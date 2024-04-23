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Экс-депутат-коммунист приговорен к 15 годам заключения за корректировку ракетных ударов по Запорожью, - СБУ

Ексдепутат-комуніст отримав 15 років тюрми за коригування ракет по Запоріжжю

Благодаря доказательной базе Службы безопасности реальный срок заключения получил агент ФСБ, который наводил российские ракеты на Запорожье. Задокументировано, что именно по его координатам рашисты осуществили серию воздушных ударов по городу в апреле-мае 2022 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Тогда в результате вражеских обстрелов по Запорожью погибло 3 местных жителей. Также было разрушено 30 частных домов и повреждено одно из промышленных предприятий региона.

Контрразведчики СБУ задержали российского агента в мае 2023 года. По материалам украинской спецслужбы суд назначил ему 15 лет тюрьмы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Хотел навести авиабомбы на базу спецназовцев ГУР МО: СБУ задержала корректировщика РФ в Харькове. ФОТОрепортаж

Как установило следствие, злоумышленником является бывший депутат-коммунист Запорожского горсовета, которого в 2001 году приговорили к 6 годам тюрьмы за планирование государственного переворота в Украине.

Суд над коригувальником ударів по Запоріжжю

В конце 2022 года его дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ для сбора разведданных о местах расположения ВСУ и оборонных заводов Украины.

Чтобы выполнить вражеское указание, предатель "втемную" выспрашивал нужную ему информацию у бывших однопартийцев.

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Затем агент лично выезжал на местность, где проводил скрытую фото- и видеофиксацию украинских объектов.

Полученные сведения передавал в ФСБ через популярный мессенджер с подробным описанием потенциальной цели и прилегающей местности.

На основании доказательств, собранных сотрудниками Службы безопасности, суд признал экс-депутата виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский агент, который навел ракетный удар по кафе в Краматорске, приговорен к пожизненному лишению свободы, - СБУ

Автор: 

Запорожье (2645) приговор (1207) СБУ (19847) корректировщик (44)


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Топ комментарии
+3
За рецедів потрібно давати висшу міру , тим більш , що за наслідком його дій були загиблі .

Так що -- судді явно до його були милосердні .
Ось за що тоді требо давати пожиттєве , як не за вбивство на грунті зради ?! Тим більш , що це вже друге покарання на тому ж грунті .
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23.04.2024 15:53
+2
а шість років за держпереворот воно відсиділо, чи то у нас адміністративне?
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23.04.2024 15:11
+2
Яке в дупу "віросповідування" -- чорним по білому написали , що воно комуняцьке лайно !!!

Які тут питання , чого не ясно ?!
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23.04.2024 15:49
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а яка різниця якого воно віросповідання?
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23.04.2024 15:08 Ответить
Яке в дупу "віросповідування" -- чорним по білому написали , що воно комуняцьке лайно !!!

Які тут питання , чого не ясно ?!
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23.04.2024 15:49 Ответить
-- ви чіталі біблію?
-- ми йєйо пісалі!
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23.04.2024 16:56 Ответить
а шість років за держпереворот воно відсиділо, чи то у нас адміністративне?
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23.04.2024 15:11 Ответить
За рецедів потрібно давати висшу міру , тим більш , що за наслідком його дій були загиблі .

Так що -- судді явно до його були милосердні .
Ось за що тоді требо давати пожиттєве , як не за вбивство на грунті зради ?! Тим більш , що це вже друге покарання на тому ж грунті .
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23.04.2024 15:53 Ответить
10 млн підарів жило в Україні з паспортами громадянина , отаке мені сусід видав, віднімаємо Луганські Донецькі і Крим 2-2.5 млн отримуємо 7.5-8 млн ще залишка 🤬... не знаю але дивлячись на все може він і мав раціо
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23.04.2024 16:06 Ответить
Усіх цих коригувальників та любителів руського міра на розмінування.
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23.04.2024 16:51 Ответить
от же ****...
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23.04.2024 17:01 Ответить
Усі червоні потенційні путіністи. Треба їх на облік
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23.04.2024 17:39 Ответить
До того як шкоду зроблЯть
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23.04.2024 17:40 Ответить
він співучасник вбивства людей він був у складі озу, і чому тільки 15 р.?
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23.04.2024 18:16 Ответить
такі вироки це просто ганьбп для України, за массові вбивства, терроризм, і участь у геноциді, має бути довіяне мінімум. Цього "суддю" треба самого мобілізувати і на фронт. А якщо виживе, то потім спитати, скільки б він їм дав? 😡
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23.04.2024 20:57 Ответить
 
 