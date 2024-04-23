В течение суток зафиксировано 60 боевых столкновений, больше всего враг атакует на Бахмутском и Авдеевском направлениях, - Генштаб ВСУ

Продолжаются 790 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства. В течение суток зафиксировано 60 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на вечернюю сводку Генштаба ВСУ.

Обстрелы территории Украины

Всего враг нанес 4 ракетных и 60 авиационных ударов, совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Обстановка на севере

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Клюсы и Гремяч Черниговской области; Большая Березка, Прогресс, Свободная Слобода, Уланово, Поповка, Стукаловка, Павловка, Ободы, Новониколаевка, Миропольское, Степок и Покровка Сумской области.

Боевые действия на востоке

На Купянском направлении враг 1 раз атаковал наши позиции в районе населенного пункта Берестово Харьковской области. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Ивановка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населённых пунктов, в частности Синьковка, Петропавловка, Степная Новоселовка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражены 10 атак в районах населенных пунктов Грековка Луганской области; Терны, Ямполевка Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Серебрянского лесничества на Луганщине. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Макеевка, Невское Луганской области и Терны, Ямполевка, Торское Донецкой области.

Читайте также: Рашисты ударили ракетами по Днепропетровщине: 8 человек пострадали (обновлено)

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 14 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Новое, Спорное, Ивановское, Клещиевка Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение. Противник нанес авиаудар в районе Пивничного Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось около 20 населенных пунктов, в том числе Григоровка, Калиновка, Часов Яр, Ступочки Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 14 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Очеретино, Новобахмутовка, Бердичи, Яснобродовка, Нетайлово, Первомайское Донецкой области, где враг пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Семеновка, Селидово, Карловка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Очеретино, Новобахмутовка, Уманское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 17 раз пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Константиновка, Красногоровка и Победа Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, среди них Георгиевка, Парасковеевка, Угледар Донецкой области.

Боевые действия на юге

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 2 раза атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Красное, Щербаки, Новоданиловка, Пятихатки Запорожской области.

Читайте также: Зеленский отметил государственными наградами 718 защитников Украины, из них 228 – посмертно

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. В частности, в течение суток совершил при поддержке авиации 1 безуспешную атаку на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Отрадокаменка, Ольговка, Львово, Тягинка, Ивановка, Новотягинка, Белозерка, Велетенское, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.

Удары по врагу

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 15 районам сосредоточения личного состава противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 наземной станции управления БпЛА, 1 району сосредоточения вооружения и военной техники, 1 району сосредоточения личного состава, 1 средству ПВО и 1 другому важному объекту противника.