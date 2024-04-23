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Новости Помощь Украине
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90% поступлений от замороженных активов РФ должны использоваться на оружие для Украины, - Боррель

боррель

Поступления от активов РФ должны на 90% направляться в Европейский фонд мира на закупку оружия и боеприпасов для Украины, а 10% этих доходов должны финансировать программы восстановления Украины.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы можем использовать эти поступления и размещать их, на 90% - для Европейского фонда мира, еще 10% - для бюджета ЕС. Эта инициатива касается только использования поступлений, сгенерированных за счет замороженных российских активов. Речь идет не об активах самих по себе, не о самом капитале, а о поступлениях от такого капитала. Вероятно, со временем могут быть осуществлены и другие меры, которые будут оправданными с правовой точки зрения", - сказал Боррель.

Он напомнил, что активы российского Центробанка, которые были заблокированы в ЕС после начала полномасштабного вторжения в Украину, сейчас управляются Центральными депозитариями ценных бумаг и приносят чрезвычайные доходы за счет начисленных процентов. Страны ЕС согласовали пошаговый путь использования этих чрезвычайных доходов, общий объем которых оценивается примерно в 3 миллиардов евро в год. Для их использования в интересах Украины, по словам высокого представителя, странам ЕС пришлось искать инновационные правовые подходы.

Первый шаг, который Европейский совет согласовал в феврале, поручал Центральным депозитариям держать эти дополнительные поступления на отдельных счетах, вести их учет и рассчитывать их отдельно, поскольку эти поступления не относятся к суверенным активам России.

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Сейчас ЕС осуществляет второй шаг. По предложению высокого представителя ЕС, страны-члены должны согласовать направление 90% этих чрезвычайных поступлений на срочные нужды обороны Украины, на ее поддержку через Европейский фонд мира.

"Хочу подчеркнуть: Украина срочно нуждается в оружии и боеприпасах для самозащиты и для защиты своего народа от российской агрессии, от российских ракет, дронов, управляемых бомб и постоянных атак. Изначально мы предусматривали использование этих поступлений для поддержки восстановления и отстройки Украины. Но я считаю, что до того, как думать о восстановлении, мы должны сначала думать, как избежать разрушения", - отметил Боррель.

Он отметил, что в Донецком регионе, который частично оккупирован, во время наступательных действий российские войска стирают с карты целые города, сейчас в Украине уже разрушены более 100 тысяч жилых зданий. Направление 90% поступлений от российских активов на оружие и боеприпасы для Украины поможет предотвратить ее дальнейшее разрушение российскими захватчиками.

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"Такое предложение исходит от Еврокомиссии и от меня. Это решение должно быть принято Советом ЕС, после чего может применяться. Совет ЕС обсуждает это прямо сейчас. Я надеюсь, это будет быстрое обсуждение. Нам нужны эти ресурсы, чтобы продолжать поддерживать Украину в решающий момент", - подчеркнул высокий представитель ЕС.

Автор: 

Евросоюз (17059) Боррель (784) замороженные активы (277)


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Топ комментарии
+9
100% тільки на зброю ... а не у кишеню зеленого бюджету !
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23.04.2024 22:12
+5
Все 100% только на оружие. Бюджет как то перекантуется. Если за год не выбьем рашистов с Украины то не будет ни бюджета ни страны
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23.04.2024 22:20
+3
10% це теж занадто багато для зелених крадіїв
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23.04.2024 22:22
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100% тільки на зброю ... а не у кишеню зеленого бюджету !
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23.04.2024 22:12 Ответить
Все 100% только на оружие. Бюджет как то перекантуется. Если за год не выбьем рашистов с Украины то не будет ни бюджета ни страны
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23.04.2024 22:20 Ответить
10% це теж занадто багато для зелених крадіїв
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23.04.2024 22:22 Ответить
Зважаючи на на безконтрольність, і розкрадання готівки на найвищому рівні державного управління, Як показує практика, розкрадено буде не 10% а 90 відсотків коштів на гуманітарну допомогу. Розкрадено безкарно.
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23.04.2024 23:56 Ответить
10% отката чиновникам. Уже договорились, мрази, наверняка больше хотели.
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23.04.2024 22:35 Ответить
Нарешті Європа розгледіла свого ворога. Невже хтось надіслав їм ролики передач держаних пропагандистів Солов'йова з Скабеєвой та Симонян з субтитрами...
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23.04.2024 22:35 Ответить
чи Ви не дурноваті???
лиш грішми!!!!
і те що виплачуєт весь світ біженцям, теж будьте добрі, налом, на рахунок Українського бюджету!!!
це бабло вже розподілено та підрахований кеш на карман
а Ви там ******* страдаєте!!!
яказброя???
на ці гроші другі плани!!!
ВІДБУДОВА!!!!
ну, по принципу Великого будівництва.
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23.04.2024 22:36 Ответить
давно такого облому не було у зермаків....
а вониж надіялися.....
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23.04.2024 22:38 Ответить
Оце правильно,ніяких передач грошей зешоблі!!!
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23.04.2024 22:54 Ответить
Дєрьмак іншої думки про те, куди треба покласти цю суму
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23.04.2024 22:54 Ответить
Тільки 100 процентів має йти на зброю. Бо нашим хабарникам і 10 процентів вистачить для їх родин.
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23.04.2024 23:03 Ответить
дайте єто зеленскаму
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23.04.2024 23:30 Ответить
 
 