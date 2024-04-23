РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7087 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине
12 682 39

США могут и не предоставить Украине вооружение на всю сумму помощи, – посол Маркарова

сша,снаряд

В США могут не найти оружие для Украины на всю сумму помощи.

Об этом в интервью Европейской правде заявила посол в США Оксана Маркарова, информирует Цензор.НЕТ.

По словам дипломата, принятый бюджет на финансирование военной помощи Украине означает, что появляется возможность получить на эту сумму много техники.

"Но второй вопрос, есть ли эта техника? Мы найдем, произведем достаточно быстро много техники для того, чтобы получить?", - отметила Маркарова.

Она добавила, что этот вопрос всегда был актуальным.

"Есть программы, по которым мы можем получать эту технику, покупать или получать из запасов. А второе, насколько быстро мы ее находим, проверяем, приводят ее военные-американцы в то состояние, в котором она может быть передана", - пояснила посол, добавив, что в случае новой техники еще нужно время на тренировку.

Также читайте: Польша и США обсуждают укрепление восточного фланга НАТО

Маркарова также вспомнила, что из предыдущего бюджета осталась сумма почти в 4 миллиарда долларов, но они были предназначены на статью, по которой все оружие уже выбрали и Пентагон не имел чем заместить утраченные запасы. По ее словам, принятие законопроекта о помощи Украине снимает вопрос финансирования.

"Но значит ли это, что техники на самом деле есть на все 23 миллиарда (по схеме президентского полномочия о выделении оружия, - ред.) уже передать? К сожалению, нет. То есть мы ее максимально быстро ищем и США ее ищут не только в США, для этого как раз ежемесячно собирается в том числе группа, которую мы дома называем "Рамштайн", - сказала посол.

Она добавила, что США очень активно помогают другим странам доставлять, покупать и делать то, что нужно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Большинство вооружения из пакета помощи США размещено в Германии и Польше, что ускорит его доставку в Украину, - CNN

Автор: 

помощь (7754) США (26368) Маркарова (279)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+24
Маркарова, якщо ти, як послиця, не зможеш домовитися, про те щоб США надали озброєння на всю суму допомоги, то поїдеш з лопатою від Кулеби на фронт
показать весь комментарий
23.04.2024 13:49
+21
Цій корові краще стулити пельку та займатись своїм рестораном.
показать весь комментарий
23.04.2024 13:51
+18
Ще пара потужних заяв, і все може змінитися
показать весь комментарий
23.04.2024 13:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ще пара потужних заяв, і все може змінитися
показать весь комментарий
23.04.2024 13:47 Ответить
%баш їх, Вова!
показать весь комментарий
23.04.2024 13:52 Ответить
Кто бы вову въ*башил.
показать весь комментарий
23.04.2024 14:18 Ответить
Хто ж тоді запише потужний гундосик, що в усьому винен Байден?
показать весь комментарий
23.04.2024 15:08 Ответить
Брат шумаХЕР.
показать весь комментарий
23.04.2024 15:26 Ответить
Маркарова, якщо ти, як послиця, не зможеш домовитися, про те щоб США надали озброєння на всю суму допомоги, то поїдеш з лопатою від Кулеби на фронт
показать весь комментарий
23.04.2024 13:49 Ответить
насмешил. поехать на фронт могут такие как ты, но точно не такие как маркарова.
показать весь комментарий
23.04.2024 13:57 Ответить
посол - це просто консультант по суті. ніяких реальних засобів впливу (на чужу країну) в неї немає.
показать весь комментарий
23.04.2024 14:16 Ответить
З глузду з'їхав?
показать весь комментарий
23.04.2024 14:21 Ответить
Та ти шо? А тоді навіщо воно пи..дить? Мабуть використовує статус для впливу? ...товста курва
показать весь комментарий
23.04.2024 18:05 Ответить
вона просто нагадала, що минулого року Штати не використали всі виділені гроші, і так само можуть зробити цього року. Не розумію, чого всі на неї зразу накинулися в коментарях.

Гроші виділені до кінця року, і Штати мають давати нам техніки десь на 6 млрд в місяць щоб встигнути - вангую, такого не станеться
показать весь комментарий
24.04.2024 11:08 Ответить
Вона повинна підняти свою дупу, проїхатися, ще п'ять місяців тому, по всіх військових базах, фабриках, і на власні очі все побачити, а не вкидувати треш як цей!!! От посадили бухгалтера в крісло посла та ще й в США!!!
показать весь комментарий
23.04.2024 14:45 Ответить
показать весь комментарий
23.04.2024 13:50 Ответить
Що вона несе? У пакеті ухвалено 7 млрд на зброю, яка вже є в наявності і яку може бути доставлено негайно. І 23 млрд на довгострокові замовлення. Решта грошей 30 млрд - компенсація європейцям за їхні поставки, решта в бюджет України
показать весь комментарий
23.04.2024 13:51 Ответить
Цій корові краще стулити пельку та займатись своїм рестораном.
показать весь комментарий
23.04.2024 13:51 Ответить
І нерухомістю, від якої її декларація розбухає, як на дріжджах....
показать весь комментарий
23.04.2024 13:58 Ответить
як не чума, то халєра..
показать весь комментарий
23.04.2024 13:55 Ответить
пробачте за сексизм, але у зе!поца, взагалі швах, з "політикинями".
показать весь комментарий
23.04.2024 13:57 Ответить
То не сексизм..то правда..вони всі як на підбір - якщо не з окружної, то з Кирилівської лікарні..
показать весь комментарий
23.04.2024 14:02 Ответить
так у всьому світі це знають!
показать весь комментарий
23.04.2024 18:35 Ответить
той ресторан уже поплавив цю мордату ослицю-послицю
показать весь комментарий
23.04.2024 14:00 Ответить
Сосни закінчилися, залишилися тільки баобаби....
показать весь комментарий
23.04.2024 14:00 Ответить
Ти там за своїм рестораном у Вашингтоні дивися, тут дорослі займаються справами!
показать весь комментарий
23.04.2024 14:02 Ответить
дєрьмазека взагалі, охочіше отримає всю суму допомоги налом, в коробках з мівіни )
показать весь комментарий
23.04.2024 14:05 Ответить
Резиденти рифи починають працювати.
показать весь комментарий
23.04.2024 14:20 Ответить
главное чтобы свыня свою троку в день сожрала
показать весь комментарий
23.04.2024 14:24 Ответить
Нах тоді ця корова з трускавецьким дипломом дипломата там сидить? Щоб наперед говорити про свою нездатність знаходити шляхи взаємодії? **..аний "мудрий нарід"
показать весь комментарий
23.04.2024 14:24 Ответить
Та уберіть іі ***** навіщо нам такий посол.Що воно меле.
показать весь комментарий
23.04.2024 14:35 Ответить
Це зелений посол, а ви говорите нах*й нада такий посол!
показать весь комментарий
23.04.2024 18:33 Ответить
Идиотка, ты уже рассказывала всем, шо нам нах не нужен ленд-лиз.
показать весь комментарий
23.04.2024 14:38 Ответить
Ось і наша Маланка своє слово сказала - яка влада така і послиня (чи правильно посолка?)
показать весь комментарий
23.04.2024 14:51 Ответить
Чи є досягнення у Маркарової а Штатах? Є, звичайно! Ресторан у Нью Йорку працює добре ( кажуть що їх 2), та може ще шось, але ми не в курсі. Мо- ло-дець!
показать весь комментарий
23.04.2024 15:06 Ответить
Світові політики,за більше як два роки війни в Україні , добре зрозуміли, що в Україні при владі , "зелений слуга куйла" ,а тому більше не варто звертати уваги на щоденний "магічно-травяний ,Толіком написаний словесний понос для "зе-лідора",як і різьного роду коментарі "зелених хліборізок" , на кшталт американської дип,,,ослиці,.Їм робити своє, а не звертати увагу на "зелену куйню",на котру свого часу клюнув "мудрий нарід"
показать весь комментарий
23.04.2024 15:26 Ответить
Конечно не дадут . Если производство не было налажено , то никакими деньгами по мановению волшебной палочки оно моментально не заработает . Собирают где только можно , но трёх диктаторов не то , что обогнать , даже догнать не в состоянии .
показать весь комментарий
23.04.2024 15:45 Ответить
Після відмови Байдена надати Україні ленд-ліз пані Маркарова брехала, що ленд-ліз Україні не потрібний, що гроші доведеться повертати, що Україна опиниться у боргах. Тепер вона поширює нову брехню про те, що Пентагон не може поповнити свої запаси і тому допомога Україні щодо прийнятого в Конгресі пакету може затриматися. Втім, ця брехня зовсім не нова. Побачимо, як вона виникла.

Донедавна відповідь Білого дому та Пентагону на прохання України передати зброю була: у нас спорожніли склади через допомогу Україні, нам треба спочатку поповнити свої запаси. Відкриваємо закон. Чи є там положення, що постачання каналом PDA мають бути компенсовані? Такого положення немає. Канал PDA був задуманий для надання термінової допомоги країнам-союзникам США без затвердження Конгресу.

Рішенням Конгресу в 2022 році було задумано поставити в Україну каналом PDA протягом двох фінансових років військової допомоги на 25,5, млрд дол.: 11 млрд в 2022, 14,5 млрд в 2023 році. Конгресмени передбачили поповнення запасів на складах США і виділили для цього суму 25,9 млрд доларів. Тобто, навіть більше, ніж треба. Україні було поставлено на 27 грудня 2023 року 19 млрд. доларів, тобто, не поставлено ще 6,5 млрд. А поповнення своїх запасів було виконано повністю - усі 25,9 млрд доларів було витрачено. Це все офіційні документи американського уряду, відкрита інформація.

Отже, Україна недоотримала 6,5 млрд. доларів, а запаси США були поповнені повністю. Т.о. у Пентагону виявилися надлишки грошей, причому грошей чужих. Виходить, Пентагон заробив на війні в Україні за рахунок допомоги Україні. Тому слова Сінгх та Саллівана про спорожнілі склади Пентагону - брехня. А отже, запаси США зараз більші на 6 млрд дол., чим були на початок війни в Україні. Пізніше ці 6 млрд чомусь зменшилися до 4,2 млрд. Усушка, утруска.

11 березня 2024 року Джон Кірбі сказав на брифінгу Білого дому, що без пакету, де є 61 млрд для України та 10 млрд для Гази, жодної військової допомоги Україні не буде. Буде багато авдіївок. Того ж дня у газеті "Політико" з'явилася публікація про нібито діру в 10 млрд доларів у Пентагону. Оскільки це кричуща брехня, жоден чиновник Пентагону не назвав свого імені, щоб підтвердити цю заяву. Голос Америки публікує цю брехню о 22 годині 11 березня. Тобто, до 11 березня 2024 року включно Білий дім і Пентагон не мали навіть думки про будь-яку допомогу Україні.

Цього ж дня відбувається телефонна розмова Остіна з Умеровим. У прес-релізі йдеться: обговорили питання військової допомоги Україні. Але про жодну військову допомогу Україні там немає жодного слова. Натомість там сказано, що абсолютно необхідно, щоб було прийнято 61-мільярдний пакет. Без цього жодної допомоги Україні не буде.

І вони не просто пообіцяли, вони виконали свою обіцянку, і з грудня 2023 року до середини березня 2024 року жодного пакету допомоги Україна не отримала. Проте республіканці не поступилися шантажем і Конгрес переміг у цьому протистоянні. Першим моргнув Білий дім і дав Україні 300 млн.

Як же тоді з діркою в 10 млрд доларів та порожніми складами Пентагону? Уся конструкція розвалюється на очах. Таким чином, усе, що раніше розповідав Білий дім, виявилося брехнею. Вони брехали не лише Україні, а й Конгресу, брехали всьому американському народу, усьому світу. Адміністрація Байдена 8 місяців шантажувала Конгрес США та Україну, що без схвалення Конгресом пакету 61 млрд грошей для України немає і не буде. І раптом знайшлись 300 млн.

Але це вже історія.

Сьогодні Маркарова, очевидно, за домовленістю з Білим домом, намагається розкрутити нову брехню. Не вірте жодному слову цієї продажної тварюки.
показать весь комментарий
23.04.2024 17:18 Ответить
Не вірте цій деградованій владі, все роблять не в ту сторону! Маркарова, коли була нормальною?
показать весь комментарий
23.04.2024 18:31 Ответить
Така заява свідчить про те, що тупорилий ішак і надалі буде саботувати доставку озброєнь на передову. Безтолкове чмо готується до здачі на умовах ***** і вигадує різні причини.
показать весь комментарий
23.04.2024 21:00 Ответить
 
 