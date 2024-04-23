Рада приняла закон об индивидуальных образовательных траекториях: 4-летнюю бакалаврскую программу можно будет завершить за три года

Верховная Рада приняла законопроект №10177 об индивидуальных образовательных траекториях и совершенствовании образовательного процесса в высшем образовании.

Об этом в Facebook сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой, передает Цензор.НЕТ.

"Верховная Рада приняла закон о введении индивидуальных образовательных траекторий - 306 голосов "за"! Этот закон является составляющей комплексной трансформации системы высшего образования, которую мы начали ради повышения качества образования в университетах", - отметил он.

Министр напомнил, что ключевая идея этого закона - создать больше возможностей и дать больше свободы студентам.

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"Например, самостоятельно регулировать темп и продолжительность обучения, а также, при необходимости, менять специальность после года или полутора обучения, благодаря внедрению междисциплинарных образовательных программ на бакалаврском уровне.

То есть, если на момент поступления человек еще не определился со специальностью, на которой хочет учиться, он сможет сначала поступить на междисциплинарную образовательную программу в пределах одной или нескольких отраслей знаний. А тогда, после первого курса, уже принять окончательное решение по специальности или получать междисциплинарное образование", - пояснил Лисовой.

Также, по словам министра, закон дает возможность студентам-контрактникам самостоятельно определять продолжительность обучения в университете. Так, кто-то сможет завершить 4-летнюю бакалаврскую программу за три года или наоборот - совместить обучение с работой и завершить необходимые 240 кредитов ЕКТС за 6-8 лет.

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"В то же время закон усиливает автономию университетов. Учреждения смогут самостоятельно определять инструменты для достижения установленных стандартом компетентностей по нерегулируемым специальностям. Стандарты высшего образования будут обновляться в течение следующих месяцев, что уже давно актуально. А в этих стандартах появится больше избирательности, что, в конечном итоге, увеличит конкуренцию в университетах: лучшие преподаватели с инновационными курсами получат больше возможностей, а студенты - более высокое качество обучения.

Для регулируемых специальностей - таких, как право, медицина или правоохранительная деятельность - будут детально определены требования к компетентностям и результатам обучения, поскольку для этих специальностей предусмотрены государственные квалификационные экзамены", - подытожил он.

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