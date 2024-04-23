Экс-депутат-коммунист приговорен к 15 годам заключения за корректировку ракетных ударов по Запорожью, - СБУ
Благодаря доказательной базе Службы безопасности реальный срок заключения получил агент ФСБ, который наводил российские ракеты на Запорожье. Задокументировано, что именно по его координатам рашисты осуществили серию воздушных ударов по городу в апреле-мае 2022 года.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Тогда в результате вражеских обстрелов по Запорожью погибло 3 местных жителей. Также было разрушено 30 частных домов и повреждено одно из промышленных предприятий региона.
Контрразведчики СБУ задержали российского агента в мае 2023 года. По материалам украинской спецслужбы суд назначил ему 15 лет тюрьмы.
Как установило следствие, злоумышленником является бывший депутат-коммунист Запорожского горсовета, которого в 2001 году приговорили к 6 годам тюрьмы за планирование государственного переворота в Украине.
В конце 2022 года его дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ для сбора разведданных о местах расположения ВСУ и оборонных заводов Украины.
Чтобы выполнить вражеское указание, предатель "втемную" выспрашивал нужную ему информацию у бывших однопартийцев.
Затем агент лично выезжал на местность, где проводил скрытую фото- и видеофиксацию украинских объектов.
Полученные сведения передавал в ФСБ через популярный мессенджер с подробным описанием потенциальной цели и прилегающей местности.
На основании доказательств, собранных сотрудниками Службы безопасности, суд признал экс-депутата виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
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Які тут питання , чого не ясно ?!
-- ми йєйо пісалі!
Так що -- судді явно до його були милосердні .
Ось за що тоді требо давати пожиттєве , як не за вбивство на грунті зради ?! Тим більш , що це вже друге покарання на тому ж грунті .