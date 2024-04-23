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Рада приняла закон об индивидуальных образовательных траекториях: 4-летнюю бакалаврскую программу можно будет завершить за три года

студент,вуз,студенти,навчання,абітурієнт,університет

Верховная Рада приняла законопроект №10177 об индивидуальных образовательных траекториях и совершенствовании образовательного процесса в высшем образовании.

Об этом в Facebook сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой, передает Цензор.НЕТ.

"Верховная Рада приняла закон о введении индивидуальных образовательных траекторий - 306 голосов "за"! Этот закон является составляющей комплексной трансформации системы высшего образования, которую мы начали ради повышения качества образования в университетах", - отметил он.

Министр напомнил, что ключевая идея этого закона - создать больше возможностей и дать больше свободы студентам.

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"Например, самостоятельно регулировать темп и продолжительность обучения, а также, при необходимости, менять специальность после года или полутора обучения, благодаря внедрению междисциплинарных образовательных программ на бакалаврском уровне.

То есть, если на момент поступления человек еще не определился со специальностью, на которой хочет учиться, он сможет сначала поступить на междисциплинарную образовательную программу в пределах одной или нескольких отраслей знаний. А тогда, после первого курса, уже принять окончательное решение по специальности или получать междисциплинарное образование", - пояснил Лисовой.

Также, по словам министра, закон дает возможность студентам-контрактникам самостоятельно определять продолжительность обучения в университете. Так, кто-то сможет завершить 4-летнюю бакалаврскую программу за три года или наоборот - совместить обучение с работой и завершить необходимые 240 кредитов ЕКТС за 6-8 лет.

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"В то же время закон усиливает автономию университетов. Учреждения смогут самостоятельно определять инструменты для достижения установленных стандартом компетентностей по нерегулируемым специальностям. Стандарты высшего образования будут обновляться в течение следующих месяцев, что уже давно актуально. А в этих стандартах появится больше избирательности, что, в конечном итоге, увеличит конкуренцию в университетах: лучшие преподаватели с инновационными курсами получат больше возможностей, а студенты - более высокое качество обучения.

Для регулируемых специальностей - таких, как право, медицина или правоохранительная деятельность - будут детально определены требования к компетентностям и результатам обучения, поскольку для этих специальностей предусмотрены государственные квалификационные экзамены", - подытожил он.

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Автор: 

ВР (29226) образование (2264) высшее образование (182) Лисовой Оксен (51)


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Топ комментарии
+11
Та давайте просто трехнедельные курсы в Трускавце. Думаю этого будет достаточно
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23.04.2024 15:59
+7
Правильно, треба дебілізувати населення. ЩЕ знизьте ціни на алкоголь. Путінізм один в один
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23.04.2024 15:54
+7
Закон нелегітимний! Тому що
ВСІ рішення Верховної Ради за цей рік - результат апаратної фальсифікації результатів голосування.
 (с) ТаймЗє
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23.04.2024 16:06
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Правила форума Совет форумчан
Правильно, треба дебілізувати населення. ЩЕ знизьте ціни на алкоголь. Путінізм один в один
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23.04.2024 15:54 Ответить
В США лікарем стають років через 11-12 після початку навчання. Маю сумнів, що вони дебільніші за наших.
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23.04.2024 15:56 Ответить
А ще, людей які варять самогон треба берегти і цінувати як зіницю ока)
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23.04.2024 16:47 Ответить
ну чому ти так??
цеж на часі,
це наближає перемогу!!!
що ще має розглядати ВР під час війни???
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23.04.2024 16:54 Ответить
Та давайте просто трехнедельные курсы в Трускавце. Думаю этого будет достаточно
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23.04.2024 15:59 Ответить
ні, тільки трьохтижневі освітні траєкторії, можуть втамувати підлогу країни у поглинанні статі вареника, імені сподівання Савченко...
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23.04.2024 17:33 Ответить
Що за маячня?
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23.04.2024 18:47 Ответить
маєш час, натхнення, гугл? Розвивайся без сторонньої допомоги.
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23.04.2024 19:55 Ответить
То може зразу в ''трускавецькі університети ім. хрінпіду''.
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23.04.2024 16:00 Ответить
Це саме те, чим має займатися Верховна Рада в час, коли мова іде про виживання країни?
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23.04.2024 16:00 Ответить
Закон нелегітимний! Тому що
ВСІ рішення Верховної Ради за цей рік - результат апаратної фальсифікації результатів голосування.
 (с) ТаймЗє
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23.04.2024 16:06 Ответить
2.1. Присутність на засіданнях

Народний депутат України зобов'язаний особисто бути присутнім і брати участь у засіданнях Верховної Ради України та її органів, до складу яких його обрано, добросовісно виконувати рішення і доручення Верховної Ради України, парламентських комітетів та комісій.

2.2. Голосування на засіданнях

Народний депутат України голосує особисто. Не допускається передача картки для голосування та передоручення голосування іншому депутату або іншій особі
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23.04.2024 16:28 Ответить
Повторю цей коментар, якщо доживемо до прийняття бюджету на 2025 рік.
Бюджет нелегітимний! От сміху буде.
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23.04.2024 17:18 Ответить
П'ятирічку за три роки, - ******, слів немає одні мати...
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23.04.2024 16:03 Ответить
а если вот это вот "підвищення якості освіти" не получится - тогда что? все закрыть и сказать, типа, ну, не получилось, все свободны, расходимся. мотжет сначала надо было на чем-то попробовать? а там посмотреть - настолько ли гениальны плагиаторы и "305" "избранных" людей с купленными дипломами без совести логики и мозгов, братов, сватов, знакомых и друзей по махинациям.
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23.04.2024 16:08 Ответить
Плагіатор розказує як треба всім вчитись. Здобули-приїхали... Давай може без вищої освіти взагалі, какаяразніца как клубніку рольнікам собірать?
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23.04.2024 16:09 Ответить
Рада ухвалила траєкторію, далі читати не треба.
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23.04.2024 16:11 Ответить
Ця ВР обов'язково якусь онучу знайде підчас війни, щоб її потягати тижнями - місяцями.
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23.04.2024 16:11 Ответить
а за додаткову плату мона й не розпочинати бакалаврську програму - просто одразу одержати диплом!! вперед у прекрасний світ безтурботного дебілізму!!
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23.04.2024 16:17 Ответить
Або закон потрібний, або 306 депутатів усіх мастей чи партій, що одне й теж пішли у траєкторію.
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23.04.2024 16:21 Ответить
щоб швидше на фронт?
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23.04.2024 16:26 Ответить
а можна заказати диплом з доставкою, через "дію"?
потрібно терміново!
яка знижка при покупці трьох дипломів?
оплату гарантую!
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23.04.2024 16:31 Ответить
Лучше за три месяца. На штурмах не хватает бакалавров.
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23.04.2024 16:31 Ответить
Пів року вистачить - і в окопи )
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23.04.2024 16:45 Ответить
Навчати в школах мають тільки релігії, військова підготовка, фізична культура. Решта предметів тритижневі курси в Трускавці на 18 річчя. З врученням диплому університету. Потім армія.
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23.04.2024 16:49 Ответить
П'ятирічку за три роки Доженем і переженем Ура товарісчі Щось подібне вже було
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23.04.2024 20:41 Ответить
Яке марення на законодавче рівні !
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23.04.2024 21:44 Ответить
 
 