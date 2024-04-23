Цена неспособности поддержать Украину будет гораздо больше, чем цена отпора Путину, - Сунак

Поддержка Украины в долгосрочной перспективе является одним из приоритетов правительства Великобритании.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

"Цена неспособности поддержать Украину сейчас будет гораздо больше, чем цена отпора Путину. Потому что только если он потерпит поражение, его и других противников можно будет сдержать", — сказал Сунак.

Он подчеркнул, что именно поэтому Великобритания, чья история противостояния диктаторам является неотъемлемой частью национального сознания, объединилась с союзниками, чтобы поддержать Украину с самого начала.

"В мире растущих угроз мы должны показать нашим врагам, что мы решительны и целенаправленны, что их попытки дестабилизировать наш мир или перекроить его границы силой потерпят неудачу, и что вместе с нашими друзьями и союзниками мы будем на переднем крае защиты свободного демократического мира", – подчеркнул Сунак.

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