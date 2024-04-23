Предоставление консульских услуг ограничено временно и будет восстановлено в соответствии с изменениями в законодательстве относительно военного учета, - МИД

Министерство иностранных дел Украины объяснило причины временных ограничений в принятии новых заявлений на предоставление консульских услуг.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Недавно был принят и подписан Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета", который вступит в силу 18 мая 2024 года.

Работа украинской консульской службы регламентируется большим количеством подзаконных нормативных актов, которые после принятия законопроекта требуют актуализации для их приведения в соответствие с его требованиями. Кроме того, упомянутые обстоятельства сформировали необходимость внесения технических изменений в алгоритмы работы информационно-коммуникационных систем МИД, которые используются для выполнения соответствующих консульских функций", - пояснили в министерстве.

В МИД отмечают, что прекращение с 23 апреля приема новых заявлений на совершение консульских действий носит временный характер. Все заявления о предоставлении консульских услуг, поданные до указанной даты, будут рассмотрены и обработаны консульскими учреждениями в полном объеме.

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Как пояснили в министерстве, механизм обновления и проверки военно-учетных данных для мужчин 18-60 лет, которые временно находятся за рубежом, сейчас согласовывается причастными государственными органами. "Как только эта межведомственная работа будет завершена, дипломатические учреждения и МИД обнародуют дополнительные подробные разъяснения", - отметили в МИД.

Временные ограничения никоим образом не касаются предоставления консульской помощи в случае чрезвычайных ситуаций с гражданами Украины за рубежом. В случае попадания любого гражданина Украины в чрезвычайную ситуацию за рубежом (ДТП, задержание, стихийные бедствия и т.д.), сотрудники консульской службы будут предоставлять в рамках законодательства необходимую консульскую помощь в полном объеме.

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