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Новости Война
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Россиянам придется воевать годами, чтобы захватить Харьков. Им проще отказаться от своих планов, - командующий Нацгвардией Пивненко

харків

Российские оккупанты могут попытаться пойти в наступление, чтобы захватить Харьков. Но у них не получится, потому что на это нужно много ресурсов. Им легче изменить руководство РФ и отказаться от своих планов.

Об этом в интервью LIGA.net заявил командующий Нацгвардии Александр Пивненко, передает Цензор.НЕТ.

"Чтобы захватить Харьков, им надо воевать годы. Вспомните, сколько держались Бахмут и Авдеевка. Россиянам легче поменять руководство РФ и отказаться от своих планов, чем взять город, положив еще тысячи своих солдат", - отметил он.

Пивненко отметил, что войскам РФ присуще классическое поведение во время масштабных операций: два три направления они выбирают для отвлечения внимания, и еще одно является основным.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне будут делать "неприятные для нас сюрпризы", будут пытаться продвинуться вперед, где смогут, - командующий Нацгвардии Пивненко

Их попытки наступления на этом направлении, если они состоятся, ничего не дадут оккупантами.

"Однако для Харькова эта история будет тяжела тем, что постоянно будут продолжаться попытки уничтожить объекты критической и гражданской инфраструктуры", - добавил командующий Нацгвардии.

Автор: 

Харьков (7443) Пивненко Александр (21)


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Топ комментарии
+23
Більше всього вражають оці інтерв'ю.
Видно що командуючим нєхрєн чим зайнятись...
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23.04.2024 15:02
+16
завоювати наврядчи, а от зруйнувати - цілком можливо, на жаль, що вони і роблять, суки.. Це ж варвари чортові(((. Таке красиве місто рунують((. Ненавиджу!
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23.04.2024 14:44
+14
Вони будуть воювати роками.
Не треба себе втішати.
Якщо керівництво цього не розуміє, то таке керівництво треба звільняти.
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23.04.2024 15:04
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Правила форума Совет форумчан
Їм це нічого не заважає робити ,світло ,вода в них є , ресторани і кінотератри працюють і війну вони бачать по ТВ.
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23.04.2024 14:44 Ответить
Так так звісно по телевізору і 😂😂😂в ресторанах зі світлом і водою, особливо ті які невпинним потоком їдуть назад в підо.рашку у чорних пакетах, тим що залишились гнити в Україні, беззаперечно пощастило більше, хоч гнитимуть на Святій Землі а не у гнилій пі.дорашці!
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23.04.2024 15:15 Ответить
Вони їдуть додому куди? В сизрані і *******? Мразія - це піцєр і мац-ква. Все інше не існує для мразіян.
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23.04.2024 15:32 Ответить
https://www.google.com/amp/s/24tv.ua/mobilizatsiya-rosiyi-sobyanin-zayaviv-pro-45-tisyach-moskvichiv_n2374088/amp і це вже застаріла та неповна інфа!
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23.04.2024 15:56 Ответить
Не кажи гоп. Е таке українське прислів'я.
Не каркай!

Ми добре помятаемо позицію « влади» перед кацапським наступом 2022! Не дивились до гори.., це все інсінуаціі…, « спите дорогие жители Багдада. В Багдаде все спокійно».

Хочешь миру- готуйся до війни!
Меньше слввв - більше діла по захисту міста- Героя Харківа!
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23.04.2024 15:17 Ответить
Хтось з мудрих японців казав: "Самурай, много говорящий перед боем, подобен простолюдину, громко срущему в кустах"
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23.04.2024 15:46 Ответить
завоювати наврядчи, а от зруйнувати - цілком можливо, на жаль, що вони і роблять, суки.. Це ж варвари чортові(((. Таке красиве місто рунують((. Ненавиджу!
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23.04.2024 14:44 Ответить
Маріуполь за два місяці зруйнували...
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23.04.2024 21:27 Ответить
В футболі є такий мем : "шлюхтар не зможе - суддя поможе"....
Так і тут , захопити не зможуть, а зелень проклята допоможе здати.
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23.04.2024 14:46 Ответить
навіщо захоплювати, якщо можна методично перетворити на пустелю...
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23.04.2024 14:46 Ответить
Більше всього вражають оці інтерв'ю.
Видно що командуючим нєхрєн чим зайнятись...
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23.04.2024 15:02 Ответить
Вони будуть воювати роками.
Не треба себе втішати.
Якщо керівництво цього не розуміє, то таке керівництво треба звільняти.
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23.04.2024 15:04 Ответить
Йлго просто знищать...
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23.04.2024 15:04 Ответить
якщо буде так йти як зараз , через 9 -10 місяців кацапи Харків зроблять схожими на Бахмут або авдієвку.
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23.04.2024 15:12 Ответить
кабами за рік перемелять в лунний пєйзаж
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23.04.2024 15:15 Ответить
У Сунь-цзи є короткий вислів для такого випадку: "Пиз Дун - ще далеко не воїн", що в перекладі з їхнього суржика означає: "Почекай казати "гоп", якщо ще дупи не витер"
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23.04.2024 15:23 Ответить
Так вся возня на бамбасі і є відволіканням ЗСУ від Півдня. Москальським чуркам потрібен Південь, а бамбас то таке, можна перетворити в хлам. А влада це розуміє і протидіяти не збирається!?
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23.04.2024 15:26 Ответить
потужна аналітика - розпускай війська
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23.04.2024 16:12 Ответить
Укрепрайон создавайте, не давайте окружить город!
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23.04.2024 16:12 Ответить
Якщо Харків обладнають під фортецю, тоді будуть руйнувти
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23.04.2024 16:24 Ответить
В нас не було фортець і не буде, одні назви.
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23.04.2024 17:00 Ответить
А другої тактики не спостерігається.
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23.04.2024 21:29 Ответить
Якщо вони тотально знищують критичну інфраструктуру, то це свідчить про їхню відмову від плану захопити "для себе". Схоже що план зробити "сіру зону" у дії.
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23.04.2024 16:36 Ответить
Судячи з ситуації на Сході та, враховуючи розташування рашистських військ, вони скоріше спробують Дніпро захопити, ніж Харків?
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23.04.2024 16:55 Ответить
Орки в Чечні село Бамут брали 14 місяців. Історично війна для них- це стиль життя держави і населення.
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23.04.2024 16:59 Ответить
вони нікуди не поспішають
можуть за 10 років зробити його просто непридатним до проживання
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23.04.2024 17:39 Ответить
Нуу і шо 100 літня війна параши на кавказі це що наша перспектива ?
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23.04.2024 19:52 Ответить
О! З'явилися заспокійливі інтерв'ю що до Харкова! Тобто не хвилюйтесь, то займе багато років в них! Вони його візьмуть, але не зараз, а через 3-5 років. Часу з'їздити на шашлики вистачить.
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23.04.2024 20:25 Ответить
Дивний якийсь командувач. Ніби проповідник з якоїсь протестантської церкви. Мабуть Зермак спеціально підібрав якраз для боротьби з кровожерливими кацапами.
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23.04.2024 22:33 Ответить
 
 