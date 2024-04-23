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Новости Помощь Украине
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Процедурное голосование в Сенате США относительно помощи Украине откладывается из-за позиции отдельных республиканцев, - The Guardian

сенат

Процедурное голосование в Сенате США по законопроекту о помощи иностранным государствам задерживается республиканцами, которые жалуются, что не могут предложить к ему поправки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Республиканцы Эрик Шмитт и Майк Ли обвиняют лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера в том, что он проталкивает свою версию законопроекта "с минимальными дебатами и, возможно, без поправок". При этом Майк Ли повторил нарратив своих коллег из нижней палаты Конгресса, которые пытались заблокировать этот законопроект на прошлой неделе под предлогом того, что помощь Украине якобы непопулярна.

Берни Сандерс, независимый сенатор от Вермонта, говорит, что согласен с Ли. Кроме того, он хочет предложить две поправки, одна из которых запретит передавать деньги для израильской "военной машины", а вторая разблокирует денежную помощь Агентству ООН по помощи Палестине. В принятом в субботу законопроекте такой запрет прописан прямо из-за того, что ранее Агентство или по крайней мере его работников несколько раз ловили на сотрудничестве с ХАМАС.

Читайте также: Голосование в Сенате США за пакет помощи Украине состоится во вторник, – лидер большинства Шумер

Автор: 

США (26368) Сенат США (498)


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Топ комментарии
+19
Тепер будемо півроку спостерігати за розбірками в Сенаті. *****, й#баний сором.🤦
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23.04.2024 21:48
+18
Кацапорылые, перед смертью не надышишься.
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23.04.2024 21:46
+15
це схоже на знущання.
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23.04.2024 21:46
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Кацапорылые, перед смертью не надышишься.
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23.04.2024 21:46 Ответить
вже проголосували допомогу. 80 голосів за! https://www.senate.gov/legislative/floor_activity_pail.htm https://www.senate.gov/legislative/floor_activity_pail.htm

Пряма тр
ансляція з сенату
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23.04.2024 22:01 Ответить
Я в энглишь не копен-гааген. Можно кратко своими словами?
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23.04.2024 22:08 Ответить
Проголосовали процедурное голосование 80 за. В нем - проголосовали Против внесения поправок в в H.R 815 ! Против долгих дебатов (максимум 30 часов). Счас будут до 30 часов віступать. Каждій сенатор поговорит. Потом финальное голосование и подпись Байдена
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23.04.2024 22:17 Ответить
По сенату США: Проголосовали против возможности внесения поправок в H.R 815. Это чудесно. Проголосовали за ограничение дебатов (меньше времени будут тянуть). Это хорошо. Следующее голосование финальное, однако зависит от того, насколько долго будут тянуть время своей речью, выступлениями, и тд (не более 30 часов). Ну а потом подпись Байдена. PS: идёт пока всё очень хорошо.
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23.04.2024 22:08 Ответить
30 годин кожен?
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23.04.2024 22:36 Ответить
ні. 30 годин це макимум і то якшо захолчуть. Попровок не буде. А взагалі ще сьогодні очікується десь (у них ввечері )у нас о півночі фінальне голосування. Різниця у сім годин. Зараз у ни[ 15:30
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23.04.2024 22:42 Ответить
смисл триндіти тоді. Зай зразу голосують
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23.04.2024 23:11 Ответить
Сколько времени продлятся дебаты, зависит от сенаторов/ Каждый может говорить 1 час. но как правило несколько віступят и то не по часу
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23.04.2024 22:50 Ответить
Посол України у США Оксана Маркарова https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/04/23/7184464/ нагадувала , що в лютому під час попереднього голосування в Сенаті за допомогу Україні виступи сенаторів тривали всю ніч, тож "тривалість цієї частини процедури буде залежати від того, як багато сенаторів виявлять бажання виступити і скільки часу виступатимуть".
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23.04.2024 22:53 Ответить
Ну, дай Бог все буде швидше ніж попередня вистава з самим виставленням питання допомоги на голосування.
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23.04.2024 22:59 Ответить
це схоже на знущання.
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23.04.2024 21:46 Ответить
Так. Ласі до кацапських грошей продажні конгресмени і сенатори-це знущання над США. Дожилися.
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23.04.2024 21:51 Ответить
Берні Сандерс народився в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BD Брукліні, Нью-Йорк , у родині єврейських іммігрантів з Польщі.

але Україну він підтримує - наш чєловєк !
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23.04.2024 22:05 Ответить
Але виходячи з інформації щось такого не видно.
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23.04.2024 22:38 Ответить
путін добре до війни підготувався, скупив всіх і вся
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23.04.2024 21:46 Ответить
"І здавалось що довіку отака неволя буде".
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23.04.2024 21:47 Ответить
Тепер будемо півроку спостерігати за розбірками в Сенаті. *****, й#баний сором.🤦
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23.04.2024 21:48 Ответить
та сьогодні все проголосують. там просто така сама процедура з тими поправками, як було в суботу з тими поправками від Марджорі і від нашої манкуртки Спартц. і ці поправки вже відхилили. Тож зранку прокинетесь і все буде вже проголосовано. далі на підпис Байдену. тож не варто нагнітати і розганяти зраду.
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23.04.2024 22:01 Ответить
як оптимістам легко жити!!!
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23.04.2024 22:10 Ответить
Надо просто онлайн трансляцию из сената США и английский язік знать Процедурное голосование біло 80 -ЗА , но чудесное. В нем приняла к расмотрению закон, отказано к нему делать поправки, отказано долго дебатировать (максимум 30 часов). Счас у сенаторов начался финальній период - а поговорить каждому сенатору. Потом голосование. Поправок не будет. Долго говорить не будут.
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23.04.2024 22:31 Ответить
реалістам. оптимісти телемарафон дивляться і готуються каву пити у Ялті...
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23.04.2024 22:54 Ответить
ну добре. Якщо ви реаліст, то скажіть що з нами буде далі.
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23.04.2024 22:56 Ответить
війна буде далі..
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23.04.2024 22:58 Ответить
містер очевидність. Питання як довго і чим закінчиться.
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23.04.2024 23:08 Ответить
а цього ніхто точно не знає, крім того, хто ту війну почав. тому в реалі це ще може тягнутися точно не місяці, а також і не десятиліття.. найбльш очевидно, що це ще на кілька років розтягнеться. принаймні фаза гарячих бойових дій. Дуже і дуже малоймовірно, що Захід буде зливати Україну кацапам і проводити якісь лінії, знову кроїти світову карту і світовий порядок. кацапи уже так всіх заїпали, що НАТО швидше введе в Україну свої війська, ніж піде на якісь сепаратні домовленості з тими, хто ці домовленості не виконує. Тому переговорів ніяких з кацами вести не будуть і нам не дозволять їх вести. та й самі ми не захочемо їх вести. будуть і далі вимотувати кацапів, поки вони самі не заберуться з України. але спочатку потрібно в Україні утилізувати всю ту стару совкову і натівську зброю і максимально прорідити ту цапську армію, щоб у них на десятиліття відпало бажання воювати.
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23.04.2024 23:24 Ответить
ви мабуть клон мого родича чи він і є))) Той те ж саме мені каже.
Більш того, я заклався з ним, що сша не дадуть допомогу до травня, і програв. Заклався бо песиміст, і впевнений що все буде погано. А він як ви, оптиміст типу До речі, вірить що і крим нам повернеться, але не скоро.
Мій прогноз - війна буде тривати, поки путін живий. То 100%. навіть 1000%.
А про прорідження армії, то у нас скорше люди закінчаться, чим в кацапії.
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23.04.2024 23:39 Ответить
та там насправді того путєна вже може і не бути в живих. там питання не в самому путєні, а питання в тій гебні, яка керує тим лепрозорієм. і ще більше питання у тому люмпені, яке населяє той лепрозорій... це ж не середньвічна війна, де спис на спис.. от тоді люди швидше закінчуються в того, в кого їх реально менше... а в нинішніх умовах при ******** зброї, при бажанні упоротих орків походити в м'ясні штурми, то кацапів надовго не вистачить. а до нас тільки на підході натівська авіація. а її буде тут немало.. не тільки Крим повернеться, проте і Придністров'я повернеться до Молдови, Абхазія і Південна Осетія повернеться до Грузії, навіть Чечня зможе отримати незалежність (якщо захоче)... Так, нам буде погано, ще будуть втрати. багато хто не доживе до кінця війни/перемоги. однак йти на сепаратні переговори з кацапи зараз, то це значить взагалі поставити хрест на країні. її просто не стане.
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23.04.2024 23:52 Ответить
ну тут ще простіше. Русня сама проти перемов
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23.04.2024 23:55 Ответить
та русня при кожній нагоді говорить про переговори. і її боти постійно цю куйню розганяють. разом з Орбаном, Фіцом, німецькими ультраправими і т.д... от тільки вони готові на перемовини з врахуванням реалій, що склалися. тобто наступний Мінськ (Стамбул).
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24.04.2024 00:01 Ответить
Нє. До 21 травня.
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23.04.2024 22:16 Ответить
Мумо-би.
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23.04.2024 21:48 Ответить
Уже пройшло, проголосували
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23.04.2024 21:49 Ответить
Берні Сандерс, незалежний сенатор від Вермонту
але залежний від фуйла
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23.04.2024 21:50 Ответить
Сандерс - еталонна, лівацька потвора та захисник небінарних, кольорових тіток з кадиками.
***** активно скуповує подібних покидьків, як і праворадикальних, які також орієнтовані на дебільний електорат.
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23.04.2024 21:59 Ответить
станом на цю годину вже подолано "республіканські "перешкоди...але це тільки перше голосування..
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23.04.2024 21:50 Ответить
Байден давай включай Ленд-ліз, бо потім буде як мертвому припарка.....
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23.04.2024 21:52 Ответить
щоб його включити, потрібно щоб у Конгресі його продовжили, бо він закінчився 1.10.23.
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23.04.2024 22:04 Ответить
Не довго музика грала Я навіть станцювати не встиг.
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23.04.2024 21:52 Ответить
Берні Сандерс? Це той Сандерс, який мав стати кандидатом в президенти від демократів? Не дивно, що він їм не став!
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23.04.2024 21:53 Ответить
це єврейський віка спарц

Берні Сандерс народився в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BD Брукліні, Нью-Йорк , у родині єврейських іммігрантів з Польщі.
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23.04.2024 22:07 Ответить
*******... А мені ще він подобався, типу хотів зробити в Америці безкоштовну медицину, як в Канаді...
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23.04.2024 23:19 Ответить
Конгрес, сенат, перше голосування, друге, третє, канікули, Різдво, місячні, голова болить це якийсь піздець!!!!!
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23.04.2024 21:53 Ответить
Кацапи, мабуть зараз плескають в долоні!!!
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23.04.2024 21:56 Ответить
Та ви знущаєтесь!
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23.04.2024 21:57 Ответить
Це якийсь треш....
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23.04.2024 22:00 Ответить
Сандерс комуніст
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23.04.2024 22:01 Ответить
Бикують
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23.04.2024 22:02 Ответить
США не дадуть Україні високотехнологічну зброю, так важко просити у США навіть найнеобхідніші кошти, США не є надійним союзником. чи дадуть США більше грошей, коли закінчаться 61 мільярд доларів
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23.04.2024 22:02 Ответить
Who are you?
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23.04.2024 22:04 Ответить
Якась китайська потвора від путлєра!!!
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23.04.2024 22:09 Ответить
Точно. Видно за кілометр 😁
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23.04.2024 22:16 Ответить
Лише рідкісний виродок на землі міг би подумати так
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01.05.2024 22:02 Ответить
Як???
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03.05.2024 15:43 Ответить
аналізувати🥝🥔🌽
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03.05.2024 22:14 Ответить
Ну то піди вдавись, нещасний, не му себе...
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23.04.2024 22:08 Ответить
Шлюб - це нещастя, чи не так? Люди з низьким IQ не турбуються про це. Люди з низьким IQ щасливі кожного дня.
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01.05.2024 22:09 Ответить
Ніхау сам підеш, чи послати прямим текстом?
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23.04.2024 22:44 Ответить
Треба почекати, поки ти підеш до коледжу.
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01.05.2024 22:14 Ответить
Ты прав, косоры-й, самый надежный партнер - это *********.
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23.04.2024 23:53 Ответить
Спасибо. Ваш партнер поддерживает Украину.
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01.05.2024 22:20 Ответить
Понятно! Украина, Южный Вентам!
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23.04.2024 22:04 Ответить
Затягують голосування , але це вже не допоможе . У Сенаті є 80 голосів- ЗА , і лише 19 проти . Кожен з цих 19 може своєю пустопорожньою балаканиною затягнути час на 1 годину . Тобто базікатимуть в сумі - 19 годин і не більше . А далі фінальне голосування .
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23.04.2024 22:05 Ответить
Просто вовік 🤡 на вихід ... США будуть за кольйоні смикати ,покі ОПа не зрозуміє...один термін і фсьоооо ну може є якись голос по темному допоможе ...дай Боже !!!
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23.04.2024 22:07 Ответить
О нііі... хлопці, ізоляціонізм не стане вирішенням ваших надуманих страхів і проблем. Тих , хто вважатиме певні дії справою честі, уже зараз вдосталь.
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23.04.2024 22:11 Ответить
пішла справа вже...Лі та Берні надавали копняків у кутку..
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23.04.2024 22:13 Ответить
Ну чтобы не подкинуть Зрады это был бы не Цензор ) Ничего там не задерживается, всё по плану и даже быстрее, чем можно было ожидать.
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23.04.2024 22:15 Ответить
Сандерс агент кгб
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23.04.2024 23:08 Ответить
....нам треба зброї, багато.
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24.04.2024 04:04 Ответить
 
 