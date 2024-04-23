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Лубинец о смерти мобилизованного во время приступа эпилептического приступа: ВВК сочла его годным к службе

дмитро,лубінець

Офис омбудсмена открыл производство по факту смерти военнообязанного мужчины по дороге в учебный центр на Закарпатье.

Об этом уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил в телеграмм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Относительно ситуации со смертью мужчины на Закарпатье по дороге в учебный центр. Известно, что украинец согласно справке ВВК был признан годным к военной службе. Сейчас относительно вероятного нарушения прав человека я открыл производство. Эта ситуация в дальнейшем будет находиться на моем личном контроле", - говорится в сообщении.

Лубинец также отметил, что его представители в Закарпатской и Львовской областях будут работать, чтобы узнать все обстоятельства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киевском ТЦК объяснили, почему прислали повестку покойному журналисту Франкову

Как сообщалось, на Закарпатье у военнообязанного случился эпилептический приступ и он умер по дороге в учебный центр.

Автор: 

смерть (9211) Лубинец Дмитрий (449) ТЦК (517) Закарпатская область (2580)


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Топ комментарии
+44
скажуть, що померлий приховав факт своєї хвороби і підробив медичні справки
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23.04.2024 14:07
+28
А ще ж був випадок, коли на нулі хлопець помер. Він теж був епілептиком, годним. З тим ВЛК розібрались?
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23.04.2024 14:04
+26
Та вот этого ж, который умер, и накажут.
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23.04.2024 14:07
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Не может быть! Вот это поворот! И что дальше, кого-то накажут?😁
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23.04.2024 14:01 Ответить
Та вот этого ж, который умер, и накажут.
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23.04.2024 14:07 Ответить
Так его уже и наказали. Можно закрывать дело.
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23.04.2024 14:10 Ответить
скажуть, що померлий приховав факт своєї хвороби і підробив медичні справки
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23.04.2024 14:07 Ответить
мабуть хтів крепко воювати за зеленого....зии...
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23.04.2024 16:43 Ответить
лубінця. звільнять з посади за зайве базікання.

лікарям, як визнали придатним, дадуть премію.

тцк-шникам, які привели, висловлять подяку.

для ЗМІ напишуть прес-реліз, в якому спростують наявність у загиблого епілепсії.
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23.04.2024 14:30 Ответить
рідних накажуть що не "попередили" що він хворий
бо січмейний лікар "не знала" коли робила виписку, або голова влк сліпий.
як казав арестович, праібалі...
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23.04.2024 15:36 Ответить
Юра, Ви як завжди праві.
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23.04.2024 16:44 Ответить
я не можу бути весь час правим тому що ми не ідеальні
я багато в чому не правий, хтось мене поправляє, хтось відразу хоче принизити хтось підтримує.
на розумні зауваження реагую розумно
на дурні, по дурному.
гарного дня!
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23.04.2024 16:58 Ответить
Ваш спіч нагадав мені розповіді солдата Швейка.
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24.04.2024 08:03 Ответить
в мене, до війни, прибиральницею працювала особа з епілепсією... причому я цього не знав! вона про це нікому не розповідала бо мала попередні історії, що її звільняли за станом здоровʼя!
одного разу в неї стався приступ - вона просто впала на підлогу і хріпіла... я взагалі не знав що робити і що відбувається, бо її приступ не був схожий на приступ епілепсії!
коли я її відвіз до лікарні, лікарі відвели її на деяку відстань від мене і цікавилися, чи не побів її хтось?! то добре що вона зізналася про свою хворобу, бо я так розумію могла б і сказати, що то результат побої
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23.04.2024 16:56 Ответить
Безвідповідальнісь у всьому.
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23.04.2024 14:03 Ответить
ні- це винищення титульної нації із заміною на будь-кого, якщо іншого віросповідання чи кацап: Відомо, що українець згідно з довідкою ВЛК був визнаний придатним до військової служби. Джерело:
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23.04.2024 14:10 Ответить
А ті лікарі з тої комісії, якої націі були?
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23.04.2024 14:12 Ответить
Слуги народу- комуністи з 1917 років, вони самі себе так і називали. Далі був Голодомор, ГУЛАГи, війна та інше. Більшість керівного складу за нааціональністю тих Слуг народу і ******** дивним образом збігаються.
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23.04.2024 14:21 Ответить
А якої наці ті 73%, які за неї голосували?
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23.04.2024 16:22 Ответить
....

ні- це винищення титульної нації із заміною на будь-кого, якщо іншого віросповідання чи кацап: ...

Так то ж ти тут накрапав.
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23.04.2024 18:07 Ответить
До чого тут хамство, я ж кажу, а яка нація за цю владу проголосувала на виборах, хто ж вам доктор? Так що не треба на дзеркало нарікати...
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23.04.2024 18:55 Ответить
дзеркало, лікар, накрапав... Вгамуйтесь вже, бо витер свої дописи, оскільки зрозумів степінь освіченості у форумних баталіях клавіатурного гуру.
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23.04.2024 19:49 Ответить
Етнічні москалі та угорці, можливо й румуни там були.
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23.04.2024 14:22 Ответить
какая разницей
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23.04.2024 14:26 Ответить
А ті лікарі з тої комісії, якої націі були? Правильної нації! Представників інших націй в таки ВЛК не буває! Від слова -зовсім!
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23.04.2024 15:28 Ответить
Нема ніякої титульної нації, це дурниці
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23.04.2024 14:15 Ответить
Просвітлюйтесь та не плутайте із громадянством:
Ти́тульна на́ція - частина населення держави, національність якої визначає офіційне найменування цієї держави.
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23.04.2024 14:24 Ответить
А ще ж був випадок, коли на нулі хлопець помер. Він теж був епілептиком, годним. З тим ВЛК розібрались?
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23.04.2024 14:04 Ответить
А хоча б з одним ВЛК розібралися? Зекономлю ваш час - ні!
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23.04.2024 14:38 Ответить
Скільки тих випадків про ( які ми навіть і не чули ))). На жаль замість стимульованої мотивації обрали царі концепт карально-репресивного примусу..
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23.04.2024 15:24 Ответить
хочеться усіх цих тварин знищити до сьомого коліна!!!
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23.04.2024 16:46 Ответить
Так може ти повинен працювати щоб такого не було, а не коли людина померла якісь перевірки призначаєш?
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23.04.2024 14:05 Ответить
Pandamonium

@RudijLis

Як людина з епілепсією пройшла ВЛК та опинилась в ЗСУ? Зелені ТЦК - вбивці
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23.04.2024 14:07 Ответить
У вас проблема із зором?
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23.04.2024 15:07 Ответить
чого ж? Ще капсом не пише, значить із бажанням виділитись.
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23.04.2024 16:44 Ответить
ТЦК це не ВЛК.
ТЦК керуються висновками ВЛК.
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23.04.2024 14:29 Ответить
Вона заплатила щоб пройти влк!!!! Це сарказм, жорстокий, але так виходить, здорові платять щоби втекти від армії, а хворі конвеєром йдуть на фронт!!! Того лікаря що підписав цьому хлопцю бумаги, в камеру пожиттєво, і ще не відомо скільки таких воно відправило на службу!!!
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23.04.2024 14:39 Ответить
Зешобла в ділі брешуть як сівий Мєрін і оком не моргне. Я гадаю що вкл пройде навіть сліпий без руки та ноги скажуть ну в окопі будеш сидіти анекдоти травити.
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23.04.2024 14:08 Ответить
Без двох рук, хлопця признали придатним
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23.04.2024 14:16 Ответить
90% що це був абстинентний синдром. У 2/3 із Закарпаття таке спостерігається. Тре на бік ложити і щось моцне до писка класти. Такий контингент перебуває в нірвані кілька днів і навіть не знає ,що мобілізований і проживає в палатках ,в лісі, в навчальному центрі. Таке враження що голови сільрад на буси і дзеркальця міняє їх в ТЦК (на тобі небоже що мені негоже)
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23.04.2024 14:09 Ответить
вже не перший випадок і щоразу з Закарпаття - мали б навчитися, що з такими в дорозі робити
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23.04.2024 14:16 Ответить
я таких пачками бачив на прийомці вже в лісі, забраковував - але їх потім везли в іншу бригаду ТЦКашніки тим самим автобусом
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23.04.2024 14:20 Ответить
Цю ВЛК за грати! Доки епілептиками, безрукими та сліпими будете комплектувати?!
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23.04.2024 14:09 Ответить
Просто убили людину, як рідні вбитого мають ставитись до вас.
Звідси і наводчики, ждуни.
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23.04.2024 14:11 Ответить
"На особистому контролі" то у зелених такі ритуальні слова. Мені нагадує особистий контроль Зеленського по солдату Журавлю, та по полоненим азовцям.
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23.04.2024 14:11 Ответить
Забрали, признали годным. можно догадываться что бывает после ранения.
Нужно доказать что ранен на передке в боевых условиях
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23.04.2024 14:13 Ответить
Тоьще хєрня. Пораненого виводять поза штат, він отримує 900 грн на місяць і лікується за власний кошт
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23.04.2024 14:14 Ответить
А 500 грн не хотіли?
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23.04.2024 14:30 Ответить
Цікаво, родині виплатять компенсацію? Чи це привіілей тільки тцкунів та доблесної мусорні?
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23.04.2024 14:13 Ответить
Відкрили впровадження, взяли під особистий контроль, проведуть розслідування... Далі встановлять, що доброволець, а інакше хто ж він, свідомо приховав свою хворобу від ВЛК.
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23.04.2024 14:13 Ответить
Цих членів ВЛК слід визнати диверсантами, бо підривають довіру до мобілізаційних заходів
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23.04.2024 14:18 Ответить
Кууурвааа! Може за таке пора коновалів з ВЛК під кримінал тягнути. Це ''непряме вбивство''!!?
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23.04.2024 14:24 Ответить
була б моя воля, влк в повному складі на фронт, на передову!
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23.04.2024 17:10 Ответить
ВЛК можна навіть відмінити.
 Нічого не зміниться від цього.
Бо всі висновки любих ВЛК , це те що любий призовник - здоровий.
Іншого висновку ВЛК не робить, хоч призовник навіть інвалід.
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23.04.2024 14:26 Ответить
Мінутачку!! А як же червонощокі мажорні діточки будуть за кордон "непридатними" виізжати, без - ВЛК??!!
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23.04.2024 14:38 Ответить
Ну а що? Зловили ухилянта, скрутили притягли на комісію. Руки ноги голова є? Є. Годен.
А те що там які хвороби - то брешуть. Та і звідкіля у затриманого з собою медична карта? А може якщо і є - то він її підробив.
Ліс рубають - тріски летять.
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23.04.2024 14:31 Ответить
Як всі про ТЦК взялися!
А ВЛК яка після купи поранень, контузій, з купою надбаних за роки в окопах хвороб солдатів визнає придатними вас не хвилює, пане омбудсмен?
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23.04.2024 14:33 Ответить
Суки,отправить эпилептика на войну. Сынков своих попрятали а больных воевать отправили. Уроды
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23.04.2024 14:39 Ответить
взятку уродам с ВЛК не дал
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23.04.2024 15:08 Ответить
медицина у нас 0 , на себе испытал и сам докопался до своего диагноза , сероводород в малых дозах длительное время постепенно вызывает накопление в организме солей железа , он взаимодействуя с гемоглобином в крови создает соли железа
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23.04.2024 15:13 Ответить
кровь почему красная , потому что в гемоглобине железо
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23.04.2024 15:14 Ответить
А где ты берешь сероводород? Как болезнь называется?
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23.04.2024 16:11 Ответить
Засранство,його хвороба називається,їсть різне гов.но! Нижче я йому написав рекомендації.
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23.04.2024 16:49 Ответить
Пропейте "Натрия тиосульфат" (в упаковке 10 ампул),по 2 штуки 5 дней подряд на ночь.Содержимое ампул разбавлять в полстакане воды,компота и т.д.
Это средство выводит соли тяжёлых металлов из организма.Будете чувствовать себя намного лучше.Проверено на себе.Чистку провожу каждые 3 месяца.
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23.04.2024 16:25 Ответить
це ще неймовірніше, що нам Швейк розповідав...почитайте...
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23.04.2024 16:48 Ответить
Сірководень це газ який виділяється в процесі гниття органіки. Якщо органіка гниє в тебе в кишківнику (ти мабуть постійно і голосно пукаєш?),треба лікуватися,почни,наприклад,з еспумізану,пропий антибіотики,промий пряму і товсту кишки ромашкою або мінводою тощо. А якщо ти замість цього продовжуватимеш поклади заліза у себе шукати,скоро пукатимеш газовими факелами із самозайманням!
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23.04.2024 16:47 Ответить
Потрібно вже ходити з гранатами, а не з сокирою.
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23.04.2024 15:16 Ответить
выламы ,один удар и четыре дырки
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23.04.2024 15:17 Ответить
Не хочу сказати нічого образливого, але ж подумайте.
Захід дає зброю, вкладає шалені гроші. Відповідно вони натякають, що ці засоби виділені для боєздатних солдат, які мають бути навчені і заточені на перемогу.
А наші мобілізовують якихось кривих, косих, старих, тощо, які не здатні себе захистити. Складається так враження. Тобто цей процес більше схожий на утилізацію, а не мобілізацію.
Хіба чоловік, 50-55 років, спрацьований, з купою набутих хвороб зможе повноцінно виконувати завдання ?Якийсь період часу, поки його не вб'ють вороги або здоров'я не підведе.
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23.04.2024 15:20 Ответить
Тобто цей процес більше схожий на утилізацію, а не мобілізацію.
А ви тільки здогадались?
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23.04.2024 16:27 Ответить
Нехай Лубінець розкаже, а що нас взагалі з темою волі/прав/свобод...???? Права й свободи - первинні у всіх Європейських країнах. І лише їх наявність і непорушність є запорукою подальшого накладання обов'язків на Громадянина.
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23.04.2024 15:20 Ответить
це значить шо ВЛК не копенґаґен
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23.04.2024 15:26 Ответить
Лікарів ВЛК судити пожиттево.Ця погань вбила купу народу .
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23.04.2024 16:08 Ответить
Відповідальних лікарів ВЛК - за грати.
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23.04.2024 16:32 Ответить
Від епілепсії так не померають. По клініці - це раптова смерть ймовірніше від масивного крововиливу в мозок (інсульту) на фоні гіпертонії. Агонія в такому випадку супроводжується судорогами, піною з рота, що нагадують епілептичні припадки (більшість смертей супроводжуються судорогами). Салабони і ухилянти приї.алися до рятівної "епілепсії" як мухи до гівна. Причина смерті установлюється по результатах розтину, а не по *********** дураків. Результатів розтину дочекаємося, тоді і поговоримо. А салабони і ухилянти - в Армію! Захищати Батьківщину а не *******!
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23.04.2024 16:41 Ответить
влк визнає хворого на епілепсію здоровим? "Дурдом-веселка"...
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23.04.2024 17:15 Ответить
Це треба ТЦК почитати на ніч
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23.04.2024 17:19 Ответить
Ось ще обмежених зроблять придатними!
Будуть воювати кривi,косi,старi та хворi!
А багатi,суддi,прокурори,чиновники в тилу сидiти!
Бо в них бронь!
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23.04.2024 17:59 Ответить
А взагалi,ВЛК-Военкомат це зв'язка!
Конвейер !
Чим бiльше народу мобiлiзують, тим краще!
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23.04.2024 18:04 Ответить
Відкриють провадження на покійного за ухилення від мобілізації (перепрошую за чорноту - вже сил нема ці новини читати)
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23.04.2024 18:19 Ответить
....дохтура позбавити права на роботу , дозволити тільки прибирати приміщення.
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23.04.2024 19:13 Ответить
Посадити членів ВЛК за навмисне вбивство. Вони знаючи що людина хвора, свідомо відправили її на смерть
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23.04.2024 19:36 Ответить
Ну то все! яке слідство???
Саджайте медиків ВЛК за навмисне вбивство по змові!!!
папірчик є з підписами і того достатньо! Яке слідство?! Що поліції немає чим більше займатися? Хай шпигунів ловлять!
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23.04.2024 20:55 Ответить
 
 