Украина и НАТО согласовали план работы на май 2024 года к Вашингтонскому саммиту, - Минобороны

Представители Украины и НАТО на заседании, которое состоялось в Польше, согласовали план работы на май 2024 года для активизации предложений к Вашингтонскому саммиту Альянса в июле.

Об этом информирует Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Согласованный план Центра Украина-НАТО (JATEC) включает:

разработку концепции для финального согласования перед Саммитом;

окончательное согласование структуры JATEC;

проект финансовых затрат после приобретения полных операционных возможностей JATEC;

представление предложений по привлечению человеческого ресурса для обеспечения функций JATEC;

разработку предложений по вопросам связи и обмена информацией.

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"Результаты заседания в Польше - еще один шаг для становления Центра как института, направленного на усиление сотрудничества Украины с Альянсом. Взаимосовместимость, институциональное развитие, изучение опыта войны - это наши общие задачи", - отметил заместитель Министра обороны Украины Станислав Гайдер.

Решение о старте JATEC (NATO-Ukraine Joint Analysis, Training and Education Centre - Ред.) было принято в феврале этого года по результатам заседания Совета Украина-НАТО на уровне министров обороны.

Центр станет первой совместной институцией в истории отношений Украины и Альянса.

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В пресс-службе Минобороны отметили, что на последнем заседании в Польше стороны также рассмотрели пилотный проект Lessons Learned под эгидой НАТО, который должен стартовать в мае.

"Целью Совместного центра Украина-НАТО является развитие возможностей Сил обороны Украины, анализ опыта российско-украинской войны, развитие образования и подготовки, достижение совместимости между Украиной и НАТО", - добавили в ведомстве.