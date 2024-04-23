Россиянам придется воевать годами, чтобы захватить Харьков. Им проще отказаться от своих планов, - командующий Нацгвардией Пивненко

Российские оккупанты могут попытаться пойти в наступление, чтобы захватить Харьков. Но у них не получится, потому что на это нужно много ресурсов. Им легче изменить руководство РФ и отказаться от своих планов.

Об этом в интервью LIGA.net заявил командующий Нацгвардии Александр Пивненко, передает Цензор.НЕТ.

"Чтобы захватить Харьков, им надо воевать годы. Вспомните, сколько держались Бахмут и Авдеевка. Россиянам легче поменять руководство РФ и отказаться от своих планов, чем взять город, положив еще тысячи своих солдат", - отметил он.

Пивненко отметил, что войскам РФ присуще классическое поведение во время масштабных операций: два три направления они выбирают для отвлечения внимания, и еще одно является основным.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне будут делать "неприятные для нас сюрпризы", будут пытаться продвинуться вперед, где смогут, - командующий Нацгвардии Пивненко

Их попытки наступления на этом направлении, если они состоятся, ничего не дадут оккупантами.

"Однако для Харькова эта история будет тяжела тем, что постоянно будут продолжаться попытки уничтожить объекты критической и гражданской инфраструктуры", - добавил командующий Нацгвардии.