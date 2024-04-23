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Новости Война
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Силы обороны контролируют подавляющую часть с. Очеретино на Донетчине. Ситуация сложная, - ОСГВ "Хортица"

війна,зсу

Ситуация в районе поселка Очеретино Донецкой области сложная. В стремлении захватить населенный пункт рашисты применяют против украинских подразделений химические отравляющие вещества.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войска "Хортица" Назар Волошин.

"Ситуация в районе населенного пункта Очеретино Донецкой области сложная: в стремлении захватить населенный пункт противник применяет против наших подразделений весь имеющийся арсенал вооружения, в том числе и химические отравляющие вещества, пытается закрепиться в южной части Очеретино", - отметил он.

По его словам, в настоящее время подавляющую часть поселка контролируют Силы обороны. Южная часть населенного пункта Донецкой области под огневым контролем артиллерии украинской армии.

"Принимаются исчерпывающие меры, направленные на выбивание противника из южной части Очеретино и стабилизацию ситуации на этом направлении", - добавил спикер ОСГВ "Хортица".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Часов Яр и окрестности пытаются штурмовать десантники РФ, их около 20-25 тысяч, - ОСУВ "Хортица"

Автор: 

ОСГВ Хортица (328) Донецкая область (9493)


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Топ комментарии
+2
Сирський-просирський, бо

Залужний був ЗЄлі буде осоружний.

Кацапи наступали вздовж залізниці, а сирський, як завжди, не підготував фортифікацію

Хай жиє президент ЗЄлєнський !


.
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23.04.2024 13:20
+2
Одна бригада самостійно, плюючи на всіляки накази командуючого сектора, оперативно стратегічного управління військами, Генштабу і навіть головнокомандуючого Сирського - триматись до останнього, взяла і покинула позиції в Очеретино.
А чому так зараз відбувається на фронті?
А тому, що це наслідок мобілізаційної політики.
Новосформовані бригади з невмотивованих стариків, хворих, інвалідів, яких ТЦК виловило на вулицях, послали в пекло, щоб замінити на фронті бойові бригади.
Звичайно, інваліди і старики не будуть жодного дня тримати фронт. І відходять самостійно перед натиском рашистів.
Не будуть невмотиаовані інваліди воювати, хоч ти що їм не роби.
Треба давно вже це зрозуміти владі.
Тільки треба мотивацією заохочувати і молодих. А не інвалідів під примусом гнати на фронт.
Тому така ситуація на фронті і зокрема в Очеретино.
Тому зараз в овральному порядку задіяли іншу, більш мотивовану бригаду в Очеретино, хоча вони вже втомилися й мали йти на ротацію на відпочинок.
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23.04.2024 13:40
+2
У русні мотивація яка уперед йти?
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23.04.2024 13:45
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Сирський-просирський, бо

Залужний був ЗЄлі буде осоружний.

Кацапи наступали вздовж залізниці, а сирський, як завжди, не підготував фортифікацію

Хай жиє президент ЗЄлєнський !


.
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23.04.2024 13:20 Ответить
Одна бригада самостійно, плюючи на всіляки накази командуючого сектора, оперативно стратегічного управління військами, Генштабу і навіть головнокомандуючого Сирського - триматись до останнього, взяла і покинула позиції в Очеретино.
А чому так зараз відбувається на фронті?
А тому, що це наслідок мобілізаційної політики.
Новосформовані бригади з невмотивованих стариків, хворих, інвалідів, яких ТЦК виловило на вулицях, послали в пекло, щоб замінити на фронті бойові бригади.
Звичайно, інваліди і старики не будуть жодного дня тримати фронт. І відходять самостійно перед натиском рашистів.
Не будуть невмотиаовані інваліди воювати, хоч ти що їм не роби.
Треба давно вже це зрозуміти владі.
Тільки треба мотивацією заохочувати і молодих. А не інвалідів під примусом гнати на фронт.
Тому така ситуація на фронті і зокрема в Очеретино.
Тому зараз в овральному порядку задіяли іншу, більш мотивовану бригаду в Очеретино, хоча вони вже втомилися й мали йти на ротацію на відпочинок.
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23.04.2024 13:40 Ответить
У русні мотивація яка уперед йти?
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23.04.2024 13:45 Ответить
Втому то і проблема, що їх не примушують йти на фронт, кордони не закривають, ітд.
Просто в рашці дохріна жебраків з маленьких міст та сіл, які не бачили такі гроші в життю, які їм зараз дають за участь у війні.
Тому вони якби добровільно за гроші йдуть воювати. Більше ніякої мотивації у них не має.
Ідуть на війну з депресивних районів рашки, ніяких москвичів чи пітерців там не має, бо там більші зарплати ніж у депресивних регіонах.
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23.04.2024 13:50 Ответить
Приходять за грошима в надії пропєтлять.
Але у кадировцєв нє забалуєшь. Скажуть уперед - значить, уперед.
Попереду - шанс вижити. Позаду - вірна смерть.
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23.04.2024 13:52 Ответить
а у вас все багатії і на Мальдівах відпочивають?

чому у них йдуть на контракт, а у вас немає ?

справа не тільки в грошах, як я розумію...
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23.04.2024 14:02 Ответить
Справедливість дуже мотивуючи людей.
Якщо в Ізраїлі зараз на війні загинув син діючого міністра, то це мотивує решта простих людей йти воювати.
Всі так всі однакові й йдуть воювати.
А в нас чинуши, корупціонери, депутати, міністри, ітд.. самі не йдуть воювати на фронт, щоб показати приклад простим людям, так ще й своїх дітей за кордон вивезли.
Люди бачуть цю всю несправедливість і тому не хочуть бути крайніми та йти воювати за цю несправедливість по відношенню до себе.
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23.04.2024 14:14 Ответить
підете за коцапів. З такими темпами просування дуже скоро вони прийдуть до вас.
Розкажете їм всю цю маячню, що ви написали, і відпишіться потім по ітогах.
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23.04.2024 22:26 Ответить
Конечно, инвалиды и старики не будут ни дня держать фронт. И уходят самостоятельно перед натиском рашистов.

Если тебя день за днём методично накрывают авиабомбами, так что ты сидишь как мишень в тире и ждёшь смерти, даже не видя противника - тут нервы могут сдать и не только у инвалидов.
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23.04.2024 18:32 Ответить
А там, судя по видео, у ВСУ ещё и дроны смогли вырубить с помощью РЭБ. (по крайней мере не видно никаких признаков что противник их опасается, спокойно ходят, снимают видео, ставят флаги)
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23.04.2024 18:36 Ответить
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23.04.2024 13:20 Ответить
Там же ж залізничний вузол ніби? Тобто це вже не просто тактичне, а стратегічне просування з боку русні.

Знов ж таки, якщо не помиляюся...
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23.04.2024 13:20 Ответить
помиляєшся. і взагалі краще не 3.14здіти про те в чому не шариш, зрадофакер мамчин
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23.04.2024 13:49 Ответить
Очере́тине - вузлова вантажна залізнична станція 3-го класу Лиманської дирекції Донецької залізниці на перетині ліній Покровськ - Ясинувата-Пасажирська та Очеретине - Горлівка. Розташована в однойменному смт Покровського району Донецької області. Відстань до Желанної - 16 км, Авдіївки - 14 км), Новобахмутівки - 21 км.
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23.04.2024 14:21 Ответить
Подивіться на Діпстейт.
Таке зухвале вклинення у лінію фронту, що продовжує існувати та розширюватись, можливе лише за однієї умови: повної переваги ворога у силах та засобах.
Русня потенційно в котлі. Але відрізати тонку смужку, через яку живиться наступ на Очеретине, ЗСУ не дозволяє щонайменше брак БК.
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23.04.2024 13:25 Ответить
Просто послали зараз на фронт невмотивованих стариків, інвалідів і хворих, яких раніше виловили на вулицях.
Тепер наслідок, сипеться фронт.
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23.04.2024 13:45 Ответить
Тобто нам для утримання фронту не техніка і БК потрібні, а фанатики, які поспішають до гурій в рай?
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23.04.2024 13:47 Ответить
Ти гадаєш, що там на фронті сидять взагалі без БК, одними лопатами та камінням?
БК є, може і в недостатній кількості.
Але немає мотивації. Це головне.
Навіть буде море БК, техніки, ітд.
Але як немає мотивації сидіти в окопах, то покидають і техніку і БК залишать в окопах і відійдуть.
Якщо людина чогось не хоче робити то ти її не примусиш ніколи це робити, навіть під страхом смерті.
Треба заохочувати добровільно йти на фронт.
Але це вже питання до влади, як заохочувати.
Одним кнутом нічого не доб'єшся, треба пряником .
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23.04.2024 14:06 Ответить
Коли майже немає чим стріляти, а ворог гатить усім безлімітно та лізе без зупину, вам одних тільки грошей не вистачить для мотивації. Хто був ідейно за Україну, давно вже не в тилу.
Отже - як, якщо не грошима та ідеєю?
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23.04.2024 14:15 Ответить
Справедливістю. Вище я написав про це.
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23.04.2024 14:16 Ответить
І скільки людей скаже: "о, Лисий та Котлєта на фронт пішли, ну і я піду"?
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23.04.2024 14:20 Ответить
там одні поля навколо, а всі дороги у них під контролем фізичним.

та й мабуть немає живої сили починати контратаку
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23.04.2024 14:05 Ответить
 
 