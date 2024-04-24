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Минобороны работает над созданием системы оказания помощи раненым на основе стандартов НАТО, - заместитель министра обороны Калмыкова

Обговорення реформування системи допомоги при бойовій травмі.

Министерство обороны разрабатывает систему оказания помощи раненым на основе стандартов стран НАТО.

Об этом во время обсуждения реформирования системы помощи при боевой травме заявила заместитель министра обороны Украины Наталия Калмыкова, передает Цензор.НЕТ.

Встреча состоялась при участии представителей Министерства обороны, Министерства здравоохранения, Командования Медицинских сил, общественных организаций и боевых медиков.

Среди основных вопросов - объемы оказания домедицинской помощи и модернизация тактической медицины. Отдельное внимание уделялось особенностям подготовки, совместной работе над протоколами по принципам доказательности и сбора статистических данных.

"Мы создаем единую эффективную систему оказания медицинской помощи раненым на основе стандартов стран НАТО и боевого опыта украинских медиков. Поэтому для нас очень важна совместная работа и помощь тех людей, которые с 2014 года создают условия спасения жизни на передовой. Благодарна всем за участие в мероприятии и дискуссии над актуальными вопросами изменений", - отметила Калмыкова.

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В то же время первый заместитель министра здравоохранения Украины Сергей Дубров отметил, что сейчас происходит активная работа над созданием новых клинических протоколов, на основе Joint Trauma System: "К началу осени мы планируем подготовить 30 протоколов. Просим всех участвовать в обсуждении".

Во время встречи также обсудили реформирование новой системы подготовки военнослужащих по тактической медицине.

"Сегодня мы должны перезагрузить систему подготовки и выйти на качественно новый уровень. Обучение должно проходить по одним единым правилам и базироваться на лучшем отечественном и зарубежном опыте", - добавила руководитель Департамента здравоохранения МОУ Оксана Сухорукова.

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Минобороны (9285) ранение (3374) членство в НАТО (1504)


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Сенат у вівторок ухвалив давно відкладений пакет на суму 95 мільярдів доларів із широкою двопартійною підтримкою після того, як обидві сторони Капітолійського пагорба місяцями намагалися надіслати допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Далі закон переходить до президента Джо Байдена, щоб підписати його. Фінальне голосування було 79 проти 18.

CNN
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24.04.2024 05:03 Ответить
Калмикова...ще одна щира українка((
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24.04.2024 05:17 Ответить
Рустем Умєров став другим в історії України https://bastion.tv/rustem-umyerov-stav-drugim-v-istoriyi-********-ministrom-oboroni-z-rosijskim-pasportom_n62179 Міністром оборони з російським паспортом.
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24.04.2024 06:03 Ответить
Міноборони працює над... Він працює, вона працює, вони працюють...? Важливо процес, а не результат...
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24.04.2024 06:27 Ответить
щоб далі викинути за штат на призволяще???
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24.04.2024 08:54 Ответить
а Ви знаєте як він працює???
це слова яника про свого сашу стоматолога, коли запитали,
а де ваш син заробив 2 ярда баксів
тож виявляється що в україні працюють лиш чиновники, влада та їх оточення
остальні всі нероби та трутні
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24.04.2024 08:58 Ответить
За быльше,як два роки війни, скільки 200х наших захисників,після первинної допомоги санітарами з передової--ДКУЄМО!!!, потребують ЯКІСНОЇ мед.допомоги. Багато репортижів,повідомлень з цих закладів.Медики роблять все можливе і не можливе щоб допомогти праненим БІЙЦЯМ. Але без суттєвої допомоги держави, а не на одніх волонтрах - якісного лікування і реабілітації не буде. Слава ЗСУ!!!
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24.04.2024 07:39 Ответить
А в НАТО теж все бійці купляють за свої кошти ?
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24.04.2024 09:41 Ответить
Знову , тобто все , що зробила п'ята влада зруйнували , і подають то, що було як своє досягнення ?
Петро Порошенко--Нову військову медицину ми будуємо за стандартами НАТО - Президент під час урочистостей до Дня медика. (15 червня 2018 рік )
https://dn.gov.ua/news/novu-vijskovu-medytsynu-my-buduyemo-za-standartamy-nato-prezydent-pid-chas-urochystostej-do-dnya-medyka
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24.04.2024 10:51 Ответить
 
 