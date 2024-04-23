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Китай отвергает обвинения США в поддержке российского ВПК и настаивает на законности торговли с РФ

ван,веньбін

Китай отвергает обвинения в поддержке российского вторжения в Украину, настаивает на законности торговли с РФ и утверждает, что правительство страны обеспечивает эффективный контроль за экспортом товаров военного назначения и двойного использования.

Об этом заявил спикер МИД КНР Ван Вэньбин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Комментируя заявления должностных лиц США о масштабной помощи Пекина Москве с восстановлением ее военно-промышленной базы, Ван Вэньбин подчеркнул, что в украинском вопросе позиция Китая "справедлива и объективна", и его страна "активно работает" над переговорами о мире и политическом урегулировании.

"Правительство Китая осуществляет надлежащий надзор за экспортом товаров двойного назначения в соответствии с действующими законами и правилами", - заявил дипломат.

Он добавил, что Китай не является ни создателем "украинского кризиса", ни его стороной и не ищет эгоистической выгоды и "точно не согласится быть козлом отпущения".

"Позвольте мне еще раз подчеркнуть, что право Китая на нормальный торгово-экономический обмен с Россией и другими странами мира на основе равенства и взаимной выгоды не должно испытывать препятствия или нарушаться", - сказал спикер МИД КНР.

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По словам Вана, единственным правильным путем урегулирования "конфликта" является "учет законных интересов всех сторон относительно безопасности" и создание сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности путем диалога и переговоров.

Автор: 

Китай (2910) США (26368)


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Топ комментарии
+28
Такі самі п@здуни як і рфія
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23.04.2024 18:49
+19
Китайська хитра потвора хто вам вірить. Комуняки скрізь однакові що в кацапів що в китаю.
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23.04.2024 18:52
+19
Как только США прикрутит экспорт с Китая то хитрожопым азиатам сразу наступит кирдык,так что вписываться за лапотных им лучше не стоит.
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23.04.2024 18:53
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Такі самі п@здуни як і рфія
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23.04.2024 18:49 Ответить
Китай би і з фашистами торгував би у 2 світову, і похєр їм що вони спалили Європу.
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23.04.2024 19:48 Ответить
Китайська хитра потвора хто вам вірить. Комуняки скрізь однакові що в кацапів що в китаю.
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23.04.2024 18:52 Ответить
Как только США прикрутит экспорт с Китая то хитрожопым азиатам сразу наступит кирдык,так что вписываться за лапотных им лучше не стоит.
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23.04.2024 18:53 Ответить
Експорт до США становить приблизно 13% всього експорту Китаю. Це звичайно дуже багато, але не "кирдик"
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23.04.2024 19:55 Ответить
Китай не є ні творцем "української кризи", ні її стороною і не шукає егоїстичної вигоди та "точно не погодиться бути цапом-відбувайлом".
Якщо виправдовуюця, значить рильце в пушку!😁
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24.04.2024 10:54 Ответить
Що ж, значить будуть санкції від США
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23.04.2024 18:55 Ответить
сподіваюся цим брехунам п.здоглазим санкії таки впаяюсь
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23.04.2024 18:57 Ответить
Враховуючи монолог цього нащадка Мао і комуняки , хунвейбини точно надають військову допомогу четвертому рейху і хотабичам по повній. Але часи змінилися - якщо раніше від китаю вимагалось надіти намордники на своїх нукерів - мордор та персію, а тепер вимога інша - усипити обох злетівших з катушок пацієнтів .
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23.04.2024 19:01 Ответить
І не треба забувати це -

Українська національна колонія у Маньчжурії (інша назва Українська національна колонія у Харбіні) - єдиний український національний центр на Далекому Сході в 1935-1945 роках, що мав консолідувати та об'єднувати всі українські організації та захищати інтереси українських емігрантів.
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23.04.2024 19:02 Ответить
Брешуть. Брешуть. Брешуть.

І коли ніц не говорять -- також брешуть, і не блимнуть.
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23.04.2024 19:03 Ответить
Кому зараз за 50 років, мабуть пам'ятають, що СРСР точно так же завжди брехав, особливо по темі "Ми за мір ва всьом мірє"
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23.04.2024 19:04 Ответить
А всю брудну роботу робив фідель
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23.04.2024 19:18 Ответить
Хитродупі китайоси хочуть всидіти на двох стільцях.
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23.04.2024 19:05 Ответить
хунвэйбины - патологические ублюдки и лжецы, хоть сцы в глаза. хуже них только кацапы
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23.04.2024 19:17 Ответить
Біда, таки готується червоний п@дар до війни. У них вже криза, якщо США добавлять, то сі буде воювати, щоб відволікти від проблем своїх косооких виборців
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23.04.2024 19:20 Ответить
Не мружитись, ****!!!
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23.04.2024 19:28 Ответить
Брехуни хитрозаді
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23.04.2024 19:29 Ответить
США відкидає Китай від світової фінансової системи.
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23.04.2024 19:47 Ответить
китайцы не вояки но подлецы и вруны редкостные
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23.04.2024 20:00 Ответить
...нащадкам хунвейбінів не можна довіряти, так само як і .ацапятам .
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23.04.2024 20:17 Ответить
как можно вообще о чём-то говорить с узкоглазыми тварями-там же одна пластинка и они с рф сообщники!
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23.04.2024 20:39 Ответить
Він додав, що Китай не є ні творцем "української кризи", ні її стороною і не шукає егоїстичної вигоди - все сказано в стилі "йоршика" пескова, тобто все треба розуміти з точністю навпаки.
Китайські комуняки та кацапські фсбшники - це рафіноване зло, яке підлягає знищенню заради миру на Землі
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23.04.2024 20:51 Ответить
"Конгрес США розгляне визнання Росії країною-спонсором тероризму"

9 жовтня 2022 р.
Ось це було б краще ніж пусті взаємні звинувачення.
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23.04.2024 20:53 Ответить
Українці, давайте доведемо що українці патріоти, відмовляймось від китайських товарів на час війни і від польских продуктів на час блокування поляками переходів на кордоні. Я відмовився від співпраці коли почала надходити інформація про можливу співпрацю китая та рф.
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23.04.2024 21:33 Ответить
Тем, кто тут про Китай пишет. Но все понятно, Китай продает товары двойного назначения мордору...Но как насчет Мавиков и запчастей к дронам? Как насчет аккумуляторов, фонариков, дизель-генераторов и еще тысяч наименований китайских товаров, которые закупают укаринцы для фронта? Я уже не говорю о бытовых товарах в тылу. Китай - не за мордор, и не за Украину. Китай сам за себя.
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23.04.2024 22:38 Ответить
 
 