.

Отже, все америкоси знають і мають докази.
І що?
Вові со товаріщі ні холодно, ні тепло, в будь-якому разі, поки що.
Вони роблять, що робили, і крадуть, як крали.
Якщо хтось і страждає, то наше військо і цивільні.
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23.04.2024 16:55 Ответить
Зараз ще мобиків наберуть і влітку контрнаступ!
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23.04.2024 13:56 Ответить
Пишаюсь ставленням пана Сунак та Великої Британії до України!
Дякую за підтримку!
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23.04.2024 13:57 Ответить
до3.14зделись кацапы со своими угрозами.
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23.04.2024 14:48 Ответить
Англия, Франция и Германия не так давно подписывали с Зелей какие-то соглашения по безопасности, а Зеля кричит почему вы нас не защищаете как Израиль. А если все эти меморандумы, соглашения и договоры не стоят бумаги на которой написаны, зачем торжественно трубить о подписаниях, подписывайте на мягкой бумаге тогда хоть какой-то прок будет.
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23.04.2024 15:37 Ответить
дякуємо друзі!
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23.04.2024 15:39 Ответить
Дякуємо, Британіє! Дякуємо, Британці! Боже, бережи Короля!
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23.04.2024 15:41 Ответить
Ура! Тепер зробимо більше шашликів!!!
UK має прислати інспекторів для жорсткого нагляду за цими коштами, інакше все вкрадуть!
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23.04.2024 16:39 Ответить
Нах эти плавсредства? Больше крылатых ракет и высокоточных активно-реактивных снарядов а так-же ПВО. И НЕ запрещайте пулять вашими ракетами во военным обьектам на террритории параши. Петя Порошенко хоть конечно на порядок умнее Зеленского, но тоже лоханулся(а может денег скосил) когда у турков заказал строительства супердорогих военных судов. Сейчас надувная лодка с мощными моторами или морской дрон-это лучший морской флот в ЧМ. Все остальное-эо легкая мишень. Лкчше-бы Петя усилил охрану складов и не теряли то что имели. Ну и с Украинскими беспилотниками мы опоздали-Порошенко так и не успел пустить в серию
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23.04.2024 16:42 Ответить
Що ,Залужний вже почав працювати ?! І таки да , велика подяка британцям !
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23.04.2024 17:53 Ответить
Он не позвонил Зеленскому, а приехал, чтобы объявить это публично в Польше. Здесь новости так цензурируются, что вы даже не знаете, что на самом деле происходит 😂
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23.04.2024 18:23 Ответить
Днями під Часов Яром в мене загинув брат, точніше спалили весь взвод в перший їх вихід, перший бій, ще місяць тому на роботу ходив. Всим цим тут мамкиним синкам бажаю переусвідомити свій шлях, пацани ви чи хто, врешті? Перестаньте тролити Зе, він не втік, він робить що може, але тотальна проблема України як держави-цілком люди прогнили. Війна Але крадуть як востаннє, війна але вичитують закони, які там пункти їх прав порушили замість прийняти свій бій. Я бачив Бородянку пару днів після визволення - трупи ще під стрічками, машини розстріляні , дітей попалених живцем... Вам точно пі*уй на те, що це саме буде теоретично щавтра з вашими родичами, близькими??? 🤐
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23.04.2024 19:17 Ответить
тут ты прав, это бенино Нарко Сушество сделало все что бы Украина исчезла с карты, начиная с заморозки программ ПВО и вооружения, разминирования Чонгара, собиранием фсбэшников и рыгов во главе с Елдаком и заканчивая судилищем боевых офицеров и разворовыванием помощи партнеров, не зря Штаты отправляют 60 аудиторов для контроля за этими Крысами, а остался он что бы подписать капитуляцию и сдать всех официально и Оманский договорняк он не выполнил...
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23.04.2024 20:14 Ответить
вот как теперь бениному Оманскому Нарику с фсбэшником Елдаком, паДлолюком, верещюк, Хламидией и т.д рассказывать зелеДрочерам что нужно переговоры...
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23.04.2024 20:08 Ответить
Во первых любые переговоры запрещены указом который подписал непосредственно Зеля, а во вторых Зеля обещал мобилизовать 300 тысяч в обмен на помощь, так что вофка не буксуй войнушка продолжится.
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23.04.2024 20:19 Ответить
Комусь це смішно…
для когось це « війнушка»…

Дорослих серед них нема.
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23.04.2024 21:14 Ответить
У вофки игривое настроение, сплошные елдаки с хламидиями, поэтому войнушка.
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23.04.2024 21:17 Ответить
войнушка, потому что такие остроумные петушки как ты выбрали малоПИД,,,роского нарика, а потом чухнули в Бельгию когда жаренным запахло и теперь кукарекают от туда....
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23.04.2024 21:38 Ответить
Я уехал из Винницы ещё при Кучме, так что к петушкам отношения не имею.
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23.04.2024 21:54 Ответить
я очень рад за тебя, так возвращайся и Быдло которое там поховалось бери с собой, а то юмористов под Авдеевкой не хватает....
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24.04.2024 06:59 Ответить
Дякуємо!!!!
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23.04.2024 22:26 Ответить
20 мая выгоните этих ублюдков из страны пжл
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23.04.2024 22:59 Ответить
Дякую, дорогі великобританці!
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24.04.2024 00:11 Ответить
Сенат у вівторок ухвалив давно відкладений пакет на суму 95 мільярдів доларів із широкою двопартійною підтримкою після того, як обидві сторони Капітолійського пагорба місяцями намагалися надіслати допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Далі закон переходить до президента Джо Байдена, щоб підписати його. Фінальне голосування було 79 проти 18.

CNN
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24.04.2024 05:06 Ответить
 
 