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Враг запустил ракеты в направлении Полтавы. В городе слышали взрыв (обновлено)

ракета,крилата

Войска РФ запустили ракеты в направлении Полтавы. В регионе сейчас объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Ракета на Сумщине! Курсом на Полтавщину, - говорится в сообщении.

"Еще ракета в том же направлении", - добавили в пресс-центре.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал Полтаву, в городе слышали взрыв (обновлено)

"В Полтаве был слышен звук взрыва", - сообщили в "Суспільному".

Автор: 

Тахтаулове (763) ракеты (3549) Воздушные силы (2243)


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Просвистіло прямо на головою.
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23.04.2024 15:10 Ответить
Бережіть себе.
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23.04.2024 16:25 Ответить
Миргород? Аеродром?
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23.04.2024 15:19 Ответить
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23.04.2024 16:22 Ответить
Російські міста і села повинні палати і вибухати. Око за око, зуб за зуб. Смерть рашистським окупантам!
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23.04.2024 16:41 Ответить
 
 