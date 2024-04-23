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Новости мобилизации
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Предоставление консульских услуг ограничено временно и будет восстановлено в соответствии с изменениями в законодательстве относительно военного учета, - МИД

паспорт,громадянство

Министерство иностранных дел Украины объяснило причины временных ограничений в принятии новых заявлений на предоставление консульских услуг.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Недавно был принят и подписан Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета", который вступит в силу 18 мая 2024 года.

Работа украинской консульской службы регламентируется большим количеством подзаконных нормативных актов, которые после принятия законопроекта требуют актуализации для их приведения в соответствие с его требованиями. Кроме того, упомянутые обстоятельства сформировали необходимость внесения технических изменений в алгоритмы работы информационно-коммуникационных систем МИД, которые используются для выполнения соответствующих консульских функций", - пояснили в министерстве.

В МИД отмечают, что прекращение с 23 апреля приема новых заявлений на совершение консульских действий носит временный характер. Все заявления о предоставлении консульских услуг, поданные до указанной даты, будут рассмотрены и обработаны консульскими учреждениями в полном объеме.

Читайте также: Украинское консульство в Польше и генконсульство в Барселоне приостановили прием граждан призывного возраста (обновлено)

Как пояснили в министерстве, механизм обновления и проверки военно-учетных данных для мужчин 18-60 лет, которые временно находятся за рубежом, сейчас согласовывается причастными государственными органами. "Как только эта межведомственная работа будет завершена, дипломатические учреждения и МИД обнародуют дополнительные подробные разъяснения", - отметили в МИД.

Временные ограничения никоим образом не касаются предоставления консульской помощи в случае чрезвычайных ситуаций с гражданами Украины за рубежом. В случае попадания любого гражданина Украины в чрезвычайную ситуацию за рубежом (ДТП, задержание, стихийные бедствия и т.д.), сотрудники консульской службы будут предоставлять в рамках законодательства необходимую консульскую помощь в полном объеме.

Читайте также: С завтрашнего дня все консульства Украины прекращают предоставление услуг мужчинам призывного возраста, - СМИ

Автор: 

МИД (6933) мобилизация (2734)


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Топ комментарии
+34
25 років їм було до мене пох,а тепер згадали)))
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23.04.2024 20:56
+33
А ви знаєте, шановне товариство, що Україна стала другою країною у світі, яка таким чином обмежила надання консульських послуг власним громадянам за кордоном? А знаєте, хто перша країна? Ні, не кацапія! Там не настільки здуріли. Перші, хто це зробив - то пси лукашенки, які таким чином борються з опозицією, яка виїхала після відомих заворушень. Зелена влада підібрала собі достоцну компанію.
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23.04.2024 21:31
+31
"Каждый имеет право пропетлять четыре раза от повесток"
(В.А.Зеленский)
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23.04.2024 21:07
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Страница 2 из 2
Це вже не перший випадок з Руандою, коли ця країна хотіла підзаробити на нелегальних мігрантах.
Років 12-15 тому Ізраїль так само домовився з Руандою про депортацію туди всіх африканських мігрантів. Звісно, не безкоштовно. Але тоді цю тему підісрала Ангела Меркель. Сказала, що це порушення прав людини, - у Руанді, на її думку, клімат не підходить для проживання негрів. )))
І забрала їх до Німеччини.
Це не жарт. Можна знайти цю байду в інтернеті.
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23.04.2024 23:04 Ответить
Які незаконно в'їхали - це ключове питання!
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24.04.2024 00:30 Ответить
Тут навіть коментувати нема бажання.
Журба...
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%97%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B1%D1%96%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8F Проїзний документ біженця

Це неоригінальний копіпаст "верховного бульбаша"
******* стид...
https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/09/7/7169012/ У США відреагували на заборону Лукашенка видавати білорусам паспорти за кордоном
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%97%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B1%D1%96%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8F
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23.04.2024 21:16 Ответить
Кінець росії близько. Такої активізації ботів ще не бачив на Цензорі за 800 днів. Все чудово !
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23.04.2024 21:23 Ответить
"Усі ми рівні, але дехто рівніший за інших"-Владимир Санич Блазенський, зелені тільки і вміють як боротися проти цивільного населення, аби так з кацапами, з коррупціонерами і колаборантами боролись
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23.04.2024 21:24 Ответить
до набрання чинності закону припинили надавати консульські послуги. Зедебіли. Вони я так розіи=мію вважають,що будуть при владі вічно.
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23.04.2024 21:27 Ответить
З одного боку маємо хитрожопих, що ховаються за українське громадянство, але втекли звідси, щоб тут ні не працювати, ні податків платити, а тим більше, зі зброєю не воювати - типові 73%.
А з другого - тупу і недолугу ЗЕсрань, яку ті самі, що втекли, у владу і вибрали... і сплавом по Тисі. Вони ж, до речі, закордоном нелегально і по консульствах ходити, напевно, зовсім не збираються.
Але ж є такі, що виїхали законно, хтось ще до війни, хтось на навчання, хтось, бо багатодітний, хтось інвалід... І тим, що законно, як їм тепер? Ну і нахіба ж ви, тупі зелені дебіли, таку херню творите? Чи багато з них, хто там перебувають легально захочуть сюди повернутись? А їх дружини, їх діти? Що ж ви творите, придурки?
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23.04.2024 21:27 Ответить
Ті, що виїхали висилають гроші і збирають допомогу та донати. Принаймні значна кількість. А також проводять різноманітні акції на підтримку України.
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23.04.2024 21:34 Ответить
Нелегали? Щось сумнівно.
А от ті, хто легально, то дійсно так - і мітингують, і донатять, і легально працюють. А хто через Тису, то як щурики по норах...
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23.04.2024 21:38 Ответить
Легально виїхали 6 мільйонів. Нелегально - близько 300 тисяч. У всякому разі я зустрічав такі цифри. Нелегали повертатися не планували. Та й стосовно легальних в мене теж були сумніви, що повенуться всі. Тепер я впевнений, що не повернуться відсотків 80. Завеземо азіатів з африканцями?
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23.04.2024 21:42 Ответить
Так про то й мова! В тому й річ! Від тої зеленої дурості лише проблема! нелегали однозначно не повернуться, а ті, хто легально напевно задумаються, а чи варто повертатись.
Тобто, замість стимулювання повернення біженців зелені ідіоти їх просто відторгають.
От лише питання чому? Бо всі там придурки? Сумнівно. Хтось добре мізкує, як зробити, щоб ще гірше. Хоча дебілів там таки не бракує... Їх спеціально на кастингу підбирали.
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23.04.2024 21:47 Ответить
Знаєтк, чого я боюсь? Протестів українських мігрантів під українськими дипломатичними установами під синьо-жовтими прапорами, але з антиукраїнськими гаслами. Як це вплине на зазідного обивателя і відповідно на західну допомогу? Кацапи аплодують.
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23.04.2024 21:54 Ответить
Ну хтось ж добре мізкував, коли ту херню із забороною творив. А в цивілізованому світі на то ой я уважно дивляться. Он Сенат пригальмував голосування за допомогу через позицію деяких республіканців, а тут бац, і новина з України, свіженька...
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23.04.2024 21:57 Ответить
А ви знаєте, шановне товариство, що Україна стала другою країною у світі, яка таким чином обмежила надання консульських послуг власним громадянам за кордоном? А знаєте, хто перша країна? Ні, не кацапія! Там не настільки здуріли. Перші, хто це зробив - то пси лукашенки, які таким чином борються з опозицією, яка виїхала після відомих заворушень. Зелена влада підібрала собі достоцну компанію.
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23.04.2024 21:31 Ответить
Вимагати з боку громадян виконання ними конституційних обов`язків шляхом порушення конституційних обов`язків з боку держави? Орвел нервово курить десь в кутику...
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23.04.2024 21:42 Ответить
Завжди можна оновити дані в ТЦК і отримати омріяні послуги.
А нє то нє...
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23.04.2024 22:02 Ответить
чукча пісятєль?
У МЗС наголошують, що припинення з 23 квітня прийому нових заяв на вчинення консульських дій має тимчасовий характер. Всі заяви про надання консульських послуг, подані до зазначеної дати, буде розглянуто та опрацьовано консульськими установами в повному обсязі. Джерело:
І ні слова про "оновити дані в ТЦК", бо ж закордоном ТЦК нема, для того там функціонує консульська служба. Але зЄбанатам про таке в трускавецькому універі не розказували.
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23.04.2024 22:22 Ответить
Це є в законі. Консульства абсолютно правильно роблять. Я б ще ввів норму про конфіскацію всього майна драпанувших.
Але вони соціально близькі для зелених гнид, тож не переживай...
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23.04.2024 22:33 Ответить
У 2019 році в закордонному виборчому окрузі виграв Порошенко...
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24.04.2024 09:52 Ответить
Можна ще обмежити видання довідок про несудимість, бо вони потрібні для набуття громадянства інших країн, а також завести на них карні справи, щоб була судимість і подати їх в міжнародний розшук.
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24.04.2024 11:48 Ответить
Але то не точно.
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24.04.2024 08:27 Ответить
Надання консульських послуг обмежено тимчасово та буде відновлено Джерело:
*************
Тимчасові обмеження з постійними наслідками.
Нєфіг вішать лапшу на вуха. Той, хто жив при совку, на таку туфту не ведеться.

Верят власти чуткие сограждане, -
Ведь, творя в судьбе своей уют, -
Знают подсознательно, что каждого
В чём-то непременно ******.
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23.04.2024 21:33 Ответить
Брехати, красти , лицемірити, саджати патріотів , вигороджувати кримінальних злочинців у військовій формі , пиндіти після барбершопу "тиловими" пацюкам медіаповіям про " наступи " про патріотизм і обовязок ваддати "борг " батьківщині ...

Зелене циркове шапіто і його обслуга - ви дебіли чи дійсно думаєте ,що на третій рік війни ,хтось вірить в цей цирк?
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23.04.2024 21:36 Ответить
Ті, хто роками живуть закордоном і донатять не малі суми, після цього такого ставлення тільки ***********. Та й це їх не примусить вернутись... Чого вони хотіли цим добитися?
Не інакше, як все чудово продумано...
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23.04.2024 21:40 Ответить
Ні,неозлоблюся.Просто,дивно,що під боком якийсь півмільйона рахується в ЗСУ,а на фронті ніколи не був.,а це не бачать.Або скільки в секти повступало)або взяли прізвища жінок,бо ж жінки не були на воєнкоматі в 16 років,а отже в реєстрі нема,а проводи в армію колись гучні робили)Та й хіба це метод мотивувати когось .
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23.04.2024 22:10 Ответить
А мені огидні здриснувші за кордон дядьки. Кормільци. Особливо плодовиті кролі.
Кажу як є. Хєра я таким біженцям допоможу.
Бачила взагалі хитрожопих і огидних тупуватих хитрованів.
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23.04.2024 21:41 Ответить
Так там же зробили електронний кабінет, щоб туди за кордоном все повносити, то тоді можна все робити з консульськими послугами, хіба ні
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23.04.2024 21:41 Ответить
Ні. Вам набрехали зелені.
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24.04.2024 08:29 Ответить
Украина - лидер в мире по вымиранию населения. Люди для Украины на вес золота. Что делает наше великое государство? Оно посылает в пешее эротическое путешествие миллионы особей мужского пола отказав в выдаче документов без регистрации в ТЦК. И дураку ясно, что если люди оказались за границей, то им нафиг не нужна та ТЦК. Но важно другое. Государство в очередной раз продемонстрировало, что оно служит ради интересов нескольких сословий, которые стригут лохов. Ведь и дураку ясно, что эта консульская политика ничего кроме обилечивания не преследует. Обилечивает мафия, что паразитирует на контроле над государственными институтами. Очень похоже на то, что мафия в принципе не особо верит в будущее Украины, потому пытается срубать хоть что-то здесь и сейчас. Финал этой аферы очевиден - миллионы людей получат ВНЖ, а потом гражданство других стран, поступления от заробитчан уже падают, в конце концов, упадут еще на несколько порядков, потому что целые семьи выехали за границу и мотивации слать деньги сюда теряют смысл. Лояльность поддерживать это государство из-за границы в контексте коррупционного маразма выглядит просто бредом. Зачем тратить деньги на поддержку ЗСУ, если теперь нужно тратить деньги на поиск юридических решений. Многие и перестанут. Таким образом на лицо акт самокастрации перетекающий в акт самочетвертования. Вторую Украинскую республику погубила алчность граничащая с тупостью.
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23.04.2024 21:46 Ответить
Украина - лидер в мире по вымиранию населения. Люди для Украины на вес золота. Что делает наше великое государство? Оно посылает в пешее эротическое путешествие миллионы особей мужского пола отказав в выдаче документов без регистрации в ТЦК. И дураку ясно, что если люди оказались за границей, то им нафиг не нужна та ТЦК. Но важно другое. Государство в очередной раз продемонстрировало, что оно служит ради интересов нескольких сословий, которые стригут лохов. Ведь и дураку ясно, что эта консульская политика ничего кроме обилечивания не преследует. Обилечивает мафия, что паразитирует на контроле над государственными институтами. Очень похоже на то, что мафия в принципе не особо верит в будущее Украины, потому пытается срубать хоть что-то здесь и сейчас. Финал этой аферы очевиден - миллионы людей получат ВНЖ, а потом гражданство других стран, поступления от заробитчан уже падают, в конце концов, упадут еще на несколько порядков, потому что целые семьи выехали за границу и мотивации слать деньги сюда теряют смысл. Лояльность поддерживать это государство из-за границы в контексте коррупционного маразма выглядит просто бредом. Зачем тратить деньги на поддержку ЗСУ, если теперь нужно тратить деньги на поиск юридических решений. Многие и перестанут. Таким образом на лицо акт самокастрации перетекающий в акт самочетвертования. Вторую Украинскую республику погубила алчность граничащая с тупостью.
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23.04.2024 21:48 Ответить
Все эти новости заиграли новыми красками когда уже Сенат США начал "жопой вилять по поводу помощи Украине!"
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23.04.2024 22:00 Ответить
А как же теперь мажорам с Монако и Лондона в военкомат попасть?
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23.04.2024 22:08 Ответить
Они туда никогда не попадут! Никогда!
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23.04.2024 22:19 Ответить
Тут дехто з-за кордону пише про здриснувших кролів. А самі чого так? З-за кордону пишите? Повертайтесь в Україну і йдіть захищати майбутнє дітей зеленських, татарових, єрмаків, подоляків, рєзнікових, шмигалів баканових, таранів, безуглих, тіщенків.
Сили, енергії та ще і люті у вас багато.
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23.04.2024 22:12 Ответить
Бо своє гівно не смердить
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23.04.2024 23:19 Ответить
Цікаво коли ДБР, НАБу чи ОГП почнуть розлідування по даному факту до 20.05.2024 чи як у нас заведено вже після хто знає? І у якій країні будуть пересиджувати та з якими паспортами ці горе керманичі?
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23.04.2024 22:13 Ответить
Очередной акт геноцида украинцев. Государство Украина официально отказалась от миллионов своих граждан, многие их которых активно поддерживали Украину. Будут ли они поддерживать дальше? Будут ли их дети называть себя украинцами? Или они будут поляками, немцами и канадцами?
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23.04.2024 22:27 Ответить
Родина тебя всегда бросит, сынок.

Путин аплодирует. Вместо того, чтобы помочь ВСУ, теперь люди за границей буду тратить деньги на оформление документов.
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23.04.2024 22:37 Ответить
Такого даже враг не догадался придумать. И вместо того чтобы делать ставку на контингент из элиты (чиновники, менты, судьи, прокуроры, депутаты), решили щемить "заробитчан".
Люди не хотят погибать на шару за коррупцию и антидемократию, которую развели зелёные покидьки.
Пора бы обществу предъявить ультиматум зелёной власти. Или они разблокируют демократические процессы, или...
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23.04.2024 22:48 Ответить
Українці це найперші вороги для самих себе. Аби не кацапи, тут вже б давно один одного різали як скажені імбіцили.
Буквально постійне нон-стоп розділення на ворогуючі табори: то по мові, по голосуванню, по релігії, військові-ухилянти. Тепер з тими, хто за кордоном, а хто лишився. І жодного разу стороною конфлікту і об'єктом агресії не є влада та чиновники. Що чітко каже про те, щл буквально кинь будь-яку кістку суспільству таких невиліковних кретинів - і воно сжере і ще добавки попросить.

Думаю, що якщо почнеться другий раунд війни, бо в першому Україна вже ледь дихає, то тоді вона буде вже далеко не в тій формі, що була у 2022, через постійні внутрішні війни і те що імбіцили буквально рукоплещуть обезлюдненню України. А країна з 15-20 млн. населення, де 10 то войовничі пенси на диванах, розділена де тільки можна і обезкровлена, довго не простоїть. А потім конфлікти закінчаться і буде єдина монолітна думка. Бо вже під прапором царя.
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23.04.2024 23:07 Ответить
Мені здається більше непоміркованих, які обрали зелених, і тепер не розуміють, що ці ефектні, але неефективні дії спрямовані на відволікання від некомпетентності влади, а не на вирішення проблем.
Активність ботів , яки підривають олію, тому є доказом.
Ну і правовий нігілізм і відірваність від реальності зашкалює
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24.04.2024 00:46 Ответить
По ходу все таки прийдеться з ментів бронь знімати, рано чи пізно.
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23.04.2024 23:22 Ответить
кого не возьми. опа опа , сраслась пида и опа. свежак вкинули. (вкинутій) великогосударственное. жоповилющее. - немце конадці). войно-раундовец.
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23.04.2024 23:38 Ответить
Для самых умных, не хотел вчера писать, теперь посмотрите новости, что твориться под офисами ДП Документ за кордоном! И там к вашему сведению не только "ухилянты", а и граждане Украины вполне законно выехавшие 5-7 лет назад ( кто и раньше) и теперь реакция немецкого, польского гражданина на все это? ( не буду расписывать все это скоро появиться в интернете)! Теперь зайдите на кацапские интернет помойки, почитайте комменты, кацапы ХОХОЧУТ с Украины! Именно с государства Украина! Можете аплодировать "гению" дипломатии Кульбабке!
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24.04.2024 10:34 Ответить
Как и говорил! Можете, даже в ГУГЛ новостях набрать польское информ пространство и почитать статьи про консульские услуги( и комментарии к статьям!). Да, поляки за что бы отправить украинцев домой, но следующая тезе -" Зачем нам платить помощь Украине!" Без бюджетной помощи Запада, где взять 27 млрд долларов дефицита бюджета! Эти деньги идут и на оборону через ПДВ на товары!
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24.04.2024 18:09 Ответить
Стаття 25 Конституції гарантує надання консульських послуг. Ця стаття НЕ підлягає обмеженню під час воєнного стану(ч. 2 ст. 64 Конституції). Придурок Кулеба вчинив злочин, передбачений ст. 109 ККУ - посягнув на конституційний лад, в якому визначено, що Україна це правова держава.
Буде сидіти на лаві підсудних разом зі Шмигалем і Дейнеко, які своїми писульками скасували статтю 33 Конституції в частині права на виїзд чоловіків за кордон
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24.04.2024 00:23 Ответить
Ну те шо це зробили - логічно. Тільки нагадує рейди по спортзалах для показухи. Як завжди у нас - коли лисиця в курник залізла, тоді дірку в стіні закривати. Спочатку дали можливість гарно заробити усім причетним, виїхати тим хто хотів, оформити в інших країнах документи, облаштуватися там, а на третьому році війни - ось дивіться, ми робимо справедливість, всі громадяни рівні. Та ні, не рівні. Це все було б правильно ще 23-24.02.22, а тепер - тільки цензорівським патріотам трошки радості підкинути.
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24.04.2024 02:48 Ответить
Це ще більше відштовхне людей і сюди вряд чи хто повернеться назад.
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24.04.2024 05:34 Ответить
что носит жена главы МИД Евгения Кулеба. Сумки по 5300 евро..... https://youtu.be/kOtJ_4Xc8qw?si=ciVHK3O5QoyKsNrz https://youtu.be/kOtJ_4Xc8qw?si=ciVHK3O5QoyKsNrz

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24.04.2024 08:36 Ответить
А вчора писали шо то якісь технічні проблеми, ха ха ха
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24.04.2024 08:43 Ответить
Це неофіційна відмова у громадянстві.Щоб у українців не було коливань - лишатись на заході чи ні.
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24.04.2024 09:21 Ответить
Вже скоро всі біженці будуть змушені поновлювати свої дозволи на перебування власноруч а список документів чималий, не автоматично як на данний момент.Потрібен переклад та апостиль для отримання дозволу на проживання, звертатися потрібно буде не до українських перекладачів, їх вже не визнають, а до акредитованих російських. Переклад український а перекладач росіянин.
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24.04.2024 09:39 Ответить
Який ще "список" крім закордонного паспорту, який вже і так двома мовами, одна з яких англійська, треба перекладати та апостилювати ?
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24.04.2024 11:56 Ответить
Нє партєсь! Своіх то нє задєнєт! (с)ЗЄлєнская *******.
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24.04.2024 12:06 Ответить
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