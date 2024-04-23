Лубинец о смерти мобилизованного во время приступа эпилептического приступа: ВВК сочла его годным к службе

Офис омбудсмена открыл производство по факту смерти военнообязанного мужчины по дороге в учебный центр на Закарпатье.

Об этом уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил в телеграмм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Относительно ситуации со смертью мужчины на Закарпатье по дороге в учебный центр. Известно, что украинец согласно справке ВВК был признан годным к военной службе. Сейчас относительно вероятного нарушения прав человека я открыл производство. Эта ситуация в дальнейшем будет находиться на моем личном контроле", - говорится в сообщении.

Лубинец также отметил, что его представители в Закарпатской и Львовской областях будут работать, чтобы узнать все обстоятельства.

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Как сообщалось, на Закарпатье у военнообязанного случился эпилептический приступ и он умер по дороге в учебный центр.