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У Украины будут сотни миллионов гривен для укрепления обороноспособности, если перестать финансировать политические партии во время военного положения, - Юрчишин

юрчишин

У Украины будет достаточно денег для укрепления обороноспособности, если прекратить финансировать политические партии во время военного положения.

Об этом глава Комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин написал в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"У нас есть сотни миллионов гривен для укрепления нашей обороноспособности. Достаточно просто перестать финансировать политические партии во время военного положения", - подчеркнул он.

По его словам, на 2024-й год в бюджете заложено 840 миллионов гривен на финансирование парламентских партий "Слуга народа", "Батькивщина", "ЕС" и "Голос".

"Слава Богу, запрещенной ОПЗЖ ничего хорошего не предусмотрено", - добавил глава комитета.

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Юрчишин заявил, что не понимает, "для чего такие суммы нужны политическим партиям во время войны".

"В 2017-м я был инициатором того, чтобы государство прозрачно предоставляло деньги парламентским силам, освобождая их от влияния олигархов. Однако сейчас нет никакой партийной деятельности во время войны, поэтому это точно не ко времени. Все возможные ресурсы нужно направить на фронт. Мы должны выжить! Будет Украина свободной от рашистов - будет возможность партийной деятельности. А пока любая политическая агитация и партийные расходы - это расточительство", - подчеркнул политик.

Он сообщил, что вместе с коллегами зарегистрировал законопроект #11189. Согласно ему, все средства на финансирование партий будут направлены на ВСУ.

"Думаю, это лучший жест уважения армии от парламента", - резюмировал Юрчишин.

Читайте также: Если до конца 2024 года не будет продемонстрировано, что телемарафон изменил формат, то нужно будет думать о его завершении, - Юрчишин

Автор: 

ВР (29226) парламент (893) финансирование (1793) Юрчишин (158)


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Топ комментарии
+23
В першу чергу потрібно ліквідувати телемараФон ,
на який зелена влада виділяє мілліарди наших грошей ,
за лояльність до представників влади Зе 😡
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23.04.2024 23:17
+16
А дебіломарафон ? то і омерика не буде потрібна
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23.04.2024 23:12
+8
Треба заборонити усі дорожні роботи,окрім ямкового ремонту, покращення фасадів будинків, висадки дерев. Усі гроші відсилати військовим. У Кривому Розі на повну асфальтують декілька вулиць , покращують фасади будинків на Гагаріна. Ганьба.
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23.04.2024 23:17
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А дебіломарафон ? то і омерика не буде потрібна
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23.04.2024 23:12 Ответить
И закрыть их все нахрен, все равно толку от них нет. Оставить одну.
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23.04.2024 23:12 Ответить
Вы тоже за зеленского голосовали ?
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23.04.2024 23:16 Ответить
У таких товарищів фонарний стовп - безпрограшний вибір.
Від нього точно хуже нє будєт і стабільність з порядочком.

Ну і реклямку про аренду гаража можна поклеїти.
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23.04.2024 23:39 Ответить
Селянсько-робочу аграрну топову партію СРАТь на чолі з Симоненко-Тимошенко для втілення вологих мрій люмпен-пролетаріату про "взять і всьо подєліть".
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23.04.2024 23:36 Ответить
Треба заборонити усі дорожні роботи,окрім ямкового ремонту, покращення фасадів будинків, висадки дерев. Усі гроші відсилати військовим. У Кривому Розі на повну асфальтують декілька вулиць , покращують фасади будинків на Гагаріна. Ганьба.
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23.04.2024 23:17 Ответить
цур вас, там зростав лідор взесвіту та половина видатних потвор його оточення...
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24.04.2024 01:29 Ответить
В першу чергу потрібно ліквідувати телемараФон ,
на який зелена влада виділяє мілліарди наших грошей ,
за лояльність до представників влади Зе 😡
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23.04.2024 23:17 Ответить
Про це Голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин написав у своєму

В Україні також під час воєнного стану немає ніякої свободи слова. А також немає незалежного парламенту.
Тож треба закрити комітет того чого не існує в природі і ширше - закрити ВР і відправити депутатів на фронт. Все одно все віце-король України та його регент вирішують із 6-ма ефективними баронами.
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23.04.2024 23:21 Ответить
свобода слова- це коли хрін зрозумієш де насправді: народився Яросла́в Рома́нович Юрчи́шин (нар. 14 жовтня 1980, Мирне, Плесецького району, Архангельська область, РРФСР, СРСР) чи Родился 14 октября 1980 во Львове.
В котрій школі навчався та де саме? Хто батьки?
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24.04.2024 01:39 Ответить
Вже давно були чутки, що рівно половина "Голосу" продалась Єрмаку -- не завжди було зрозуміло -- яка . Теперь очевидно хто й як . Бо в усіх країнах парламент це моговий центр прийняття рішень , а голов якихось адміністрації хто назове такого при Байдені , чи при Макроні ... Де бюжет адміністрації бере міліард ?!
Я розумію Юрчишина , коли ти спонсоруєшься тим олігархом , який Брайена Мея й Пола Макартні привозив у Київ й Харків , або у чеха Томаша Фіалу , то може не так соромно . Але ж ЕС один Пєтя не потягне , а лідерку "Батьківщини" з міліардерши в дрібну міліонершу йще кучмо зробив й тепер вона щильно приховує дрібні залишки ... Я кажу про опозиційні партії . Але усі ці "зайві" знання дійсності заважає поважати особисто Юрчишина . Чепати тих , хто й так ледь-ледь тримається через відсутність потужного олігархату , який ці сили підтримує -- дуже соромно в контексті відсутності чепання влади ...
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24.04.2024 02:40 Ответить
однозначно, що краще зализувати їх на смерть, оскільки холопам не потрібно знати й чіпати родовід такого борцюна?
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24.04.2024 11:22 Ответить
Ну , припустимо , Юрчишин це виключно українско-галицьке призвище ... Як до речі й Цвигун він же Віктор Суворов , хоча він народився на далекому сході . Бо батько його теж був офіцером РККК . Це такий натяк як можно було українцю народитися десь "на болотАх" . Дідусь моєї поточної жінки -- полковник . Мама її народилася йще у Черкаський області , але молодша сестра мами (тітка) -- вже в білорусі . А старший брат -- у Ірпені . Бо род їде з Ірпеня , куди на пенсії уся родина й повернулася . Призвища усі українськи , ідетефікація - виключно .
Цікавим для мене й новим виявився той факт, що Київ на переяслові здали московитам (це відомо усім) , а ось Ірпень до 3-го розділу Польше був часткою Жечі й мені показували нотаріальний документ кінця 18 століття , яких видали поляки на земельну ділянку ... Московити в 2022 в березні той дім зруйнували -- родину врятував погреб . Й тому я йще в квітні знав , що кладовище московитьською бронетехніки в самому центрі Ірпеня влаштував не ЗСУ , а тероборона Ірпеня . Але ж до ірпенців вони не дотягнулися й не захопили місто й тому відігралися на жителях захопленої Бучи та Іванкова . То була цілєспрямованна акція саме проти цівільних жителів київщини за їх особливу "гостинність" . То ж був йще такий час , коли більшість орків щиро вірила в зустріч квітами . Бо їм же мертветчук не розповів , как йще при ібуковичу голови рад були в удень "канкрєтними пацанамі" , а у вечьорі в межах родини й друзів люто ненавіділи "донецьких" й саме через те бандюкам в війні з Майданом не допомогло закриття метро в Київі . Бо люди їхали з Боярки , з Баришевки , з Тетіріва й з Вижгорода а його же партійці в області соромилися й саботували робити його вказівки .
Характерне відео -- царьов розповідає скабеєвий , мовляяв прихильників рюзькага міра є тисячи у Лвові , а ця хвойда б"є його по-носу вологою гарчіркою : не бреши ***** , ми столька пацанофф пАтєрялі із-за вашєй "наводкі" ... Ти плять ***** походь по запоріжжю чи по херсонщини без автоматників охорони й я подивлюся скільки хвилин ти проживешь в такому вигляді . Мене йще херсонці щиро здивували , а ось жителі київщини -- аж ніяк .
Але ж нагадаю, що з того , що Кацуба народився у Львові -- носить абсолютно галичанську ідентичність , включаючи -- характерне призвище . Так що місце народження це лише вказівка на тенденцію , але точно не остоточний "вирок" .
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24.04.2024 12:55 Ответить
Дякую за таку розгорнуту відповідь, але... Ви, геть не акцентуєтесь на моєму питанні, а тільки намагаєтесь дати відповідь на власне сприйняття запитання...
Я ж не акцентуюсь на місці народження бо віслюк, народжений у конюшні- це ж не арабський скакун? А наголошую, що будь-яка держморда чи в даному випадку депутат Верховної Ради, не мав би подавати лише частину біографії, котра йому до вподоби?
Так ось, яким макаром у вЗесвіті зе!стрижня, але в епоху інтернету, можливий факт напівправди у цифровому світі? Які кошти та зв'язки із потугами, потрібно прикласти, щоб приховати не бажану для себе інформацію? Якою повинна ж бути реальність про це, щоб соромитись своїх батьків чи місце перебування аж до 17-ти років?
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24.04.2024 13:20 Ответить
Ключове слово тут - якщо . !!
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23.04.2024 23:22 Ответить
Ага. Щаз!!!

Він би ще запропонував перестати красти та фінансувати Телемудафон та серіали з бюджету.
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23.04.2024 23:31 Ответить
Тому Рахункову Палату і заколотили привладні із Зеленським та єрмаком!?!
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html

23.‎04.‎2024 789 доба війни

22 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.

Міністра аграрної політики та продовольства Миколу Сольського (який був обраний народним депутатом 9 скликання від партії "Слуга народу" ) викрито НАБУ в заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.

Зеленський продовжує погром структури Рахункової палати України. Це єдина структура в Україні, яка визначила і оприлюднила масштаб колосальних порушень владних структур України в сфері бюджетного використання. Після цього її голова був звільнений а не місце поставлена ... з команди Зеленського. Тепер ВРУ збирається звільнити ще 11 членів палати.

(по темі 22.‎03.‎2024 10.‎01.‎2024)

Співпадіння…
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23.04.2024 23:34 Ответить
Почніть із Слуг
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23.04.2024 23:34 Ответить
Они себе и так украдут, а вот остальным партиям сложнее будет конкурировать - здравствуй, диктатура.
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24.04.2024 01:30 Ответить
Населення України з міграцією з 22 ного року скоротилося на 1/3. Тож тримати таку кількість поліцейських, податківців, митників, суддів, прокурорів, дбрівців, бебівців, то все є марнотратство.
Звільнювати і до війська, тим більш що вчити їх нічому не треба (а то також немалі кошти), бо вони тому навчені.
Опу розпустити і на ВЛК, бо законом в Уа є парламентська республіка. + Після травня туди ж направити і президента за кінцем терміну.
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23.04.2024 23:39 Ответить
Ти вже у війську?
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24.04.2024 06:14 Ответить
А якщо не фінансувати єдиний марафєт, а якщо для ОПи зменьшити фінансування вдвічі, а якщо не будувати транспортну розвʼязку біля Миколаїва???
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24.04.2024 00:03 Ответить
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24.04.2024 00:49 Ответить
А и не говорите. И на шо тока дурак надеется.
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24.04.2024 01:34 Ответить
А зебило офшоры потрясти, то получится качественно-количественный скачок, на миллиарды. А сколько тех потоков, мама не горюй... Там даже потяни за клубочек Резникова , и то будет результ.
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24.04.2024 01:31 Ответить
А якщо офіс перестати фінансувати то можна придбати ще дві батареї петріот!
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24.04.2024 01:43 Ответить
Скажіть будьте ласкаві, а чим відрізняється церква "Партія" від звичайних якщо і там і там ЖРАЛОХАРІ "НА ШАРУ", мабуть в однієї ***** вдоль, а в іншої в поперек? Це ті що РАЙ ОБРОБЛЯТИ БУДУТЬ, та ще й виконуючи ДЕСЯТЬ ЗАПОВІДЕЙ=КОНСТИТУЦІЮ РАЮ? - Шлівсен-нахуй!!! АРХ М
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24.04.2024 02:53 Ответить
А де згадка по опзж,за майбах,довіра.Ці кишенькові партіі цього всатого бувшого захистника прав(транспаренсі интернейшн) цілком влаштовують.За скоко цю гниду купили,чи залякали.
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24.04.2024 06:03 Ответить
Мудро,уйобок! А перестати красти на всьому, де тільки можливо-ні? Там будуть не мільйони,там будуть сотні тисяч лярдів,причому в американський валюті! Навіть не почервонів,виродок!
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24.04.2024 07:36 Ответить
Шо за херня!!? Фінансування всяких партійок з бюджету! Я думав, що партії фінансуються членськими внесками!
Це що,створив партійку і тобі будуть платити? Нормальний бізнес!
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24.04.2024 07:54 Ответить
це ж у скільки років є такі обмежені знання? Знаєте скільки партійців "сукнаріду" по Україні, аж 1000членів, а з бюджету, оскільки переможці вовививалення, отримують пропорційно найбільше, саме від озвученої зверху суми.
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24.04.2024 11:26 Ответить
Дожився український народ, що має ще фінансувати своїх узурпаторів, які за жодних умов не хочуть злазити з владних крісел, а лише тасуються поміж собою кожної каденції
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26.04.2024 01:38 Ответить
Нещодавно тут була стаття як фсб сотнями тисяч - мільйонними внесками фінансувало партійку слуг кремля для успішних виборів в Україні
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26.04.2024 01:40 Ответить
В условиях военного положения, в условиях нехватки денежных средств для армии, для обороны необходимо прекратить преступно выплачивать необоснованно завышенные зароботные плати, пенсии по 200-400 тысяч гривен судьям, прокурорам верхушки МВД, СБУ, рай, обл. администраций, вишев, всякого рода депутатам и необходимо уменьшить их содержание и их близких. Прекратите раздерибанивать деньги местных бюджетов на озеление всяких скверов, набережных, обкладывания гранитными плитками улиц, пустырей.
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24.04.2024 08:45 Ответить
Зельониє з цим ще зможуть погодитись, якщо гроші перенаправлять на озеленіння свіжоперекладеного асфальту.
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24.04.2024 11:41 Ответить
 
 