Кабмин уволил с должности заместителя министра обороны Половенко, отвечавшего за тыловое обеспечение
23 апреля Кабинет Министров уволил с должности заместителя Министра обороны Украины Виталия Половенко.
Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, информирует Цензор.НЕТ.
"Кабинетом Министров Украины уволен Половенко Виталий Николаевич с должности заместителя министра обороны Украины", - написал Мельничук в телеграм-канале.
Половенко был назначен на должность заместителя министра 1 декабря 2023 года, сообщалось, что он будет отвечать за вопросы тылового обеспечения.
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самодур призначив, самодур звільнив.
чому, за що??
а я так захотів....
це ***** влада так працює??
це през так має робити???
міняю шеіра на шифер!!!
а накуя???
бо міняю....
такого не було ні при одному президенті.
З чого б це?
Все ж таки Рєзніков був у цьому неперевершений.
Це не твердження, це припущення.
Він ж прославився позаплановими перевірками забезпечення частин, після скарг військових й розборками з постачальниками.
Зелені знову може свої прокладки пропихнути хочуть..
стаття 5 Конституції
За власним бажанням?
#яусталяухажу?
чисто замыливание глаз
потом опять где то всплывет, дерьмо собачье
власть тотально коррумпирована