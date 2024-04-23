Заседания ВСК по вопросам Киева проходят за закрытыми дверями, представителей громады на заседание не пускают, - депутат Киевсовета

Представителей громады Киева не допускают на заседание временной специальной комиссии по вопросам Киева. Вопрос решают за закрытыми дверями.

Об этом сообщил депутат Киевсовета, сопредседатель фракции "УДАР Виталия Кличко" Дмитрий Белоцерковец и обнародовал соответствующее видео, информирует Цензор.НЕТ.

"Смотрите, как "слуги" боятся общества: прячутся за закрытыми дверями, чтобы провести заседание комиссии против Киева. То, что вы видите на видео, - это временная специальная комиссия против Киева. Она была создана в Раде Банковой. На первом же заседании председатель комиссии "слуга" Безгин сообщил, что на комиссию приглашаются представители громады Киева. На этом видео четко видно, как у "слуг" слова расходятся с делом. Представителей громады и меня как руководителя профильной комиссии Киевского городского совета на заседание комиссии не допустили", - сообщил Белоцерковец.

Он отметил, что заседание ВСК фактически превратилось в заседание фракции "Слуга народа".

"Они имеют только одну цель - политическое и информационное манипулирование, поэтому не хотят допускать на заседание другие точки зрения, представителей других политических сил", - подчеркнул депутат Киевсовета.

На видео, которое обнародовал Белоцерковец, видно, как председатель ВСК, представитель "Слуги народа" Виталий Безгин и другие пытаются не допустить представителей громады Киева на заседание ВСК, буквально выталкивая.

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"Конечно, недопуск на заседание - это нарушение со стороны "слуг". Но о законе здесь речи идти не может, ведь председатель комиссии Виталий Безгин сам ходит под уголовной статьей. Никаких сомнений, что эта ВСК не имеет ничего общего с желанием помочь местному самоуправлению. Наоборот она была создана, чтобы уничтожить местное самоуправление в Киеве", - считает Белоцерковец.

Он также озвучил требования к ВСК:

1) Заменить назначенного Офисом Президента председателя ВСК "слугу" Безгина, который ходит под 110 статьей УК, на другого неангажированного представителя ВСК.

2) Безотлагательно рассмотреть предлагаемые громадой Киева законодательные инициативы с последующим их вынесением на рассмотрение профильного комитета и на заседание ВР.

Как сообщалось, Временная специальная комиссия ВР по вопросам исследования эффективности функционирования органов публичной власти города Киева как столицы Украины в период действия правового режима военного положения была образована в феврале текущего года. Ее возглавил народный депутат от "Слуги народа" Виталий Безгин. Как известно, ГБР ведет производство против Безгина за бизнес с представителями власти РФ по ч. 2 ст. 110 УК - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное представителем власти.