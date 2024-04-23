Зеленский подписал указ об образовании военных администраций населенных пунктов в Запорожской области
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об образовании ряда военных администраций населенных пунктов в Запорожской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе №239/2024 от 23 апреля, опубликованном на сайте Президента.
Как отмечается в документе, во исполнение Закона Украины "О правовом режиме военного положения" образовано:
- Водянскую сельскую военную администрацию Васильевского района Запорожской области;
- Кирилловскую поселковую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;
- Малотокмачанскую сельскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области;
- Михайловскую поселковую военную администрацию Васильевского района Запорожской области;
- Приазовскую поселковую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;
- Роздольскую сельскую военную администрацию Васильевского района Запорожской области;
- Терпиновскую сельскую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области;
- Чкаловскую сельскую военную администрацию Мелитопольского района Запорожской области.
Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Запорожской областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" мероприятия, связанные с образованием военных администраций, указанных в статье 1 настоящего Указа.
Отмечается, что указ вступает в силу со дня его опубликования.
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тобто дармоїдів, ніяких робочих місць влада придумати не може.
можуть лиш клепати керівні посади...
уібани!!! працювати хто буде????
два чиновники і два тих хто допомагає їм красти на двох працівників вже!!!!
скоро буде четверо на одного