В течение суток зафиксировано 60 боевых столкновений, больше всего враг атакует на Бахмутском и Авдеевском направлениях, - Генштаб ВСУ
Продолжаются 790 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства. В течение суток зафиксировано 60 боевых столкновений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на вечернюю сводку Генштаба ВСУ.
Обстрелы территории Украины
Всего враг нанес 4 ракетных и 60 авиационных ударов, совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Обстановка на севере
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Клюсы и Гремяч Черниговской области; Большая Березка, Прогресс, Свободная Слобода, Уланово, Поповка, Стукаловка, Павловка, Ободы, Новониколаевка, Миропольское, Степок и Покровка Сумской области.
Боевые действия на востоке
На Купянском направлении враг 1 раз атаковал наши позиции в районе населенного пункта Берестово Харьковской области. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Ивановка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населённых пунктов, в частности Синьковка, Петропавловка, Степная Новоселовка Харьковской области.
На Лиманском направлении Силами обороны отражены 10 атак в районах населенных пунктов Грековка Луганской области; Терны, Ямполевка Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Серебрянского лесничества на Луганщине. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Макеевка, Невское Луганской области и Терны, Ямполевка, Торское Донецкой области.
На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 14 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Новое, Спорное, Ивановское, Клещиевка Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение. Противник нанес авиаудар в районе Пивничного Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось около 20 населенных пунктов, в том числе Григоровка, Калиновка, Часов Яр, Ступочки Донецкой области.
На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 14 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Очеретино, Новобахмутовка, Бердичи, Яснобродовка, Нетайлово, Первомайское Донецкой области, где враг пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Семеновка, Селидово, Карловка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Очеретино, Новобахмутовка, Уманское Донецкой области.
На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 17 раз пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Константиновка, Красногоровка и Победа Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, среди них Георгиевка, Парасковеевка, Угледар Донецкой области.
Боевые действия на юге
На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 2 раза атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Красное, Щербаки, Новоданиловка, Пятихатки Запорожской области.
На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. В частности, в течение суток совершил при поддержке авиации 1 безуспешную атаку на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Отрадокаменка, Ольговка, Львово, Тягинка, Ивановка, Новотягинка, Белозерка, Велетенское, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.
Удары по врагу
В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 15 районам сосредоточения личного состава противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 наземной станции управления БпЛА, 1 району сосредоточения вооружения и военной техники, 1 району сосредоточения личного состава, 1 средству ПВО и 1 другому важному объекту противника.
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