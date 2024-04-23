Зеленский подписал указ об образовании военных администраций населенных пунктов в Запорожской области

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об образовании ряда военных администраций населенных пунктов в Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе №239/2024 от 23 апреля, опубликованном на сайте Президента.

Как отмечается в документе, во исполнение Закона Украины "О правовом режиме военного положения" образовано:

Водянскую сельскую военную администрацию Васильевского района Запорожской области;

Кирилловскую поселковую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;

Малотокмачанскую сельскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;

Михайловскую поселковую военную администрацию Васильевского района Запорожской области;

Приазовскую поселковую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;

Роздольскую сельскую военную администрацию Васильевского района Запорожской области;

Терпиновскую сельскую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;

Чкаловскую сельскую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области.

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Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Запорожской областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" мероприятия, связанные с образованием военных администраций, указанных в статье 1 настоящего Указа.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его опубликования.