3 501 47
Большинство вооружений из пакета помощи США размещено в Германии и Польше, что ускорит его доставку в Украину, - CNN
Первыми из пакета помощи США, вероятно, доставят снаряды.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале CNN.
Источник издания, знакомый с предоставлением Украине военной помощи, сообщил, что большинство вооружения уже размещено на складах в Германии и Польше.
"Что, очевидно, сократило бы время, необходимое для отправки его в Украину. Источник также сообщил, что артиллерийские снаряды будут одними из первых предоставленных материалов", - пишет CNN.
Топ комментарии
+4 Деніс Войцеховський
показать весь комментарий23.04.2024 13:39
+3 Sergii Ustim
показать весь комментарий23.04.2024 13:38
+2 Sergii Ustim
показать весь комментарий23.04.2024 14:09
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ukraine's wish list is no secret. At the top: artillery shells and air defense systems.
Ну і де тут зрада?
Фото має обов'язково бути з координатами складів, без цього перемога неможлива.
Нік не сподобався.
Та й цей тупий якийсь, неоригінальний.
Теж скоро забаню.
Что НЕТ НЕ ЧЕРТА?
Вам що, координати дати, щоб з'їздили і перевірили особисто?
Бо якщо розвернуться, їх москалі одразу наздоженуть.
А на фото тубуси з джевелінато на штаби фсб по усей рф
США можуть і не надати Україні озброєння на всю суму допомоги, - посол Маркарова Джерело: https://censor.net/ua/n3485887