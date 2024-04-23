Силы обороны контролируют подавляющую часть с. Очеретино на Донетчине. Ситуация сложная, - ОСГВ "Хортица"
Ситуация в районе поселка Очеретино Донецкой области сложная. В стремлении захватить населенный пункт рашисты применяют против украинских подразделений химические отравляющие вещества.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войска "Хортица" Назар Волошин.
"Ситуация в районе населенного пункта Очеретино Донецкой области сложная: в стремлении захватить населенный пункт противник применяет против наших подразделений весь имеющийся арсенал вооружения, в том числе и химические отравляющие вещества, пытается закрепиться в южной части Очеретино", - отметил он.
По его словам, в настоящее время подавляющую часть поселка контролируют Силы обороны. Южная часть населенного пункта Донецкой области под огневым контролем артиллерии украинской армии.
"Принимаются исчерпывающие меры, направленные на выбивание противника из южной части Очеретино и стабилизацию ситуации на этом направлении", - добавил спикер ОСГВ "Хортица".
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Залужний був ЗЄлі буде осоружний.
Кацапи наступали вздовж залізниці, а сирський, як завжди, не підготував фортифікацію
Хай жиє президент ЗЄлєнський !
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А чому так зараз відбувається на фронті?
А тому, що це наслідок мобілізаційної політики.
Новосформовані бригади з невмотивованих стариків, хворих, інвалідів, яких ТЦК виловило на вулицях, послали в пекло, щоб замінити на фронті бойові бригади.
Звичайно, інваліди і старики не будуть жодного дня тримати фронт. І відходять самостійно перед натиском рашистів.
Не будуть невмотиаовані інваліди воювати, хоч ти що їм не роби.
Треба давно вже це зрозуміти владі.
Тільки треба мотивацією заохочувати і молодих. А не інвалідів під примусом гнати на фронт.
Тому така ситуація на фронті і зокрема в Очеретино.
Тому зараз в овральному порядку задіяли іншу, більш мотивовану бригаду в Очеретино, хоча вони вже втомилися й мали йти на ротацію на відпочинок.
Просто в рашці дохріна жебраків з маленьких міст та сіл, які не бачили такі гроші в життю, які їм зараз дають за участь у війні.
Тому вони якби добровільно за гроші йдуть воювати. Більше ніякої мотивації у них не має.
Ідуть на війну з депресивних районів рашки, ніяких москвичів чи пітерців там не має, бо там більші зарплати ніж у депресивних регіонах.
Але у кадировцєв нє забалуєшь. Скажуть уперед - значить, уперед.
Попереду - шанс вижити. Позаду - вірна смерть.
чому у них йдуть на контракт, а у вас немає ?
справа не тільки в грошах, як я розумію...
Якщо в Ізраїлі зараз на війні загинув син діючого міністра, то це мотивує решта простих людей йти воювати.
Всі так всі однакові й йдуть воювати.
А в нас чинуши, корупціонери, депутати, міністри, ітд.. самі не йдуть воювати на фронт, щоб показати приклад простим людям, так ще й своїх дітей за кордон вивезли.
Люди бачуть цю всю несправедливість і тому не хочуть бути крайніми та йти воювати за цю несправедливість по відношенню до себе.
Розкажете їм всю цю маячню, що ви написали, і відпишіться потім по ітогах.
Если тебя день за днём методично накрывают авиабомбами, так что ты сидишь как мишень в тире и ждёшь смерти, даже не видя противника - тут нервы могут сдать и не только у инвалидов.
Знов ж таки, якщо не помиляюся...
Таке зухвале вклинення у лінію фронту, що продовжує існувати та розширюватись, можливе лише за однієї умови: повної переваги ворога у силах та засобах.
Русня потенційно в котлі. Але відрізати тонку смужку, через яку живиться наступ на Очеретине, ЗСУ не дозволяє щонайменше брак БК.
Тепер наслідок, сипеться фронт.
БК є, може і в недостатній кількості.
Але немає мотивації. Це головне.
Навіть буде море БК, техніки, ітд.
Але як немає мотивації сидіти в окопах, то покидають і техніку і БК залишать в окопах і відійдуть.
Якщо людина чогось не хоче робити то ти її не примусиш ніколи це робити, навіть під страхом смерті.
Треба заохочувати добровільно йти на фронт.
Але це вже питання до влади, як заохочувати.
Одним кнутом нічого не доб'єшся, треба пряником .
Отже - як, якщо не грошима та ідеєю?
та й мабуть немає живої сили починати контратаку