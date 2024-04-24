Залужный начнет официальную деятельность на посту посла в Великобритании в ближайшие недели, - Подоляк
Экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в ближайшие недели начнет работать послом в Великобритании
Об этом заявил руководитель Офиса президента Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Он отметил, что Лондон уже согласовал кандидатуру Залужного на посту посла Украины.
По его словам, сейчас продолжаются процедурные процессы, в частности через Министерство иностранных дел, и "это вопрос уже недель", и "некоторые логистические составляющие надо дорешать".
"Я уже не вижу политизации вообще вокруг фамилии господина Залужного", - отметил Подоляк.
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Мені так мріється, там повинна бути "СТАВКА" НАТО-УКРАЇНА, з генералами Залужного ( тому й тягнуть впираються МАБУТЬ Я ТАК ДУМАЮ, не братва тітушок під прикриттям генералів Сирського на ставці вовчика у Києві, а справжні сратеги . Чому військові консули, відставні генерали зі США у посольстві України є а наших генералів та ще й де У ЛОГДОНІІ!!! незалежному від ЄС , бути не може ?
А вони що думали - Подоляк буде міги а аткаамси вести облік та Кремлю доповідати?
от зараз воно вилізло видає їхх ставлять нє удєл - вонючок януковичевських . Невже Єрмак- тармпьониш буде СТАВКОЮ рулити зараз?
Логістика як Залужного переправити до Лондону, чи може як МАРОДЕРНІ знати всі логістичні таємниці постачань зброї й ГОЛОВНЕ, хто буде скаладати генеральні плани ЗСУ? Подоляк з Козирем над картою Сирського?
Я наприклад не знаю за кого б голосував, якби прийшли вибори, хіба що за ЄС і Порошенка!
-Нет
-И я нет.
А Залужный есть!
а коли його призначили керівником оХфісу преЗедента?