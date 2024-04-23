Украина и НАТО согласовали план работы на май 2024 года к Вашингтонскому саммиту, - Минобороны
Представители Украины и НАТО на заседании, которое состоялось в Польше, согласовали план работы на май 2024 года для активизации предложений к Вашингтонскому саммиту Альянса в июле.
Об этом информирует Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
Согласованный план Центра Украина-НАТО (JATEC) включает:
- разработку концепции для финального согласования перед Саммитом;
- окончательное согласование структуры JATEC;
- проект финансовых затрат после приобретения полных операционных возможностей JATEC;
- представление предложений по привлечению человеческого ресурса для обеспечения функций JATEC;
- разработку предложений по вопросам связи и обмена информацией.
"Результаты заседания в Польше - еще один шаг для становления Центра как института, направленного на усиление сотрудничества Украины с Альянсом. Взаимосовместимость, институциональное развитие, изучение опыта войны - это наши общие задачи", - отметил заместитель Министра обороны Украины Станислав Гайдер.
Решение о старте JATEC (NATO-Ukraine Joint Analysis, Training and Education Centre - Ред.) было принято в феврале этого года по результатам заседания Совета Украина-НАТО на уровне министров обороны.
Центр станет первой совместной институцией в истории отношений Украины и Альянса.
В пресс-службе Минобороны отметили, что на последнем заседании в Польше стороны также рассмотрели пилотный проект Lessons Learned под эгидой НАТО, который должен стартовать в мае.
"Целью Совместного центра Украина-НАТО является развитие возможностей Сил обороны Украины, анализ опыта российско-украинской войны, развитие образования и подготовки, достижение совместимости между Украиной и НАТО", - добавили в ведомстве.
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