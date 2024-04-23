Процедурное голосование в Сенате США относительно помощи Украине откладывается из-за позиции отдельных республиканцев, - The Guardian
Процедурное голосование в Сенате США по законопроекту о помощи иностранным государствам задерживается республиканцами, которые жалуются, что не могут предложить к ему поправки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
Республиканцы Эрик Шмитт и Майк Ли обвиняют лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера в том, что он проталкивает свою версию законопроекта "с минимальными дебатами и, возможно, без поправок". При этом Майк Ли повторил нарратив своих коллег из нижней палаты Конгресса, которые пытались заблокировать этот законопроект на прошлой неделе под предлогом того, что помощь Украине якобы непопулярна.
Берни Сандерс, независимый сенатор от Вермонта, говорит, что согласен с Ли. Кроме того, он хочет предложить две поправки, одна из которых запретит передавать деньги для израильской "военной машины", а вторая разблокирует денежную помощь Агентству ООН по помощи Палестине. В принятом в субботу законопроекте такой запрет прописан прямо из-за того, что ранее Агентство или по крайней мере его работников несколько раз ловили на сотрудничестве с ХАМАС.
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Пряма тр
ансляція з сенату
але Україну він підтримує - наш чєловєк !
Більш того, я заклався з ним, що сша не дадуть допомогу до травня, і програв. Заклався бо песиміст, і впевнений що все буде погано. А він як ви, оптиміст типу До речі, вірить що і крим нам повернеться, але не скоро.
Мій прогноз - війна буде тривати, поки путін живий. То 100%. навіть 1000%.
А про прорідження армії, то у нас скорше люди закінчаться, чим в кацапії.
але залежний від фуйла
***** активно скуповує подібних покидьків, як і праворадикальних, які також орієнтовані на дебільний електорат.
Берні Сандерс народився в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BD Брукліні, Нью-Йорк , у родині єврейських іммігрантів з Польщі.