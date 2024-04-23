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Новости Война
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Россияне будут делать "неприятные для нас сюрпризы", постараются продвинуться вперед, где смогут, - командующий Нацгвардией Пивненко

олександр,півненко

Российские оккупационные войска могут усилить намерения продвижения вглубь Украины на других направлениях.

Об этом в интервью LIGA.net заявил командующий Нацгвардии Александр Пивненко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, ситуация с мобилизацией и браком военных в Украине может стабилизироваться летом, или когда противник усилит намерения продвижения вглубь Украины на других направлениях.

"Значительной проблемой наступление россиян было в феврале 2022 года, когда мы не были готовы к проникновению противника вглубь страны. Но мы быстро перестроились на многих направлениях. Провели серьезную харьковскую операцию, россияне оставили Киев и Херсонскую область", - отметил он.

Пивненко отметил, что сейчас оккупанты не принесут таких проблем, что командующие Сил обороны будут бегать в панике и не будут знать, что делать.

"Нет, мы готовимся. Да, противник будет делать неприятные для нас сюрпризы. Он будет действовать на тех направлениях, на которых мы не ожидаем. Но своей цели он не достигнет. Россия не сможет забрать ни Запорожье, ни Харьков. Даже если в направлении Киева попытаются что-то - это демонстрационные действия. Хотя я ожидаю определенных трудностей. Напор будет - они будут пытаться продвинуться вперед, где смогут. Мы переместим линии соприкосновения и подразделения, применим резервы. Будем отрабатывать артиллерией с FPV-дронами. Всеми средствами уничтожать", - добавил командующий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны контролируют большую часть с. Очеретино в Донецкой области. Ситуация сложная, - ОСУВ "Хортица"

Автор: 

Пивненко Александр (21)


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Топ комментарии
+7
Як ти заіпав своїм ниттям.
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23.04.2024 14:46
+5
Так, противник робитиме неприємні для нас сюрпризи. Він буде діяти на тих напрямках, на яких ми не очікуємо.Джерело:
А розвідка для чого існує?
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23.04.2024 14:30
+5
Вода мокра, сонце сходить на сході...
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23.04.2024 14:49
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Так, противник робитиме неприємні для нас сюрпризи. Він буде діяти на тих напрямках, на яких ми не очікуємо.Джерело:
А розвідка для чого існує?
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23.04.2024 14:30 Ответить
Що він сказав ?

» Іде війна… противник наступае та буде наступати…» ?!

Що тут нового? Нічого.

Всі розуміють що ворог не збирається здаватися… Що він вчиться воювати…
Що ресурси в него е.

Навіщо він це каже? Не зрозуміло. Яку мету він мае?
Просто піар? Ось я! Командувач Нації Гвардії. Я працюю…
Так зараз не до піару!
Часу немае. Набоїв не вистачає. Бійці ЗСУ, тер оборона-працюють на межі сил. До Перемоги ще далеко. Нажаль.
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23.04.2024 14:50 Ответить
Півмільйона діючих військових сидить в тилу та не були жодного дня на фронті.
Для чого їх тримають та оберігають?
Щоб числились в армії для галочки?
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23.04.2024 14:30 Ответить
Хто це тобі розказав? Охфіс прастих рєшеній?
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23.04.2024 14:34 Ответить
Майже кожний день бачу купу ТЦКшників, шастаючих по місту в пошуках потенційних жертв.
Більшість з них ніколи не були на фронті, навіть згідно офіційних даних.
І навіть в приватних розмовах вони кажуть , що ніколи і не підуть на фронт, хоча є діючими військовослужбовцями.
І це тільки мала частина з тих півмільйона, які сидять у тилу.
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23.04.2024 14:38 Ответить
Як ти заіпав своїм ниттям.
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23.04.2024 14:46 Ответить
Ти чому не на фронті, засраний герой, сциш, провладна шавка?
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23.04.2024 15:26 Ответить
пріЗЕдєнт пріказал: "Аживіцца!", Тваражок атвєтіл: "Єсть!"он ета умєєт...
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23.04.2024 14:31 Ответить
це буде відбуватися лише після тго як виступив командувач. Противник чекав на ці слова і раніше цього всього не робив. Командувачам доплачують за такий глибокий аналіз планів противника?
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23.04.2024 14:33 Ответить
Аналітик від бога
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23.04.2024 14:40 Ответить
Залужного треба назад повертати, бо з ціми немає ніякого позитиву
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23.04.2024 14:48 Ответить
Да охренеть позитив был при попытке наступления на пять линий упреплений, отличный был план. Что могло пойти не так
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23.04.2024 15:32 Ответить
Вода мокра, сонце сходить на сході...
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23.04.2024 14:49 Ответить
Спасибо кэп. Продолжайте наблюдение.
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23.04.2024 15:30 Ответить
Будангу вже заплювали за прогнози, на горизонті замаячив Півненко.
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23.04.2024 17:06 Ответить
бла-бла-бла... І це командувач НГУ??
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23.04.2024 17:49 Ответить
 
 