Минобороны работает над созданием системы оказания помощи раненым на основе стандартов НАТО, - заместитель министра обороны Калмыкова

Министерство обороны разрабатывает систему оказания помощи раненым на основе стандартов стран НАТО.

Об этом во время обсуждения реформирования системы помощи при боевой травме заявила заместитель министра обороны Украины Наталия Калмыкова, передает Цензор.НЕТ.

Встреча состоялась при участии представителей Министерства обороны, Министерства здравоохранения, Командования Медицинских сил, общественных организаций и боевых медиков.

Среди основных вопросов - объемы оказания домедицинской помощи и модернизация тактической медицины. Отдельное внимание уделялось особенностям подготовки, совместной работе над протоколами по принципам доказательности и сбора статистических данных.

"Мы создаем единую эффективную систему оказания медицинской помощи раненым на основе стандартов стран НАТО и боевого опыта украинских медиков. Поэтому для нас очень важна совместная работа и помощь тех людей, которые с 2014 года создают условия спасения жизни на передовой. Благодарна всем за участие в мероприятии и дискуссии над актуальными вопросами изменений", - отметила Калмыкова.

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В то же время первый заместитель министра здравоохранения Украины Сергей Дубров отметил, что сейчас происходит активная работа над созданием новых клинических протоколов, на основе Joint Trauma System: "К началу осени мы планируем подготовить 30 протоколов. Просим всех участвовать в обсуждении".

Во время встречи также обсудили реформирование новой системы подготовки военнослужащих по тактической медицине.

"Сегодня мы должны перезагрузить систему подготовки и выйти на качественно новый уровень. Обучение должно проходить по одним единым правилам и базироваться на лучшем отечественном и зарубежном опыте", - добавила руководитель Департамента здравоохранения МОУ Оксана Сухорукова.

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