Предоставление консульских услуг ограничено временно и будет восстановлено в соответствии с изменениями в законодательстве относительно военного учета, - МИД
Министерство иностранных дел Украины объяснило причины временных ограничений в принятии новых заявлений на предоставление консульских услуг.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
"Недавно был принят и подписан Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета", который вступит в силу 18 мая 2024 года.
Работа украинской консульской службы регламентируется большим количеством подзаконных нормативных актов, которые после принятия законопроекта требуют актуализации для их приведения в соответствие с его требованиями. Кроме того, упомянутые обстоятельства сформировали необходимость внесения технических изменений в алгоритмы работы информационно-коммуникационных систем МИД, которые используются для выполнения соответствующих консульских функций", - пояснили в министерстве.
В МИД отмечают, что прекращение с 23 апреля приема новых заявлений на совершение консульских действий носит временный характер. Все заявления о предоставлении консульских услуг, поданные до указанной даты, будут рассмотрены и обработаны консульскими учреждениями в полном объеме.
Как пояснили в министерстве, механизм обновления и проверки военно-учетных данных для мужчин 18-60 лет, которые временно находятся за рубежом, сейчас согласовывается причастными государственными органами. "Как только эта межведомственная работа будет завершена, дипломатические учреждения и МИД обнародуют дополнительные подробные разъяснения", - отметили в МИД.
Временные ограничения никоим образом не касаются предоставления консульской помощи в случае чрезвычайных ситуаций с гражданами Украины за рубежом. В случае попадания любого гражданина Украины в чрезвычайную ситуацию за рубежом (ДТП, задержание, стихийные бедствия и т.д.), сотрудники консульской службы будут предоставлять в рамках законодательства необходимую консульскую помощь в полном объеме.
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Років 12-15 тому Ізраїль так само домовився з Руандою про депортацію туди всіх африканських мігрантів. Звісно, не безкоштовно. Але тоді цю тему підісрала Ангела Меркель. Сказала, що це порушення прав людини, - у Руанді, на її думку, клімат не підходить для проживання негрів. )))
І забрала їх до Німеччини.
Це не жарт. Можна знайти цю байду в інтернеті.
Журба...
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%97%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B1%D1%96%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8F Проїзний документ біженця
Це неоригінальний копіпаст "верховного бульбаша"
******* стид...
https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/09/7/7169012/ У США відреагували на заборону Лукашенка видавати білорусам паспорти за кордоном
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%97%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B1%D1%96%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8F
А з другого - тупу і недолугу ЗЕсрань, яку ті самі, що втекли, у владу і вибрали... і сплавом по Тисі. Вони ж, до речі, закордоном нелегально і по консульствах ходити, напевно, зовсім не збираються.
Але ж є такі, що виїхали законно, хтось ще до війни, хтось на навчання, хтось, бо багатодітний, хтось інвалід... І тим, що законно, як їм тепер? Ну і нахіба ж ви, тупі зелені дебіли, таку херню творите? Чи багато з них, хто там перебувають легально захочуть сюди повернутись? А їх дружини, їх діти? Що ж ви творите, придурки?
А от ті, хто легально, то дійсно так - і мітингують, і донатять, і легально працюють. А хто через Тису, то як щурики по норах...
Тобто, замість стимулювання повернення біженців зелені ідіоти їх просто відторгають.
От лише питання чому? Бо всі там придурки? Сумнівно. Хтось добре мізкує, як зробити, щоб ще гірше. Хоча дебілів там таки не бракує... Їх спеціально на кастингу підбирали.
А нє то нє...
У МЗС наголошують, що припинення з 23 квітня прийому нових заяв на вчинення консульських дій має тимчасовий характер. Всі заяви про надання консульських послуг, подані до зазначеної дати, буде розглянуто та опрацьовано консульськими установами в повному обсязі. Джерело:
І ні слова про "оновити дані в ТЦК", бо ж закордоном ТЦК нема, для того там функціонує консульська служба. Але зЄбанатам про таке в трускавецькому універі не розказували.
Але вони соціально близькі для зелених гнид, тож не переживай...
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Тимчасові обмеження з постійними наслідками.
Нєфіг вішать лапшу на вуха. Той, хто жив при совку, на таку туфту не ведеться.
Верят власти чуткие сограждане, -
Ведь, творя в судьбе своей уют, -
Знают подсознательно, что каждого
В чём-то непременно ******.
Зелене циркове шапіто і його обслуга - ви дебіли чи дійсно думаєте ,що на третій рік війни ,хтось вірить в цей цирк?
Не інакше, як все чудово продумано...
Кажу як є. Хєра я таким біженцям допоможу.
Бачила взагалі хитрожопих і огидних тупуватих хитрованів.
Сили, енергії та ще і люті у вас багато.
Путин аплодирует. Вместо того, чтобы помочь ВСУ, теперь люди за границей буду тратить деньги на оформление документов.
Люди не хотят погибать на шару за коррупцию и антидемократию, которую развели зелёные покидьки.
Пора бы обществу предъявить ультиматум зелёной власти. Или они разблокируют демократические процессы, или...
Буквально постійне нон-стоп розділення на ворогуючі табори: то по мові, по голосуванню, по релігії, військові-ухилянти. Тепер з тими, хто за кордоном, а хто лишився. І жодного разу стороною конфлікту і об'єктом агресії не є влада та чиновники. Що чітко каже про те, щл буквально кинь будь-яку кістку суспільству таких невиліковних кретинів - і воно сжере і ще добавки попросить.
Думаю, що якщо почнеться другий раунд війни, бо в першому Україна вже ледь дихає, то тоді вона буде вже далеко не в тій формі, що була у 2022, через постійні внутрішні війни і те що імбіцили буквально рукоплещуть обезлюдненню України. А країна з 15-20 млн. населення, де 10 то войовничі пенси на диванах, розділена де тільки можна і обезкровлена, довго не простоїть. А потім конфлікти закінчаться і буде єдина монолітна думка. Бо вже під прапором царя.
Активність ботів , яки підривають олію, тому є доказом.
Ну і правовий нігілізм і відірваність від реальності зашкалює
Буде сидіти на лаві підсудних разом зі Шмигалем і Дейнеко, які своїми писульками скасували статтю 33 Конституції в частині права на виїзд чоловіків за кордон