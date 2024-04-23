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Кабмин уволил с должности заместителя министра обороны Половенко, отвечавшего за тыловое обеспечение

половенко

23 апреля Кабинет Министров уволил с должности заместителя Министра обороны Украины Виталия Половенко.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, информирует Цензор.НЕТ.

"Кабинетом Министров Украины уволен Половенко Виталий Николаевич с должности заместителя министра обороны Украины", - написал Мельничук в телеграм-канале.

Половенко был назначен на должность заместителя министра 1 декабря 2023 года, сообщалось, что он будет отвечать за вопросы тылового обеспечения.

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Автор: 

Кабмин (14024) кадры (611) Минобороны (9282)


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Топ комментарии
+16
Ну, Виталик, пора и честь знать. Всех денег не спи^дишь.
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23.04.2024 17:56
+15
Цей накрався. Давайте наступного.
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23.04.2024 18:01
+10
Знову ліжка у борделі переставляють
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23.04.2024 18:31
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Ну, Виталик, пора и честь знать. Всех денег не спи^дишь.
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23.04.2024 17:56 Ответить
І Віталік ще ж і під бронью.
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23.04.2024 18:02 Ответить
а що змінилось???
самодур призначив, самодур звільнив.
чому, за що??
а я так захотів....
це ***** влада так працює??
це през так має робити???
міняю шеіра на шифер!!!
а накуя???
бо міняю....
такого не було ні при одному президенті.
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23.04.2024 18:59 Ответить
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23.04.2024 19:30 Ответить
Ти рахував його гроші? А докази? Взяв і ні с того, ні з сього обіс-в чоловіка.
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24.04.2024 00:30 Ответить
Цей накрався. Давайте наступного.
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23.04.2024 18:01 Ответить
А обличчя чесне-чесне.
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23.04.2024 18:16 Ответить
Я нічого не роблю, можу бути заступником
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23.04.2024 18:11 Ответить
Тоді Вам не туди якщо нічого не робите...Подавайте Вашу кандидатуру на заступника з виховної роботи...Бо замполіт *******, а зампотилу *******
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23.04.2024 18:29 Ответить
Менше ніж пів року на посаді...

З чого б це?
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23.04.2024 18:19 Ответить
Мабуть не крав для зелені.
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23.04.2024 18:58 Ответить
Мабуть яйка та соляру не в тих одиницях вимірював.
Все ж таки Рєзніков був у цьому неперевершений.
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23.04.2024 18:59 Ответить
Або ж був людиною Залужного?

Це не твердження, це припущення.
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23.04.2024 19:16 Ответить
Такі нікчемні, звільнення/реформування/оптимізація/, структур ТИЛУ ЗСУ, проводяться упродовж > ніж 20 років у ЗСУ та інших силових структурах!! Гроші НАРОДНІ, вгачені, але ніхто не відповідальний за РЕЗУЛЬТАТИ цього ДІЙСТА, одні лишень балачки, з Банкової та Грушевського і Інституцій! Рахункову палату, теж УГРОБИВ, СРАТЬєх !!
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23.04.2024 18:27 Ответить
Знову ліжка у борделі переставляють
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23.04.2024 18:31 Ответить
Скоріш за все чесним був. Таких зе!сисема відторгає.

Він ж прославився позаплановими перевірками забезпечення частин, після скарг військових й розборками з постачальниками.

Зелені знову може свої прокладки пропихнути хочуть..
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23.04.2024 18:40 Ответить
Не виправдав "довір'я".
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23.04.2024 18:42 Ответить
https://ccu.gov.ua/print/24750

стаття 5 Конституції
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23.04.2024 18:46 Ответить
Сколько бы зетвари своих б.ядей не переставляли - всё равно одно воровство и предательство!
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23.04.2024 18:48 Ответить
Чому звільнив?

За власним бажанням?
#яусталяухажу?
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23.04.2024 19:05 Ответить
воров нужно сажать, а не увольнять
чисто замыливание глаз
потом опять где то всплывет, дерьмо собачье
власть тотально коррумпирована
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23.04.2024 19:21 Ответить
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23.04.2024 20:14 Ответить
Якось недовго він "забезпечував" тили...
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23.04.2024 21:40 Ответить
А як бути відносно нерухомості за кордоном, яку придбала його мама пенсіонерка і теща???
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24.04.2024 00:01 Ответить
 
 