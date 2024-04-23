Враг запустил ракеты в направлении Полтавы. В городе слышали взрыв (обновлено)

Войска РФ запустили ракеты в направлении Полтавы. В регионе сейчас объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Ракета на Сумщине! Курсом на Полтавщину, - говорится в сообщении.

"Еще ракета в том же направлении", - добавили в пресс-центре.

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"В Полтаве был слышен звук взрыва", - сообщили в "Суспільному".