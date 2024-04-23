Ситуация на фронте в Украине напрямую зависит от западной помощи, - президент Литвы Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа призвал Европу усилить противовоздушную оборону Украины.
Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
"Ситуация на поле боя в Украине напрямую зависит от поддержки Запада.
Мы не можем продолжать делать слишком мало и слишком поздно и ожидать больших результатов. Противовоздушная оборона - это то, что нужно Украине сейчас! Европа способна ее обеспечить. Нельзя терять времени. Сделаем это!" - подчеркнул литовский лидер.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Олександр Гуменюк #582028
показать весь комментарий23.04.2024 23:07 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль