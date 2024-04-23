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Новости
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Сообщено о подозрении российским чиновникам Атакищеву и Горбунову, отсоединившим ЗАЭС от энергосистемы Украины, - СБУ

Підозри від СБУ російським посадовцям

Служба безопасности и Офис Генерального прокурора собрали доказательную базу на двух граждан РФ, которые организовали отсоединение Запорожской АЭС от Единой энергосистемы нашего государства. Речь идет о заместителе директора захваченной атомной электростанции Атакищеве Эдуарде и его подчиненном - главном инженере Андрее Горбунове.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, до "назначения" россияне работали на Ростовской АЭС.

Оттуда они прибыли на временно оккупированную территорию на юге Украины и в начале октября 2022 года вошли в руководящий состав ЗАЭС.

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Отмечается, что Атакищев и Горбунов пытались интегрировать объекты украинской станции в структуру "Росатома" и присоединить технологические мощности станции к энергетической системе РФ.

Підозра СБУ

Также фигуранты подстрекали украинских атомщиков сотрудничать с агрессором и заключать "контракты" с оккупационной администрацией АЭС. В случае отказа - угрожали преследованиями со стороны репрессивных органов России.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили обоим фигурантам о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны);
  • ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (подстрекательство к совершению государственной измены в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц).

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Автор: 

СБУ (19847) подозрение (481) Запорожская АЭС (701)


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Топ комментарии
+9
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23.04.2024 13:34
+4
Цікаво, а чому головним зебілам нічого не інкременують, бо саме з їх вини усі наші біди...
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23.04.2024 13:38
+2
Атакіщев...
Їй-бо, рузьгим прізвища придумують їх люті ненависники!
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23.04.2024 13:35
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23.04.2024 13:34 Ответить
Атакіщев...
Їй-бо, рузьгим прізвища придумують їх люті ненависники!
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23.04.2024 13:35 Ответить
Ничего не понял, но интересно докапатся, КТО ВИНОВАТ ,что СТРАНА ОКАЗАЛАСЬ НЕ ГОТОВА к отражению врага и АЭС оказалась захвачена?
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23.04.2024 13:35 Ответить
Цікаво, а чому головним зебілам нічого не інкременують, бо саме з їх вини усі наші біди...
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23.04.2024 13:38 Ответить
Фсьо ви врьоттьтьііі!
В усєх наших бєдах вінєн Порошенко!!
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23.04.2024 13:43 Ответить
оттакої!
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23.04.2024 13:41 Ответить
як на мене. всі процесуальні, демократичні процедури пройдені.
далі вступає, закон війни. ворог має бути знищений.
де наше сбу? колцентри пакує та за журналістськими піськамі підглядає?
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23.04.2024 13:48 Ответить
Що скале МАГАТЕ? Знову язика в жопу засуне.
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23.04.2024 13:50 Ответить
До речі, пікантна подробиця щодо гр-на Горбунова. Він вже мав судимість в Україні! В 90-х роках за скоєне дтп зі смертельним наслідком отримав 5 років "хімії". Відсидів тільки 3 і вийшов по амністії. Так що, досвід вже є
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23.04.2024 17:39 Ответить
 
 