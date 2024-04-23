США могут и не предоставить Украине вооружение на всю сумму помощи, – посол Маркарова
В США могут не найти оружие для Украины на всю сумму помощи.
Об этом в интервью Европейской правде заявила посол в США Оксана Маркарова, информирует Цензор.НЕТ.
По словам дипломата, принятый бюджет на финансирование военной помощи Украине означает, что появляется возможность получить на эту сумму много техники.
"Но второй вопрос, есть ли эта техника? Мы найдем, произведем достаточно быстро много техники для того, чтобы получить?", - отметила Маркарова.
Она добавила, что этот вопрос всегда был актуальным.
"Есть программы, по которым мы можем получать эту технику, покупать или получать из запасов. А второе, насколько быстро мы ее находим, проверяем, приводят ее военные-американцы в то состояние, в котором она может быть передана", - пояснила посол, добавив, что в случае новой техники еще нужно время на тренировку.
Маркарова также вспомнила, что из предыдущего бюджета осталась сумма почти в 4 миллиарда долларов, но они были предназначены на статью, по которой все оружие уже выбрали и Пентагон не имел чем заместить утраченные запасы. По ее словам, принятие законопроекта о помощи Украине снимает вопрос финансирования.
"Но значит ли это, что техники на самом деле есть на все 23 миллиарда (по схеме президентского полномочия о выделении оружия, - ред.) уже передать? К сожалению, нет. То есть мы ее максимально быстро ищем и США ее ищут не только в США, для этого как раз ежемесячно собирается в том числе группа, которую мы дома называем "Рамштайн", - сказала посол.
Она добавила, что США очень активно помогают другим странам доставлять, покупать и делать то, что нужно.
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Гроші виділені до кінця року, і Штати мають давати нам техніки десь на 6 млрд в місяць щоб встигнути - вангую, такого не станеться
Донедавна відповідь Білого дому та Пентагону на прохання України передати зброю була: у нас спорожніли склади через допомогу Україні, нам треба спочатку поповнити свої запаси. Відкриваємо закон. Чи є там положення, що постачання каналом PDA мають бути компенсовані? Такого положення немає. Канал PDA був задуманий для надання термінової допомоги країнам-союзникам США без затвердження Конгресу.
Рішенням Конгресу в 2022 році було задумано поставити в Україну каналом PDA протягом двох фінансових років військової допомоги на 25,5, млрд дол.: 11 млрд в 2022, 14,5 млрд в 2023 році. Конгресмени передбачили поповнення запасів на складах США і виділили для цього суму 25,9 млрд доларів. Тобто, навіть більше, ніж треба. Україні було поставлено на 27 грудня 2023 року 19 млрд. доларів, тобто, не поставлено ще 6,5 млрд. А поповнення своїх запасів було виконано повністю - усі 25,9 млрд доларів було витрачено. Це все офіційні документи американського уряду, відкрита інформація.
Отже, Україна недоотримала 6,5 млрд. доларів, а запаси США були поповнені повністю. Т.о. у Пентагону виявилися надлишки грошей, причому грошей чужих. Виходить, Пентагон заробив на війні в Україні за рахунок допомоги Україні. Тому слова Сінгх та Саллівана про спорожнілі склади Пентагону - брехня. А отже, запаси США зараз більші на 6 млрд дол., чим були на початок війни в Україні. Пізніше ці 6 млрд чомусь зменшилися до 4,2 млрд. Усушка, утруска.
11 березня 2024 року Джон Кірбі сказав на брифінгу Білого дому, що без пакету, де є 61 млрд для України та 10 млрд для Гази, жодної військової допомоги Україні не буде. Буде багато авдіївок. Того ж дня у газеті "Політико" з'явилася публікація про нібито діру в 10 млрд доларів у Пентагону. Оскільки це кричуща брехня, жоден чиновник Пентагону не назвав свого імені, щоб підтвердити цю заяву. Голос Америки публікує цю брехню о 22 годині 11 березня. Тобто, до 11 березня 2024 року включно Білий дім і Пентагон не мали навіть думки про будь-яку допомогу Україні.
Цього ж дня відбувається телефонна розмова Остіна з Умеровим. У прес-релізі йдеться: обговорили питання військової допомоги Україні. Але про жодну військову допомогу Україні там немає жодного слова. Натомість там сказано, що абсолютно необхідно, щоб було прийнято 61-мільярдний пакет. Без цього жодної допомоги Україні не буде.
І вони не просто пообіцяли, вони виконали свою обіцянку, і з грудня 2023 року до середини березня 2024 року жодного пакету допомоги Україна не отримала. Проте республіканці не поступилися шантажем і Конгрес переміг у цьому протистоянні. Першим моргнув Білий дім і дав Україні 300 млн.
Як же тоді з діркою в 10 млрд доларів та порожніми складами Пентагону? Уся конструкція розвалюється на очах. Таким чином, усе, що раніше розповідав Білий дім, виявилося брехнею. Вони брехали не лише Україні, а й Конгресу, брехали всьому американському народу, усьому світу. Адміністрація Байдена 8 місяців шантажувала Конгрес США та Україну, що без схвалення Конгресом пакету 61 млрд грошей для України немає і не буде. І раптом знайшлись 300 млн.
Але це вже історія.
Сьогодні Маркарова, очевидно, за домовленістю з Білим домом, намагається розкрутити нову брехню. Не вірте жодному слову цієї продажної тварюки.