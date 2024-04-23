Россиянам придется воевать годами, чтобы захватить Харьков. Им проще отказаться от своих планов, - командующий Нацгвардией Пивненко
Российские оккупанты могут попытаться пойти в наступление, чтобы захватить Харьков. Но у них не получится, потому что на это нужно много ресурсов. Им легче изменить руководство РФ и отказаться от своих планов.
Об этом в интервью LIGA.net заявил командующий Нацгвардии Александр Пивненко, передает Цензор.НЕТ.
"Чтобы захватить Харьков, им надо воевать годы. Вспомните, сколько держались Бахмут и Авдеевка. Россиянам легче поменять руководство РФ и отказаться от своих планов, чем взять город, положив еще тысячи своих солдат", - отметил он.
Пивненко отметил, что войскам РФ присуще классическое поведение во время масштабных операций: два три направления они выбирают для отвлечения внимания, и еще одно является основным.
Их попытки наступления на этом направлении, если они состоятся, ничего не дадут оккупантами.
"Однако для Харькова эта история будет тяжела тем, что постоянно будут продолжаться попытки уничтожить объекты критической и гражданской инфраструктуры", - добавил командующий Нацгвардии.
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Не каркай!
Ми добре помятаемо позицію « влади» перед кацапським наступом 2022! Не дивились до гори.., це все інсінуаціі…, « спите дорогие жители Багдада. В Багдаде все спокійно».
Хочешь миру- готуйся до війни!
Меньше слввв - більше діла по захисту міста- Героя Харківа!
Так і тут , захопити не зможуть, а зелень проклята допоможе здати.
Видно що командуючим нєхрєн чим зайнятись...
Не треба себе втішати.
Якщо керівництво цього не розуміє, то таке керівництво треба звільняти.
можуть за 10 років зробити його просто непридатним до проживання