У Украины будут сотни миллионов гривен для укрепления обороноспособности, если перестать финансировать политические партии во время военного положения, - Юрчишин

У Украины будет достаточно денег для укрепления обороноспособности, если прекратить финансировать политические партии во время военного положения.

Об этом глава Комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин написал в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"У нас есть сотни миллионов гривен для укрепления нашей обороноспособности. Достаточно просто перестать финансировать политические партии во время военного положения", - подчеркнул он.

По его словам, на 2024-й год в бюджете заложено 840 миллионов гривен на финансирование парламентских партий "Слуга народа", "Батькивщина", "ЕС" и "Голос".

"Слава Богу, запрещенной ОПЗЖ ничего хорошего не предусмотрено", - добавил глава комитета.

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Юрчишин заявил, что не понимает, "для чего такие суммы нужны политическим партиям во время войны".

"В 2017-м я был инициатором того, чтобы государство прозрачно предоставляло деньги парламентским силам, освобождая их от влияния олигархов. Однако сейчас нет никакой партийной деятельности во время войны, поэтому это точно не ко времени. Все возможные ресурсы нужно направить на фронт. Мы должны выжить! Будет Украина свободной от рашистов - будет возможность партийной деятельности. А пока любая политическая агитация и партийные расходы - это расточительство", - подчеркнул политик.

Он сообщил, что вместе с коллегами зарегистрировал законопроект #11189. Согласно ему, все средства на финансирование партий будут направлены на ВСУ.

"Думаю, это лучший жест уважения армии от парламента", - резюмировал Юрчишин.

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