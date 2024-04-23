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Заседания ВСК по вопросам Киева проходят за закрытыми дверями, представителей громады на заседание не пускают, - депутат Киевсовета

Представителей громады Киева не допускают на заседание временной специальной комиссии по вопросам Киева. Вопрос решают за закрытыми дверями.

Об этом сообщил депутат Киевсовета, сопредседатель фракции "УДАР Виталия Кличко" Дмитрий Белоцерковец и обнародовал соответствующее видео, информирует Цензор.НЕТ.

"Смотрите, как "слуги" боятся общества: прячутся за закрытыми дверями, чтобы провести заседание комиссии против Киева. То, что вы видите на видео, - это временная специальная комиссия против Киева. Она была создана в Раде Банковой. На первом же заседании председатель комиссии "слуга" Безгин сообщил, что на комиссию приглашаются представители громады Киева. На этом видео четко видно, как у "слуг" слова расходятся с делом. Представителей громады и меня как руководителя профильной комиссии Киевского городского совета на заседание комиссии не допустили", - сообщил Белоцерковец.

Он отметил, что заседание ВСК фактически превратилось в заседание фракции "Слуга народа".

"Они имеют только одну цель - политическое и информационное манипулирование, поэтому не хотят допускать на заседание другие точки зрения, представителей других политических сил", - подчеркнул депутат Киевсовета.

На видео, которое обнародовал Белоцерковец, видно, как председатель ВСК, представитель "Слуги народа" Виталий Безгин и другие пытаются не допустить представителей громады Киева на заседание ВСК, буквально выталкивая.

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"Конечно, недопуск на заседание - это нарушение со стороны "слуг". Но о законе здесь речи идти не может, ведь председатель комиссии Виталий Безгин сам ходит под уголовной статьей. Никаких сомнений, что эта ВСК не имеет ничего общего с желанием помочь местному самоуправлению. Наоборот она была создана, чтобы уничтожить местное самоуправление в Киеве", - считает Белоцерковец.

Он также озвучил требования к ВСК:

1) Заменить назначенного Офисом Президента председателя ВСК "слугу" Безгина, который ходит под 110 статьей УК, на другого неангажированного представителя ВСК.

2) Безотлагательно рассмотреть предлагаемые громадой Киева законодательные инициативы с последующим их вынесением на рассмотрение профильного комитета и на заседание ВР.

Как сообщалось, Временная специальная комиссия ВР по вопросам исследования эффективности функционирования органов публичной власти города Киева как столицы Украины в период действия правового режима военного положения была образована в феврале текущего года. Ее возглавил народный депутат от "Слуги народа" Виталий Безгин. Как известно, ГБР ведет производство против Безгина за бизнес с представителями власти РФ по ч. 2 ст. 110 УК - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное представителем власти.

Автор: 

ВСК (458) Киев (25469) Белоцерковец (70) Виталий Безгин (42)


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Топ комментарии
+11
Зелені вже хочуть в ручному режимі керувати всіма містами України, децентралізація і Закон для них це єрунда.
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23.04.2024 23:13
+10
Щось мутять...
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23.04.2024 23:07
+9
Країною керують тупі бездарі і злодіі , все 🙁
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23.04.2024 23:32
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А навіщо? Верещучка все вирішить…
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23.04.2024 23:03 Ответить
Хай живе президент Зєлєнський !
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23.04.2024 23:41 Ответить
Щось мутять...
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23.04.2024 23:07 Ответить
Зелені вже хочуть в ручному режимі керувати всіма містами України, децентралізація і Закон для них це єрунда.
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23.04.2024 23:13 Ответить
безгін-це ще така тварюка,рідна тітка -депутат крима,на яку цей покидьок переписав свою квартиру в євпаторії
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23.04.2024 23:22 Ответить
А якби громада взяла і ті закриті двері знесла ???
Все що стосується громади має обговорюватися з громадою !!
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23.04.2024 23:24 Ответить
Сам не маю та іншим не дам. Це про рейтинг і Ваву.
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23.04.2024 23:27 Ответить
Можливо, це чергове засідання «Ставки», із «видатним» СРАТЬєхам??
Земля в Києві, кривава і дорога … от і мудрять…

23.‎04.‎2024 789 доба війни

22 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.

Міністра аграрної політики та продовольства Миколу Сольського (який був обраний народним депутатом 9 скликання від партії "Слуга народу" ) викрито НАБУ в заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.

Зеленський продовжує погром структури Рахункової палати України. Це єдина структура в Україні, яка визначила і оприлюднила масштаб колосальних порушень владних структур України в сфері бюджетного використання. Після цього її голова був звільнений а не місце поставлена ... з команди Зеленського. Тепер ВРУ збирається звільнити ще 11 членів палати.

(по темі 22.‎03.‎2024 10.‎01.‎2024)

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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23.04.2024 23:32 Ответить
Країною керують тупі бездарі і злодіі , все 🙁
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23.04.2024 23:32 Ответить
беЗЄдарі і ЗЄлодіі
совпадєніє ?
нє думаю !
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23.04.2024 23:43 Ответить
Допомогу мвйже отримали. Зараз почнеться нова порція узурпаціїї
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23.04.2024 23:52 Ответить
Зелька будує диктатуру, це зрозуміло ще з 2020го року .
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23.04.2024 23:55 Ответить
Постанова-клон 5655. Чи виграє Мінінфраструктури та будівельний картель у місцевого самоврядування
Джерело:
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24.04.2024 00:01 Ответить
Елементарне невміння представників громади Києва прорахувати варіанти. Вони що, не знають, з ким мають справу, і яка ціна словам "слуг народу"? Якщо це засідання щось вирішує для київської влади, то на нього мають прийти не один-два депутати, а ДЕСЯТЬ. Бажано, міцної статури. Ти запросив нас на засідання, а зараз не пускаєш - ок, ми просто блокуємо двері, проводь засідання в холлі, а ми вже присутні. Ти хочеш поштовхатися - ну давай, ми готові. На "стрілку" поодинці не ходять
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24.04.2024 07:45 Ответить
 
 