Кабмин уволил с должности заместителя министра обороны Половенко, отвечавшего за тыловое обеспечение

23 апреля Кабинет Министров уволил с должности заместителя Министра обороны Украины Виталия Половенко.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, информирует Цензор.НЕТ.

"Кабинетом Министров Украины уволен Половенко Виталий Николаевич с должности заместителя министра обороны Украины", - написал Мельничук в телеграм-канале.

Половенко был назначен на должность заместителя министра 1 декабря 2023 года, сообщалось, что он будет отвечать за вопросы тылового обеспечения.

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