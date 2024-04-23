Силы обороны контролируют подавляющую часть с. Очеретино на Донетчине. Ситуация сложная, - ОСГВ "Хортица"

Ситуация в районе поселка Очеретино Донецкой области сложная. В стремлении захватить населенный пункт рашисты применяют против украинских подразделений химические отравляющие вещества.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войска "Хортица" Назар Волошин.

"Ситуация в районе населенного пункта Очеретино Донецкой области сложная: в стремлении захватить населенный пункт противник применяет против наших подразделений весь имеющийся арсенал вооружения, в том числе и химические отравляющие вещества, пытается закрепиться в южной части Очеретино", - отметил он.

По его словам, в настоящее время подавляющую часть поселка контролируют Силы обороны. Южная часть населенного пункта Донецкой области под огневым контролем артиллерии украинской армии.

"Принимаются исчерпывающие меры, направленные на выбивание противника из южной части Очеретино и стабилизацию ситуации на этом направлении", - добавил спикер ОСГВ "Хортица".

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