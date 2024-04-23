Китай отвергает обвинения США в поддержке российского ВПК и настаивает на законности торговли с РФ
Китай отвергает обвинения в поддержке российского вторжения в Украину, настаивает на законности торговли с РФ и утверждает, что правительство страны обеспечивает эффективный контроль за экспортом товаров военного назначения и двойного использования.
Об этом заявил спикер МИД КНР Ван Вэньбин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Комментируя заявления должностных лиц США о масштабной помощи Пекина Москве с восстановлением ее военно-промышленной базы, Ван Вэньбин подчеркнул, что в украинском вопросе позиция Китая "справедлива и объективна", и его страна "активно работает" над переговорами о мире и политическом урегулировании.
"Правительство Китая осуществляет надлежащий надзор за экспортом товаров двойного назначения в соответствии с действующими законами и правилами", - заявил дипломат.
Он добавил, что Китай не является ни создателем "украинского кризиса", ни его стороной и не ищет эгоистической выгоды и "точно не согласится быть козлом отпущения".
"Позвольте мне еще раз подчеркнуть, что право Китая на нормальный торгово-экономический обмен с Россией и другими странами мира на основе равенства и взаимной выгоды не должно испытывать препятствия или нарушаться", - сказал спикер МИД КНР.
По словам Вана, единственным правильным путем урегулирования "конфликта" является "учет законных интересов всех сторон относительно безопасности" и создание сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности путем диалога и переговоров.
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Якщо виправдовуюця, значить рильце в пушку!😁
Українська національна колонія у Маньчжурії (інша назва Українська національна колонія у Харбіні) - єдиний український національний центр на Далекому Сході в 1935-1945 роках, що мав консолідувати та об'єднувати всі українські організації та захищати інтереси українських емігрантів.
І коли ніц не говорять -- також брешуть, і не блимнуть.
Китайські комуняки та кацапські фсбшники - це рафіноване зло, яке підлягає знищенню заради миру на Землі
9 жовтня 2022 р.
Ось це було б краще ніж пусті взаємні звинувачення.