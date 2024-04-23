У Украины будут сотни миллионов гривен для укрепления обороноспособности, если перестать финансировать политические партии во время военного положения, - Юрчишин
У Украины будет достаточно денег для укрепления обороноспособности, если прекратить финансировать политические партии во время военного положения.
Об этом глава Комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин написал в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"У нас есть сотни миллионов гривен для укрепления нашей обороноспособности. Достаточно просто перестать финансировать политические партии во время военного положения", - подчеркнул он.
По его словам, на 2024-й год в бюджете заложено 840 миллионов гривен на финансирование парламентских партий "Слуга народа", "Батькивщина", "ЕС" и "Голос".
"Слава Богу, запрещенной ОПЗЖ ничего хорошего не предусмотрено", - добавил глава комитета.
Юрчишин заявил, что не понимает, "для чего такие суммы нужны политическим партиям во время войны".
"В 2017-м я был инициатором того, чтобы государство прозрачно предоставляло деньги парламентским силам, освобождая их от влияния олигархов. Однако сейчас нет никакой партийной деятельности во время войны, поэтому это точно не ко времени. Все возможные ресурсы нужно направить на фронт. Мы должны выжить! Будет Украина свободной от рашистов - будет возможность партийной деятельности. А пока любая политическая агитация и партийные расходы - это расточительство", - подчеркнул политик.
Он сообщил, что вместе с коллегами зарегистрировал законопроект #11189. Согласно ему, все средства на финансирование партий будут направлены на ВСУ.
"Думаю, это лучший жест уважения армии от парламента", - резюмировал Юрчишин.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Від нього точно хуже нє будєт і стабільність з порядочком.
Ну і реклямку про аренду гаража можна поклеїти.
на який зелена влада виділяє мілліарди наших грошей ,
за лояльність до представників влади Зе 😡
В Україні також під час воєнного стану немає ніякої свободи слова. А також немає незалежного парламенту.
Тож треба закрити комітет того чого не існує в природі і ширше - закрити ВР і відправити депутатів на фронт. Все одно все віце-король України та його регент вирішують із 6-ма ефективними баронами.
В котрій школі навчався та де саме? Хто батьки?
Я розумію Юрчишина , коли ти спонсоруєшься тим олігархом , який Брайена Мея й Пола Макартні привозив у Київ й Харків , або у чеха Томаша Фіалу , то може не так соромно . Але ж ЕС один Пєтя не потягне , а лідерку "Батьківщини" з міліардерши в дрібну міліонершу йще кучмо зробив й тепер вона щильно приховує дрібні залишки ... Я кажу про опозиційні партії . Але усі ці "зайві" знання дійсності заважає поважати особисто Юрчишина . Чепати тих , хто й так ледь-ледь тримається через відсутність потужного олігархату , який ці сили підтримує -- дуже соромно в контексті відсутності чепання влади ...
Цікавим для мене й новим виявився той факт, що Київ на переяслові здали московитам (це відомо усім) , а ось Ірпень до 3-го розділу Польше був часткою Жечі й мені показували нотаріальний документ кінця 18 століття , яких видали поляки на земельну ділянку ... Московити в 2022 в березні той дім зруйнували -- родину врятував погреб . Й тому я йще в квітні знав , що кладовище московитьською бронетехніки в самому центрі Ірпеня влаштував не ЗСУ , а тероборона Ірпеня . Але ж до ірпенців вони не дотягнулися й не захопили місто й тому відігралися на жителях захопленої Бучи та Іванкова . То була цілєспрямованна акція саме проти цівільних жителів київщини за їх особливу "гостинність" . То ж був йще такий час , коли більшість орків щиро вірила в зустріч квітами . Бо їм же мертветчук не розповів , как йще при ібуковичу голови рад були в удень "канкрєтними пацанамі" , а у вечьорі в межах родини й друзів люто ненавіділи "донецьких" й саме через те бандюкам в війні з Майданом не допомогло закриття метро в Київі . Бо люди їхали з Боярки , з Баришевки , з Тетіріва й з Вижгорода а його же партійці в області соромилися й саботували робити його вказівки .
Характерне відео -- царьов розповідає скабеєвий , мовляяв прихильників рюзькага міра є тисячи у Лвові , а ця хвойда б"є його по-носу вологою гарчіркою : не бреши ***** , ми столька пацанофф пАтєрялі із-за вашєй "наводкі" ... Ти плять ***** походь по запоріжжю чи по херсонщини без автоматників охорони й я подивлюся скільки хвилин ти проживешь в такому вигляді . Мене йще херсонці щиро здивували , а ось жителі київщини -- аж ніяк .
Але ж нагадаю, що з того , що Кацуба народився у Львові -- носить абсолютно галичанську ідентичність , включаючи -- характерне призвище . Так що місце народження це лише вказівка на тенденцію , але точно не остоточний "вирок" .
Я ж не акцентуюсь на місці народження бо віслюк, народжений у конюшні- це ж не арабський скакун? А наголошую, що будь-яка держморда чи в даному випадку депутат Верховної Ради, не мав би подавати лише частину біографії, котра йому до вподоби?
Так ось, яким макаром у вЗесвіті зе!стрижня, але в епоху інтернету, можливий факт напівправди у цифровому світі? Які кошти та зв'язки із потугами, потрібно прикласти, щоб приховати не бажану для себе інформацію? Якою повинна ж бути реальність про це, щоб соромитись своїх батьків чи місце перебування аж до 17-ти років?
Він би ще запропонував перестати красти та фінансувати Телемудафон та серіали з бюджету.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
23.04.2024 789 доба війни
22 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
Міністра аграрної політики та продовольства Миколу Сольського (який був обраний народним депутатом 9 скликання від партії "Слуга народу" ) викрито НАБУ в заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.
Зеленський продовжує погром структури Рахункової палати України. Це єдина структура в Україні, яка визначила і оприлюднила масштаб колосальних порушень владних структур України в сфері бюджетного використання. Після цього її голова був звільнений а не місце поставлена ... з команди Зеленського. Тепер ВРУ збирається звільнити ще 11 членів палати.
(по темі 22.03.2024 10.01.2024)
Співпадіння…
Звільнювати і до війська, тим більш що вчити їх нічому не треба (а то також немалі кошти), бо вони тому навчені.
Опу розпустити і на ВЛК, бо законом в Уа є парламентська республіка. + Після травня туди ж направити і президента за кінцем терміну.
Це що,створив партійку і тобі будуть платити? Нормальний бізнес!