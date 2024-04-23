Большинство вооружений из пакета помощи США размещено в Германии и Польше, что ускорит его доставку в Украину, - CNN

Первыми из пакета помощи США, вероятно, доставят снаряды.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале CNN.

Источник издания, знакомый с предоставлением Украине военной помощи, сообщил, что большинство вооружения уже размещено на складах в Германии и Польше.

"Что, очевидно, сократило бы время, необходимое для отправки его в Украину. Источник также сообщил, что артиллерийские снаряды будут одними из первых предоставленных материалов", - пишет CNN.

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