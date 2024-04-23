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Новости Помощь Украине
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Большинство вооружений из пакета помощи США размещено в Германии и Польше, что ускорит его доставку в Украину, - CNN

сша,впк

Первыми из пакета помощи США, вероятно, доставят снаряды.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале CNN.

Источник издания, знакомый с предоставлением Украине военной помощи, сообщил, что большинство вооружения уже размещено на складах в Германии и Польше.

"Что, очевидно, сократило бы время, необходимое для отправки его в Украину. Источник также сообщил, что артиллерийские снаряды будут одними из первых предоставленных материалов", - пишет CNN.

Также читайте: Помощь США прибудет "быстрее, чем считается возможным", - конгрессмен Китинг

Автор: 

оружие (10198) помощь (7754) США (26368)


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Топ комментарии
+4
З оригіналу:
Ukraine's wish list is no secret. At the top: artillery shells and air defense systems.
Ну і де тут зрада?
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23.04.2024 13:39
+3
Воно там давно все лежало підготовлене. І весь цей час неслося з кожної праски , … все пропало, Україну зливають, аааа, ааааа!!!!..
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23.04.2024 13:38
+2
Кацап, тут водки нема...
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23.04.2024 14:09
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З оригіналу:
Ukraine's wish list is no secret. At the top: artillery shells and air defense systems.
Ну і де тут зрада?
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23.04.2024 13:39 Ответить
Терміново потрібне нове фото в новину, тільки тоді буде перемога.
Фото має обов'язково бути з координатами складів, без цього перемога неможлива.
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23.04.2024 14:03 Ответить
А вам що, справжнє фото потрібне, свіже? І з геотегом?
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23.04.2024 14:26 Ответить
зачем забанил?
Нік не сподобався.
Та й цей тупий якийсь, неоригінальний.
Теж скоро забаню.
Что НЕТ НЕ ЧЕРТА?
Вам що, координати дати, щоб з'їздили і перевірили особисто?
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23.04.2024 14:32 Ответить
Не підуть ВСУ на Київ.
Бо якщо розвернуться, їх москалі одразу наздоженуть.
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23.04.2024 14:36 Ответить
Ну ми ж, тіпа, адіннарот, чи нє?
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23.04.2024 14:41 Ответить
А ви тоді чьіх будєтє?
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23.04.2024 14:43 Ответить
Тож, виходить, вам приносить задоволення, коли вас банять та повчають всякі "рагулі".
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23.04.2024 14:46 Ответить
Значить, все інше - правда, раз з фейкового у цій новині знайшли - тільки фото.
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23.04.2024 14:24 Ответить
Маю можливість та натхнення, а сміх подовжує життя.
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23.04.2024 14:33 Ответить
А вам, судячи з усього, подобається до селюків на буки ходити.
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23.04.2024 14:38 Ответить
Вас хтось змушує від "рагулів" повчання слухати?
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23.04.2024 14:42 Ответить
Таке враження, що з окопу пишете.
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23.04.2024 14:44 Ответить
А на фото тубуси з джевелінами ))
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23.04.2024 13:31 Ответить
У березні 2023 року бійці підрозділу "Карпатська Січ" за допомогою замінованого тубуса від використаного ПТРК FGM-148 Javelin підірвали Управління ФСБ в Ростові-на-Дону. Про це в інтерв'ю "https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3744325-upravlinna-fsb-u-rostovi-distancijno-pidirvali-bijci-karpatskoi-sici.html Укрінформу " розповів лідер військового підрозділу Тарас Деяк.


А на фото тубуси з джевелінато на штаби фсб по усей рф
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23.04.2024 13:47 Ответить
Фото ілюстративне.
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23.04.2024 14:14 Ответить
Ще шлях доставлення оголосити! CNN драні!
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23.04.2024 13:32 Ответить
Воно там давно все лежало підготовлене. І весь цей час неслося з кожної праски , … все пропало, Україну зливають, аааа, ааааа!!!!..
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23.04.2024 13:38 Ответить
І скільки людських життів втратила Україна, поки "воно" там "лежало"...😢
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23.04.2024 13:46 Ответить
Порахуй населення України в 1991 році, 54 млн., зараз, і втрати чисельності по рокам, а потім втопися в унітазі...
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23.04.2024 13:57 Ответить
І на вздогін "вишенька":
США можуть і не надати Україні озброєння на всю суму допомоги, - посол Маркарова Джерело: https://censor.net/ua/n3485887
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23.04.2024 13:48 Ответить
Ти що, від табору відбився?
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23.04.2024 14:08 Ответить
Допомога тільки сьогодні голосується в Сенаті, і певно ще є інші процедури, крім підпису Байдена.
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23.04.2024 14:17 Ответить
Просто є довгострокове військове планування, тилового забезпечення.
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23.04.2024 14:20 Ответить
Хоч це Польща блокувати не буде??
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23.04.2024 13:47 Ответить
Польща зброю ніби не блокувала.
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23.04.2024 13:49 Ответить
Поки що ні. А гуманітарку, волонтерські вантажі для військових блокувала.
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23.04.2024 15:05 Ответить
Кацап, тут водки нема...
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23.04.2024 14:09 Ответить
А бюргери та пани не не почнуть кричати гевалт ескалація?
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23.04.2024 14:32 Ответить
як же про це не знала "зелена ппп,,,ослиця з американської їдальні ???
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23.04.2024 15:30 Ответить
 
 