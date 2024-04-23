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Новости Помощь Украине
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Цена неспособности поддержать Украину будет гораздо больше, чем цена отпора Путину, - Сунак

Сунак Ріші

Поддержка Украины в долгосрочной перспективе является одним из приоритетов правительства Великобритании.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

"Цена неспособности поддержать Украину сейчас будет гораздо больше, чем цена отпора Путину. Потому что только если он потерпит поражение, его и других противников можно будет сдержать", — сказал Сунак.

Он подчеркнул, что именно поэтому Великобритания, чья история противостояния диктаторам является неотъемлемой частью национального сознания, объединилась с союзниками, чтобы поддержать Украину с самого начала.

"В мире растущих угроз мы должны показать нашим врагам, что мы решительны и целенаправленны, что их попытки дестабилизировать наш мир или перекроить его границы силой потерпят неудачу, и что вместе с нашими друзьями и союзниками мы будем на переднем крае защиты свободного демократического мира", – подчеркнул Сунак.

Читайте также: Сунак сообщил Зеленскому о выделении крупнейшего пакета оборонной помощи Украине: Storm Shadow, сотни единиц бронетехники, плавсредства, боеприпасы

Автор: 

Великобритания (4918) Сунак Риши (129)


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Топ комментарии
+6
Правду каже.
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23.04.2024 19:12
+5
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23.04.2024 19:10
+5
Все вірно. Тому наберіться рішучості і окрім надання Україні зброї приєднуйтесь до заяви Макрона про можливе введення контингентів своїх військ в Україну для допомоги ЗСУ. час бути Чемберленами закінчився, настав час ставати Черчиллями..
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23.04.2024 19:15
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23.04.2024 19:10 Ответить
Правду каже.
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23.04.2024 19:12 Ответить
Шкода, що тільки кажуть. У заходу був і є ресурс для швидкої перемоги над рашою. У України були люди. Дайте що треба і справа вирішена, навіть воювати самим би не прийшлось. А коли в України люди закінчаться завдяки тому, що воювати нема чим, отоді весь свій ресурс, гроші, озброєння, Захід зможе заштовхати собі в дупу і готуватися до війни вже своїми людьми.
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23.04.2024 19:40 Ответить
Браво, Сунак! Браво UK!

Нова Антанта (Велика Британія та Франція) йде на допомогу ЗСУ!

Разом до Перемоги!
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23.04.2024 21:24 Ответить
Все вірно. Тому наберіться рішучості і окрім надання Україні зброї приєднуйтесь до заяви Макрона про можливе введення контингентів своїх військ в Україну для допомоги ЗСУ. час бути Чемберленами закінчився, настав час ставати Черчиллями..
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23.04.2024 19:15 Ответить
за 10% річного, воєнного бюджету держав НАТО, яких ще не потрачено
бо малоб бути +- 250ярдів, розгромити армію *****, це просто задарма, для них
+ випробування зброї не на полігоні а в БУмовах.
приклад, це збиття гелікоптера з джевелін, що всі акуєлі, бо вони не знали що з їх джевеліна можна цілити в повітря...
і вони ще щось думають???
****, зламати хребет ***** не втративши ніодного свого солдата!!!
це цинізм вищого гатунку!!!
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23.04.2024 19:19 Ответить
От тепер можна бути й водички мертвої підлити у нори смердючих щуів.
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23.04.2024 19:21 Ответить
гарно сказав.
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23.04.2024 19:24 Ответить
!!!!!
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23.04.2024 19:27 Ответить
Вот твари трусливые,третий год войны, cколько жертв-а они всё кукарекают "" мы повиннi показати""
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23.04.2024 19:30 Ответить
Підтримка України в довгостроковій перспективі - звучить "багатообіцяюче". Скільки поколінь Україна повинна віддати за безпеку Британії? Це геноцид усіх поколінь заради безпеки Європи
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23.04.2024 19:32 Ответить
Наступний контрнаступ буде на 60 плавзасобах, люб'язно наданих нам Великобританією...
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23.04.2024 19:44 Ответить
ВЕЛИКА ШАНА цим західним Політикам, а особливо Джонсону!
якби не Вони,
єрмачки з арахаміями та баканаффими з татаравими давно б здали пів-України.....
все по-оманським договорнякам...
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23.04.2024 21:32 Ответить
Головна правда в тому полягає , що людство пережила в двух світових війнах втрату від 50 до 75 млн. людей й при цьому не на йоту не зробило з досвіту свої помилок жодного висновку . Й зараз так само поводять з ****** , з терористами , як в 1933 - 1939 з гітлером й сраліним . Більш того -- один кривавий вурдалаг допоміг знищити іншого й за це людство розплатилося Китаєм й половиною східної Європи .
Скажу навіть більше -- коли англо-штатівськи ВВС рознесли в щент Гамбург тоді ніхто й рота не відкрив на рахунок "страждання німецького народу" , хоча німці жодного разу не обирали гітлера -- його максима була 35% ... А ось за ***** що б хто не казав -- не меньше 50% .
Але зара походьте по колуарах й що ви почуєте -- волання , що не варто "допускати страждання московитів як народа", нібито то війна не московитів , а тільки того ***** . По НПЗ не бийте , по мосту тому сраному - тільки своєю збоєю можно . Якась лялькова вистава . Людство поглупійшало в рази . Людство лякаєтся розвалу московії , хоча будь який фахівець історії скаже , що це невідворотній процес для імперії - тюрьми народів . Людство щиро вирить , що криваві зомбі-людожери , якщо ім дати можливість створити свою державу відразу стануть розовими й пухнастими . Й ця держава буде обов"ясково зразцем прав людини .

Людство й досі не зрозуміло , що неможливо папуасам збудувати Каргоу й почати зразу літати у космос на бамбукових плотах ... Що без розвалу московії неякого прогресу у мизках того населення не відбудется . Як й неможливо штучно призначити мусульманську хамулу цілим "народом" й зразу в них виникне : культура , мова , поезія й історія . З нуля й на рівному місці .
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23.04.2024 21:55 Ответить
Про людство (а точнійшей тих хто впливає на процеси зараз) , я математичною мовою можу ствержувати одне :

Вони як попки придатні зубрити формули , пом"ятати тисячи байтів на пам"ять .
Але елементарну теорему довести не зможуть . Бо не мають анатіличних мизків . Таки мизки не рухають наукову думку , а лише здібні обслуговувати більш талановитих й креативних .
Впевнений , що штучний інтелект крайще б впорався би , якщо б з його алгоритмів вилучити різні сумнівні "загально-людські цінності" як то права джендерів , праорат юридичних прав людини над здоровим глуздом й науково-доведенними законами . Я точно не проти "прав людини" , я категорично проти того сумнівного ствердження , що саме зара , й саме ці "права людини" є остоточними й не підлягають переогляду .
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23.04.2024 22:12 Ответить
 
 