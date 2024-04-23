Процедурное голосование в Сенате США относительно помощи Украине откладывается из-за позиции отдельных республиканцев, - The Guardian

Процедурное голосование в Сенате США по законопроекту о помощи иностранным государствам задерживается республиканцами, которые жалуются, что не могут предложить к ему поправки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Республиканцы Эрик Шмитт и Майк Ли обвиняют лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера в том, что он проталкивает свою версию законопроекта "с минимальными дебатами и, возможно, без поправок". При этом Майк Ли повторил нарратив своих коллег из нижней палаты Конгресса, которые пытались заблокировать этот законопроект на прошлой неделе под предлогом того, что помощь Украине якобы непопулярна.

Берни Сандерс, независимый сенатор от Вермонта, говорит, что согласен с Ли. Кроме того, он хочет предложить две поправки, одна из которых запретит передавать деньги для израильской "военной машины", а вторая разблокирует денежную помощь Агентству ООН по помощи Палестине. В принятом в субботу законопроекте такой запрет прописан прямо из-за того, что ранее Агентство или по крайней мере его работников несколько раз ловили на сотрудничестве с ХАМАС.

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