Китай отвергает обвинения США в поддержке российского ВПК и настаивает на законности торговли с РФ

Китай отвергает обвинения в поддержке российского вторжения в Украину, настаивает на законности торговли с РФ и утверждает, что правительство страны обеспечивает эффективный контроль за экспортом товаров военного назначения и двойного использования.

Об этом заявил спикер МИД КНР Ван Вэньбин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Комментируя заявления должностных лиц США о масштабной помощи Пекина Москве с восстановлением ее военно-промышленной базы, Ван Вэньбин подчеркнул, что в украинском вопросе позиция Китая "справедлива и объективна", и его страна "активно работает" над переговорами о мире и политическом урегулировании.

"Правительство Китая осуществляет надлежащий надзор за экспортом товаров двойного назначения в соответствии с действующими законами и правилами", - заявил дипломат.

Он добавил, что Китай не является ни создателем "украинского кризиса", ни его стороной и не ищет эгоистической выгоды и "точно не согласится быть козлом отпущения".

"Позвольте мне еще раз подчеркнуть, что право Китая на нормальный торгово-экономический обмен с Россией и другими странами мира на основе равенства и взаимной выгоды не должно испытывать препятствия или нарушаться", - сказал спикер МИД КНР.

Читайте также: США разрабатывают санкции против китайских банков за финансовую поддержку России в войне, - WSJ

По словам Вана, единственным правильным путем урегулирования "конфликта" является "учет законных интересов всех сторон относительно безопасности" и создание сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности путем диалога и переговоров.