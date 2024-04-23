Сообщено о подозрении российским чиновникам Атакищеву и Горбунову, отсоединившим ЗАЭС от энергосистемы Украины, - СБУ

Служба безопасности и Офис Генерального прокурора собрали доказательную базу на двух граждан РФ, которые организовали отсоединение Запорожской АЭС от Единой энергосистемы нашего государства. Речь идет о заместителе директора захваченной атомной электростанции Атакищеве Эдуарде и его подчиненном - главном инженере Андрее Горбунове.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, до "назначения" россияне работали на Ростовской АЭС.

Оттуда они прибыли на временно оккупированную территорию на юге Украины и в начале октября 2022 года вошли в руководящий состав ЗАЭС.

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Отмечается, что Атакищев и Горбунов пытались интегрировать объекты украинской станции в структуру "Росатома" и присоединить технологические мощности станции к энергетической системе РФ.

Также фигуранты подстрекали украинских атомщиков сотрудничать с агрессором и заключать "контракты" с оккупационной администрацией АЭС. В случае отказа - угрожали преследованиями со стороны репрессивных органов России.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили обоим фигурантам о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны);

ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (подстрекательство к совершению государственной измены в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц).

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