Сунак сообщил Зеленскому о выделении крупнейшего пакета оборонной помощи Украине: Storm Shadow, сотни единиц бронетехники, плавсредства, боеприпасы

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Премьер-министр Великобритании сообщил мне о выделении крупнейшего до сих пор пакета оборонной поддержки объемом полмиллиарда фунтов стерлингов. Storm Shadow и ракеты других типов, сотни единиц бронетехники и плавсредств, боеприпасы - все это действительно нужно Украине на поле боя", - отмечает Зеленский.

Зеленский благодарен Великобритании и лично премьер-министру за проявление такой решительной поддержки, а также за готовность и в дальнейшем развивать оборонное сотрудничество, особенно с акцентом на морских и дальнобойных возможностях.

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"Мы также обсудили необходимость создания действенной модели конфискации российских активов и поделились ожиданиями от предстоящего Саммита мира в Швейцарии и саммита Европейского политического сообщества в Великобритании", - добавляет Зеленский.