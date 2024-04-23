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Зеленский подписал указ об образовании военных администраций населенных пунктов в Запорожской области

указ,зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об образовании ряда военных администраций населенных пунктов в Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе №239/2024 от 23 апреля, опубликованном на сайте Президента.

Как отмечается в документе, во исполнение Закона Украины "О правовом режиме военного положения" образовано:

  • Водянскую сельскую военную администрацию Васильевского района Запорожской области;
  • Кирилловскую поселковую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;
  • Малотокмачанскую сельскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;
  • Михайловскую поселковую военную администрацию Васильевского района Запорожской области;
  • Приазовскую поселковую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;
  • Роздольскую сельскую военную администрацию Васильевского района Запорожской области;
  • Терпиновскую сельскую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;
  • Чкаловскую сельскую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области.

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Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Запорожской областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" мероприятия, связанные с образованием военных администраций, указанных в статье 1 настоящего Указа.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его опубликования.

Автор: 

Зеленский (20202) Запорожская область (3038) военно-гражданская администрация (88)


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крім утворення посад підписантів, тобто керівників, тобто бюджетників з повноваженнями,
тобто дармоїдів, ніяких робочих місць влада придумати не може.
можуть лиш клепати керівні посади...
уібани!!! працювати хто буде????
два чиновники і два тих хто допомагає їм красти на двох працівників вже!!!!
скоро буде четверо на одного
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23.04.2024 15:21 Ответить
Панургове стадо - це масово-суїцидальний феномен сліпої покори лідеру.
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23.04.2024 15:29 Ответить
 
 