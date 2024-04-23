Ситуация на фронте в Украине напрямую зависит от западной помощи, - президент Литвы Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал Европу усилить противовоздушную оборону Украины.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация на поле боя в Украине напрямую зависит от поддержки Запада.

Мы не можем продолжать делать слишком мало и слишком поздно и ожидать больших результатов. Противовоздушная оборона - это то, что нужно Украине сейчас! Европа способна ее обеспечить. Нельзя терять времени. Сделаем это!" - подчеркнул литовский лидер.

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