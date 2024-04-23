США могут и не предоставить Украине вооружение на всю сумму помощи, – посол Маркарова

В США могут не найти оружие для Украины на всю сумму помощи.

Об этом в интервью Европейской правде заявила посол в США Оксана Маркарова, информирует Цензор.НЕТ.

По словам дипломата, принятый бюджет на финансирование военной помощи Украине означает, что появляется возможность получить на эту сумму много техники.

"Но второй вопрос, есть ли эта техника? Мы найдем, произведем достаточно быстро много техники для того, чтобы получить?", - отметила Маркарова.

Она добавила, что этот вопрос всегда был актуальным.

"Есть программы, по которым мы можем получать эту технику, покупать или получать из запасов. А второе, насколько быстро мы ее находим, проверяем, приводят ее военные-американцы в то состояние, в котором она может быть передана", - пояснила посол, добавив, что в случае новой техники еще нужно время на тренировку.

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Маркарова также вспомнила, что из предыдущего бюджета осталась сумма почти в 4 миллиарда долларов, но они были предназначены на статью, по которой все оружие уже выбрали и Пентагон не имел чем заместить утраченные запасы. По ее словам, принятие законопроекта о помощи Украине снимает вопрос финансирования.

"Но значит ли это, что техники на самом деле есть на все 23 миллиарда (по схеме президентского полномочия о выделении оружия, - ред.) уже передать? К сожалению, нет. То есть мы ее максимально быстро ищем и США ее ищут не только в США, для этого как раз ежемесячно собирается в том числе группа, которую мы дома называем "Рамштайн", - сказала посол.

Она добавила, что США очень активно помогают другим странам доставлять, покупать и делать то, что нужно.

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