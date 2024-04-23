Россияне будут делать "неприятные для нас сюрпризы", постараются продвинуться вперед, где смогут, - командующий Нацгвардией Пивненко
Российские оккупационные войска могут усилить намерения продвижения вглубь Украины на других направлениях.
Об этом в интервью LIGA.net заявил командующий Нацгвардии Александр Пивненко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, ситуация с мобилизацией и браком военных в Украине может стабилизироваться летом, или когда противник усилит намерения продвижения вглубь Украины на других направлениях.
"Значительной проблемой наступление россиян было в феврале 2022 года, когда мы не были готовы к проникновению противника вглубь страны. Но мы быстро перестроились на многих направлениях. Провели серьезную харьковскую операцию, россияне оставили Киев и Херсонскую область", - отметил он.
Пивненко отметил, что сейчас оккупанты не принесут таких проблем, что командующие Сил обороны будут бегать в панике и не будут знать, что делать.
"Нет, мы готовимся. Да, противник будет делать неприятные для нас сюрпризы. Он будет действовать на тех направлениях, на которых мы не ожидаем. Но своей цели он не достигнет. Россия не сможет забрать ни Запорожье, ни Харьков. Даже если в направлении Киева попытаются что-то - это демонстрационные действия. Хотя я ожидаю определенных трудностей. Напор будет - они будут пытаться продвинуться вперед, где смогут. Мы переместим линии соприкосновения и подразделения, применим резервы. Будем отрабатывать артиллерией с FPV-дронами. Всеми средствами уничтожать", - добавил командующий.
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А розвідка для чого існує?
» Іде війна… противник наступае та буде наступати…» ?!
Що тут нового? Нічого.
Всі розуміють що ворог не збирається здаватися… Що він вчиться воювати…
Що ресурси в него е.
Навіщо він це каже? Не зрозуміло. Яку мету він мае?
Просто піар? Ось я! Командувач Нації Гвардії. Я працюю…
Так зараз не до піару!
Часу немае. Набоїв не вистачає. Бійці ЗСУ, тер оборона-працюють на межі сил. До Перемоги ще далеко. Нажаль.
Для чого їх тримають та оберігають?
Щоб числились в армії для галочки?
Більшість з них ніколи не були на фронті, навіть згідно офіційних даних.
І навіть в приватних розмовах вони кажуть , що ніколи і не підуть на фронт, хоча є діючими військовослужбовцями.
І це тільки мала частина з тих півмільйона, які сидять у тилу.